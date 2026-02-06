Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс

Cloud — часть группы компаний Тинькофф — платежная инфраструктура для бизнеса, объединяющая под собой сервис интернет-эквайринга CloudPayments; сервис, предоставляющий услуги по онлайн-фискализации платежей для бизнеса в соответствии с локальным законодательством, CloudKassir; сервис для отправки и приема безналичных чаевых, донатов, адресных пожертвований CloudTips; облачное решение, предоставляемое по модели SaaS, для управления платежами по всему миру CloudSoft. География бизнеса компании — Россия, Европа и страны СНГ.

CloudPayments — это платежный сервис для интернет-магазинов, бизнеса, микрофинансовых организаций и благотворительных фондов, позволяющий принимать платежи онлайн банковской картой, Аpple Pay и Google Pay, а также в мессенджерах и социальных сетях. Компания работает с более 15 000 партнерами (клиентами). CloudPayments — часть группы компаний Тинькофф, которой принадлежит 95% сервиса. У компании CloudPayments есть подразделения в Казахстане и Латвии.