Т-Банк Тинькофф Cloud CloudPayments Клаудпэйментс

Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс

Cloud — часть группы компаний Тинькофф — платежная инфраструктура для бизнеса, объединяющая под собой сервис интернет-эквайринга CloudPayments; сервис, предоставляющий услуги по онлайн-фискализации платежей для бизнеса в соответствии с локальным законодательством, CloudKassir; сервис для отправки и приема безналичных чаевых, донатов, адресных пожертвований CloudTips; облачное решение, предоставляемое по модели SaaS, для управления платежами по всему миру CloudSoft. География бизнеса компании — Россия, Европа и страны СНГ.

CloudPayments — это платежный сервис для интернет-магазинов, бизнеса, микрофинансовых организаций и благотворительных фондов, позволяющий принимать платежи онлайн банковской картой, Аpple Pay и Google Pay, а также в мессенджерах и социальных сетях. Компания работает с более 15 000 партнерами (клиентами). CloudPayments — часть группы компаний Тинькофф, которой принадлежит 95% сервиса. У компании CloudPayments есть подразделения в Казахстане и Латвии.

СОБЫТИЯ

06.02.2026 ИТ-предприниматель пошел войной на Т-Банк — требует вернуть ему 116 миллионов после эмоционально сложной сделки 1
15.09.2025 «Инферит Биллинг» в партнерстве с CloudPayments начал предоставлять сервис по приему онлайн-платежей 1
Рынок ИТ: итоги 2021 1
23.04.2024 Только половина обучающихся проходит образовательные курсы до конца 1
09.04.2024 Сервис CloudTips обновил функциональность для стримеров 1
28.02.2024 НКО, EdTech и телеком: где чаще всего используются подписки 1
05.02.2024 Онлайн-шоппинг в начале года – что россияне покупали в январе 2024 года 1
30.11.2023 CloudPayments вывела на рынок новый продукт для онлайн-образования 1
30.11.2023 «Тинькофф касса» подключила прием онлайн-платежей с помощью SberPay 1
04.10.2023 Платежная ссылка для приема неограниченного количества оплат 1
19.09.2023 CloudPayments запустил «Платежный конструктор» 1
10.08.2023 CloudPayments запустил новый способ оплаты с помощью Mir Pay 1
18.11.2022 Романтика в сети: за последний год спрос на сервисы для знакомств в онлайне увеличился на 68% 1
14.11.2022 Онлайн-спрос на лекарства вырос за год на 71% 2
01.07.2022 В сервисе CloudTips появилась опция «запомнить карту» 1
31.05.2022 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний выросла на 17,8% 1
08.12.2021 Премию Рунета за внедрение мобильного ID получил «билайн» 1
30.09.2021 Case Study: максимальное использование функционала Salesforce CRM 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 2
12.05.2021 Дизайнеры интерьеров теперь могут получать электронные чаевые 1
11.03.2021 TCS Group Holding PLC сообщила о рекордной чистой прибыли за 2020 г. 1
14.01.2021 Россияне стали вдвое чаще оставлять электронные чаевые под конец 2020 года 1
25.09.2020 Salesforce CRM: решение мирового уровня на российском рынке 1
30.04.2020 CARL совместно с Cloudpayments запустили полную оплату автомобиля с пониженной ставкой эквайринга 2
13.04.2020 CloudPayments начал проводить операции по картам с истекшим сроком действия 1
10.04.2020 CloudPayments запускает 1% комиссии по интернет-эквайрингу 1
03.02.2020 iGooods совместно с «Тинькофф» запускает электронные чаевые 1
27.01.2020 Сооснователь Cloudpayments запускает сервис мультифакторной аутентификации для веб-сайтов и приложений 1
15.11.2019 Сервис CloudTips появится на платформе GetStream 1
08.11.2019 CloudPayments запустил прием онлайн-платежей Apple Pay в Казахстане 1
31.05.2019 Далеко ли до трансформации: российский ИТ-рынок идет своим путем 1
23.05.2019 Группа «Тинькофф» увеличила свою долю в Cloudpayments до 90% 1
09.04.2019 Дмитрий Спиридонов -

Эквайринг-стартап за 5 лет превратился в успешную финтех-компанию

 1
27.03.2019 Аренда облачных касс приводит бизнес в порядок 1
12.03.2019 CloudPayments запустил редактор квитанций для онлайна 2
23.10.2018 CloudPayments запустил новый сайт 1
05.09.2018 Платежный сервис CloudPayments позволяет интегрировать Apple Pay в один клик 2
12.04.2018 CloudPayments запустил прием платежей Google Pay на сайтах и в мобильных приложениях 3
13.10.2017 Тинькофф банк купил компанию, основанную сыном Сергея Кириенко 2
13.10.2017 Группа «Тинькофф Банка» покупает долю в компании CloudPayments 1

