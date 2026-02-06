Получите все материалы CNews по ключевому слову
Т-Банк Тинькофф Cloud CloudPayments Клаудпэйментс
Cloud — часть группы компаний Тинькофф — платежная инфраструктура для бизнеса, объединяющая под собой сервис интернет-эквайринга CloudPayments; сервис, предоставляющий услуги по онлайн-фискализации платежей для бизнеса в соответствии с локальным законодательством, CloudKassir; сервис для отправки и приема безналичных чаевых, донатов, адресных пожертвований CloudTips; облачное решение, предоставляемое по модели SaaS, для управления платежами по всему миру CloudSoft. География бизнеса компании — Россия, Европа и страны СНГ.
CloudPayments — это платежный сервис для интернет-магазинов, бизнеса, микрофинансовых организаций и благотворительных фондов, позволяющий принимать платежи онлайн банковской картой, Аpple Pay и Google Pay, а также в мессенджерах и социальных сетях. Компания работает с более 15 000 партнерами (клиентами). CloudPayments — часть группы компаний Тинькофф, которой принадлежит 95% сервиса. У компании CloudPayments есть подразделения в Казахстане и Латвии.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Т-Банк и организации, системы, технологии, персоны:
|FIDO Alliance - Fast IDentity Online 37 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 787 1
|Спиридонов Дмитрий 28 18
|Ян Константин 23 11
|Тиньков Олег 49 3
|Hughes Oliver - Хьюз Оливер 23 3
|Кунис Григорий 7 2
|Айвазов Александр 31 2
|Санников Артем 2 2
|Попов Сергей 150 1
|Назаров Александр 76 1
|Дунаев Сергей 61 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 1
|Кириенко Владимир 144 1
|Калинин Александр 179 1
|Любимов Олег 52 1
|Ступин Евгений 28 1
|Овчаренко Юрий 40 1
|Карачинский Анатолий 95 1
|Мацоцкий Сергей 178 1
|Генс Филипп 44 1
|Оганесян Артак 31 1
|Трапезин Владимир 30 1
|Бобровников Борис 104 1
|Кириенко Сергей 149 1
|Тен Антон 45 1
|Мельников Алексей 72 1
|Сорокин Максим 16 1
|Пономарев Михаил 18 1
|Жмуренко Николай 13 1
|Лавров Владимир 98 1
|Спаринапти Антон 16 1
|Михайлин Дмитрий 1 1
|Малыхин Виталий 1 1
|Сударкин Евгений 29 1
|Павлов Евгений 17 1
|Хромов Сергей 26 1
|Сучков Сергей 11 1
|Шерстобитов Сергей 57 1
|Трофимов Сергей 5 1
|Есенин Сергей 10 1
|Анхеева Анастасия 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417754, в очереди разбора - 726944.
Создано именных указателей - 190230.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.