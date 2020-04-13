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CloudPayments начал проводить операции по картам с истекшим сроком действия

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Платежный сервис CloudPayments начал проводить операции по картам, срок действия которых закончился в марте 2020 года, вслед за предложением платежных систем Visa, Mastercard и «Мир» обслуживать карты с истекшим сроком действия.

С 10 апреля сервис пропускает в банк-эмитент транзакции по картам, срок действия которых истек 1 марта 2020 года и далее. Конечное решение о проведении операций принимает банк-эмитент.

«В условиях пандемии коронавируса процесс перевыпуска карт осложнен самоизоляцией, поэтому мы приняли решение поддержать инициативу платежных систем. При этом мы по-прежнему поддерживаем высокий уровень безопасности при проведении платежей», — отметил Дмитрий Спиридонов, сооснователь и генеральный директор CloudPayments.

Платежи по банковским картам, срок действия которых истек до 1 марта 2020 года, приниматься к обработке не будут.

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