Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Visa International
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1345, упоминаний - 2294
Visa International упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Скородумов Олег 17 14
|Путин Владимир 1821 14
|Потёмкин Роман 20 12
|Хрусталев Александр 31 12
|Кравченко Денис 24 12
|Тищенко Юрий 14 12
|Чекель Павел 15 12
|Леоничев Алексей 14 12
|Базалей Наталья 14 12
|Мухин Максим 18 12
|Муравлев Александр 15 12
|Сафронов Юрий 61 12
|Патрин Максим 31 11
|Свердлов Михаил 29 11
|Грибанов Юрий 24 11
|Клеев Владимир 9 9
|Пшиченко Дмитрий 19 9
|Смирнов Александр 44 9
|Киричек Алексей 66 9
|Калюжный Игорь 24 9
|Воробьев Артем 14 8
|Атанесов Саргис 13 8
|Шалимов Александр 9 8
|Алябьев Андрей 27 8
|Кирсанова Светлана 54 7
|Румянцева Ольга 45 7
|Герасимов Александр 40 7
|Серебряков Виктор 42 6
|Смирнова-Крелль Оксана 49 6
|Граф Аркадий 24 6
|Разгуляев Валерий 18 6
|Петелина Екатерина 13 6
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 6
|Николаев Евгений 13 6
|Сергеев Александр 21 5
|Игнатов Виктор 12 5
|Дуров Павел 216 5
|Масленникова Анастасия 35 5
|Козлов Александр 54 5
|Богдашев Дмитрий 18 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758894, в очереди разбора - 662584.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758894, в очереди разбора - 662584.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru