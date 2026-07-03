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Visa International

Visa International

Visa – участник индустрии электронных платежей. Глобальная инновационная процессинговая сеть VisaNet способна обрабатывать более 65 000 транзакций в секунду, обеспечивая безопасность и надежность платежей по всему миру. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


03.07.2026 Россиян лишат карт Visa и Mastercard

Карты Visa и Mastercard выводят из оборота В России будут постепенно выводиться из обращения карты международных платежных систем Visa и Mastercard, приводят «Известия» слова главы Банка Росси
18.06.2026 У россиян без спроса отберут карты Visa и MasterCard. Банки против

ринудительное импортозамещение Национальная система платежных карт (НСПК), оператор платежной системы «Мир», намерена избавить Россию и россиян от карт, подключенных к американским платежным системам Visa и MasterCard. Как пишут «Ведомости», она решила вывести их из оборота в стране весьма нетривиальным способом – свою идею она реализует путем поэтапного снижения межбанковского вознагражден
17.02.2026 Англия создаст суверенного «убийцу» Visa и Mastercard

Создание национальной платежной системы Британские банки займутся созданием национальной платежной системы в качестве альтернативы американским Visa и Mastercard, пишет Guardian. Предполагается, что новая платежная система под названием DeliveryCo начнет функционировать к 2030 г. Инициативу поддерживает Правительство, но финансировать

08.10.2025 У россиян отберут банковские карты, исключительно ради безопасности. Кто под ударом

Карты на стол В России в обозримом будущем будет ограничена работа банковских карт Visa и Mastercard, пишет РБК со ссылкой на гендиректора «Национальной системы платежных карт» (НСПК) Дмитрия Дубынина. НСПК – оператор отечественной платежной системы «Мир». Грядущие ограничени
30.09.2025 Не можешь победить – возглавь. Visa тестирует стейблкоины для трансграничных платежей

Стейблкоины становятся частью банковской системы Компания Visa заявила, что начнет тестировать использование стейблкоинов для международных платежей вз
25.09.2025 Клиенты Т2 могут открыть карты Visa и Mastercard банков СНГ в приложении оператора

T2, российский оператор мобильной связи, и сервис Globalbankaccounts предлагают открыть международные карты Visa и Mastercard банков СНГ в мобильном приложении. Для оформления карты нужна отсканированная копия загранпаспорта, а пополнение доступно с любой карты «Мир». Новая возможность дает клиентам

16.07.2025 «Купибилет»: запущен visa checker – проверка визовых требований для путешествий

Сервис по покупке авиа- и ж/д билетов «Купибилет» добавил на сайт новый инструмент – visa checker, который позволяет за несколько секунд узнать, нужна ли виза для поездки в любую страну мира. Об этом CNews сообщили представители «Купибилет». Теперь пользователю достаточно указа
04.07.2025 В России ожидаются массовые блокировки банковских карт по решению властей. Кого это коснется. Опрос

Бесконечность не бесконечна Банк России лишит россиян возможности бесконечно пользоваться просроченными банковскими картами Visa и MasterCard, пишет РБК. Это же коснется и карт «Мир». В начале 2022 г. банки России начали продлевать сроки действия своих карт, в особенности Visa и MasterCard, на фоне ухода этих
22.10.2024 Карты Visa и Mastercard россиян перестанут работать. У них истекают сертификаты безопасности

Принудительное импортозамещение Российские банковские карты, привязанные к американским платежным системам Visa и Mastercard, могут окончательно перестать работать в России. Как пишет РБК, у них истекают сертификаты безопасности, что может вынудить банки отказаться от их дальнейшего обслуживания. Ка
12.10.2023 Wildberries без предупреждения ввела драконовские комиссии за оплату картами Visa и Mastercard

Wildberries отличилась Торговая площадка Wildberries без предварительного уведомления ввела комиссию на оплату товаров картами Visa и Mastercard. Это американские платежные системы, они ушли из России в марте 2022 г. в знак протеста против начавшихся 24 февраля 2022 г. событий, но все российские банки по-прежнему обслу
10.05.2023 Иностранные сервисы продажи авиабилетов и брони в отелях снова принимают российские Visa и Mastercard

шественникам Иностранные сайты и сервисы для бронирования отелей и покупки авиабилетов снова начали принимать российские банковские карты. В этом убедились «Известия». После марта 2022 г. из-за ухода Visa и Mastercard из России, россияне лишились возможности пользоваться выпущенными в стране картами за рубежом и при оплате покупок на иностранных сервисах. Несмотря на санкции, в 2023 г. росс
02.05.2022 Прощайте, Visa и Mastercard: как оплачивать подписки и покупки в приложениях во времена санкций

Оговоримся, что только часть проблем с оплатой связана с блокировкой Visa и Mastercard и уходом с российского рынка крупных платежных систем вроде PayPal. Также некоторые покупки невозможны по причине прекращения компанией всех операций на территории России. А в
09.03.2022 Райффайзен Банк сделал бессрочными карты Visa и Mastercard для физлиц и малого бизнеса

Карты Visa и Mastercard Райффайзен Банка стали бессрочными. Теперь физические лица, предприниматели и владельцы малого и микро бизнеса могут использовать их на территории России без ограничения срока
09.03.2022 МТС Банк продлил срок действия карт Visa и Mastercard бессрочно

ПАО «МТС-Банк» сообщает о продлении сроков действия по всем пластиковым картам международных платежных систем Visa и Mastercard и делает их бессрочными. Теперь клиентам банка, у которых срок действия карты истекает в марте 2022 г. и позже, перевыпускать карту не требуется – можно продолжать пользоватьс
06.03.2022 Visa и MasterCard прекращают работу в России

Россиян оставили без Visa и MasterCard Международные платежные системы Visa и MasterCard одновременно объявили о «приостановке» своей деятельности на территории России. Для россиян это означает в первую очер
15.09.2021 Visa и MasterCard обложат россиян особой данью

Безопасность за деньги Международные платежные системы Visa и MasterCard объявили о вводе новых комиссионных отчислений за использование банковского
24.08.2021 Visa, ЮMoney и Yclients запустили новый сервис безналичных чаевых

или письма на электронную почту клиента со ссылкой на форму отклика и выбора размера чаевых, либо с помощью предоставления возможности сканирования QR-кода на стойке администратора. Совместный сервис Visa, ЮMoney и Yclients нацелен на то, чтобы ускорить внедрение безналичных платежей в России в такой традиционно «наличной» сфере, как чаевые в салонах красоты. В дальнейшем сервис планируется
23.08.2021 Visa и Assist запустили технологию Visa Token Service в России и Беларуси

Visa Token Service – технология Visa, использующая токенизацию в электронной коммерции, теперь доступна российским онлайн-магазинам – клиентам Assist. Ранее Assist совместно с Visa и Беларусбанком реализовали аналогичн
17.08.2021 В Wildberries появилась комиссия на платежи через Visa и MasterCard

Принудительное импортозамещение в Wildberries Российский интернет-магазин Wildberries ввел комиссию на оплату любых товаров по картам Visa и MasterCard, а также через другие иностранные платежные системы. Как сообщили CNews представители онлайн-ритейлера, размер комиссии может достигать 2%. В то же время при оплате товаров че
13.08.2021 Visa позволила россиянам вычистить с интернет-сервисов забытые на них номера карт

Полезное нововведение Visa Компания Visa, владелец одноименной платежной системы, запустила в России сервис

25.06.2021 Россиян ждет будущее без наличных. Стране предсказано сокращение числа банкоматов

ыстро снимать деньги Россияне в обозримом будущем могут столкнуться с необходимостью искать банкомат своего банка по всему городу или населенному пункту. По мнению главы российского представительства Visa (международная платежная система) Михаила Бернера, в стране взят курс на снижение числа банкоматов. Насколько стремительным оно будет, Бернер не уточнил. «Их количество (банкоматов – прим.
23.06.2021 ВТБ и Visa запустили сервис по оплате взглядом

ВТБ и Visa запустили сервис по оплате заказов в сети кулинарных лавок «КиО Кухня» (Санкт-Петербург) взглядом без использования смартфона или карты. Сервис реализован на базе решения O.Pay — технологи
23.06.2021 Visa и Модульбанк запускают Visa B2B Connect в России

Visa сообщила, что в партнёрстве с Модульбанком в России была запущена работа платёжного сервиса Visa B2B Connect. Этот сервис позволяет Модульбанку и его клиентам юридическим лицам и предпринимателям отправлять и получать трансграничные платежи между предприятиями быстро, безопасно и с ме
23.03.2021 Клиентам МКБ стал доступен сервис «Кошелек Pay» с функцией бесконтактной оплаты картами Mastercard и Visa

Клиентам «Московского кредитного банка» (МКБ) стал доступен сервис «Кошелек Pay». Держатели карт Visa и Mastercard от МКБ теперь могут с помощью сервиса «Кошелек Pay» оплачивать покупки смартфоном. Сервис позволяет расплачиваться на кассах и поддерживает функцию добавления и выпуска дискон
10.03.2021 Х5, «Сбер» и Visa внедряют технологию оплаты взглядом в «Перекрестках» и «Пятерочках»

X5 Retail Group, «Сбер» и Visa запустили сервис оплаты взглядом на кассах самообслуживания, к которому подключено 52 супермаркета «Перекресток». Биометрическая идентификация на кассе самообслуживания реализована на базе
24.02.2021 На картах Mastercard можно не вводить PIN-код, выдав их за Visa

ющее новый вариант атаки, позволяющие обходить PIN-идентификаторы на бесконтактных картах оплаты Mastercard. Платежный терминал можно заставить поверить, будто он списывает средства с кредитной карты Visa. В сентябре 2020 г. было опубликовано другое исследование, посвященное обходу защиты с помощью PIN. Злоумышленники, как выяснилось, имеют возможность использовать потерянные или украденные
22.12.2020 Банк «Дом.рф» и Visa начали выпуск цифровой дебетовой карты для всех категорий клиентов

Банк «Дом.рф» совместно с международной платежной системой Visa успешно завершили пилотный проект по выпуску цифровой дебетовой карты. Теперь новый продукт доступен в мобильном приложении для всех клиентов банка. Цифровая карта выпускается моментально

11.12.2020 Банк «Открытие» предложил сервис Swatchpay владельцам карт Visa

Сервис Swatchpay теперь доступен держателям карт Visa банка «Открытие». Сервис позволяет быстро и удобно оплачивать любые покупки в одно касание часами Swatch. Swatchpay поддерживают шесть моделей из лимитированной коллекции часов Swatch, осн
09.12.2020 Банк «Открытие» добавил карты Visa в «Кошелек Pay»

Банк «Открытие» расширил возможности сервиса бесконтактной оплаты «Кошелек Pay». Теперь в приложение «Кошелек» для оплаты смартфоном можно также загрузить карты международной платежной системы Visa. «Кошелек Pay» доступен на устройствах с операционной системой Android (версии 5.0 и выше) и Huawei/Honor с технологией NFC. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо скачать приложение «
23.11.2020 Владельцам карт Visa «Почта банка» стала доступна оплата с помощью сервисов «Кошелек Pay» и Swatchpay

Держатели карт Visa, выпущенных «Почта банком», получили возможность совершать покупки через сервис бесконтактной оплаты «Кошелек Pay», встроенный в приложение «Кошелек», и Swatchpay. Для карт Mastercard банк
21.10.2020 TransferGo и Visa создают мировой сервис моментальных денежных переводов

TransferGo заключила договор с Visa. Компании будут вместе работать над сервисом моментальных денежных переводов на карты клиентов. Сервис уже запущен в 32 странах, в том числе в Германии, России, Польше, Турции и на Украине
30.09.2020 Сбербанк и Visa запускают в России лабораторию данных

Сбербанк и Visa объявили о запуске первой в России лаборатории данных (Data Lab), которая будет на основ
10.09.2020 Банк ДОМ.РФ и Visa начали выпуск цифровой карты

Банк ДОМ.РФ совместно с международной платежной системой Visa запустил в мобильном приложении эмиссию цифровых карт. Цифровая карта выпускается моментально и предоставляет клиенту все привилегии программы лояльности и сервисов банка. В частности, кэш
04.08.2020 «Яндекс.Касса» и Visa создали сервис для выплаты зарплат на карты любых банков

«Яндекс.Касса» и Visa запустили сервис для компаний, который поможет организовать выплату зарплат сотрудникам на карты любых российских банков. Для перевода денег достаточно знать только номер карточки получате
03.07.2020 O-City стала партнером Visa Ready for Transit

O-City, подразделение ГК БПЦ, стало партнером программы Visa Ready for Transit в сфере пассажирских перевозок. Visa Ready for Transit предназначена для производителей, которые, подобно O-City, с помощью своих технологических продуктов и серви
16.06.2020 Visa и «Яндекс.Касса» помогут малому бизнесу

«Яндекс.Касса» присоединилась к проекту компании Visa по поддержке малого бизнеса — «#прокачайбизнес». В его рамках Visa и «Яндекс.Касса» совместно создали маркетплейс, в котором небольшие компании могут размещать товары и услуги, а та
01.06.2020 Visa запустила сервис рассрочки на POS-терминалах с банками «Русский стандарт» и «Хоум кредит»

Visa в России запустила сервис, который поможет потребителям оформить рассрочку при покупке товаров. На первом этапе после запуска сервис доступен держателям карт рассрочки Visa банка «Хоум кредит» при покупке товаров в сети магазинов бытовой техники DNS в Новосибирске. Банк «Русский стандарт» стал первым эквайером, предоставляющим сервис оформления рассрочки по к
20.05.2020 Сбербанк, «Азбука вкуса» и Visa открыли магазин без касс и продавцов

Сбербанк, розничная сеть «Азбука вкуса» и международная платежная система Visa открыли первый в России магазин, оснащенный системой компьютерного зрения. Чтобы воспользоваться новым сервисом, покупателю необходимо скачать мобильное приложение Take&Go от Сбербанка и з
16.03.2020 В России проведена первая транзакция с использованием Visa EMV 3D-Secure 2

В России состоялась первая транзакция в электронной коммерции с использованием стандарта безопасности Visa EMV 3D-Secure 2, банком-эмитентом в которой выступило Челябинвестбанк. Банк первым в стране запустил сервис 3-D Secure 2 для онлайн-платежей совместно со своим технологическим партнером, к
02.03.2020 Сбербанк представил бизнес-карту для деловых поездок

Сбербанк запустил продукт «Бизнес карта для деловых поездок Visa» c повышенным кешбэком в категории «Тревел». Бизнес-картой для деловых поездок можно опл

Публикаций - 1993, упоминаний - 2110

Visa International и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 110
Google LLC 12690 95
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 92
Webmoney - Вебмани.Ру 547 91
Yandex - Яндекс 9216 90
PayPal 671 81
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 79
МегаФон 10742 74
Samsung Electronics 11065 66
Ростелеком 10948 62
Microsoft Corporation 25775 61
Amazon Inc - Amazon.com 3277 42
ЦФТ - Золотая Корона 362 41
IBM - International Business Machines Corp 9699 41
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 34
Meta Platforms - Facebook 4621 34
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 33
Информзащита 941 32
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 101 31
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 30
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 146 30
Deiteriy - Дейтерий 75 29
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 29
Oracle Corporation 7074 28
VK - Mail.ru Group 3602 27
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 26
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 22
Intel Corporation 12811 22
X Corp - Twitter 2938 21
Cisco Systems 5372 20
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 20
Смартфин - 2can&ibox 48 19
Huawei 4677 19
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 19
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 19
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 18
SAP SE 5601 18
TietoEVRY - Tieto 145 17
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 16
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1361
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 220
NanduQ - Qiwi 1013 179
American Express - Amex 338 178
Альфа-Банк 1979 138
JCB International 146 120
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 104
НСПК - Национальная система платежных карт 948 101
Diners Club International - платёжная система 82 75
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 72
Русский стандарт Банк 509 66
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 62
ВТБ - ВТБ24 671 57
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 56
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 51
ПСБ - Промсвязьбанк 963 50
ГПБ - Газпромбанк 1273 41
ВТБ - Почта Банк 514 40
eBay Inc 1640 38
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 33
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 32
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 32
Почта России ПАО 2370 32
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 32
МКБ - Московский кредитный банк 657 32
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 30
Assist - Ассист 218 30
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 30
Связной ГК 1401 30
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 29
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 29
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 29
Евросеть 1421 25
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 25
ПриватБанк - PrivatBank 197 25
Ак Барс Банк 283 24
Bank of America - Банк Америки 271 24
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 23
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 22
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 22
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 154
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 35
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 34
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 32
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 32
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 32
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 26
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 26
Федеральное казначейство России 1949 22
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 22
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 22
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 20
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 20
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 18
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 18
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 17
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 17
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 15
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 14
Судебная власть - Judicial power 2500 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 11
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 10
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 9
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 8
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 7
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 5
НПС НП - Национальный платежный совет 31 5
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 5
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 48
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 16
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 15
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 7
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 7
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 4
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 3
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 3
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 3
ICMA - International Card Manufacturers Association - Международная ассоциация производителей пластиковых карт 3 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
Московская ассоциация предпринимателей 9 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 728
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 408
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 374
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 266
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 257
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 255
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 997 236
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 232
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 225
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 220
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 216
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 209
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 209
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 207
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 207
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 183
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 179
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 438 174
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 162
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 141
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 136
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 134
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 118
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 110
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 108
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1425 105
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 98
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 95
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 95
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 93
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 90
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 87
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 887 87
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 87
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 85
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 83
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 83
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 80
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NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 133
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Apple iOS 8583 122
Apple Pay 519 110
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 100
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Samsung Pay 296 79
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 74
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 69
Apple - App Store 3109 68
Visa payWave 78 54
Visa Electron 63 51
Microsoft Windows 16882 50
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NanduQ - Qiwi Терминалы - Qiwi Аренда - Qiwi Маркет - Qiwi Касса - Qiwi Кассир 115 48
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Apple iPhone 6 4861 38
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 36
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Linux OS 11533 32
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Microsoft Windows 2000 8678 28
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Apple iPad 4012 24
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Apple Touch ID 298 18
Visa Classic 21 18
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 133 18
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 18
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Украина 7928 88
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Нидерланды 3746 25
Израиль 2856 25
Ближний Восток 3154 24
Европа Восточная 3138 23
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Orbis Research 4 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
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S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
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Forbes Global 2000 50 1
Jon Peddie Research 46 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
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AdIndex 13 1
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Javelin Strategy & Research 10 1
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Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 8
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 4
РЭШ - Российская экономическая школа 14 4
РАН - Российская академия наук 2122 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 3
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 2
РЭШ - Российская электронная школа 31 2
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
VK - Skillbox - Скилбокс 146 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
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ИИИ - Институт исследований интернета 66 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 14 1
University of California - Калифорнийский университет 101 1
Информзащита Учебный центр 38 1
Сбер - SberZ 2 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 46
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 14
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 13
CNews AWARDS - награда 571 12
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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