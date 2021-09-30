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Visa International


30.09.2021 В МКБ назначен первый вице-президент по цифровизации и инновациям 1
15.09.2021 Visa и MasterCard обложат россиян особой данью 2
02.09.2021 Новый проект по цифровизации транспорта стартует в Норильске 1
30.08.2021 «Яндекс» начал продавать в рассрочку спорттовары и бытовую технику 1
24.08.2021 Visa, ЮMoney и Yclients запустили новый сервис безналичных чаевых 3
23.08.2021 Visa и Assist запустили технологию Visa Token Service в России и Беларуси 5
22.07.2021 Т1 Cloud защищает данные платежных карт в соответствии с требованиями PCI DSS 1
20.07.2021 Apple признала российские карты «Мир» 3
20.07.2021 CENT.APP расширил возможности для бизнеса по приёму платежей для клиентов REG.RU 1
16.07.2021 Банкам разрешили и дальше пользоваться иностранным софтом и «железом». Но недолго 1
30.06.2021 Group-IB: мошенничество с подложной страницей подтверждения онлайн-платежей нанесло ущерб 400 млн руб клиентам российских банков 1
25.06.2021 Россиян ждет будущее без наличных. Стране предсказано сокращение числа банкоматов 6
23.06.2021 ВТБ и Visa запустили сервис по оплате взглядом 3
23.06.2021 Visa и Модульбанк запускают Visa B2B Connect в России 4
18.06.2021 Microsoft перекрыла пользователям Windows 7 доступ к драйверам 1
10.06.2021 ВТБ намерен удвоить долю цифровых кредитных карт 1
08.06.2021 Делобанк запустил эквайринг в телефоне 1
04.06.2021 Tele2 начала продавать SIM-карты на Aliexpress 1
24.05.2021 Алгоритм распознавания лиц NtechLab признан лучшим в мире 1
20.05.2021 ВТБ обеспечит прием банковских карт на турникетах и валидаторах МЦД 1
17.05.2021 Программные продукты Smart Engines помогут восстановлению индустрии туризма в Португалии 1
14.05.2021 Agile и DevOps не так полезны, как о них говорят 1
13.05.2021 Модульбанк подтвердил соответствие стандарту безопасности PCI DSS Level 1 1
12.05.2021 Абоненты Tele2 объединяются в группы и получают скидки на связь до 20% 4
30.04.2021 Новая версия Smart Code Engine распознает данные банковских карт 21 платежной системы 1
28.04.2021 Неизвестные сожгли дотла роскошный «кровавый» дворец создателя PornHub 1
28.04.2021 Как проверить надежность облачного провайдера: смотрим на ISO 27001, PCI DSS 3.2 и Tier 2
26.04.2021 ВТБ предлагает предпринимателям смарт-кассы за 2021 рубль 2
13.04.2021 ВТБ запустил цифровые карты для бизнеса 1
01.04.2021 «ВТБ Онлайн» увеличил число стран для международных переводов с карты на карту 4
26.03.2021 В банкоматах ВТБ можно переводить и конвертировать валюту между своими счетами 1
23.03.2021 Клиентам МКБ стал доступен сервис «Кошелек Pay» с функцией бесконтактной оплаты картами Mastercard и Visa 1
22.03.2021 «Пятёрочка» рассказала о пилоте технологии биометрической оплаты 1
16.03.2021 ВТБ начал выпуск цифровых карт «Мир» 1
15.03.2021 «Aliexpress Россия» возобновила работу через «Юmoney» 1
15.03.2021 В интернет-банке Сбербанка стали доступны переводы за рубеж 1
12.03.2021 «Пятёрочка» расширила географию доступности «Экспресс-скан» в Московском регионе 1
11.03.2021 «Яндекс» запустил платежную систему взамен «Яндекс.денег» 1
10.03.2021 «Яндекс» запустил сервис для оплаты покупок Yandex Pay 1
10.03.2021 В «Пятерочках» и «Перекрестках» теперь можно оплачивать покупки взглядом 3

Публикаций - 1345, упоминаний - 2294

Visa International упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 55
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 55
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 50
Samsung Electronics 5641 46
Apple Inc - Эппл Рус 7685 38
Google LLC 7135 36
Yandex - Яндекс 4100 27
Microsoft Corporation 11039 26
IBM 3530 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 17
VK - Mail.ru Group 2482 16
Ланит ГК 1155 14
SAP SE 3208 14
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 12
Telegram Group 702 10
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 86 10
Золотая Корона 280 9
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 9
Сбербанк Технологии - СберТех 203 9
INPAS - ИНПАС 107 9
Instabank - Инстабанк 12 9
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 8
Deiteriy - Дейтерий 39 8
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 8
PayPal 439 7
Facebook 3765 7
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1505 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 7
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 6
Intervale - Интервейл 45 6
Rambler Group - Рамблер ГК 484 6
Huawei 2727 5
Amazon Inc - Amazon.com 1469 5
Cisco Systems 2037 5
Accenture - Аксенчер 531 5
Крок 1219 5
Webmoney 329 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 418
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 82
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 53
Альфа-Банк 1123 30
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 27
Газпромбанк - ГПБ 692 27
ВТБ24 583 24
Русский стандарт Банк 302 21
Открытие ФК 538 19
МДМ Банк 150 18
CyberPlat - КиберПлат 202 18
ВТБ Банк Москвы 371 17
Юнистрим - Unistream 167 16
Пробизнесбанк АКБ 109 15
American Express 172 15
JCB International 113 13
Qiwi 783 13
Новард Управляющая компания - Novard 67 12
Почта Банк 289 12
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 12
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 12
НСПК - Национальная система платежных карт 257 11
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 11
РусславБанк - РСБ 147 10
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 10
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 9
МКБ - Московский кредитный банк 268 9
Башнефть ПАО АНК 90 9
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 8
Uber 257 8
Uber Technologies 258 8
UnionPay - Платёжная система 75 7
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 7
Diners Club International - платёжная система 52 6
РСХБ - Россельхозбанк 183 6
ВТБ - Транскредитбанк 74 6
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 44 6
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 5
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 13
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 4
Правительство РФ 2200 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 4
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 81 2
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 2
USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 24 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 2
Президент Российской Федерации 1439 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Администрация Томской области 12 1
Правительство Нижегородской области 28 1
МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 3 1
Правительство Омской области - Главное управление информационной политики Омской области 3 1
Бутурлиновский районный суд Воронежской области 4 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
Правительство Камчатского края - Агентство по информатизации и связи Камчатского края 4 1
Московская филармония - Московская государственная академическая филармония, камерный зал 2 1
Правительство и губернатор Белгородской области 2 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Правительство и губернатор Омской области 14 1
Правительство Архангельской области 7 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 1
Совет Европы 27 1
Мариинский театр - Государственный академический 30 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 31 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
АРБ - Ассоциация российских банков 82 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 23 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 64
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2882 34
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 31
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 17
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 15
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 14
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 13
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 13
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 12
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 12
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 8
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 7
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 7
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 7
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 5
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IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 544 4
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 34 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 4
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Валидатор - valid - устройство для проверки документов на электронных носителях 3 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 567 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 3
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Google Android 10750 136
Apple iOS 5741 94
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 76
Google Play - Google Store - Android Market 2515 45
Google Pay - Google Android Pay 297 40
Apple Pay 385 39
Samsung Pay 238 26
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 25
ВТБ Мультикарта 147 24
MasterCard MoneySend 39 16
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 16
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 13
Apple iPhone 6 547 13
Apple MacBook - серия ноутбуков 697 12
Apple iPad Pro 226 11
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 11
Microsoft Windows Phone OS 1472 11
ВТБ Онлайн 137 11
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 10
Apple iPad mini 375 10
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 10
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 10
Visa Electron 49 9
Java - Язык программирования 1169 9
WhatsApp Messenger 654 8
MasterCard Maestro 112 8
Samsung Galaxy Note 558 7
Visa Verified By Visa 33 7
VK - Mail.ru Одноклассники 856 7
Telegram Gram - Криптовалюта 32 7
Samsung Galaxy 345 7
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 7
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 7
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 6
Samsung Galaxy Gear 102 6
Linux OS 4249 6
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Игнатов Виктор 12 5
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 114
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 87
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 55
Европа 3736 50
Украина 3353 48
Казахстан - Республика 2622 42
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 32
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 27
Индия - Республика 2165 24
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 21
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 20
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Япония 2771 18
Европа Юго-Восточная 37 17
Франция - Французская Республика 2116 17
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Россия - ПФО - Казань 1510 14
Россия - ПФО - Самара 1287 10
Бразилия - Федеративная Республика 1122 9
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Россия - СФО - Ленинградская область 1107 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 7
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