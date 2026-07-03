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Visa International
Visa – участник индустрии электронных платежей. Глобальная инновационная процессинговая сеть VisaNet способна обрабатывать более 65 000 транзакций в секунду, обеспечивая безопасность и надежность платежей по всему миру.
СОБЫТИЯ
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|03.07.2026
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Россиян лишат карт Visa и Mastercard
Карты Visa и Mastercard выводят из оборота В России будут постепенно выводиться из обращения карты международных платежных систем Visa и Mastercard, приводят «Известия» слова главы Банка Росси
|18.06.2026
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У россиян без спроса отберут карты Visa и MasterCard. Банки против
ринудительное импортозамещение Национальная система платежных карт (НСПК), оператор платежной системы «Мир», намерена избавить Россию и россиян от карт, подключенных к американским платежным системам Visa и MasterCard. Как пишут «Ведомости», она решила вывести их из оборота в стране весьма нетривиальным способом – свою идею она реализует путем поэтапного снижения межбанковского вознагражден
|17.02.2026
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Англия создаст суверенного «убийцу» Visa и Mastercard
Создание национальной платежной системы Британские банки займутся созданием национальной платежной системы в качестве альтернативы американским Visa и Mastercard, пишет Guardian. Предполагается, что новая платежная система под названием DeliveryCo начнет функционировать к 2030 г. Инициативу поддерживает Правительство, но финансировать
|08.10.2025
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У россиян отберут банковские карты, исключительно ради безопасности. Кто под ударом
Карты на стол В России в обозримом будущем будет ограничена работа банковских карт Visa и Mastercard, пишет РБК со ссылкой на гендиректора «Национальной системы платежных карт» (НСПК) Дмитрия Дубынина. НСПК – оператор отечественной платежной системы «Мир». Грядущие ограничени
|30.09.2025
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Не можешь победить – возглавь. Visa тестирует стейблкоины для трансграничных платежей
Стейблкоины становятся частью банковской системы Компания Visa заявила, что начнет тестировать использование стейблкоинов для международных платежей вз
|25.09.2025
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Клиенты Т2 могут открыть карты Visa и Mastercard банков СНГ в приложении оператора
T2, российский оператор мобильной связи, и сервис Globalbankaccounts предлагают открыть международные карты Visa и Mastercard банков СНГ в мобильном приложении. Для оформления карты нужна отсканированная копия загранпаспорта, а пополнение доступно с любой карты «Мир». Новая возможность дает клиентам
|16.07.2025
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«Купибилет»: запущен visa checker – проверка визовых требований для путешествий
Сервис по покупке авиа- и ж/д билетов «Купибилет» добавил на сайт новый инструмент – visa checker, который позволяет за несколько секунд узнать, нужна ли виза для поездки в любую страну мира. Об этом CNews сообщили представители «Купибилет». Теперь пользователю достаточно указа
|04.07.2025
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В России ожидаются массовые блокировки банковских карт по решению властей. Кого это коснется. Опрос
Бесконечность не бесконечна Банк России лишит россиян возможности бесконечно пользоваться просроченными банковскими картами Visa и MasterCard, пишет РБК. Это же коснется и карт «Мир». В начале 2022 г. банки России начали продлевать сроки действия своих карт, в особенности Visa и MasterCard, на фоне ухода этих
|22.10.2024
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Карты Visa и Mastercard россиян перестанут работать. У них истекают сертификаты безопасности
Принудительное импортозамещение Российские банковские карты, привязанные к американским платежным системам Visa и Mastercard, могут окончательно перестать работать в России. Как пишет РБК, у них истекают сертификаты безопасности, что может вынудить банки отказаться от их дальнейшего обслуживания. Ка
|12.10.2023
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Wildberries без предупреждения ввела драконовские комиссии за оплату картами Visa и Mastercard
Wildberries отличилась Торговая площадка Wildberries без предварительного уведомления ввела комиссию на оплату товаров картами Visa и Mastercard. Это американские платежные системы, они ушли из России в марте 2022 г. в знак протеста против начавшихся 24 февраля 2022 г. событий, но все российские банки по-прежнему обслу
|10.05.2023
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Иностранные сервисы продажи авиабилетов и брони в отелях снова принимают российские Visa и Mastercard
шественникам Иностранные сайты и сервисы для бронирования отелей и покупки авиабилетов снова начали принимать российские банковские карты. В этом убедились «Известия». После марта 2022 г. из-за ухода Visa и Mastercard из России, россияне лишились возможности пользоваться выпущенными в стране картами за рубежом и при оплате покупок на иностранных сервисах. Несмотря на санкции, в 2023 г. росс
|02.05.2022
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Прощайте, Visa и Mastercard: как оплачивать подписки и покупки в приложениях во времена санкций
Оговоримся, что только часть проблем с оплатой связана с блокировкой Visa и Mastercard и уходом с российского рынка крупных платежных систем вроде PayPal. Также некоторые покупки невозможны по причине прекращения компанией всех операций на территории России. А в
|09.03.2022
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Райффайзен Банк сделал бессрочными карты Visa и Mastercard для физлиц и малого бизнеса
Карты Visa и Mastercard Райффайзен Банка стали бессрочными. Теперь физические лица, предприниматели и владельцы малого и микро бизнеса могут использовать их на территории России без ограничения срока
|09.03.2022
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МТС Банк продлил срок действия карт Visa и Mastercard бессрочно
ПАО «МТС-Банк» сообщает о продлении сроков действия по всем пластиковым картам международных платежных систем Visa и Mastercard и делает их бессрочными. Теперь клиентам банка, у которых срок действия карты истекает в марте 2022 г. и позже, перевыпускать карту не требуется – можно продолжать пользоватьс
|06.03.2022
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Visa и MasterCard прекращают работу в России
Россиян оставили без Visa и MasterCard Международные платежные системы Visa и MasterCard одновременно объявили о «приостановке» своей деятельности на территории России. Для россиян это означает в первую очер
|15.09.2021
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Visa и MasterCard обложат россиян особой данью
Безопасность за деньги Международные платежные системы Visa и MasterCard объявили о вводе новых комиссионных отчислений за использование банковского
|24.08.2021
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Visa, ЮMoney и Yclients запустили новый сервис безналичных чаевых
или письма на электронную почту клиента со ссылкой на форму отклика и выбора размера чаевых, либо с помощью предоставления возможности сканирования QR-кода на стойке администратора. Совместный сервис Visa, ЮMoney и Yclients нацелен на то, чтобы ускорить внедрение безналичных платежей в России в такой традиционно «наличной» сфере, как чаевые в салонах красоты. В дальнейшем сервис планируется
|23.08.2021
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Visa и Assist запустили технологию Visa Token Service в России и Беларуси
Visa Token Service – технология Visa, использующая токенизацию в электронной коммерции, теперь доступна российским онлайн-магазинам – клиентам Assist. Ранее Assist совместно с Visa и Беларусбанком реализовали аналогичн
|17.08.2021
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В Wildberries появилась комиссия на платежи через Visa и MasterCard
Принудительное импортозамещение в Wildberries Российский интернет-магазин Wildberries ввел комиссию на оплату любых товаров по картам Visa и MasterCard, а также через другие иностранные платежные системы. Как сообщили CNews представители онлайн-ритейлера, размер комиссии может достигать 2%. В то же время при оплате товаров че
|13.08.2021
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Visa позволила россиянам вычистить с интернет-сервисов забытые на них номера карт
Полезное нововведение Visa Компания Visa, владелец одноименной платежной системы, запустила в России сервис
|25.06.2021
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Россиян ждет будущее без наличных. Стране предсказано сокращение числа банкоматов
ыстро снимать деньги Россияне в обозримом будущем могут столкнуться с необходимостью искать банкомат своего банка по всему городу или населенному пункту. По мнению главы российского представительства Visa (международная платежная система) Михаила Бернера, в стране взят курс на снижение числа банкоматов. Насколько стремительным оно будет, Бернер не уточнил. «Их количество (банкоматов – прим.
|23.06.2021
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ВТБ и Visa запустили сервис по оплате взглядом
ВТБ и Visa запустили сервис по оплате заказов в сети кулинарных лавок «КиО Кухня» (Санкт-Петербург) взглядом без использования смартфона или карты. Сервис реализован на базе решения O.Pay — технологи
|23.06.2021
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Visa и Модульбанк запускают Visa B2B Connect в России
Visa сообщила, что в партнёрстве с Модульбанком в России была запущена работа платёжного сервиса Visa B2B Connect. Этот сервис позволяет Модульбанку и его клиентам юридическим лицам и предпринимателям отправлять и получать трансграничные платежи между предприятиями быстро, безопасно и с ме
|23.03.2021
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Клиентам МКБ стал доступен сервис «Кошелек Pay» с функцией бесконтактной оплаты картами Mastercard и Visa
Клиентам «Московского кредитного банка» (МКБ) стал доступен сервис «Кошелек Pay». Держатели карт Visa и Mastercard от МКБ теперь могут с помощью сервиса «Кошелек Pay» оплачивать покупки смартфоном. Сервис позволяет расплачиваться на кассах и поддерживает функцию добавления и выпуска дискон
|10.03.2021
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Х5, «Сбер» и Visa внедряют технологию оплаты взглядом в «Перекрестках» и «Пятерочках»
X5 Retail Group, «Сбер» и Visa запустили сервис оплаты взглядом на кассах самообслуживания, к которому подключено 52 супермаркета «Перекресток». Биометрическая идентификация на кассе самообслуживания реализована на базе
|24.02.2021
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На картах Mastercard можно не вводить PIN-код, выдав их за Visa
ющее новый вариант атаки, позволяющие обходить PIN-идентификаторы на бесконтактных картах оплаты Mastercard. Платежный терминал можно заставить поверить, будто он списывает средства с кредитной карты Visa. В сентябре 2020 г. было опубликовано другое исследование, посвященное обходу защиты с помощью PIN. Злоумышленники, как выяснилось, имеют возможность использовать потерянные или украденные
|22.12.2020
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Банк «Дом.рф» и Visa начали выпуск цифровой дебетовой карты для всех категорий клиентов
Банк «Дом.рф» совместно с международной платежной системой Visa успешно завершили пилотный проект по выпуску цифровой дебетовой карты. Теперь новый продукт доступен в мобильном приложении для всех клиентов банка. Цифровая карта выпускается моментально
|11.12.2020
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Банк «Открытие» предложил сервис Swatchpay владельцам карт Visa
Сервис Swatchpay теперь доступен держателям карт Visa банка «Открытие». Сервис позволяет быстро и удобно оплачивать любые покупки в одно касание часами Swatch. Swatchpay поддерживают шесть моделей из лимитированной коллекции часов Swatch, осн
|09.12.2020
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Банк «Открытие» добавил карты Visa в «Кошелек Pay»
Банк «Открытие» расширил возможности сервиса бесконтактной оплаты «Кошелек Pay». Теперь в приложение «Кошелек» для оплаты смартфоном можно также загрузить карты международной платежной системы Visa. «Кошелек Pay» доступен на устройствах с операционной системой Android (версии 5.0 и выше) и Huawei/Honor с технологией NFC. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо скачать приложение «
|23.11.2020
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Владельцам карт Visa «Почта банка» стала доступна оплата с помощью сервисов «Кошелек Pay» и Swatchpay
Держатели карт Visa, выпущенных «Почта банком», получили возможность совершать покупки через сервис бесконтактной оплаты «Кошелек Pay», встроенный в приложение «Кошелек», и Swatchpay. Для карт Mastercard банк
|21.10.2020
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TransferGo и Visa создают мировой сервис моментальных денежных переводов
TransferGo заключила договор с Visa. Компании будут вместе работать над сервисом моментальных денежных переводов на карты клиентов. Сервис уже запущен в 32 странах, в том числе в Германии, России, Польше, Турции и на Украине
|30.09.2020
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Сбербанк и Visa запускают в России лабораторию данных
Сбербанк и Visa объявили о запуске первой в России лаборатории данных (Data Lab), которая будет на основ
|10.09.2020
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Банк ДОМ.РФ и Visa начали выпуск цифровой карты
Банк ДОМ.РФ совместно с международной платежной системой Visa запустил в мобильном приложении эмиссию цифровых карт. Цифровая карта выпускается моментально и предоставляет клиенту все привилегии программы лояльности и сервисов банка. В частности, кэш
|04.08.2020
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«Яндекс.Касса» и Visa создали сервис для выплаты зарплат на карты любых банков
«Яндекс.Касса» и Visa запустили сервис для компаний, который поможет организовать выплату зарплат сотрудникам на карты любых российских банков. Для перевода денег достаточно знать только номер карточки получате
|03.07.2020
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O-City стала партнером Visa Ready for Transit
O-City, подразделение ГК БПЦ, стало партнером программы Visa Ready for Transit в сфере пассажирских перевозок. Visa Ready for Transit предназначена для производителей, которые, подобно O-City, с помощью своих технологических продуктов и серви
|16.06.2020
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Visa и «Яндекс.Касса» помогут малому бизнесу
«Яндекс.Касса» присоединилась к проекту компании Visa по поддержке малого бизнеса — «#прокачайбизнес». В его рамках Visa и «Яндекс.Касса» совместно создали маркетплейс, в котором небольшие компании могут размещать товары и услуги, а та
|01.06.2020
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Visa запустила сервис рассрочки на POS-терминалах с банками «Русский стандарт» и «Хоум кредит»
Visa в России запустила сервис, который поможет потребителям оформить рассрочку при покупке товаров. На первом этапе после запуска сервис доступен держателям карт рассрочки Visa банка «Хоум кредит» при покупке товаров в сети магазинов бытовой техники DNS в Новосибирске. Банк «Русский стандарт» стал первым эквайером, предоставляющим сервис оформления рассрочки по к
|20.05.2020
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Сбербанк, «Азбука вкуса» и Visa открыли магазин без касс и продавцов
Сбербанк, розничная сеть «Азбука вкуса» и международная платежная система Visa открыли первый в России магазин, оснащенный системой компьютерного зрения. Чтобы воспользоваться новым сервисом, покупателю необходимо скачать мобильное приложение Take&Go от Сбербанка и з
|16.03.2020
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В России проведена первая транзакция с использованием Visa EMV 3D-Secure 2
В России состоялась первая транзакция в электронной коммерции с использованием стандарта безопасности Visa EMV 3D-Secure 2, банком-эмитентом в которой выступило Челябинвестбанк. Банк первым в стране запустил сервис 3-D Secure 2 для онлайн-платежей совместно со своим технологическим партнером, к
|02.03.2020
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Сбербанк представил бизнес-карту для деловых поездок
Сбербанк запустил продукт «Бизнес карта для деловых поездок Visa» c повышенным кешбэком в категории «Тревел». Бизнес-картой для деловых поездок можно опл
Visa International и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 33
|Киричек Алексей 66 19
|Попов Алексей 339 17
|Скородумов Олег 17 17
|Parker Steven - Паркер Стивен 17 17
|Дегтярев Алексей 58 15
|Стоклицкая Анна 24 15
|Шестаков Александр 40 14
|Патрин Максим 32 14
|Шустиков Сергей 19 14
|Петелина Екатерина 13 13
|Коротнев Константин 35 13
|Пиляр Елена 24 13
|Плешков Алексей 68 12
|Халяпин Сергей 96 12
|Шевченко Владимир 153 12
|Комлев Владимир 35 12
|Подкопаев Олег 30 12
|Асратян Петр 36 12
|Кравченко Денис 28 12
|Прохоров Фёдор 83 12
|Потёмкин Роман 21 12
|Михалев Павел 20 12
|Леушев Андрей 75 12
|Левиков Антон 69 12
|Гуральников Сергей 164 12
|Свердлов Михаил 33 12
|Грибанов Юрий 30 12
|Мухин Максим 18 12
|Хрусталев Александр 33 12
|Чекель Павел 15 12
|Сафронов Юрий 68 12
|Леоничев Алексей 14 12
|Муравлев Александр 15 12
|Тищенко Юрий 15 12
|Базалей Наталья 15 12
|Фридман Илья 42 11
|Скородумов Анатолий 65 11
|Свириденко Кирилл 40 11
|Смирнова-Крелль Оксана 52 11
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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