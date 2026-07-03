Visa International

Россиян лишат карт Visa и Mastercard Карты Visa и Mastercard выводят из оборота В России будут постепенно выводиться из обращения карты международных платежных систем Visa и Mastercard, приводят «Известия» слова главы Банка Росси

У россиян без спроса отберут карты Visa и MasterCard. Банки против ринудительное импортозамещение Национальная система платежных карт (НСПК), оператор платежной системы «Мир», намерена избавить Россию и россиян от карт, подключенных к американским платежным системам Visa и MasterCard. Как пишут «Ведомости», она решила вывести их из оборота в стране весьма нетривиальным способом – свою идею она реализует путем поэтапного снижения межбанковского вознагражден

Англия создаст суверенного «убийцу» Visa и Mastercard Создание национальной платежной системы Британские банки займутся созданием национальной платежной системы в качестве альтернативы американским Visa и Mastercard, пишет Guardian. Предполагается, что новая платежная система под названием DeliveryCo начнет функционировать к 2030 г. Инициативу поддерживает Правительство, но финансировать

У россиян отберут банковские карты, исключительно ради безопасности. Кто под ударом Карты на стол В России в обозримом будущем будет ограничена работа банковских карт Visa и Mastercard, пишет РБК со ссылкой на гендиректора «Национальной системы платежных карт» (НСПК) Дмитрия Дубынина. НСПК – оператор отечественной платежной системы «Мир». Грядущие ограничени

Не можешь победить – возглавь. Visa тестирует стейблкоины для трансграничных платежей Стейблкоины становятся частью банковской системы Компания Visa заявила, что начнет тестировать использование стейблкоинов для международных платежей вз

Клиенты Т2 могут открыть карты Visa и Mastercard банков СНГ в приложении оператора T2, российский оператор мобильной связи, и сервис Globalbankaccounts предлагают открыть международные карты Visa и Mastercard банков СНГ в мобильном приложении. Для оформления карты нужна отсканированная копия загранпаспорта, а пополнение доступно с любой карты «Мир». Новая возможность дает клиентам

«Купибилет»: запущен visa checker – проверка визовых требований для путешествий Сервис по покупке авиа- и ж/д билетов «Купибилет» добавил на сайт новый инструмент – visa checker, который позволяет за несколько секунд узнать, нужна ли виза для поездки в любую страну мира. Об этом CNews сообщили представители «Купибилет». Теперь пользователю достаточно указа

В России ожидаются массовые блокировки банковских карт по решению властей. Кого это коснется. Опрос Бесконечность не бесконечна Банк России лишит россиян возможности бесконечно пользоваться просроченными банковскими картами Visa и MasterCard, пишет РБК. Это же коснется и карт «Мир». В начале 2022 г. банки России начали продлевать сроки действия своих карт, в особенности Visa и MasterCard, на фоне ухода этих

Карты Visa и Mastercard россиян перестанут работать. У них истекают сертификаты безопасности Принудительное импортозамещение Российские банковские карты, привязанные к американским платежным системам Visa и Mastercard, могут окончательно перестать работать в России. Как пишет РБК, у них истекают сертификаты безопасности, что может вынудить банки отказаться от их дальнейшего обслуживания. Ка

Wildberries без предупреждения ввела драконовские комиссии за оплату картами Visa и Mastercard Wildberries отличилась Торговая площадка Wildberries без предварительного уведомления ввела комиссию на оплату товаров картами Visa и Mastercard. Это американские платежные системы, они ушли из России в марте 2022 г. в знак протеста против начавшихся 24 февраля 2022 г. событий, но все российские банки по-прежнему обслу

Иностранные сервисы продажи авиабилетов и брони в отелях снова принимают российские Visa и Mastercard шественникам Иностранные сайты и сервисы для бронирования отелей и покупки авиабилетов снова начали принимать российские банковские карты. В этом убедились «Известия». После марта 2022 г. из-за ухода Visa и Mastercard из России, россияне лишились возможности пользоваться выпущенными в стране картами за рубежом и при оплате покупок на иностранных сервисах. Несмотря на санкции, в 2023 г. росс

Прощайте, Visa и Mastercard: как оплачивать подписки и покупки в приложениях во времена санкций Оговоримся, что только часть проблем с оплатой связана с блокировкой Visa и Mastercard и уходом с российского рынка крупных платежных систем вроде PayPal. Также некоторые покупки невозможны по причине прекращения компанией всех операций на территории России. А в

Райффайзен Банк сделал бессрочными карты Visa и Mastercard для физлиц и малого бизнеса Карты Visa и Mastercard Райффайзен Банка стали бессрочными. Теперь физические лица, предприниматели и владельцы малого и микро бизнеса могут использовать их на территории России без ограничения срока

МТС Банк продлил срок действия карт Visa и Mastercard бессрочно ПАО «МТС-Банк» сообщает о продлении сроков действия по всем пластиковым картам международных платежных систем Visa и Mastercard и делает их бессрочными. Теперь клиентам банка, у которых срок действия карты истекает в марте 2022 г. и позже, перевыпускать карту не требуется – можно продолжать пользоватьс

Visa и MasterCard прекращают работу в России Россиян оставили без Visa и MasterCard Международные платежные системы Visa и MasterCard одновременно объявили о «приостановке» своей деятельности на территории России. Для россиян это означает в первую очер

Visa и MasterCard обложат россиян особой данью Безопасность за деньги Международные платежные системы Visa и MasterCard объявили о вводе новых комиссионных отчислений за использование банковского

Visa, ЮMoney и Yclients запустили новый сервис безналичных чаевых или письма на электронную почту клиента со ссылкой на форму отклика и выбора размера чаевых, либо с помощью предоставления возможности сканирования QR-кода на стойке администратора. Совместный сервис Visa, ЮMoney и Yclients нацелен на то, чтобы ускорить внедрение безналичных платежей в России в такой традиционно «наличной» сфере, как чаевые в салонах красоты. В дальнейшем сервис планируется

Visa и Assist запустили технологию Visa Token Service в России и Беларуси Visa Token Service – технология Visa, использующая токенизацию в электронной коммерции, теперь доступна российским онлайн-магазинам – клиентам Assist. Ранее Assist совместно с Visa и Беларусбанком реализовали аналогичн

В Wildberries появилась комиссия на платежи через Visa и MasterCard Принудительное импортозамещение в Wildberries Российский интернет-магазин Wildberries ввел комиссию на оплату любых товаров по картам Visa и MasterCard, а также через другие иностранные платежные системы. Как сообщили CNews представители онлайн-ритейлера, размер комиссии может достигать 2%. В то же время при оплате товаров че

Visa позволила россиянам вычистить с интернет-сервисов забытые на них номера карт Полезное нововведение Visa Компания Visa, владелец одноименной платежной системы, запустила в России сервис

Россиян ждет будущее без наличных. Стране предсказано сокращение числа банкоматов ыстро снимать деньги Россияне в обозримом будущем могут столкнуться с необходимостью искать банкомат своего банка по всему городу или населенному пункту. По мнению главы российского представительства Visa (международная платежная система) Михаила Бернера, в стране взят курс на снижение числа банкоматов. Насколько стремительным оно будет, Бернер не уточнил. «Их количество (банкоматов – прим.

ВТБ и Visa запустили сервис по оплате взглядом ВТБ и Visa запустили сервис по оплате заказов в сети кулинарных лавок «КиО Кухня» (Санкт-Петербург) взглядом без использования смартфона или карты. Сервис реализован на базе решения O.Pay — технологи

Visa и Модульбанк запускают Visa B2B Connect в России Visa сообщила, что в партнёрстве с Модульбанком в России была запущена работа платёжного сервиса Visa B2B Connect. Этот сервис позволяет Модульбанку и его клиентам юридическим лицам и предпринимателям отправлять и получать трансграничные платежи между предприятиями быстро, безопасно и с ме

Клиентам МКБ стал доступен сервис «Кошелек Pay» с функцией бесконтактной оплаты картами Mastercard и Visa Клиентам «Московского кредитного банка» (МКБ) стал доступен сервис «Кошелек Pay». Держатели карт Visa и Mastercard от МКБ теперь могут с помощью сервиса «Кошелек Pay» оплачивать покупки смартфоном. Сервис позволяет расплачиваться на кассах и поддерживает функцию добавления и выпуска дискон

Х5, «Сбер» и Visa внедряют технологию оплаты взглядом в «Перекрестках» и «Пятерочках» X5 Retail Group, «Сбер» и Visa запустили сервис оплаты взглядом на кассах самообслуживания, к которому подключено 52 супермаркета «Перекресток». Биометрическая идентификация на кассе самообслуживания реализована на базе

На картах Mastercard можно не вводить PIN-код, выдав их за Visa ющее новый вариант атаки, позволяющие обходить PIN-идентификаторы на бесконтактных картах оплаты Mastercard. Платежный терминал можно заставить поверить, будто он списывает средства с кредитной карты Visa. В сентябре 2020 г. было опубликовано другое исследование, посвященное обходу защиты с помощью PIN. Злоумышленники, как выяснилось, имеют возможность использовать потерянные или украденные

Банк «Дом.рф» и Visa начали выпуск цифровой дебетовой карты для всех категорий клиентов Банк «Дом.рф» совместно с международной платежной системой Visa успешно завершили пилотный проект по выпуску цифровой дебетовой карты. Теперь новый продукт доступен в мобильном приложении для всех клиентов банка. Цифровая карта выпускается моментально

Банк «Открытие» предложил сервис Swatchpay владельцам карт Visa Сервис Swatchpay теперь доступен держателям карт Visa банка «Открытие». Сервис позволяет быстро и удобно оплачивать любые покупки в одно касание часами Swatch. Swatchpay поддерживают шесть моделей из лимитированной коллекции часов Swatch, осн

Банк «Открытие» добавил карты Visa в «Кошелек Pay» Банк «Открытие» расширил возможности сервиса бесконтактной оплаты «Кошелек Pay». Теперь в приложение «Кошелек» для оплаты смартфоном можно также загрузить карты международной платежной системы Visa. «Кошелек Pay» доступен на устройствах с операционной системой Android (версии 5.0 и выше) и Huawei/Honor с технологией NFC. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо скачать приложение «

Владельцам карт Visa «Почта банка» стала доступна оплата с помощью сервисов «Кошелек Pay» и Swatchpay Держатели карт Visa, выпущенных «Почта банком», получили возможность совершать покупки через сервис бесконтактной оплаты «Кошелек Pay», встроенный в приложение «Кошелек», и Swatchpay. Для карт Mastercard банк

TransferGo и Visa создают мировой сервис моментальных денежных переводов TransferGo заключила договор с Visa. Компании будут вместе работать над сервисом моментальных денежных переводов на карты клиентов. Сервис уже запущен в 32 странах, в том числе в Германии, России, Польше, Турции и на Украине

Сбербанк и Visa запускают в России лабораторию данных Сбербанк и Visa объявили о запуске первой в России лаборатории данных (Data Lab), которая будет на основ

Банк ДОМ.РФ и Visa начали выпуск цифровой карты Банк ДОМ.РФ совместно с международной платежной системой Visa запустил в мобильном приложении эмиссию цифровых карт. Цифровая карта выпускается моментально и предоставляет клиенту все привилегии программы лояльности и сервисов банка. В частности, кэш

«Яндекс.Касса» и Visa создали сервис для выплаты зарплат на карты любых банков «Яндекс.Касса» и Visa запустили сервис для компаний, который поможет организовать выплату зарплат сотрудникам на карты любых российских банков. Для перевода денег достаточно знать только номер карточки получате

O-City стала партнером Visa Ready for Transit O-City, подразделение ГК БПЦ, стало партнером программы Visa Ready for Transit в сфере пассажирских перевозок. Visa Ready for Transit предназначена для производителей, которые, подобно O-City, с помощью своих технологических продуктов и серви

Visa и «Яндекс.Касса» помогут малому бизнесу «Яндекс.Касса» присоединилась к проекту компании Visa по поддержке малого бизнеса — «#прокачайбизнес». В его рамках Visa и «Яндекс.Касса» совместно создали маркетплейс, в котором небольшие компании могут размещать товары и услуги, а та

Visa запустила сервис рассрочки на POS-терминалах с банками «Русский стандарт» и «Хоум кредит» Visa в России запустила сервис, который поможет потребителям оформить рассрочку при покупке товаров. На первом этапе после запуска сервис доступен держателям карт рассрочки Visa банка «Хоум кредит» при покупке товаров в сети магазинов бытовой техники DNS в Новосибирске. Банк «Русский стандарт» стал первым эквайером, предоставляющим сервис оформления рассрочки по к

Сбербанк, «Азбука вкуса» и Visa открыли магазин без касс и продавцов Сбербанк, розничная сеть «Азбука вкуса» и международная платежная система Visa открыли первый в России магазин, оснащенный системой компьютерного зрения. Чтобы воспользоваться новым сервисом, покупателю необходимо скачать мобильное приложение Take&Go от Сбербанка и з

В России проведена первая транзакция с использованием Visa EMV 3D-Secure 2 В России состоялась первая транзакция в электронной коммерции с использованием стандарта безопасности Visa EMV 3D-Secure 2, банком-эмитентом в которой выступило Челябинвестбанк. Банк первым в стране запустил сервис 3-D Secure 2 для онлайн-платежей совместно со своим технологическим партнером, к