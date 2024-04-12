НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы

Какие финтех-инновации внедряет НСПК . Причем платить можно как по QR-коду, так и по NFC. Старт же бесконтактной оплате дало приложение Mir Pay. Появилось оно на свет в 2019 году. Примечательно, что pay-сервисы отдельных банков р

Цифровую карту ЦУПИС теперь можно токенизировать в «Кошельке ЦУПИС» и передставители ООО НКО «Мобильная карта». Токенизация карты ЦУПИС доступна пользователям смартфонов на платформе Android и тем клиентам, у которых на устройстве уже установлено мобильное приложение Mir Pay. Для выпуска токена следует перейти во вкладку «Карта» и выбрать «Добавить в Mir Pay». «Возможность токенизации карты непосредственно из мобильного приложения «Кошелек ЦУПИС», а

НСПК в 2,5 раза ускорила обработку расчетов по картам с использованием российской Java Axiom JDK в части систем ava-платформы Axiom JDK – одним из элементов функционирования сервисов Национальной системы платежных карт (НСПК). Это особенно важно накануне новогодних праздников. Ежедневно клиринг НСПК, оператора ПС «Мир», обрабатывает более 50 млн межбанковских транзакций по национальным платежным картам – столько же операций проходило в критические по нагрузке периоды 2021 г. Об этом CNews сообщили пр

Карты «Мир» впервые заняли больше половины рынка платежей России ал закон, обязывающий осуществлять выплаты пенсий, стипендий и зарплат госслужащих на карты отечественной платежной системы. В начале весны 2019 г. в России начала работу система бесконтактной оплаты Mir Pay. Основную долю на рынке России карты международных платежных систем занимали до марта 2022 г. По итогам 2021 г. на карты «Мир» приходилось 25,7% в общем объеме карточных операций и 32,5

Национальная система платежных карт ускорила клиринг в несколько раз ежной системы «Мир» использует импортонезависимые Java-технологии Axiom JDK, разрабатываемые и поддерживаемые российскими инженерами с 25-летним опытом развития OpenJDK. *** Платежная система «Мир» – российская национальная платежная система. Участниками платежной системы «Мир» являются более 270 банков, которые осуществляют прием и обслуживание карт «Мир» в сети своих устройств. Более 160

CloudPayments запустил новый способ оплаты с помощью Mir Pay Партнеры CloudPayments (входит в группу Cloud) теперь могут предложить своим клиентам оплачивать покупки с помощью Mir Pay. Платежный метод можно самостоятельно включить в личном кабинете CloudPayments. Метод оплаты Mir Pay, разработанный НСПК, позволяет проводить платежи по сохраненной в приложении

«Почта банк»: платежи через Mir Pay выросли более чем в 3 раза В 2022 г. объем платежей через сервис Mir Pay по картам «Почта банка» вырос более чем в 3 раза по сравнению с 2021 г. Об этом CNews сообщил представитель банка. Резкий рост был обусловлен ограничениями и уходом из России ряда заруб

ВТБ запустил Mir Pay для оплаты чаевых ВТБ одним из первых в России реализовал возможность оплаты чаевых через Mir Pay. С его помощью клиенты смогут оставить благодарность через «ВТБ.чаевые» по карте «Мир

Российские интернет-магазины cмогут предложить оплату через Mir Pay Российские интернет-магазины могут предложить своим клиентам новый способ оплаты покупок — Mir Pay. Такую возможность продавцам даёт «Юkassa (сервис для приёма платежей финтех-компании «Юmoney»). «Платёжные сценарии меняются, но покупатели, которые хотят платить в несколько кликов, о

Чаще всего покупки смартфоном оплачивают в Кузбассе ия в предпочтениях россиян при оплате товаров и услуг при помощи pay-сервисов. Анализ собственных данных за сентябрь 2021 и 2022 гг. показал, что за прошедшие 12 месяцев количество платежей с помощью Mir Pay выросло в 372 раза. Наибольшей популярностью сервисы мобильной бесконтактной оплаты пользуются в Кемеровской области. Об этом CNews сообщили представители МТС. В Кузбассе доля транзакци

Оператор системы «Мир» строит платформу на замену Apple Pay и Google Pay а магнитная полоса. Также эти данные могут быть придствлены в виде виртуальной карты или в виде QR. Mir Pay НСПК запустила весной 2019 года Как уточнил на форуме «Банки России XXI век» глава НС

Сломалась знаменитая российская замена Google Pay и Samsung Pay. Виноваты разработчики Mir Pay не работает Android-приложение Mir Pay для одноименной российской платежной системы перестало корректно функционировать после выхода очередного обновления. Сбоит версия с индексом 1.13.2.214, датированная 29 августа 2022 г.

В России появится виртуальная соцкарта на базе платежной системы «Мир» дной. Для этого потребуется так называемый токен – карта “Мир”, загруженная в смартфон через сервис Mir Pay, – он будет является электронным идентификатором. Далее, в несколько кликов, оформляе

Клиенты ВТБ могут расплачиваться с помощью Mir Pay на Android и услуги доступна клиентам ВТБ, пользующимся мобильными устройствами на платформе Android. Для этого достаточно за несколько кликов в ВТБ Онлайн выпустить цифровую карту «Мир», установить приложение Mir Pay и привязать к нему свою карту. После этого можно расплачиваться смартфоном в торговых точках привычным способом. ВТБ продолжает обслуживание клиентов в штатном режиме. Все отделения и у

Владельцам смартфонов Huawei стало доступно приложение Mir Pay В магазине приложений Appgallery компании Huawei появилось приложение Mir Pay на базе сервисов HMS, позволяющее использовать смартфон для бесконтактной оплаты картами российской платёжной системы «Мир». Приложение Mir Pay надёжно защищено — реквизиты банко

Оператору платежной системы «Мир» грозит приватизация ал закон, обязывающий осуществлять выплаты пенсий, стипендий и зарплат госслужащих на карты отечественной платежной системы. В начале весны 2019 г. в России начала работу система бесконтактной оплаты Mir Pay. Это полностью отечественная разработка, базирующаяся на платежной системе «Мир». Что немаловажно, толчком к созданию Mir Pay стало отсутствие договоренности НСПК с компаниями Go

Mir Pay стал доступен держателям карт «Мир» Сбербанка Сбербанк присоединился к сервису бесконтактной оплаты Mir Pay. Теперь владельцы банковских карт платежной системы «Мир», выпущенных Сбербанком, могут оплачивать покупки смартфоном с помощью мобильного приложения Mir Pay. Зарегистрировать в

«Ренессанс кредит» запустил сервис Mir Pay для карт «Мир» Банк «Ренессанс кредит» предложил своим клиентам, держателям карт «Мир», возможность подключения сервиса бесконтактных платежей Mir Pay. Чтобы воспользоваться новой возможностью, достаточно скачать на смартфон с операционной системой Android (от версии 6.0 и выше), поддерживающий технологию NFC, приложение Mir Pay

«Aliexpress Россия» и платежная система «Мир» подписали соглашение о сотрудничестве ов. Кроме того, партнерство в рамках соглашения позволит улучшить клиентский опыт пользователей карт платежной системы. В 2020 г. компании принимали совместные усилия для борьбы с пандемией в России. Платежная система «Мир» перечисляла из собственных средств один рубль с каждой онлайн-транзакции, оплаченной национальной картой, в том числе на платформе Aliexpress в фонд «Живой», организовав

Mir Pay спускается в метро Держатели карт «Мир» теперь могут оплачивать проезд в московском метрополитене с помощью мобильного платежного сервиса Mir Pay. Для прохода через турникет необязательно доставать банковскую карту, достаточно просто разблокировать смартфон с установленным приложением Mir Pay и поднести его на несколько се

«Почта банк» объявил о выпуске первой на рынке партии карт «Мир» с бесконтактным чипом российского производства «Почта банк» сообщил о том, что первым на рынке эмитировал партию карт ПС «Мир» с чипом для бесконтактной оплаты российского производства «Микрон». Пилотная партия уже поступила в точки обслуживания банка в некоторых регионах. В течение этого года «Почта банк» пла

Производителей заставят устанавливать на смартфоны российский платежный сервис Mir Pay «Русификация» бесконтактной оплаты Приложение Mir Pay российской платежной системы «Мир» может стать обязательным к установке на все продав

«Росгосстрах банк» подключил платежные сервисы Mir Pay и Samsung Pay «Росгосстрах банк» предложил держателям карт «Мир» возможность подключить сервисы бесконтактных платежей Mir Pay и Samsung Pay и совершать покупки в одно касание. Mir Pay – это сервис платежной системы «Мир», который позволяет совершать оплату с помощью смартфонов на операционной системе An

Банк «Открытие» запустил сервис бесконтактной оплаты Mir Pay Банк «Открытие» запустил сервис бесконтактной оплаты Mir Pay. Воспользоваться им могут держатели любых карт на базе платежной системы «Мир». Бесконтактная оплата доступна для мобильных устройств на платформе Android с поддержкой технологии NFC, н

«КартСтандарт» обеспечил банкам-партнерам технологическую возможность подключения к сервису бесконтактных платежей Mir Pay ежной системе «Мир» для более 100 банков-партнеров. Теперь клиенты этих кредитных организаций получат возможность пользоваться сервисом ПС «Мир» для бесконтактной оплаты покупок при помощи смартфона. Mir Pay – современный, удобный и безопасный способ оплаты, разработанный платежной системой «Мир», воспользоваться которым смогут держатели карт «Мир», владельцы любых смартфонов с операционной

Клиентам ВТБ стала доступна оплата смартфоном с помощью Mir Pay Банк ВТБ объявил о доступности сервиса бесконтактной мобильной оплаты Mir Pay, который был разработан платежной системой «Мир» для совершения транзакций с помощью смартфона. Воспользоваться им смогут держатели карт «Мир» – обладатели любых гаджетов на платформе A

«МТС банк» открыл доступ к платежному сервису Mir Pay «МТС банк» объявил об открытии доступа к мобильному платежному сервису Mir Pay для клиентов банка – держателей карт «Мир». Сервис разработан национальной платежной системой «Мир» для бесконтактной оплаты с помощью смартфона на ОС Android (от версии 6.0 и выше) с п

Xiaomi и Mastercard запустят платежный сервис Mi Pay в России сard объявили о стратегическом партнерстве в России. Соглашение, в рамках которого стороны планируют работать над распространением платежных инноваций и запуском в России цифрового платежного сервиса Mi Pay, подписали Лю Ли, глава технологического подразделения Xiaomi Financial, и Алексей Малиновский, глава Mastercard в России. Запуск в России цифрового платежного сервиса Mi Pay даст

Банк «Санкт-Петербург» присоединился к Mir Pay Банк «Санкт-Петербург» реализовал подключение к сервису бесконтактных платежей Mir Pay. 350 тыс. держателей карт «Мир», выпущенных банком, теперь могут пользоваться сервисом национальной платежной системы «Мир» для бесконтактной оплаты покупок при помощи смартфона. Mir

К сервису Mir Pay подключились шесть новых банков – участников Держатели карт «Мир» Альфа-Банка, Почта Банка, банка УРАЛСИБ, АК БАРС банка, Алмазэргиэнбанка и Азиатско-Тихоокеанского банка теперь смогут оценить бесконтактную оплату Mir Pay с помощью смартфона. Приложение Mir Pay можно установить на любой поддерживающий NFC смартфон на ОС Android, начиная с версии 6.0, оно уже доступно для скачивания в Google Play M

Клиенты Альфа-банка получили доступ к мобильному платежному сервису Mir Pay С 28 марта 2019 г. клиенты Альфа-банка могут оплачивать товары и услуги при помощи российского мобильного платежного сервиса Mir Pay. Об этом CNews сообщила пресс-служба банка. Услуга доступна для держателей карт «Мир», обладающих Android-смартфонами с поддержкой технологии NFC. Зарегистрировать в Mir Pay для

В России заработал отечественный аналог Apple Pay йской платежной системы «Мир», запустила на территории России фирменный сервис бесконтактной оплаты Mir Pay. Об этом она сообщила в официальном пресс-релизе. Mir Pay позиционируется в ка

«Московский кредитный банк» начал выпуск карт национальной платежной системы «Мир» ие в любых банкоматах без комиссии. Также для клиентов будет действовать программа лояльности от НСПК «Мир», в рамках которой можно получить cashback до 20% от стоимости покупок в компаниях-партнерах ПС «Мир».

Сбербанк приступил к обслуживанию карт платежной системы «Мир» приступил к обслуживанию карт «Мир» в банкоматах и торгово-сервисной сети. Об этом CNews сообщили в Сбербанке. «Мы успешно завершили все технические мероприятия по обеспечению возможности приема карт “Мир” в эквайринговой сети Сбербанка, включая интернет-эквайринг. Количество POS-терминалов, принимающих карты “Мир” в торгово-сервисных предприятиях, составляет на текущий момент более

RBKmoney обеспечил прием платежей по картам платежной системы «Мир» лиентов сервиса начали принимать к оплате карты «Мир», сообщили CNews в RBKmoney. «Одна из наших главных задач — удобство оплаты для пользователей. Учитывая запросы наших клиентов на подключение карт “Мир”, мы рады началу сотрудничества с НСПК. Теперь у держателей этих карт появилась возможность не только снимать наличные средства, но и расплачиваться онлайн в интернет-магазинах, которые яв

НСПК и AT Consulting реализовали биллинг для платежной системы «Мир» системе реализованы процессы расчета комиссий и передачи данных для систем-получателей. Таким образом, в биллинге реализована подготовка базовых и консолидированных отчетов-уведомлений для участников ПС «Мир». Кроме того, выполняется подготовка данных для счетов-фактур, актов выполненных работ и других документов. Эти данные передаются в системы клиринга и бухгалтерии, где происходит уже не

«АК Барс» банк начал прием карт платежной системы «Мир» «АК Барс» банк подключил свою банкоматную сеть, насчитывающую около 1000 устройств по всей стране, к приему и обслуживанию карт национальной платежной системы «Мир». Таким образом, теперь держатели карт «Мир» смогут запрашивать баланс, снимать наличные, а также выполнять ряд других операций в банкоматах банка, сообщили CNews в «АК Б

Банк «Санкт-Петербург» начал принимать карты платежной системы «Мир» тификацию Национальной системы платежных карт — системы, которая позволяет обрабатывать платежи клиентов на территории Российской Федерации. В ближайших планах — начало эмиссии карт платежной системы “Мир”», — отметил заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Павел Филимоненок. «Для развития национальной платежной системы “Мир” важно, что один из крупных банков Север

НСПК и «Инфосистемы Джет» разработали систему клиринга для платежной системы «Мир» цессинговый и клиринговый центр (ОПКЦ) НСПК проходит до 20 млн операций ежедневно. Поэтому совместно с компанией “Инфосистемы Джет” мы разработали универсальный бэк-офис для четырех платежных систем: “Мир”, JCB, American Express и UnionPay, — рассказал Максим Завгородний, директор операционно-технологического департамента НСПК. — До конца 2016 года сеть приема платежной системы “Мир”