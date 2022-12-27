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FinTech ATM Automatic Teller Machine Автоматический банкомат Банкоматные сети Банкоматизация

FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация


27.12.2022 «Тинькофф» выпустил первый российский банкомат
27.12.2022 «Тинькофф» выпустил банкомат собственного производства
07.12.2022 Банки загоняют россиян в цифровое рабство. Банкоматы исчезают, наличные деньги не снять
06.09.2022 «Сбер» первым в России переведет банкоматы на собственную операционную систему на основе Linux
06.09.2022 Windows изгоняют из банкоматов. Сбербанк переводит свою сеть на Linux собственной разработки
05.09.2022 ВТБ установит первые китайские банкоматы в сентябре 2022 года
02.09.2022 Россиян отлучают от денег. Банкоматы в стране на пути к вымиранию
28.06.2022 «Сбер» первым в России перевел сеть банкоматов на собственное программное обеспечение
20.05.2022 В России выросло число денежных афер. Половина мошенничеств через банкоматы связана с социальной инженерией
07.02.2022 Программное решение для банкоматов M3 ATMvideo «ЛАН АТМсервис» внесено в Единый реестр отечественного ПО
06.12.2021 Россиян лишают наличных денег. Банкоматы стремительно исчезают по всей стране
25.10.2021 Специалисты Positive Technologies выявили уязвимость в банкоматах Diebold-Nixdorf
19.10.2021 Резидент фонда «Сколково» разработал систему для аналитики действий клиентов при использовании банкомата
24.08.2021 Новикомбанк получит отечественные банкоматы от концерна «Автоматика»
27.07.2021 ВТБ применяет искусственный интеллект для развития сети офисов и банкоматов
25.06.2021 Россиян ждет будущее без наличных. Стране предсказано сокращение числа банкоматов
28.05.2021 ВТБ начал экологическую переработку банкоматов
12.05.2021 Банкоматы и платежные терминалы в России могут остаться без связи
29.04.2021 В ВТБ появятся бесконтактные банкоматы
02.04.2021 Концерн «Автоматика» займется производством банкоматов
25.03.2021 Сбербанк по приказу искусственного интеллекта оставляет россиян без банкоматов
07.10.2020 ВТБ адаптировал банкоматы для слабовидящих клиентов
09.09.2020 Райффайзенбанк обновит банкоматную сеть
27.08.2020 Старые банкоматы МКБ будут утилизированы по системе безотходной переработки
30.07.2020 Хакеры грабят банкоматы с помощью Raspberry PI
12.05.2020 Коронавирусных безработных начали вербовать для ограбления банкоматов
28.04.2020 «Лаборатория Касперского» обновила решение для защиты встраиваемых устройств
20.02.2020 У россиян украли полмиллиарда с помощью зарубежных банкоматов
27.01.2020 Райффайзенбанк объявил о расширении сети банкоматов
13.12.2019 Российских хакеров посадят в тюрьму на 10 лет за кражу из банкоматов 10 миллионов
03.12.2019 «Тинькофф» совместно с Safensoft внедрил автоматическую систему защиты и обновления банкоматов
26.07.2019 У клиентов Сбербанка появились «персональные» банкоматы
09.07.2019 В России поймана банда, выпотрошившая миллионы из банкоматов
28.06.2019 Райффайзенбанк расширяет сеть банкоматов для малого бизнеса
25.06.2019 Россиянин ограбил банкоматы Сбербанка и Райффайзенбанка с помощью канцелярской скрепки
17.06.2019 ВТБ удвоит число банкоматов с бесконтактной технологией
23.05.2019 Банк «Санкт-Петербург» внедрил бесконтактную технологию в сети банкоматов
24.04.2019 Райффайзенбанк оснастит банкоматы поддержкой NFC
10.04.2019 ВТБ увеличил сеть банкоматов с функцией recycling в 1,5 раза
10.04.2019 В Сбербанке крупный сбой. Не работают приложение, банкоматы и интернет-банк

Публикаций - 2047, упоминаний - 2664

FinTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 9430 91
Microsoft Corporation 23491 84
Yandex - Яндекс 5666 73
Diebold Nixdorf - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 140 72
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10067 62
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 162 55
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6938 52
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8041 50
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6260 49
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4154 46
ВТБ Мультикарта - процессинговая компания 197 44
БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты 106 43
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1791 42
IBM - International Business Machines Corp 9192 42
ЦФТ Золотая Корона 357 40
Google LLC 10935 36
Cisco Systems 4873 34
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 501 33
Apple Inc 11187 33
Oracle Corporation 6301 31
Ланит ЛАН АТМсервис 33 29
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 700 28
Webmoney 523 27
SAP SE 4881 26
Group-IB - Группа информационной безопасности 467 25
Meta Platforms - Facebook 4338 24
Intel Corporation 11668 23
SafenSoft - S.N. Safe&Software - Safe’n’Sec 48 22
INPAS - ИНПАС 124 20
BSS - Банк Софт Системс - БСС 540 20
HP Inc. 5518 18
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 77 17
Информзащита 682 17
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1559 16
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 299 16
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 209 16
Samsung Electronics 9728 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2644 16
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 16
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 282 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5791 363
Visa International 1872 200
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 194
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2379 132
Альфа-Банк 1596 111
ВТБ - ВТБ24 660 74
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 844 66
ПСБ - Промсвязьбанк 733 55
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 51
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 50
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 49
Точка 3797 48
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 564 44
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 879 42
Societe Generale - Росбанк АКБ 505 41
Почта Банк 348 41
МДМ Банк 260 40
ГПБ - Газпромбанк 939 38
МКБ - Московский кредитный банк 408 37
ПриватБанк - PrivatBank 196 36
Qiwi 923 36
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2515 36
НСПК - Национальная система платежных карт 612 32
Бинбанк 193 32
Citi - Citibank - Ситибанк 294 28
Почта России ПАО 1989 27
Русский стандарт Банк 384 27
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6192 26
Евросеть 1399 25
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 24
Россети Ленэнерго 2348 23
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 226 22
Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 22
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 100 22
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 138 22
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 284 21
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 344 21
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 77 19
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 159 18
Татфондбанк АИКБ 80 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3689 115
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17957 100
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10378 50
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4386 46
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 45
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9095 35
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1177 34
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2693 25
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 863 24
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2847 23
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2996 22
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2382 19
Президент Российской Федерации 3712 18
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1652 18
Правительство Москвы 1991 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2396 16
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1074 13
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2336 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1392 13
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1214 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 10
Судебная власть - Judicial power 2092 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 682 9
Федеральное казначейство России 1548 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1648 7
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 525 7
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 7
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 499 7
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 7
Европол - Полицейская служба Европейского союза 68 6
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 82 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1030 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2024 6
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции 175 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1201 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 6
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 309 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 658 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1547 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6049 31
АРБ - Ассоциация российских банков 202 10
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 4
АПЭАП - Всероссийское общество слепых 9 2
Россия Ассоциация - АРБР - Ассоциация региональных банков России 27 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 37 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 163 2
Linux Foundation 174 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 432 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 62 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 53 1
Coastal Federal Credit Union - Некоммерческий финансовый кооператив 2 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 35 1
Canadian Bankers Association (CBA) - Ассоциация канадских банков - Канадская ассоциация банкиров 1 1
ABA - American Bankers Association 3 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 22 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 53 1
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 1
МСМС - Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков 3 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 16 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 95 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 49 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 229 1
ASF - Apache Software Foundation 105 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 35 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 1
OWASP - Open Web Application Security Project 72 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 33 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79184 738
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53226 503
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 3474 376
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19807 283
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 1766 282
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4380 273
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25013 264
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38940 231
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22186 205
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7479 198
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7853 198
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21345 188
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25951 183
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25644 177
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10919 174
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13573 162
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 3970 159
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25045 158
FinTech - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 915 148
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17314 145
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 9049 143
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1026 138
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11184 134
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21931 132
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1145 129
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12979 127
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 2525 126
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14828 124
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9908 120
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17508 119
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11361 110
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10151 109
FinTech - Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1057 98
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 3120 96
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 8148 94
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5441 90
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11292 89
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11636 87
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11799 87
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17193 87
Google Android 12544 165
Apple iOS 6795 117
Microsoft Windows 14432 86
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 602 74
Microsoft Windows 2000 12675 69
Apple iPhone - серия смартфонов 6620 67
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 766 59
Apple - App Store 2598 58
Google Play - Google Store - Android Market 2933 55
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4106 54
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3226 53
БПЦ Банковские Технологии - SmartVista - СмартВиста 79 38
Apple iPhone 6 6173 36
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 536 36
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1561 36
Apple iPad 3737 33
Linux OS 8236 31
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 88 27
Microsoft Windows XP 2362 21
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2343 21
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4358 21
MasterCard Maestro 148 20
Microsoft Office 3435 19
Qiwi Кошелек 193 17
Apple Pay 458 17
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 165 16
Age of Kings 3445 16
Альфа-Мобайл 78 16
Samsung Pay 281 15
Oracle Java - язык программирования 2763 15
Nokia Symbian OS 1399 15
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2901 15
ПриватБанк Приват24 116 15
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6522 14
Microsoft Windows Embedded 142 14
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 14
ВТБ - ВТБ24 - Телебанк 59 14
НСПК Мир - банковская карта платежной системы 61 14
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1021 14
Яндекс.Карты и Транспорт 391 14
Орловский Виктор 345 22
Попов Алексей 330 22
Масарская Наталия 36 12
Грибов Андрей 73 12
Свириденко Кирилл 40 12
Путин Владимир 2729 12
Чулков Валерий 26 11
Греф Герман 365 11
Дарёшин Максим 13 11
Владимиров Андрей 18 11
Кузьмина Валентина 16 11
Медведев Дмитрий 1630 10
Григорьев Василий 21 9
Алексахин Андрей 21 8
Волков Дмитрий 52 8
Киричек Алексей 66 7
Тиньков Олег 44 7
Мохначева Елена 7 7
Никитин Максим 22 7
Дойников Игорь 11 7
Прохоров Фёдор 82 7
Островский Святослав 46 7
Голованов Сергей 43 7
Руденко Дмитрий 25 6
Антонов Игорь 9 6
Лосев Сергей 46 6
Дегтярев Алексей 57 6
Евтушенко Алексей 37 6
Витязь Александр 43 6
Арсентьев Андрей 60 6
Дегтева Елена 15 6
Говорунов Александр 13 5
Никифоров Николай 1172 5
Гасилин Денис 9 5
Кирьянова Александра 70 5
Чимиричкина Мария 30 5
Плешков Алексей 51 5
Завалишина Евгения 27 5
Коровин Алексей 13 5
Кузнецов Станислав 90 5
Россия - РФ - Российская федерация 122786 1082
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39328 419
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50166 235
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14941 146
Европа 21307 127
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13145 118
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6303 101
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17138 98
Украина 7267 81
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12812 76
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15074 63
Германия - Федеративная Республика 12012 53
Япония 12878 53
Казахстан - Республика 4841 52
Беларусь - Белоруссия 4254 41
Россия - СФО - Новосибирск 3701 41
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2868 39
Европа Восточная 2997 37
Индия - Республика 5068 37
Россия - УФО - Екатеринбург 3314 36
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2554 35
Канада 4709 30
Нидерланды 3303 30
Азия - Азиатский регион 4659 29
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3427 28
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2017 28
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2490 27
Франция - Французская Республика 7084 25
Южная Корея - Республика 6287 24
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2323 24
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2366 24
Испания - Королевство 3601 23
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1133 23
Грузия 1124 23
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 949 22
Турция - Турецкая республика 2067 22
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2317 22
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1428 22
Азербайджан - Азербайджанская Республика 866 21
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1340 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41961 1539
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 20000 420
Кредитование - Сrediting 5112 242
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15058 178
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6031 142
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10264 112
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23973 85
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8278 77
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4923 58
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АЗС - Автомобильная заправочная станция 466 32
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 793 11
Коммерсантъ - Издательский дом 1224 10
РИА Новости 804 9
Thomson Reuters - Рейтер 5773 9
Банки.ру - Banki.ru 51 6
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91Mobiles 1696 5
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Прайм - Агентство экономической информации 857 4
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Bloomberg Businessweek 123 2
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Forrester Research 812 7
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ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 2
IMS Research 31 2
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Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 95 2
Berg Insight 19 1
Gartner Four Approaches to Multichannel Integration for Retail Banking 1 1
Computer Economics 32 1
Datamonitor 83 1
Moody's Investors Service 135 1
Mobile Research Group 67 1
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Deloitte Technology Fast 13 1
BiMEX Research 1 1
MForum Analytics 19 1
Synergy Research Group 40 1
Harbor Research 3 1
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Vanson Bourne 48 1
IHS Infonetics Research 90 1
Juniper Research 502 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 184 1
BCG - Boston Consulting Group 99 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 104 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 575 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1289 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 271 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 715 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 113 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 291 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 218 2
МЭИ - Московский энергетический институт 91 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 135 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 270 2
Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 165 2
Ланит Сетевая академия - учебный центр 43 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 916 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 86 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 41 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 60 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 26 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 80 1
НЭБ РТ - Национальная электронная библиотека Республики Татарстан 1 1
РГБ - Российская государственная библиотека 87 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 108 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 20 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 36 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 70 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 219 1
Princeton University - Принстонский университет 140 1
Тинькофф Образование - Тинькофф Поколение - Tinkoff Generation 4 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 30 1
University of Tehran - Тегеранский университет 6 1
Positive Technologies - Positive Education 5 1
КузГТУ - Кузбасский государственный технический университет 3 1
АИС - Академия информационных систем 56 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 8 1
РАН КазНЦ ФИЦ - Казанский научный центр Российской академии наук - Казанский физико-технический институт имени Е.К. Завойского 3 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 44 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 15 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 5 1
ЦФТ УЦ - учебный центр 6 1
МБИ - Международный банковский институт имени Анатолия Собчака 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11637 59
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1724 11
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2067 9
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 21 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 872 7
Positive Hack Days - PHDays 20 6
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 22 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 412 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 620 4
Black Hat - Конференция 78 4
CeBIT 461 4
День молодёжи - 27 июня 691 3
INPAS Event 3 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 3
РИФ - Российский инвестиционный форум 51 3
Международный женский день - 8 марта 273 2
The Standoff 12 2
Startup Village - международная стартап-конференция 52 2
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 33 2
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 46 1
International Design Excellence Awards 1 1
Experian Anti-Fraud Day 1 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 25 1
GeoВласть 43 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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