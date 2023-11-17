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FinTech ATM Automatic Teller Machine Автоматический банкомат Банкоматные сети Банкоматизация

FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация

СОБЫТИЯ

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17.11.2023 Долгожданное импортозамещение в действии. В Москве заработали первые отечественные банкоматы

ле сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам Собянина, к настоящему моменту первые отечественные банкоматы получили три банка-партнера. Их названия он уточнять не стал, добавив лишь, что ряд
11.09.2023 Сбербанк переходит на китайские банкоматы, хотя недавно обещал российские

Banking Equipment работать с российскими партнерами. Например, у нее есть российский дистрибьютор «АТМ маркет», известный в первую очередь тем, что с весны 2023 г. он занимается вопросом произ
06.07.2023 Банк «Дом.РФ» переводит банкоматы на отечественное ПО

ловины из них будет осуществлен в III квартале 2023 г., полностью процесс завершится до конца года. Банкоматы будут работать на кроссплатформенном программном обеспечении TellME 7 одного из ста
13.06.2023 В Москве началось производство банкоматов на базе российских процессоров «Эльбрус»

альном парке «Руднево», входящем в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Сами банкоматы локализованы почти полностью – 80% их компонентов выпускаются на территории России.
08.06.2023 МКБ завершит установку новых банкоматов на российском ПО в 2023 году

До конца 2023 г. «Московский кредитный банк» (МКБ) заменит банкоматы на современные устройства с сенсорным экраном и российским программным обеспечением
16.05.2023 «Сбер» запустил аренду банкоматов

же вендорам программного обеспечения и оборудования. На начальном этапе «Сбер» предоставит в аренду банкоматы из собственного парка устройств самообслуживания, при этом их изъятие из сети не пр
28.04.2023 В России строят отечественные банкоматы на «Эльбрусах». Собирать их будут в Москве

номической зоны (ОЭЗ) «Технополис-Москва». Сборкой банкоматов будет руководить российская компания «АТМ маркет». Подробности о новом производстве на момент публикации материала известны не были
19.04.2023 Сбербанк отказывается от банковских карт. Создан первый в России банкомат, не умеющий работать с карточками

Впрочем, это происходит уже сейчас – Сбербанк в лидерах по темпам сокращения количества работающих АТМ в России. CNews писал, что это сильно затрудняет россиянам доступ к наличным деньгам. Сле
23.03.2023 Цифровое рабство откладывается. В России впервые за многие годы выросло число банкоматов

йские банки постепенно начали развивать на этих территориях свои сети и, в том числе, устанавливать банкоматы — в 2022 г. один только Промсвязьбанк, как пишет «Коммерсант», поставил там 700 сво
31.01.2023 ВТБ перевел более 50% банкоматной сети на российское ПО

Б в рамках реализации программы по импортозамещению внедрил отечественное мультивендорное ПО в свои банкоматы. Под управлением российского ПО теперь работает более 50% устройств, составляющих с
25.01.2023 «Сбер» первым среди банков зарегистрировал в реестре Минцифры собственное ПО для банкоматов

программное обеспечение (ПО) для банковских устройств от «Сбера» InterSphere включено в реестр отечественного ПО. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. InterSphere полностью управляет сетью банкоматов и процессом их работы с наличными денежными средствами, в том числе на банкоматах-ресайклерах. Программный интерфейс системы передает данные для динамического формирования клиентског
27.12.2022 «Тинькофф» выпустил первый российский банкомат

н России с помощью ее представителей. Клиенты же обслуживаются через онлайн-каналы и контакт-центр. Банкоматов все меньше «Тинькофф» выпустил свой банкомат нового поколения как раз на фоне резк
27.12.2022 «Тинькофф» выпустил банкомат собственного производства

пластика сложной округлой формы, а визитной карточкой новой модели стала уникальная для российских банкоматов полностью стеклянная сенсорная лицевая панель, окантованная металлической рамкой.
07.12.2022 Банки загоняют россиян в цифровое рабство. Банкоматы исчезают, наличные деньги не снять

Исчезающий вид техники В России стремительно ухудшается ситуация с доступностью банкоматов. Они исчезают по всей стране. На сложившуюся ситуацию обратил пристальное внимание
06.09.2022 «Сбер» первым в России переведет банкоматы на собственную операционную систему на основе Linux

«Сбер» переведет 90% сети банкоматов на Linux к 2023 г., а первые 100 устройств заработают на отечественной операционной системе уже в 2022 г. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александ
06.09.2022 Windows изгоняют из банкоматов. Сбербанк переводит свою сеть на Linux собственной разработки

Linux поместили в банкоматы Представители Сбербанка сообщили CNews о переводе почти всей сети банкоматов банка

05.09.2022 ВТБ установит первые китайские банкоматы в сентябре 2022 года

оссийского потребителя и начать работу в условиях реального обслуживания клиентов. Первые китайские банкоматы для пилотной эксплуатации поступят в ВТБ уже в сентябре 2022 г. До середины октября
02.09.2022 Россиян отлучают от денег. Банкоматы в стране на пути к вымиранию

чета – например, переводить их в другой банк, который пока не успел убрать расположенные поблизости банкоматы. Деньги, которые нельзя увидеть На фоне сокращения числа банкоматов в России наблюд
28.06.2022 «Сбер» первым в России перевел сеть банкоматов на собственное программное обеспечение

трументы отражения клиентского и сервисного интерфейса функционируют с помощью разработок «Сбера», в том числе на базе open source решений. В настоящее время «Сбер» завершает разработку ПО для работы банкоматов в операционной системе на базе открытого исходного кода (Linux). При этом банк использует несколько российских вендорских решений, которые не планирует заменять. На текущий момент ус
20.05.2022 В России выросло число денежных афер. Половина мошенничеств через банкоматы связана с социальной инженерией

ыла не радовала — жертвам вернули лишь 7,3%. Хуже всего пришлось людям, обманутым через терминалы и банкоматы — им возвратили лишь 2,5% похищенных средств, тогда как в 2021 г. эта доля составля
07.02.2022 Программное решение для банкоматов M3 ATMvideo «ЛАН АТМсервис» внесено в Единый реестр отечественного ПО

граммно-аппаратный комплекс M3 ATMvideo — это комплексное решение для повышения уровня безопасности банкоматов. Оно включает в себя систему видеонаблюдения, позволяющую дистанционно и круглосут
06.12.2021 Россиян лишают наличных денег. Банкоматы стремительно исчезают по всей стране

тству РИА «Новости» и глава аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Через несколько лет банкоматы могут полностью исчезнуть по всей России «В 2021 г. процесс сокращения числа банком
25.10.2021 Специалисты Positive Technologies выявили уязвимость в банкоматах Diebold-Nixdorf

ых. Компания Diebold Nixdorf выпустила более 1 млн ATM и сегодня является крупнейшим производителем банкоматов с долей 32% мирового рынка. Большинство предыдущих поколений банкоматов не

19.10.2021 Резидент фонда «Сколково» разработал систему для аналитики действий клиентов при использовании банкомата

ссийского рынка, не имеющая аналогов. Решение позволяет анализировать взаимодействие с клиентами на АТМ так, как это делается сегодня в мобильном и интернет-банке. Это возможность применить сов
24.08.2021 Новикомбанк получит отечественные банкоматы от концерна «Автоматика»

Ростех, и концерн «Автоматика» договорились о сотрудничестве в области использования отечественных банкоматов, произведенных на мощностях предприятий концерна. Соответствующее соглашение подпи
27.07.2021 ВТБ применяет искусственный интеллект для развития сети офисов и банкоматов

ателя правления ВТБ Вадим Кулик. «Применение новой модели позволяет открывать офисы и устанавливать банкоматы в наиболее удобных и комфортных для клиентов точках, что является для нас приоритет
25.06.2021 Россиян ждет будущее без наличных. Стране предсказано сокращение числа банкоматов

», – сказал Бернер. Россияне скоро забудут звук шелеста банкнот в руках Михаил Бернер полагает, что банкоматы постепенно станут «инфраструктурной частью, которой банки будут делиться друг с дру
28.05.2021 ВТБ начал экологическую переработку банкоматов

лис» проекта по утилизации электронных отходов и оборудования направил на экологическую переработку банкоматы с истекшим сроком службы. В результате переработки банкоматов можно получить вторич
12.05.2021 Банкоматы и платежные терминалы в России могут остаться без связи

ана отсрочка для регистрации корпоративных клиентов до 30 ноября 2021 г. Она, тем не менее, не касается абонентов специализированных тарифов для устройств. К таким устройствам, в частности, относятся банкоматы и платежные (POS) терминалы, видеорегистраторы, счетчики и другие приборы из области «умной» инфраструктуры. Банкоматы могут оказаться без связи Представители «большой четверки
29.04.2021 В ВТБ появятся бесконтактные банкоматы

актные банкоматы, которые позволят снимать и вносить наличные через смартфон, ни разу не коснувшись АТМ. Об этом рассказал в ходе пресс-брифинга заместитель президента-председателя правления ВТ
02.04.2021 Концерн «Автоматика» займется производством банкоматов

Андрей Жолобов. Взаимодействие сторон направлено на координацию научных исследований в интересах развития промышленного комплекса для производства устройств с функцией биометрического распознавания, банкоматов, а также других электронных устройств. Совместная работа позволит повысить качество комплектующих, используемых при сборке банковского оборудования и цифровых систем самообслуживания
25.03.2021 Сбербанк по приказу искусственного интеллекта оставляет россиян без банкоматов

период пандемии коронавируса россияне не хотят отказываться от наличных Заставляя людей чаще искать банкоматы на карте своего населенного пункта, Сбербанк попутно занимается усовершенствованием
07.10.2020 ВТБ адаптировал банкоматы для слабовидящих клиентов

й с ограничениями по зрению, чтобы они могли без проблем ими пользоваться. Такой функционал в наших АТМ доступен и для клиентов других банков», — сказал старший вице-президент, руководитель деп
09.09.2020 Райффайзенбанк обновит банкоматную сеть

и компактнее, что позволяет поставить банкомат в более удобной для клиентов зоне в торговом центре. Банкоматы оснащены широким экраном (на 40% больше, чем у текущих устройств приема наличных).

27.08.2020 Старые банкоматы МКБ будут утилизированы по системе безотходной переработки

Московский кредитный банк (МКБ) и ГК «Элекснет» приняли решение о передаче на экологическую переработку списанных платежных терминалов, банкоматов, а также компьютерной техники и другого электронного оборудования. На переработку уже переданы устаревшие устройства ГК «Элекснет», МКБ передаст свою списанную технику в ближайшее вр
30.07.2020 Хакеры грабят банкоматы с помощью Raspberry PI

ьзованием «черных ящиков» — аппаратных устройств, с помощью которых злоумышленники могут заставлять банкоматы выдавать наличные в неограниченных количествах. Преступники смогли оснастить свои «
12.05.2020 Коронавирусных безработных начали вербовать для ограбления банкоматов

ровые коммуникационные каналы. Деньги переводятся на контролируемые преступниками счета или предоплаченные карты, затем человек, выполняющий роль «денежного мула», обналичивает средства через уличный банкомат, а потом — уже через другой банкомат, например, вносит наличность на сторонний счет, оставляя себе небольшую комиссию. Иногда также используются всякие системы мгновенных платеж
28.04.2020 «Лаборатория Касперского» обновила решение для защиты встраиваемых устройств

оложенных в местах, где доступен только низкоскоростной 2G-интернет. Это позволяет решению защищать банкоматы, платежные и кассовые терминалы и другие подобные устройства в отдаленных районах,

20.02.2020 У россиян украли полмиллиарда с помощью зарубежных банкоматов

директора департамента Центробанка по информационной безопасности Артем Сычев, используются именно банкоматы, расположенные на территории других стран. Через зарубежные банкоматы мошенн
27.01.2020 Райффайзенбанк объявил о расширении сети банкоматов

рифам. Благодаря новому сервису количество устройств для внесения наличных достигнет 16850, включая банкоматы ФК «Открытие», Газпромбанка, «Московского кредитного банка», Росбанка и собственные

Публикаций - 2316, упоминаний - 3051

FinTech и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 106
Microsoft Corporation 25775 94
Yandex - Яндекс 9216 84
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 162 82
Ростелеком 10948 65
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 63
МегаФон 10742 61
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 176 59
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 55
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 50
IBM - International Business Machines Corp 9699 48
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 146 47
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 45
Google LLC 12688 42
Apple Inc 13154 40
ЦФТ - Золотая Корона 362 40
Cisco Systems 5372 35
Oracle Corporation 7074 35
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 34
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 33
Ланит - ЛАН АТМсервис 37 32
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 32
Intel Corporation 12811 28
SafenSoft - S.N. Safe&Software - Safe’n’Sec 59 27
Webmoney - Вебмани.Ру 547 27
SAP SE 5601 26
Meta Platforms - Facebook 4621 24
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 24
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 24
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 23
Telegram Group 2940 22
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 22
Samsung Electronics 11064 21
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 21
ITG Group - INPAS - ИНПАС 131 21
Huawei 4676 20
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 19
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 19
HP Inc. 5883 18
Информзащита 941 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 411
Visa International 1993 207
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 204
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 147
Альфа-Банк 1979 121
ВТБ - ВТБ24 671 74
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 69
ПСБ - Промсвязьбанк 963 60
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 59
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 54
ВТБ - Почта Банк 514 52
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 51
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 51
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 48
МКБ - Московский кредитный банк 657 48
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 44
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 43
ГПБ - Газпромбанк 1273 43
НСПК - Национальная система платежных карт 948 40
NanduQ - Qiwi 1013 37
ПриватБанк - PrivatBank 197 36
Почта России ПАО 2370 33
Русский стандарт Банк 509 33
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 33
Евросеть 1421 25
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 25
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 25
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 24
ОРС - Объединённая расчетная система 28 24
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 24
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 22
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 153 22
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 22
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 21
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 118 21
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 20
РЖД - Российские железные дороги 2096 19
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 19
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 125 19
Россети Ленэнерго 1699 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 185
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 69
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 61
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 47
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 38
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 37
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 37
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 37
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 35
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 34
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 31
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 28
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 27
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 24
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 22
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 20
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 18
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 18
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 17
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 16
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 15
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 14
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 13
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 12
Судебная власть - Judicial power 2500 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 10
Федеральное казначейство России 1949 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 9
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 8
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 8
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 8
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 8
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 7
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 7
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 6
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 34
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 15
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 6
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 4
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
Apache Software Foundation - ASF 231 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
ABA - American Bankers Association - Ассоциации американских банкиров 6 2
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 2
АПЭАП - Всероссийское общество слепых 13 2
ВЭО России - Вольное экономическое общество России - ВЭО Москвы - Вольное экономическое общество Москвы 14 2
НСБ - Ассоциация международного сотрудничества негосударственных структур безопасности 9 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
Coastal Federal Credit Union - Некоммерческий финансовый кооператив 2 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 1
Canadian Bankers Association (CBA) - Ассоциация канадских банков - Канадская ассоциация банкиров 1 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 417
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 372
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 360
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 336
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 300
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 290
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 285
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 236
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 236
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 235
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 233
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 231
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FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 180
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 180
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 163
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 161
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NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 111
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 107
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 100
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 99
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 98
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 95
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 93
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 92
Google Android 15243 195
Apple iOS 8583 136
Microsoft Windows 16882 109
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 80
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 74
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 67
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 64
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 61
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 61
Apple - App Store 3109 60
Linux OS 11533 50
Microsoft Windows 2000 8678 48
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 39
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 107 38
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 36
Apple iPad 4011 33
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 32
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 27
Apple iPhone 6 4861 27
Microsoft Windows XP 2431 24
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 24
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 24
Microsoft Office 4170 23
Oracle Java - язык программирования 3469 23
MasterCard Maestro 159 22
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 22
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 21
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 20
FreePik 1841 20
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис - Мир - Банковская карта платежной системы 213 20
Apple Pay 519 19
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 19
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 18
Альфа-Мобайл 87 16
Diebold Nixdorf - Opteva 17 16
Nokia Symbian OS 1411 16
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 15
ПриватБанк - Приват24 116 15
ВТБ - ВТБ24 - Телебанк 66 15
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 15
Попов Алексей 339 22
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 8
Forrester Research 834 8
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Интерфакс-100 21 3
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Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 3
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CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
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Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 2
MasterCard - Mobile Payments Study 17 2
IMS Research 31 2
Cahners-Instat Group 34 2
Gartner - CEB Inc - Corporate Executive Board - TowerGroup 14 2
Fortune Global 500 295 2
ABI Research 236 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
НМГ - Медиалогия 37 1
FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 1
The Nilson Report 6 1
Директ Инфо 9 1
Global Market Insights 16 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 1
Grand View Research 25 1
Synergy Research Group 48 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
Vanson Bourne 49 1
Fortune Global 100 142 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 5 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 8
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 8
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 3
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 2
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 2
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 2
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 2
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 30 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
НЭБ РТ - Национальная электронная библиотека Республики Татарстан 3 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 50 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 29 1
МГТУ ГА - Московский государственный технический университет гражданской авиации 14 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
НГУЭУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный университет экономики и управления 17 1
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 10
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 8
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 8
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 7
CeBIT 614 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 6
Black Hat - Конференция 120 5
Связь-Экспокомм 276 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 4
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 3
День молодёжи - 27 июня 1087 3
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АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 2
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ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 2
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Startup Village - международная стартап-конференция 62 2
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Defcon 45 1
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Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
Intel Experience Day 1 1
Advantech IoT Co-Creation 1 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
VMworld 29 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 28 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
FIFA Fan Fest - Фестиваль болельщиков FIFA (ФИФА) 5 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 54 1
Turing Award - Премия Тьюринга 15 1
ВВУИО - Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества - World Summit on the Information Society 3 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
ELMA DAY 14 1
International Design Excellence Awards 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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