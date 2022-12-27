Индексная книга CNews*
FinTech ATM Automatic Teller Machine Автоматический банкомат Банкоматные сети Банкоматизация
Публикаций - 2047, упоминаний - 2664
FinTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 345 22
|Попов Алексей 330 22
|Масарская Наталия 36 12
|Грибов Андрей 73 12
|Свириденко Кирилл 40 12
|Путин Владимир 2729 12
|Чулков Валерий 26 11
|Греф Герман 365 11
|Дарёшин Максим 13 11
|Владимиров Андрей 18 11
|Кузьмина Валентина 16 11
|Медведев Дмитрий 1630 10
|Григорьев Василий 21 9
|Алексахин Андрей 21 8
|Волков Дмитрий 52 8
|Киричек Алексей 66 7
|Тиньков Олег 44 7
|Мохначева Елена 7 7
|Никитин Максим 22 7
|Дойников Игорь 11 7
|Прохоров Фёдор 82 7
|Островский Святослав 46 7
|Голованов Сергей 43 7
|Руденко Дмитрий 25 6
|Антонов Игорь 9 6
|Лосев Сергей 46 6
|Дегтярев Алексей 57 6
|Евтушенко Алексей 37 6
|Витязь Александр 43 6
|Арсентьев Андрей 60 6
|Дегтева Елена 15 6
|Говорунов Александр 13 5
|Никифоров Николай 1172 5
|Гасилин Денис 9 5
|Кирьянова Александра 70 5
|Чимиричкина Мария 30 5
|Плешков Алексей 51 5
|Завалишина Евгения 27 5
|Коровин Алексей 13 5
|Кузнецов Станислав 90 5
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1217044, в очереди разбора - 883468.
Создано именных указателей - 110015.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1217044, в очереди разбора - 883468.
Создано именных указателей - 110015.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.