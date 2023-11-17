FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация

Долгожданное импортозамещение в действии. В Москве заработали первые отечественные банкоматы ле сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По словам Собянина, к настоящему моменту первые отечественные банкоматы получили три банка-партнера. Их названия он уточнять не стал, добавив лишь, что ряд

Сбербанк переходит на китайские банкоматы, хотя недавно обещал российские Banking Equipment работать с российскими партнерами. Например, у нее есть российский дистрибьютор «АТМ маркет», известный в первую очередь тем, что с весны 2023 г. он занимается вопросом произ

Банк «Дом.РФ» переводит банкоматы на отечественное ПО ловины из них будет осуществлен в III квартале 2023 г., полностью процесс завершится до конца года. Банкоматы будут работать на кроссплатформенном программном обеспечении TellME 7 одного из ста

В Москве началось производство банкоматов на базе российских процессоров «Эльбрус» альном парке «Руднево», входящем в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Сами банкоматы локализованы почти полностью – 80% их компонентов выпускаются на территории России.

МКБ завершит установку новых банкоматов на российском ПО в 2023 году До конца 2023 г. «Московский кредитный банк» (МКБ) заменит банкоматы на современные устройства с сенсорным экраном и российским программным обеспечением

«Сбер» запустил аренду банкоматов же вендорам программного обеспечения и оборудования. На начальном этапе «Сбер» предоставит в аренду банкоматы из собственного парка устройств самообслуживания, при этом их изъятие из сети не пр

В России строят отечественные банкоматы на «Эльбрусах». Собирать их будут в Москве номической зоны (ОЭЗ) «Технополис-Москва». Сборкой банкоматов будет руководить российская компания «АТМ маркет». Подробности о новом производстве на момент публикации материала известны не были

Сбербанк отказывается от банковских карт. Создан первый в России банкомат, не умеющий работать с карточками Впрочем, это происходит уже сейчас – Сбербанк в лидерах по темпам сокращения количества работающих АТМ в России. CNews писал, что это сильно затрудняет россиянам доступ к наличным деньгам. Сле

Цифровое рабство откладывается. В России впервые за многие годы выросло число банкоматов йские банки постепенно начали развивать на этих территориях свои сети и, в том числе, устанавливать банкоматы — в 2022 г. один только Промсвязьбанк, как пишет «Коммерсант», поставил там 700 сво

ВТБ перевел более 50% банкоматной сети на российское ПО Б в рамках реализации программы по импортозамещению внедрил отечественное мультивендорное ПО в свои банкоматы. Под управлением российского ПО теперь работает более 50% устройств, составляющих с

«Сбер» первым среди банков зарегистрировал в реестре Минцифры собственное ПО для банкоматов программное обеспечение (ПО) для банковских устройств от «Сбера» InterSphere включено в реестр отечественного ПО. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. InterSphere полностью управляет сетью банкоматов и процессом их работы с наличными денежными средствами, в том числе на банкоматах-ресайклерах. Программный интерфейс системы передает данные для динамического формирования клиентског

«Тинькофф» выпустил первый российский банкомат н России с помощью ее представителей. Клиенты же обслуживаются через онлайн-каналы и контакт-центр. Банкоматов все меньше «Тинькофф» выпустил свой банкомат нового поколения как раз на фоне резк

«Тинькофф» выпустил банкомат собственного производства пластика сложной округлой формы, а визитной карточкой новой модели стала уникальная для российских банкоматов полностью стеклянная сенсорная лицевая панель, окантованная металлической рамкой.

Банки загоняют россиян в цифровое рабство. Банкоматы исчезают, наличные деньги не снять Исчезающий вид техники В России стремительно ухудшается ситуация с доступностью банкоматов. Они исчезают по всей стране. На сложившуюся ситуацию обратил пристальное внимание

«Сбер» первым в России переведет банкоматы на собственную операционную систему на основе Linux «Сбер» переведет 90% сети банкоматов на Linux к 2023 г., а первые 100 устройств заработают на отечественной операционной системе уже в 2022 г. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александ

Windows изгоняют из банкоматов. Сбербанк переводит свою сеть на Linux собственной разработки Linux поместили в банкоматы Представители Сбербанка сообщили CNews о переводе почти всей сети банкоматов банка

ВТБ установит первые китайские банкоматы в сентябре 2022 года оссийского потребителя и начать работу в условиях реального обслуживания клиентов. Первые китайские банкоматы для пилотной эксплуатации поступят в ВТБ уже в сентябре 2022 г. До середины октября

Россиян отлучают от денег. Банкоматы в стране на пути к вымиранию чета – например, переводить их в другой банк, который пока не успел убрать расположенные поблизости банкоматы. Деньги, которые нельзя увидеть На фоне сокращения числа банкоматов в России наблюд

«Сбер» первым в России перевел сеть банкоматов на собственное программное обеспечение трументы отражения клиентского и сервисного интерфейса функционируют с помощью разработок «Сбера», в том числе на базе open source решений. В настоящее время «Сбер» завершает разработку ПО для работы банкоматов в операционной системе на базе открытого исходного кода (Linux). При этом банк использует несколько российских вендорских решений, которые не планирует заменять. На текущий момент ус

В России выросло число денежных афер. Половина мошенничеств через банкоматы связана с социальной инженерией ыла не радовала — жертвам вернули лишь 7,3%. Хуже всего пришлось людям, обманутым через терминалы и банкоматы — им возвратили лишь 2,5% похищенных средств, тогда как в 2021 г. эта доля составля

Программное решение для банкоматов M3 ATMvideo «ЛАН АТМсервис» внесено в Единый реестр отечественного ПО граммно-аппаратный комплекс M3 ATMvideo — это комплексное решение для повышения уровня безопасности банкоматов. Оно включает в себя систему видеонаблюдения, позволяющую дистанционно и круглосут

Россиян лишают наличных денег. Банкоматы стремительно исчезают по всей стране тству РИА «Новости» и глава аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Через несколько лет банкоматы могут полностью исчезнуть по всей России «В 2021 г. процесс сокращения числа банком

Специалисты Positive Technologies выявили уязвимость в банкоматах Diebold-Nixdorf ых. Компания Diebold Nixdorf выпустила более 1 млн ATM и сегодня является крупнейшим производителем банкоматов с долей 32% мирового рынка. Большинство предыдущих поколений банкоматов не

Резидент фонда «Сколково» разработал систему для аналитики действий клиентов при использовании банкомата ссийского рынка, не имеющая аналогов. Решение позволяет анализировать взаимодействие с клиентами на АТМ так, как это делается сегодня в мобильном и интернет-банке. Это возможность применить сов

Новикомбанк получит отечественные банкоматы от концерна «Автоматика» Ростех, и концерн «Автоматика» договорились о сотрудничестве в области использования отечественных банкоматов, произведенных на мощностях предприятий концерна. Соответствующее соглашение подпи

ВТБ применяет искусственный интеллект для развития сети офисов и банкоматов ателя правления ВТБ Вадим Кулик. «Применение новой модели позволяет открывать офисы и устанавливать банкоматы в наиболее удобных и комфортных для клиентов точках, что является для нас приоритет

Россиян ждет будущее без наличных. Стране предсказано сокращение числа банкоматов », – сказал Бернер. Россияне скоро забудут звук шелеста банкнот в руках Михаил Бернер полагает, что банкоматы постепенно станут «инфраструктурной частью, которой банки будут делиться друг с дру

ВТБ начал экологическую переработку банкоматов лис» проекта по утилизации электронных отходов и оборудования направил на экологическую переработку банкоматы с истекшим сроком службы. В результате переработки банкоматов можно получить вторич

Банкоматы и платежные терминалы в России могут остаться без связи ана отсрочка для регистрации корпоративных клиентов до 30 ноября 2021 г. Она, тем не менее, не касается абонентов специализированных тарифов для устройств. К таким устройствам, в частности, относятся банкоматы и платежные (POS) терминалы, видеорегистраторы, счетчики и другие приборы из области «умной» инфраструктуры. Банкоматы могут оказаться без связи Представители «большой четверки

В ВТБ появятся бесконтактные банкоматы актные банкоматы, которые позволят снимать и вносить наличные через смартфон, ни разу не коснувшись АТМ. Об этом рассказал в ходе пресс-брифинга заместитель президента-председателя правления ВТ

Концерн «Автоматика» займется производством банкоматов Андрей Жолобов. Взаимодействие сторон направлено на координацию научных исследований в интересах развития промышленного комплекса для производства устройств с функцией биометрического распознавания, банкоматов, а также других электронных устройств. Совместная работа позволит повысить качество комплектующих, используемых при сборке банковского оборудования и цифровых систем самообслуживания

Сбербанк по приказу искусственного интеллекта оставляет россиян без банкоматов период пандемии коронавируса россияне не хотят отказываться от наличных Заставляя людей чаще искать банкоматы на карте своего населенного пункта, Сбербанк попутно занимается усовершенствованием

ВТБ адаптировал банкоматы для слабовидящих клиентов й с ограничениями по зрению, чтобы они могли без проблем ими пользоваться. Такой функционал в наших АТМ доступен и для клиентов других банков», — сказал старший вице-президент, руководитель деп

Райффайзенбанк обновит банкоматную сеть и компактнее, что позволяет поставить банкомат в более удобной для клиентов зоне в торговом центре. Банкоматы оснащены широким экраном (на 40% больше, чем у текущих устройств приема наличных).

Старые банкоматы МКБ будут утилизированы по системе безотходной переработки Московский кредитный банк (МКБ) и ГК «Элекснет» приняли решение о передаче на экологическую переработку списанных платежных терминалов, банкоматов, а также компьютерной техники и другого электронного оборудования. На переработку уже переданы устаревшие устройства ГК «Элекснет», МКБ передаст свою списанную технику в ближайшее вр

Хакеры грабят банкоматы с помощью Raspberry PI ьзованием «черных ящиков» — аппаратных устройств, с помощью которых злоумышленники могут заставлять банкоматы выдавать наличные в неограниченных количествах. Преступники смогли оснастить свои «

Коронавирусных безработных начали вербовать для ограбления банкоматов ровые коммуникационные каналы. Деньги переводятся на контролируемые преступниками счета или предоплаченные карты, затем человек, выполняющий роль «денежного мула», обналичивает средства через уличный банкомат, а потом — уже через другой банкомат, например, вносит наличность на сторонний счет, оставляя себе небольшую комиссию. Иногда также используются всякие системы мгновенных платеж

«Лаборатория Касперского» обновила решение для защиты встраиваемых устройств оложенных в местах, где доступен только низкоскоростной 2G-интернет. Это позволяет решению защищать банкоматы, платежные и кассовые терминалы и другие подобные устройства в отдаленных районах,

У россиян украли полмиллиарда с помощью зарубежных банкоматов директора департамента Центробанка по информационной безопасности Артем Сычев, используются именно банкоматы, расположенные на территории других стран. Через зарубежные банкоматы мошенн