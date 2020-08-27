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Старые банкоматы МКБ будут утилизированы по системе безотходной переработки

ИТ в банках Техника

Московский кредитный банк (МКБ) и ГК «Элекснет» приняли решение о передаче на экологическую переработку списанных платежных терминалов, банкоматов, а также компьютерной техники и другого электронного оборудования. На переработку уже переданы устаревшие устройства ГК «Элекснет», МКБ передаст свою списанную технику в ближайшее время.

Утилизацией электронных отходов займется корпорация «Экополис», чей перерабатывающий комплекс состоит из трех предприятий, связанных сырьевой цепочкой. Изначально техника попадает на завод «Экотехпром», где она разбирается и сортируется на различные фракции, которые затем измельчаются. Образовавшийся здесь лом черных металлов, нержавейки, алюминия, латуни и других сплавов становится вторичным сырьем для металлургических предприятий.

Шредированный пластик идет на дальнейшую переработку на завод «Экопласт». На предприятии из пластика производится вторичная гранула ABS, PS, PP, являющаяся сырьем для производства деталей машин, бытовой техники, строительных материалов, садовой мебели и других товаров.

Медный лом и лом печатных плат поступают на третий завод корпорации – «Аурус». Продукцией предприятия являются медный катод и драгоценные металлы. Применяемые технологии соответствуют европейским стандартам и экологическим нормам РФ.

«Банковскому сообществу пора отходить от сложившейся практики сдачи устаревших устройств в металлолом, когда реально перерабатывается лишь часть деталей, а остальное идет на свалку. Зачастую остаются не переработанными самые опасные отходы, — отметил генеральный директор ГК «Элекснет» Игорь Антонов. — Экологическая переработка – это единственно верный путь утилизации электронных отходов для современного бизнеса. Мы долго выбирали партнера по этому направлению и остановились на «Экополисе», оказывающей услуги полного цикла переработки».

«Мы рассматриваем решение о передаче электронных отходов на переработку в качестве еще одного шага в направлении ответственного ведения бизнеса. Крупнейшие компании в современном мире не могут позволить себе игнорировать то влияние, которое их деятельность оказывает на различные аспекты общества, в том числе экологические», — отметил начальник управления развития платежных сервисов МКБ Глеб Забелин.

«Построение эффективных экономических моделей замкнутого цикла – это тренд развития современного бизнеса. Циклическая экономика учитывает не только текущие экономические интересы компаний, но и создает задел на будущее – способствует сохранению ресурсов планеты и улучшению качества окружающей среды для будущих поколений. Примером тому служит сотрудничество крупного бизнеса с добросовестными утилизаторами электронных отходов, содержащих массу ценных ресурсов. Наше сотрудничество с ГК «Элекснет» и МКБ в рамках утилизации банковского и офисного оборудования позволит вернуть в экономику 85-95% перерабатываемой техники в качестве вторичного сырья. Мы рассчитываем, что данный проект сформирует для российских банков новый формат обращения с вышедшей из строя техникой, ведь только успешный опыт крупных игроков может стать драйвером развития экономики замкнутого цикла в нашей стране», – отметил генеральный директор корпорации «Экополис» Максим Лобанов.

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