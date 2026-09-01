Индексная книга (каталог) CNews*
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Экополис Корпорация Ecopolis Corp Экопласт
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 18, упоминаний - 32
Экополис Корпорация и организации, системы, технологии, персоны:
|Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Переплавка 3 2
|Правительство Москвы - Мостуризм - Московский центр информационной поддержки туристов - RussPass - туристический сервис 34 1
|М.Видео-Эльдорадо - m_mobile 26 1
|Сидоров Игорь 3 3
|Антонов Игорь 10 2
|Овчинский Владислав 230 2
|Дегтев Геннадий 271 2
|Походня Инна 9 1
|Платонова Оксана 14 1
|Королев Алексей 22 1
|Голещихин Денис 27 1
|Дергачев Владимир 9 1
|Забелин Глеб 2 1
|Лобанов Максим 49 1
|Абрамов Дмитрий 7 1
|Филиппов Дмитрий 8 1
|Бондарев Владислав 6 1
|Радионова Екатерина 1 1
|Гарбузов Анатолий 172 1
|Дятков Александр 1 1
|Рыбачук Вадим 1 1
|Собянин Сергей 549 1
|Тынкован Александр 52 1
|Цыбульников Вячеслав 78 1
|Свиблов Владислав 1 1
|Дедов Александр 8 1
|Онищук Александр 12 1
|Патока Андрей 110 1
|Ликсутов Максим 252 1
|Швецов Дмитрий 6 1
|Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
|CNews Инновация года - награда 156 1
|МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 314 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468492, в очереди разбора - 725205.
Создано именных указателей - 200219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468492, в очереди разбора - 725205.
Создано именных указателей - 200219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.