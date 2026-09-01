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Экополис Корпорация Ecopolis Corp Экопласт

Экополис Корпорация - Ecopolis Corp - Экопласт

СОБЫТИЯ

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01.09.2026 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» получил лицензию на переработку пластика 1
27.09.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» внедрил в производство современный российский 3D-принтер 1
26.03.2024 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» переработал свыше 5,3 тыс. тонн пластика за 2023 год 3
25.01.2024 Московский банк Сбербанка и «Экополис» договорились о сотрудничестве в сфере ESG 4
24.10.2023 В Москве заработала система сбора электронного лома предприятий для его последующей утилизации 1
15.05.2023 Последняя возможность попасть на масштабную отраслевую конференцию в сфере туризма 1
04.05.2023 «М.Видео-Эльдорадо» стала лидером сбора электронных отходов в России и крупнейшим партнером «Корпорации экополис» 3
06.07.2022 «Ситилинк» запустил проект по утилизации старой техники 1
14.06.2022 Жители 145 городов России сдали Tele2 на переплавку 17 тысяч старых телефонов 2
03.12.2021 Клиенты сдали в переработку 14 тыс. старых телефонов через салоны Tele2 1
26.08.2021 Как помогали клиентам, партнерам, предпринимателям в пандемию: Tele2 выпустила социальный отчет 1
28.05.2021 ВТБ начал экологическую переработку банкоматов 1
16.02.2021 Tele2 собрала на утилизацию более 4 тыс. старых телефонов 1
25.01.2021 МКБ передал в безотходную переработку более 200 тонн электронного мусора 1
06.10.2020 Tele2 начала принимать на переработку старые телефоны в Петербурге и Ленобласти 2
27.08.2020 Старые банкоматы МКБ будут утилизированы по системе безотходной переработки 3
30.09.2019 «М.Видео–Эльдорадо» и партнеры запустили проект по постоянному сбору и утилизации техники 4
17.02.2006 Россия: рынку кабельных систем пора выходить из тени 1

Публикаций - 18, упоминаний - 32

Экополис Корпорация и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3360 5
Aurus - Аурус - БКС-АйТи 8 3
ESG - Enterprise Strategy Group 266 2
Ростех - ОДК - ЦАТ - Центр аддитивных технологий - Аддитивный инжиниринг - Инжиниринговый центр Аддитивных Технологий 11 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 117 1
Ростелеком 10982 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 499 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1700 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5000 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 801 1
Legrand 82 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 1
ДКС - Диэлектрические Кабельные системы 27 1
Экотехпром ГУП 6 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2972 2
МКБ - Московский кредитный банк 659 2
СКО Электроника-утилизация 21 2
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 2
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 165 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 77 1
Акрон ГК - Вторалюминпродукт ПК 5 1
ООН ЮНИТАР - UN Institute for Training and Research - UNITAR Operational Satellite Applications Programme - Спутниковый центр ООН 6 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 109 1
Chirana+ - Хирана+ 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8914 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3154 1
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 120 1
Верный - торговая сеть 328 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Retail Russia - Tele2 Ретейл 13 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 479 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2877 3
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 271 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 635 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Моспром 17 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4963 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1258 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26937 5
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3436 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23030 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29776 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9588 3
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1164 3
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 785 3
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 765 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7555 3
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2320 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13993 2
ООН ЦУР - Цели устойчивого развития - SDG - Sustainable Development Goals 36 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18413 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26420 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54220 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17030 2
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ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1617 2
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 758 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6229 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 779 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4372 1
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БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 228 1
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6808 1
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