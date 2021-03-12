Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 104941
ИКТ 8697
Организации 6751
Ведомства 1328
Ассоциации 701
Технологии 3016
Системы 18844
Персоны 40536
География 1670
Статьи 1276
Пресса 914
ИАА 597
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1687
Мероприятия 825

Металлы Медь Copper

Металлы - Медь - Copper


12.03.2021 «Мегафон» развернет Private LTE на крупнейшем в Евразии месторождении меди
21.11.2018 IBM придумала память нового типа с накопителем размером в один атом
21.03.2014 Ученые решили одну из главных проблем микроэлектроники
26.02.2013 Медь поможет превратить углекислый газ в топливо
14.06.2012 МГТС меняет медь на стекло
28.04.2012 Наночастицы меди уродуют и убивают растения
18.04.2012 Медно-золотые наночастицы превратят СО2 в топливо
16.04.2012 Медное Эльдорадо спрятано в Сибири на сверхглубинах
27.10.2011 Directum внедрена в «Башкирской меди»
29.09.2011 Солнечные панели удешевят, покрыв медью
11.02.2011 Медь в автомобильной электронике заменят алюминием
03.03.2008 Получены магнитные частицы золота, серебра и меди
22.02.2008 Ученые измерили содержание меди в нанопроводах из оксида цинка
20.12.2007 Микросхемы начинят взрывчатыми веществами
20.01.2006 Острая нехватка меди грозит миру
20.01.2006 Острая нехватка меди грозит миру
18.10.2002 У красных морских червей медные челюсти
18.10.2002 У красных морских червей медные челюсти
04.09.2000 Китайским учёным удалось получить нанокристаллическую медь, обладающую свойством суперпластичности при комнатной температуре
04.09.2000 Китайским учёным удалось получить нанокристаллическую медь, обладающую свойством суперпластичности при комнатной температуре

Публикаций - 432, упоминаний - 474
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Долой санки: лучшие электрические снегокаты для детей

Лучшие клавиатуры для планшетов: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще