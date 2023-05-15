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Металлы Медь Copper

Металлы - Медь - Copper

СОБЫТИЯ


15.05.2023 ГК Softline помогла компании «Удоканская медь» обеспечить защиту данных и информационных систем

ГК Softline внедрила в ИТ-инфраструктуру компании «Удоканская медь» систему резервного копирования. По итогам проекта была обеспечена защита систем, расположенных в среде виртуализации, а также сокращены риски сбоя систем. Это обеспечило компании защиту ч
22.03.2023 «Мегафон» запустил выделенную сеть LTE на крупнейшем Удоканском месторождении меди

«Мегафон» построил на территории «Удоканской меди» в Забайкальском крае выделенную сеть LTE для устойчивой связи и автоматизации производственных процессов. Проект частной беспроводной сети для крупнейшего в стране месторождения меди

07.04.2021 Устойчивый к сбоям вычислительный комплекс развернут в новом офисе «Русской медной компании»

«Инфосистемы джет» запустила в эксплуатацию современный серверный комплекс в штаб-квартире «Русской медной компании» (РМК) в Екатеринбурге. Высокопроизводительное оборудование является основой для ключевых бизнес-приложений компании, систем управления зданием и контроля безопасности. Мощности
12.03.2021 «Мегафон» развернет Private LTE на крупнейшем в Евразии месторождении меди

«Мегафон» запустит частную сеть беспроводной связи на Удоканском месторождении меди. Собственная сеть позволит предприятию обеспечить сотрудников устойчивой связью, автоматизировать сложные процессы и повысить безопасность. Корпоративная частная сеть LTE в диапазоне 1800

21.11.2018 IBM придумала память нового типа с накопителем размером в один атом

Ячейка размером в атом Ученые из IBM придумали новый способ управления магнитными свойствами меди. В перспективе наработки в этой области могут оказаться полезными при создании микросхем
22.04.2015 Впервые на 3D-принтере напечатали медный ракетный двигатель

о SLM) для создания камеры сгорания ракетного двигателя. Впервые сложная деталь была изготовлена из меди, которая плохо поддается лазерной плавке. По словам экспертов космического агентства, 3D
15.07.2014 Bell Labs и Alcatel-Lucent продляют жизнь "меди"

уплексного обмена данными по медному проводу со скоростью до 10 гигабит в секунду в каждую сторону. Такие скорости были достигнуты на расстоянии в 30 метров. При увеличении расстояния до 70 метров по медной паре удалось получить скорость обмена в 1 гигабит в секунду. Технологию XG-FAST компании Bell Labs и Alcatel-Lucent хотят пусть в коммерчское использование уже в следующем году. По их сл
21.03.2014 Ученые решили одну из главных проблем микроэлектроники

и, опубликовали в журнале Nano Letters результаты инновационного способа повышения теплопроводности меди. Медь является одним из основных компонентов любого чипа. Тончайшие проводники из мед
25.10.2013 Аккумулятор из медной пены для смартфонов

эффективно. На верхней части медной пены с помощью гальванизации изготавливается анод из антимонида меди. В дальнейшем анод служит в качестве электрода для электрохимической реакции полимеризац
26.02.2013 Медь поможет превратить углекислый газ в топливо

т заключается в использовании наностержней из кристаллитов оксида мед Cu2O, покрытых другим оксидом меди - CuO. В ходе экспериментов в лаборатории обнаружилось, что если погрузить эти стержни в
14.06.2012 МГТС меняет медь на стекло

коростей проводного ШПД закончилась. Больше 100 мегабит никакая проводная технология, основанная на меди, не обеспечит, а модернизация активного оборудования обойдется слишком дорого. Рывок за

28.04.2012 Наночастицы меди уродуют и убивают растения

ниверситета Амхерст представили первые доказательства того, что наночастицы могут накапливаться в растениях и повреждать их ДНК. Ученые смогли в лабораторных условиях выяснить, что наночастицы оксида меди обладают способностью проникать в клетки корней растений и вызывать множество мутагенных повреждений ДНК. В своем исследовании ученые использовали искусственно созданные ультрадисперсные н
18.04.2012 Медно-золотые наночастицы превратят СО2 в топливо

ые метан или метанол. Множество ученых по всему миру пытаются создать надежные устройства на основе меди, способные производить топливо из «дармового» углекислого газа. Однако есть серьезное пр
16.04.2012 Медное Эльдорадо спрятано в Сибири на сверхглубинах

я часть гигантских запасов этого металла захоронена на глубине десятки километров под землей. Поиск меди – это не упражнение для академических умов. Мировой спрос на электронику стремительно ра
13.03.2012 МГТС: Мы завершаем 130-летний "медный период"

Однако доставка изображения в формате HD потребует скорости порядка 8 Мбит/сек, а, значит, качество медной линии будет сильно сказываться на работе ADSL. Если же наш клиент хочет обеспечить пол
27.10.2011 Directum внедрена в «Башкирской меди»

ашкирская медь» входит в структуру Уральской горно-металлургической компании. Стратегия «Башкирской меди» направлена на создание нового мощного горно-обогатительного комплекса, где будут внедре
29.09.2011 Солнечные панели удешевят, покрыв медью

ю с традиционными ископаемыми источниками энергии. Новое исследование показывает, что нанопленка из меди обладает теми же свойствами, что и современные материалы, используемые в электронных уст
11.02.2011 Медь в автомобильной электронике заменят алюминием

ания в области оптимизация сложных сетей питания, в которых должен применяться алюминий. Для замены меди на алюминий нужно преодолеть ряд сложных технологических проблем. Например, при высоких

23.03.2009 IBS помогла «Русской медной компании» консолидировать управленческую информацию

Компания IBS создала для «Русской медной компании» (РМК) систему консолидации и анализа управленческой информации на уровне холдинга. Решение на основе программного продукта SAP SEM-BCS призвано стать важной частью создаваемой

06.03.2008 Ноутбук ASUS U2E: кожа, сталь и медь

шка ASUS U2E отделана коричневой кожей, которая прекрасно сочетается с элементами из отполированной меди и темной нержавеющей стали. Основание выполнено из металла, который покрыт черной краско
03.03.2008 Получены магнитные частицы золота, серебра и меди

руппа ученых под руководством профессора Жозе Гаритонандия (Jose Javier Saiz Garitaonandia) из университета страны Басков (Universidad del Pais Vasco) получила магнитные наночастицы золота, серебра и меди в ходе контролируемых химических реакций. Исследователи установили, что небольшие частицы золота, серебра или меди (диаметром всего 2 нм), окруженные специально подобранными органич
22.02.2008 Ученые измерили содержание меди в нанопроводах из оксида цинка

гий впервые обнаружили, что в нанопроводах из оксида цинка (ZnO) содержится значительное количество меди, которая оказывает существенное влияние на оптические и электрические свойства нанострук
13.02.2008 Прямой медный контакт идет на смену пайке

м у олова, механические свойства. Не менее важен, по мнению профессора, тот факт, что использование меди позволит увеличить число соединений между элементами и улучшить прочность этих соединени
20.12.2007 Микросхемы начинят взрывчатыми веществами

Ученые из научно-исследовательского технологического института штата Джорджия (США) и их коллеги из исследовательского центра ВМФ США разработали материал на основе меди с порами, имеющими размеры от нано- до микрометров, сообщает PhysOrg. Способность получать поры контролируемого размера и при этом сохранять структурную устойчивость материала - важнейшее

29.08.2006 MRV представила двухканальные многофункциональные медиаконвертеры

вированием оптического линка; двойной повторитель «оптика-оптика» и «медь-медь»; коммутатор с двумя медными и двумя оптическими портами (в данной конфигурации является аналогом ранее выпускавши
20.01.2006 Острая нехватка меди грозит миру

Несмотря на широко распространенное мнение о том, что потребность развитых стран в меди будет снижаться по мере научно-технического прогресса, статистика свидетельствует об обратном. В США растущее потребление меди в расчете на душу населения достигло уровня в 238 кг в
20.01.2006 Острая нехватка меди грозит миру

Несмотря на широко распространенное мнение о том, что потребность развитых стран в меди будет снижаться по мере научно-технического прогресса, статистика свидетельствует об обратном. В США растущее потребление меди в расчете на душу населения достигло уровня в 238 кг в
18.10.2002 У красных морских червей медные челюсти

По мнению авторов, "уже сама по себе связь протеинов с содержащими медь минералами, а также ионами меди - интригующий факт, однако, помимо чисто научного значения, эта находка может послужить

18.10.2002 У красных морских червей медные челюсти

По мнению авторов, "уже сама по себе связь протеинов с содержащими медь минералами, а также ионами меди - интригующий факт, однако, помимо чисто научного значения, эта находка может послужить

19.04.2002 Рынок телекоммуникаций: Быстрее, дальше, шире... (Часть 1)

-серверного трафика. Каждый тест устанавливался на работу в течение суток, при этом одновременно по медной линии передавался телефонный трафик и проводилась оценка влияния телефонных переговоро
04.09.2000 Китайским учёным удалось получить нанокристаллическую медь, обладающую свойством суперпластичности при комнатной температуре

Учёные Китайской Академии Наук совершили настоящий прорыв в нанотехнологии. Ими был разработан метод получения нанокристаллической меди, обладающей необычными для этого материала свойствами. Так, при комнатной температуре удлинение образца из нового материала может превышать 5000% без каких либо деформационных упрочнений.

04.09.2000 Китайским учёным удалось получить нанокристаллическую медь, обладающую свойством суперпластичности при комнатной температуре

Учёные Китайской Академии Наук совершили настоящий прорыв в нанотехнологии. Ими был разработан метод получения нанокристаллической меди, обладающей необычными для этого материала свойствами. Так, при комнатной температуре удлинение образца из нового материала может превышать 5000% без каких либо деформационных упрочнений.

11.07.2000 AMD приобрела оборудование компании Novellus для производства микросхем по "медной" технологии

риобретено компанией Advanced Micro Devices Inc. INOVA представляет собой установку для конденсации меди из паровой фазы, которая используется при производстве чипов с медными межсоединениями.

22.05.2000 Compaq и IBM заключили соглашение о производстве микропроцессоров Alpha по "медной" технологии

ссор Alpha, разработанный Compaq. IBM является единственной компанией, способной производить чипы с медными межсоединениями по технологии "кремний на диэлектрике" (silicon-on-insulator). В наст
15.05.2000 UMC представила микросхемы SRAM, произведённые по 0,13 микронной "медной" технологии

Тайваньская United Microelectronics Corp. (UMC) представила новый чип SRAM, выполненный по "медной" технологии. Чип имеет ёмкость 2 Мбит и выполнен по 0,13 микронной технологии Worldlogic, обеспечивающей полностью медные межсоединения. Опытное производство таких чипов будет налажено к
12.05.2000 IBM объявила о выпуске трех новых моделей RS/6000 на базе чипов, изготовленных по медной технологии

Компания IBM объявила о выпуске трех новых моделей UNIX-серверов RS/6000 среднего класса: M80, H80 и F80. Все они созданы на базе чипов, изготовленных с использованием новой медной технологии. Тем самым, все серия серверов RS/6000, начиная от простых базовых моделей, и заканчивая системами класса high-end, стала первой в мире, которая теперь полностью выпускается п
14.04.2000 Hewlett-Packard выпустит процессор PA-RISC 8700, изготовленный по "медной технологии", в 2001 году

Компания Hewlett-Packard объявила о планах выпуска процессора нового поколения PA-RISC 8700. Он станет первым чипом компании, изготовленным с использованием медной технологии. Первые модели процессора будут работать на частоте 800 МГц, будут иметь кэш 2.25 Мб. Производительность составит 3.2 млрд. операций в секунду. 8700 будет выпускаться с исполь
19.01.2000 Lucent выпускает самый производительный гигабитный медный кабель

Компания Lucent Technologies представила новый гигабитный медный кабель GigaSPEED 81 Series Cable, который позволит значительно ускорить передачу данных в рамках сетей LAN и снизить расходы по обслуживанию этих сетей. новый кабель способен обеспечить

24.09.1999 IBM к концу года произведёт свой миллионный чип по "медной" технологии

голубой гигант" начал производство микросхем по этой технологии. Единственным крупным потребителем таких чипов является Apple. В этих микросхемах в качестве контактов между транзисторами используется медь вместо алюминия. Поэтому они работают на 10% быстрее, т.к. медь является лучшим проводником, чем алюминий. Такие чипы также потребляют меньше электроэнергии, следовательно их лучше


Публикаций - 862, упоминаний - 987

Металлы и организации, системы, технологии, персоны:

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ADVA Optical Networking - MRV Communications 221 41
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Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 70
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 69
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 67
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 65
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 63
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 62
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 58
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 56
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 55
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 55
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 55
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 52
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 50
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 49
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 47
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 46
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 43
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 483 43
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 42
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 41
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 40
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 40
Optical Access 72 40
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 38
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 38
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 36
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 36
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 125 52
ADVA Optical Networking - MRV LambdaDriver CWDM/DWDM 97 38
ADVA Optical Networking - MRV TereScope 60 33
Microsoft Windows 2000 8678 30
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 17
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 17
ADVA Optical Networking - MRV FiberDriver - MRV OptiDriver 76 16
ADVA Optical Networking - MRV MegaVision 42 15
Google Android 15243 15
Linux OS 11533 14
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 13
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 13
Intel Core - Семейство процессоров 1251 13
Microsoft Windows 16882 12
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 11
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 11
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 11
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 11
Microsoft Windows 10 1938 10
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 10
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 10
FreePik 1841 9
NASA Deep Impact 38 9
ADVA Optical Networking - MRV NBase-Xyplex - MRV iTouch 27 8
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 8
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 8
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 188 8
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 178 8
Nvidia GeForce GTX 525 7
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 7
Intel Celeron - Серия процессоров 979 7
Apple iPhone 6 4861 7
HP Spectre - Серия ноутбуков 64 7
Google YouTube - Видеохостинг 3002 6
Apple iOS 8583 6
Samsung Galaxy 1035 6
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 6
Google Android 7 - Android Nougat 227 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 6
Путин Владимир 3454 4
Тулаганов Руслан 21 4
Кусков Денис 221 4
Платонова Оксана 14 4
Солонин Виталий 90 4
Hawass Zahi - Хавасс Захи 9 4
Бондарев Владислав 6 3
Кущ Иван 4 3
Mannhart Jochen - Маннхарт Жокен 3 3
Rossi Andrea - Росси Андреа 8 3
Иванов Сергей 405 3
Брюквин Юрий 300 3
Paniccia Mario - Паниччиа Марио 4 2
Баландин Александр 2 2
Shapiro Pam - Шапиро Пэм 2 2
Kozicki Michael - Козицки Майкл 2 2
Rotenberg Eli - Ротенберг Эли 2 2
Барвинский Владимир 44 2
Johnson William - Джонсон Уильям 3 2
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 62 2
Николов Васила 2 2
Каменов Георгий 2 2
Gantenbrink Rudolf - Гантенбринк Рудольф 2 2
Shiflet Gary - Шифлет Джери 2 2
Kim Changyoung - Ким Чанянг 2 2
Peker Atakan - Пекер Атакан 2 2
Евтихиев Николай 11 2
Pappas Todd - Паппас Тодд 2 2
Goyal Amit - Гойял Амит 4 2
Nagyvary Joseph - Надьвари Йозеф 2 2
Burke Peter - Берк Питер 4 2
Kus Ersa - Кас Эрза 2 2
Zhou Otto - Жу Отто 2 2
Wray Melvyn - Рэй Мэлвин 7 2
Lehner Mark - Лехнер Марк 2 2
Sunshine Jessica - Саншайн Джессика 3 2
Sugaya Yasuhiro - Сугая Ясухиро 2 2
Piccolpasso Cipriano - Пиккольпассо Чиприано 2 2
Рейман Леонид 1065 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Россия - РФ - Российская федерация 166164 288
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 130
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 87
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 60
Европа 24963 60
Земля - планета Солнечной системы 10865 57
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 52
Германия - Федеративная Республика 13221 46
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 35
Япония 13807 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 34
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 32
Индия - Bharat 5869 22
США - Калифорния 4829 22
Китай - Тайвань 4245 19
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 18
Южная Корея - Республика 7051 15
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 15
Италия - Итальянская Республика 4508 15
Франция - Французская Республика 8177 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 14
Солнечная система - Solar system 2569 14
Сатурн - Титан (спутник) 533 14
Россия - СФО - Новосибирск 4875 13
Казахстан - Республика 6047 12
Азия - Азиатский регион 5920 12
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 12
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 12
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 10
Уран - планета Солнечной системы 550 10
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 10
Швеция - Королевство 3781 9
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 9
Канада 5081 9
Израиль 2856 9
Египет - Арабская Республика 1100 9
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 8
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 8
Африка - Африканский регион 3640 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 8
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 184
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 98
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 94
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 65
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 62
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 60
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 52
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 52
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 50
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 48
Металлы - Никель - Nickel 359 46
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 40
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 40
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 35
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 34
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 32
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 32
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 32
Металлы - Серебро - Silver 827 31
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 30
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 30
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 517 30
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 632 29
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 29
Энергетика - Energy - Energetically 5855 29
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 27
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 419 27
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 23
Металлы - Платина - Platinum 500 23
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 22
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 22
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 22
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 21
Литий - Lithium - химический элемент 663 20
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 19
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 19
Физика - Physics - область естествознания 2940 19
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 19
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1458 18
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 18
EurekAlert 291 16
Phys.org 972 14
CNews - ZOOM.CNews 1866 13
Nature 832 12
New Scientist 1448 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
CNews RND - R&D.CNews 2274 5
e4 Engineering 107 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 4
EE Times 160 4
National Geographic 95 4
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 4
PhysicsWeb 184 4
TerraDaily 141 4
CERN Courier 28 4
Nature Nanotechnology 24 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
Forbes - Форбс 1002 3
The Register - The Register Hardware 1784 3
Ведомости 1466 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
Inquirer 463 3
Physical Review Letters 164 3
Nanotechweb 92 3
Scientific American 81 3
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 2
Semiconductor Business News 14 2
Wikipedia - Википедия 650 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
FT - Financial Times 1295 2
Bloomberg 1627 2
NYT - The New York Times 1100 2
Engadget - Блог о технологиях 429 2
Wired - Издание 276 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
Известия ИД 770 2
TechSpot 188 2
Space Daily 528 2
ScienceDaily 399 2
LiveScience 154 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 13
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
IDC - International Data Corporation 4975 3
Рустелеком ТК 305 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 3
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 3
Gartner - Dataquest 353 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 3
Gartner - Гартнер 3658 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
CNews Мишень 186 2
Cahners-Instat Group 34 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
Markets&Markets Research 113 1
ABI Research 236 1
Forrester Research 834 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
IBM Research 111 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
Synergy Research Group 48 1
Tolly Group 14 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 4 1
NPD DisplaySearch 285 1
Current Analysis 24 1
In-Stat 115 1
In-Stat/MDR 74 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 8
РАН - Российская академия наук 2122 8
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 8
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 7
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 6
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 5
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
University of Augsburg - Аугсбургский университет - Университет Аугсбурга 5 3
U.S. Department of Defense - United States Army Research Laboratory - U.S. Army CCDC Ground Vehicle Systems Center - DEVCOM Ground Vehicle Systems Center, GVSC - United States Army Research Office - Научно-исследовательская лаборатория армии 21 3
RPI - Rensselaer Polytechnic Institute - Ренсселарский политехнический институт - Политехнический институт Ренсселера 63 3
ТПУ - Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий ТПУ 20 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 3
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 3
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 3
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 3
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 3
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 3
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 51 2
TAMU - Texas A&M University - Техасский университет A&M 21 2
РАН СО - Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе 13 2
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 2
U.S. Department of Energy - PNNL - Pacific Northwest National Laboratory - Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория 37 2
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 41 2
Yonsei University - Университет Йонсей - Университет Ёнсе 8 2
Правительство Республики Татарстан - АН РТ - Академия наук Республики Татарстан 22 2
РАН ИОНХ - Институт общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова 7 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
University of Virginia - Виргинский университет 33 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 13
CeBIT 614 5
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 4
Связь-Экспокомм 276 4
День молодёжи - 27 июня 1087 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
MacWorld Expo 35 2
Mobile Insights 4 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
IBM Think 3 1
Red Dot Design Award 57 1
iF Design Awards 26 1
МТС - Телеком Идея 51 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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