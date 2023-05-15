Металлы - Медь - Copper

ГК Softline помогла компании «Удоканская медь» обеспечить защиту данных и информационных систем ГК Softline внедрила в ИТ-инфраструктуру компании «Удоканская медь» систему резервного копирования. По итогам проекта была обеспечена защита систем, расположенных в среде виртуализации, а также сокращены риски сбоя систем. Это обеспечило компании защиту ч

«Мегафон» запустил выделенную сеть LTE на крупнейшем Удоканском месторождении меди «Мегафон» построил на территории «Удоканской меди» в Забайкальском крае выделенную сеть LTE для устойчивой связи и автоматизации производственных процессов. Проект частной беспроводной сети для крупнейшего в стране месторождения меди

Устойчивый к сбоям вычислительный комплекс развернут в новом офисе «Русской медной компании» «Инфосистемы джет» запустила в эксплуатацию современный серверный комплекс в штаб-квартире «Русской медной компании» (РМК) в Екатеринбурге. Высокопроизводительное оборудование является основой для ключевых бизнес-приложений компании, систем управления зданием и контроля безопасности. Мощности

«Мегафон» развернет Private LTE на крупнейшем в Евразии месторождении меди «Мегафон» запустит частную сеть беспроводной связи на Удоканском месторождении меди. Собственная сеть позволит предприятию обеспечить сотрудников устойчивой связью, автоматизировать сложные процессы и повысить безопасность. Корпоративная частная сеть LTE в диапазоне 1800

IBM придумала память нового типа с накопителем размером в один атом Ячейка размером в атом Ученые из IBM придумали новый способ управления магнитными свойствами меди. В перспективе наработки в этой области могут оказаться полезными при создании микросхем

Впервые на 3D-принтере напечатали медный ракетный двигатель о SLM) для создания камеры сгорания ракетного двигателя. Впервые сложная деталь была изготовлена из меди, которая плохо поддается лазерной плавке. По словам экспертов космического агентства, 3D

Bell Labs и Alcatel-Lucent продляют жизнь "меди" уплексного обмена данными по медному проводу со скоростью до 10 гигабит в секунду в каждую сторону. Такие скорости были достигнуты на расстоянии в 30 метров. При увеличении расстояния до 70 метров по медной паре удалось получить скорость обмена в 1 гигабит в секунду. Технологию XG-FAST компании Bell Labs и Alcatel-Lucent хотят пусть в коммерчское использование уже в следующем году. По их сл

Ученые решили одну из главных проблем микроэлектроники и, опубликовали в журнале Nano Letters результаты инновационного способа повышения теплопроводности меди. Медь является одним из основных компонентов любого чипа. Тончайшие проводники из мед

Аккумулятор из медной пены для смартфонов эффективно. На верхней части медной пены с помощью гальванизации изготавливается анод из антимонида меди. В дальнейшем анод служит в качестве электрода для электрохимической реакции полимеризац

Медь поможет превратить углекислый газ в топливо т заключается в использовании наностержней из кристаллитов оксида мед Cu2O, покрытых другим оксидом меди - CuO. В ходе экспериментов в лаборатории обнаружилось, что если погрузить эти стержни в

МГТС меняет медь на стекло коростей проводного ШПД закончилась. Больше 100 мегабит никакая проводная технология, основанная на меди, не обеспечит, а модернизация активного оборудования обойдется слишком дорого. Рывок за

Наночастицы меди уродуют и убивают растения ниверситета Амхерст представили первые доказательства того, что наночастицы могут накапливаться в растениях и повреждать их ДНК. Ученые смогли в лабораторных условиях выяснить, что наночастицы оксида меди обладают способностью проникать в клетки корней растений и вызывать множество мутагенных повреждений ДНК. В своем исследовании ученые использовали искусственно созданные ультрадисперсные н

Медно-золотые наночастицы превратят СО2 в топливо ые метан или метанол. Множество ученых по всему миру пытаются создать надежные устройства на основе меди, способные производить топливо из «дармового» углекислого газа. Однако есть серьезное пр

Медное Эльдорадо спрятано в Сибири на сверхглубинах я часть гигантских запасов этого металла захоронена на глубине десятки километров под землей. Поиск меди – это не упражнение для академических умов. Мировой спрос на электронику стремительно ра

МГТС: Мы завершаем 130-летний "медный период" Однако доставка изображения в формате HD потребует скорости порядка 8 Мбит/сек, а, значит, качество медной линии будет сильно сказываться на работе ADSL. Если же наш клиент хочет обеспечить пол

Directum внедрена в «Башкирской меди» ашкирская медь» входит в структуру Уральской горно-металлургической компании. Стратегия «Башкирской меди» направлена на создание нового мощного горно-обогатительного комплекса, где будут внедре

Солнечные панели удешевят, покрыв медью ю с традиционными ископаемыми источниками энергии. Новое исследование показывает, что нанопленка из меди обладает теми же свойствами, что и современные материалы, используемые в электронных уст

Медь в автомобильной электронике заменят алюминием ания в области оптимизация сложных сетей питания, в которых должен применяться алюминий. Для замены меди на алюминий нужно преодолеть ряд сложных технологических проблем. Например, при высоких

IBS помогла «Русской медной компании» консолидировать управленческую информацию Компания IBS создала для «Русской медной компании» (РМК) систему консолидации и анализа управленческой информации на уровне холдинга. Решение на основе программного продукта SAP SEM-BCS призвано стать важной частью создаваемой

Ноутбук ASUS U2E: кожа, сталь и медь шка ASUS U2E отделана коричневой кожей, которая прекрасно сочетается с элементами из отполированной меди и темной нержавеющей стали. Основание выполнено из металла, который покрыт черной краско

Получены магнитные частицы золота, серебра и меди руппа ученых под руководством профессора Жозе Гаритонандия (Jose Javier Saiz Garitaonandia) из университета страны Басков (Universidad del Pais Vasco) получила магнитные наночастицы золота, серебра и меди в ходе контролируемых химических реакций. Исследователи установили, что небольшие частицы золота, серебра или меди (диаметром всего 2 нм), окруженные специально подобранными органич

Ученые измерили содержание меди в нанопроводах из оксида цинка гий впервые обнаружили, что в нанопроводах из оксида цинка (ZnO) содержится значительное количество меди, которая оказывает существенное влияние на оптические и электрические свойства нанострук

Прямой медный контакт идет на смену пайке м у олова, механические свойства. Не менее важен, по мнению профессора, тот факт, что использование меди позволит увеличить число соединений между элементами и улучшить прочность этих соединени

Микросхемы начинят взрывчатыми веществами Ученые из научно-исследовательского технологического института штата Джорджия (США) и их коллеги из исследовательского центра ВМФ США разработали материал на основе меди с порами, имеющими размеры от нано- до микрометров, сообщает PhysOrg. Способность получать поры контролируемого размера и при этом сохранять структурную устойчивость материала - важнейшее

MRV представила двухканальные многофункциональные медиаконвертеры вированием оптического линка; двойной повторитель «оптика-оптика» и «медь-медь»; коммутатор с двумя медными и двумя оптическими портами (в данной конфигурации является аналогом ранее выпускавши

Острая нехватка меди грозит миру Несмотря на широко распространенное мнение о том, что потребность развитых стран в меди будет снижаться по мере научно-технического прогресса, статистика свидетельствует об обратном. В США растущее потребление меди в расчете на душу населения достигло уровня в 238 кг в

Острая нехватка меди грозит миру Несмотря на широко распространенное мнение о том, что потребность развитых стран в меди будет снижаться по мере научно-технического прогресса, статистика свидетельствует об обратном. В США растущее потребление меди в расчете на душу населения достигло уровня в 238 кг в

У красных морских червей медные челюсти По мнению авторов, "уже сама по себе связь протеинов с содержащими медь минералами, а также ионами меди - интригующий факт, однако, помимо чисто научного значения, эта находка может послужить

У красных морских червей медные челюсти По мнению авторов, "уже сама по себе связь протеинов с содержащими медь минералами, а также ионами меди - интригующий факт, однако, помимо чисто научного значения, эта находка может послужить

Рынок телекоммуникаций: Быстрее, дальше, шире... (Часть 1) -серверного трафика. Каждый тест устанавливался на работу в течение суток, при этом одновременно по медной линии передавался телефонный трафик и проводилась оценка влияния телефонных переговоро

Китайским учёным удалось получить нанокристаллическую медь, обладающую свойством суперпластичности при комнатной температуре Учёные Китайской Академии Наук совершили настоящий прорыв в нанотехнологии. Ими был разработан метод получения нанокристаллической меди, обладающей необычными для этого материала свойствами. Так, при комнатной температуре удлинение образца из нового материала может превышать 5000% без каких либо деформационных упрочнений.

Китайским учёным удалось получить нанокристаллическую медь, обладающую свойством суперпластичности при комнатной температуре Учёные Китайской Академии Наук совершили настоящий прорыв в нанотехнологии. Ими был разработан метод получения нанокристаллической меди, обладающей необычными для этого материала свойствами. Так, при комнатной температуре удлинение образца из нового материала может превышать 5000% без каких либо деформационных упрочнений.

AMD приобрела оборудование компании Novellus для производства микросхем по "медной" технологии риобретено компанией Advanced Micro Devices Inc. INOVA представляет собой установку для конденсации меди из паровой фазы, которая используется при производстве чипов с медными межсоединениями.

Compaq и IBM заключили соглашение о производстве микропроцессоров Alpha по "медной" технологии ссор Alpha, разработанный Compaq. IBM является единственной компанией, способной производить чипы с медными межсоединениями по технологии "кремний на диэлектрике" (silicon-on-insulator). В наст

UMC представила микросхемы SRAM, произведённые по 0,13 микронной "медной" технологии Тайваньская United Microelectronics Corp. (UMC) представила новый чип SRAM, выполненный по "медной" технологии. Чип имеет ёмкость 2 Мбит и выполнен по 0,13 микронной технологии Worldlogic, обеспечивающей полностью медные межсоединения. Опытное производство таких чипов будет налажено к

IBM объявила о выпуске трех новых моделей RS/6000 на базе чипов, изготовленных по медной технологии Компания IBM объявила о выпуске трех новых моделей UNIX-серверов RS/6000 среднего класса: M80, H80 и F80. Все они созданы на базе чипов, изготовленных с использованием новой медной технологии. Тем самым, все серия серверов RS/6000, начиная от простых базовых моделей, и заканчивая системами класса high-end, стала первой в мире, которая теперь полностью выпускается п

Hewlett-Packard выпустит процессор PA-RISC 8700, изготовленный по "медной технологии", в 2001 году Компания Hewlett-Packard объявила о планах выпуска процессора нового поколения PA-RISC 8700. Он станет первым чипом компании, изготовленным с использованием медной технологии. Первые модели процессора будут работать на частоте 800 МГц, будут иметь кэш 2.25 Мб. Производительность составит 3.2 млрд. операций в секунду. 8700 будет выпускаться с исполь

Lucent выпускает самый производительный гигабитный медный кабель Компания Lucent Technologies представила новый гигабитный медный кабель GigaSPEED 81 Series Cable, который позволит значительно ускорить передачу данных в рамках сетей LAN и снизить расходы по обслуживанию этих сетей. новый кабель способен обеспечить