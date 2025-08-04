Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем спользовать специальный ночной режим (Sleep или другие названия), в котором сплит-система регулярно повышает температуру на один градус, чтобы пользователь к утру не замерз.4. Кондиционер — рассадник бактерий Действительно, так как через кондиционер прогоняется воздух из комнаты, внутри может оседать не только пыль, но и часть вирусов с бактериями. Однако любая современная сплит-система име

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях апливается ушная сера и сальные выделения, оседают частички кожи и пыль. Без систематической чистки бактерии попадают в ушной канал, что даже может спровоцировать наружные отиты, поэтому старай

Микробиологи нашли залежи микробной «темной материи» в лавовых пещерах — в ней тысячи неизвестных бактерий ваются взаимодействия удивительной сложности.Другими словами, это предполагает, что экстремофильные бактерии не просто колонизировали конкретные экологические ниши. Несмотря на экстремальные ус

7 эффектов технологии nanoe: комфортный микроклимат плюс защита от вирусов и бактерий с технологией nanoe™ обеспечивают не только комфортную атмосферу вокруг человека, но и нейтрализуют бактерии, вирусы, аллергены и неприятные запахи. 7 эффектов технологии nanoe™ Подавляет рост

Лучшие очистители воздуха: выбор ZOOM ². Загрязненный воздух проходит через HEPA и угольный фильтры, которые нейтрализуют пыльцу, шерсть, бактерии и пыль, после чего насыщается влагой с помощью водяного фильтра, похожего на губку.

Нужен ли смартфону стерилизатор для дезинфекции? е неплохо разрушает и повреждает ДНК живых организмов. Исходя из этого, мы можем уничтожить вирусы, бактерии и грибы, стерилизуя вещи, например, смартфоны, в специальных УФ-боксах. УФ-лампы в н

Новое покрытие для смартфонов убивает болезнетворные бактерии обиологов во главе с доктором Gi Byoung Hwang из Университетского колледжа Лондона создала световое антибактериальное покрытие, которое хорошо работает даже при низкой освещенности (300 люкс) —

Климатическая техника для очистки воздуха: выбор ZOOM удных заболеваний неслучайно происходят, в первую очередь, зимой и вначале весны. Причины простые – бактерии и вирусы чаще передаются в закрытых помещениях, чем на улице, а именно в холодное вр

Бактерии стремятся в космос любой ценой аппараты к запуску, множество бактерий и грибков. Больше всего бактерий Acinetobacter — у людей эти бактерии могут вызвать менингит и другие инфекции. ВОЗ признала Acinetobacter потенциально оп

Суперштаммов бактерий становится все больше стратегия сдерживания опасных заболеваний. Теперь при обнаружении источника, содержащего устойчивые бактерии, объекты быстро изолируются и изучаются для прекращения распространения вредоносных

Ученые вернулись к идее поиска жизни на Венере ечение 2 млрд лет, что намного дольше, чем было на Марсе. Теперь же, предполагают ученые, некоторые бактерии могут жить в атмосфере Венеры. Например, некоторые земные микроорганизмы могут подни

Детские игрушки для ванны содержат неприятные сюрпризы ных специально для ванн, и во всех игрушках, находившихся в «грязной» воде. Потенциально патогенные бактерии были идентифицированы в 80 % всех изученных игрушек. Среди обнаруженных бактерий был

Создана сталь, убивающая бактерий наноиглами плаве из нержавеющей стали исследователи создали наноструктурированную поверхность, которая убивает бактерии, не нанося вреда клеткам млекопитающих. Новая технология, в случае доказательства ее

Ученые создали бактерий-киборгов с технологией лучше фотосинтеза энергии, более эффективный, чем фотосинтез, разработали американские ученые. Для этого используются бактерии, покрытые крошечными полупроводниковыми нанокристаллами. Исследователи полагают, что

Кухонные губки – уникальный инкубатор для патогенов Исследование множества образцов кухонных губок показало наличие в них высокой концентрации опасных бактерий, которые могут вызвать инфекции у людей со слабым иммунитетом. Среди обнаруженных шт

Бактерии быстро адаптируются к невесомости адаптации может быть рост патогенности бактерий в условиях микрогравитации. Насколько опасны такие бактерии, ученым еще предстоит выяснить.

Редактирование генов превратит клетки в флешки ние с помощью технологии редактирования генов CRISPR биологи продемонстрировали на примере кишечной бактерии E.coli. Таким образом, заключают исследователи, ДНК клетки может выполнять функцию с

Поверхность Марса токсична для жизни. В чем плюс? 2-3 м глубже поверхности, где нет воздействия ультрафиолетовых лучей. Но есть и важный плюс: земные бактерии не представляют опасности для Красной планеты. Исследователи Центра астробиологии

Редактирование генов решит проблему устойчивых бактерий? ятся устойчивыми к лечению. Однако новая разработка на основе редактирования генов заставит вредные бактерии самоликвидироваться, при этом организму пациента не будет нанесено никакого вреда. У

Новая способность антибиотиков поможет преодолеть резистентность бактерий Для того чтобы антибиотик убивал бактерии, ему необходимо подобрать «ключ» к соответствующему «замку» бактериальной клетки и з

Микробы спасут человечество от голода? этот процесс и создавать искусственный симбиоз растений с микробами. В частности, в настоящее время бактерии используются для облегчения получения растениями фосфора. Обычно около 70% фосфорных

Суперштаммы бактерий могут распространяться быстрее, чем думали ученые Потенциально смертоносные бактерии, которые невосприимчивы к лечению современными антибиотиками, могут оказаться более

Правило «пяти секунд» не работает: есть упавшие на пол продукты нельзя одукт можно съесть, если его удалось поднять за пять секунд, не более чем миф. Некоторые патогенные бактерии попадают на продукты всего за секунду, доказали ученые. Ковровое покрытие передает <

Антибактериальное мыло запретили из-за вреда и бесполезности ываются в кожу, под запрет не попали. Исследователи опровергли убежденность потребителей в том, что антибактериальное мыло обладает большей эффективностью в предотвращении распространения микро

Почему российский туберкулез самый опасный ся в макрофагах (клетки организма, которые уничтожают инородные элементы), в то время как остальные бактерии пожираются макрофагами. Микобактерии туберкулеза специально эволюционировали, чтобы

Из чужой страны можно привезти устойчивость к антибиотикам кого университета доказали, что достаточно всего двух дней пребывания в экзотической стране, чтобы бактерии внутри нас приобрели устойчивость к антибиотикам. К такому выводу ученые пришли, исс

ГМ-бактерия производит спирт с рекордной эффективностью химик Дэниэл Носера во время лекции в Институте энергетической политики в Чикаго объявил о создании бактерии, которая может перерабатывать диоксид углерода и водород в несколько типов топлива н

Ученые из БИ ТГУ научились добывать удобрения из воздуха оизводит вещества, которые стимулируют рост растений и препятствуют развитию грибковых заболеваний. Бактерии, выделенные российскими исследователями, можно вносить на поля в виде биопрепаратов

Разрушен миф о бактериях в организме Миф о том, что соотношение бактерии/собственные клетки в человеческом организме примерно один к десяти, появился в 1972

Потребление антибиотиков в мире растет — цивилизация в опасности? аживающих язв и сепсис, приводящий к летальному исходу. Таким образом, пациенты погибают от простой бактерии, которая раньше легко уничтожалась даже простыми антибиотиками. Но постепенно MRSA в

Бактерии могут стать причиной депрессии но-исследовательского института здоровья Фарнкомб в Университете МакМастер обнаружили, что кишечные бактерии играют важную роль в развитии состояния тревоги и депрессии. Это первое исследование

Городские микробы — опасный неизученный мир ьной инициативы MetaSUB (Metadesign of Subways and Urban Biomes initiative) ученые изучили вирусы и бактерии, обитающие в городах. Микроорганизмы в городских условиях живут повсеместно: на трот

Микробы помогут справиться с ожирением сказывает о новой технологии борьбы с ожирением. Ученым удалось генетически модифицировать кишечные бактерии, которые начали вырабатывать особые липиды, подавляющие чувство голода. Для борьбы с

Бактерии в желудке влияют на нашу психику ельности бактерий могут непосредственно влиять на мозг, например, по меньшей мере два типа кишечной бактерии производят нейромедиатор γ-аминомасляную кислоту (ГАМК, GABA), который играет важней

Микробы давно летают в космос сть МКС постоянно "ловит" в околоземном пространстве большое количество пыли и микрочастиц, включая бактерии и споры грибов. Очевидно, что на поверхности станции могут находиться микроорганизмы

Мини-фильтр за час очищает кровь от вирусов и бактерий екционных заболеваний. В ходе экспериментов на животных"искусственная селезенка" смогла удалить 90% бактерий золотистогостафилококка из крови крыс. Спустя 5 часов после заражения 89%"профильтро

Производитель детектора сальмонеллы и прочих кишечных бактерий получил $100 тыс. ргенов. Размерами RapidScan сопоставим со смартфоном. Для проверки продукта на наличие определенной бактерии, в устройство необходимо вставить соответствующий картридж, который поставляется в к

Если на Марсе есть жизнь, ее можно возродить? из вечной мерзлоты и подвергли их дозе ионизирующего излучения, эквивалентной той, что испытали бы бактерии, пролежавшие не менее 225 000 лет во льду. После этого исследователи поместили микро

Исследователи нашли связь между зубной щеткой и болезнью Альцгеймера Международная группа ученых установила, что бактерии, размножающиеся в полости рта из-за плохой гигиены, связаны с повреждениями ткани мо