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Биология молекулярная Микробиология Бактериология микробиологические исследования

Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования

Молекулярная биология — комплекс биологических наук, изучающих механизмы хранения, передачи и реализации генетической информации, строение и функции сложных высокомолекулярных соединений, составляющих клетку: нерегулярных биополимеров (белков и нуклеиновых кислот)

СОБЫТИЯ


04.08.2025 Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

спользовать специальный ночной режим (Sleep или другие названия), в котором сплит-система регулярно повышает температуру на один градус, чтобы пользователь к утру не замерз.4. Кондиционер — рассадник бактерий Действительно, так как через кондиционер прогоняется воздух из комнаты, внутри может оседать не только пыль, но и часть вирусов с бактериями. Однако любая современная сплит-система име
20.05.2025 Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

апливается ушная сера и сальные выделения, оседают частички кожи и пыль. Без систематической чистки бактерии попадают в ушной канал, что даже может спровоцировать наружные отиты, поэтому старай
23.08.2022 Микробиологи нашли залежи микробной «темной материи» в лавовых пещерах — в ней тысячи неизвестных бактерий

ваются взаимодействия удивительной сложности.Другими словами, это предполагает, что экстремофильные бактерии не просто колонизировали конкретные экологические ниши. Несмотря на экстремальные ус
20.12.2021 7 эффектов технологии nanoe: комфортный микроклимат плюс защита от вирусов и бактерий

с технологией nanoe™ обеспечивают не только комфортную атмосферу вокруг человека, но и нейтрализуют бактерии, вирусы, аллергены и неприятные запахи. 7 эффектов технологии nanoe™ Подавляет рост

16.03.2021 Лучшие очистители воздуха: выбор ZOOM

². Загрязненный воздух проходит через HEPA и угольный фильтры, которые нейтрализуют пыльцу, шерсть, бактерии и пыль, после чего насыщается влагой с помощью водяного фильтра, похожего на губку.

27.08.2020 Нужен ли смартфону стерилизатор для дезинфекции?

е неплохо разрушает и повреждает ДНК живых организмов. Исходя из этого, мы можем уничтожить вирусы, бактерии и грибы, стерилизуя вещи, например, смартфоны, в специальных УФ-боксах. УФ-лампы в н
19.03.2020 Новое покрытие для смартфонов убивает болезнетворные бактерии

обиологов во главе с доктором Gi Byoung Hwang из Университетского колледжа Лондона создала световое антибактериальное покрытие, которое хорошо работает даже при низкой освещенности (300 люкс) —
06.03.2020 Климатическая техника для очистки воздуха: выбор ZOOM

удных заболеваний неслучайно происходят, в первую очередь, зимой и вначале весны. Причины простые – бактерии и вирусы чаще передаются в закрытых помещениях, чем на улице, а именно в холодное вр
03.06.2018 Бактерии стремятся в космос любой ценой

аппараты к запуску, множество бактерий и грибков. Больше всего бактерий Acinetobacter — у людей эти бактерии могут вызвать менингит и другие инфекции. ВОЗ признала Acinetobacter потенциально оп
04.04.2018 Суперштаммов бактерий становится все больше

стратегия сдерживания опасных заболеваний. Теперь при обнаружении источника, содержащего устойчивые бактерии, объекты быстро изолируются и изучаются для прекращения распространения вредоносных

01.04.2018 Ученые вернулись к идее поиска жизни на Венере

ечение 2 млрд лет, что намного дольше, чем было на Марсе. Теперь же, предполагают ученые, некоторые бактерии могут жить в атмосфере Венеры. Например, некоторые земные микроорганизмы могут подни
28.03.2018 Детские игрушки для ванны содержат неприятные сюрпризы

ных специально для ванн, и во всех игрушках, находившихся в «грязной» воде. Потенциально патогенные бактерии были идентифицированы в 80 % всех изученных игрушек. Среди обнаруженных бактерий был
13.12.2017 Создана сталь, убивающая бактерий наноиглами

плаве из нержавеющей стали исследователи создали наноструктурированную поверхность, которая убивает бактерии, не нанося вреда клеткам млекопитающих. Новая технология, в случае доказательства ее
22.08.2017 Ученые создали бактерий-киборгов с технологией лучше фотосинтеза

энергии, более эффективный, чем фотосинтез, разработали американские ученые. Для этого используются бактерии, покрытые крошечными полупроводниковыми нанокристаллами. Исследователи полагают, что
01.08.2017 Кухонные губки – уникальный инкубатор для патогенов

Исследование множества образцов кухонных губок показало наличие в них высокой концентрации опасных бактерий, которые могут вызвать инфекции у людей со слабым иммунитетом. Среди обнаруженных шт
24.07.2017 Бактерии быстро адаптируются к невесомости

адаптации может быть рост патогенности бактерий в условиях микрогравитации. Насколько опасны такие бактерии, ученым еще предстоит выяснить.
17.07.2017 Редактирование генов превратит клетки в флешки

ние с помощью технологии редактирования генов CRISPR биологи продемонстрировали на примере кишечной бактерии E.coli. Таким образом, заключают исследователи, ДНК клетки может выполнять функцию с
12.07.2017 Поверхность Марса токсична для жизни. В чем плюс?

2-3 м глубже поверхности, где нет воздействия ультрафиолетовых лучей. Но есть и важный плюс: земные бактерии не представляют опасности для Красной планеты.   Исследователи Центра астробиологии

17.04.2017 Редактирование генов решит проблему устойчивых бактерий?

ятся устойчивыми к лечению. Однако новая разработка на основе редактирования генов заставит вредные бактерии самоликвидироваться, при этом организму пациента не будет нанесено никакого вреда. У
06.02.2017 Новая способность антибиотиков поможет преодолеть резистентность бактерий

Для того чтобы антибиотик убивал бактерии, ему необходимо подобрать «ключ» к соответствующему «замку» бактериальной клетки и з
31.01.2017 Микробы спасут человечество от голода?

этот процесс и создавать искусственный симбиоз растений с микробами. В частности, в настоящее время бактерии используются для облегчения получения растениями фосфора. Обычно около 70% фосфорных
17.01.2017 Суперштаммы бактерий могут распространяться быстрее, чем думали ученые

Потенциально смертоносные бактерии, которые невосприимчивы к лечению современными антибиотиками, могут оказаться более

11.09.2016 Правило «пяти секунд» не работает: есть упавшие на пол продукты нельзя

одукт можно съесть, если его удалось поднять за пять секунд, не более чем миф. Некоторые патогенные бактерии попадают на продукты всего за секунду, доказали ученые. Ковровое покрытие передает <
04.09.2016 Антибактериальное мыло запретили из-за вреда и бесполезности

ываются в кожу, под запрет не попали. Исследователи опровергли убежденность потребителей в том, что антибактериальное мыло обладает большей эффективностью в предотвращении распространения микро
22.08.2016 Почему российский туберкулез самый опасный

ся в макрофагах (клетки организма, которые уничтожают инородные элементы), в то время как остальные бактерии пожираются макрофагами. Микобактерии туберкулеза специально эволюционировали, чтобы

26.06.2016 Из чужой страны можно привезти устойчивость к антибиотикам

кого университета  доказали, что достаточно всего двух дней пребывания в экзотической стране, чтобы бактерии внутри нас приобрели устойчивость к антибиотикам. К такому выводу ученые пришли, исс
31.05.2016 ГМ-бактерия производит спирт с рекордной эффективностью

химик Дэниэл Носера во время лекции в Институте энергетической политики в Чикаго объявил о создании бактерии, которая может перерабатывать диоксид углерода и водород в несколько типов топлива н
11.04.2016 Ученые из БИ ТГУ научились добывать удобрения из воздуха

оизводит вещества, которые стимулируют рост растений и препятствуют развитию грибковых заболеваний. Бактерии, выделенные российскими исследователями, можно вносить на поля в виде биопрепаратов

11.01.2016 Разрушен миф о бактериях в организме

Миф о том, что соотношение бактерии/собственные клетки в человеческом организме примерно один к десяти, появился в 1972

17.09.2015 Потребление антибиотиков в мире растет — цивилизация в опасности?

аживающих язв и сепсис, приводящий к летальному исходу. Таким образом, пациенты погибают от простой бактерии, которая раньше легко уничтожалась даже простыми антибиотиками. Но постепенно MRSA в
29.07.2015 Бактерии могут стать причиной депрессии

но-исследовательского института здоровья Фарнкомб в Университете МакМастер обнаружили, что кишечные бактерии играют важную роль в развитии состояния тревоги и депрессии. Это первое исследование
23.06.2015 Городские микробы — опасный неизученный мир

ьной инициативы MetaSUB (Metadesign of Subways and Urban Biomes initiative) ученые изучили вирусы и бактерии, обитающие в городах. Микроорганизмы в городских условиях живут повсеместно: на трот
24.03.2015 Микробы помогут справиться с ожирением

сказывает о новой технологии борьбы с ожирением. Ученым удалось генетически модифицировать кишечные бактерии, которые начали вырабатывать особые липиды, подавляющие чувство голода. Для борьбы с
12.11.2014 Бактерии в желудке влияют на нашу психику

ельности бактерий могут непосредственно влиять на мозг, например, по меньшей мере два типа кишечной бактерии производят нейромедиатор γ-аминомасляную кислоту (ГАМК, GABA), который играет важней
30.10.2014 Микробы давно летают в космос

сть МКС постоянно "ловит" в околоземном пространстве большое количество пыли и микрочастиц, включая бактерии и споры грибов. Очевидно, что на поверхности станции могут находиться микроорганизмы
15.09.2014 Мини-фильтр за час очищает кровь от вирусов и бактерий

екционных заболеваний. В ходе экспериментов на животных"искусственная селезенка" смогла удалить 90% бактерий золотистогостафилококка из крови крыс. Спустя 5 часов после заражения 89%"профильтро
07.07.2014 Производитель детектора сальмонеллы и прочих кишечных бактерий получил $100 тыс.

ргенов. Размерами RapidScan сопоставим со смартфоном. Для проверки продукта на наличие определенной бактерии, в устройство необходимо вставить соответствующий картридж, который поставляется в к
15.10.2013 Если на Марсе есть жизнь, ее можно возродить?

из вечной мерзлоты и подвергли их дозе ионизирующего излучения, эквивалентной той, что испытали бы бактерии, пролежавшие не менее 225 000 лет во льду. После этого исследователи поместили микро
07.10.2013 Исследователи нашли связь между зубной щеткой и болезнью Альцгеймера

Международная группа ученых установила, что бактерии, размножающиеся в полости рта из-за плохой гигиены, связаны с повреждениями ткани мо
24.07.2013 Солончаковые микробы – новое слово в водородной энергетике

В сильно соленых водах солончаковых озер живут особые микроорганизмы, галобактерии, которые придают озерам специфический розовый цвет. Как оказалось, белок, содержащийся в мембранах галобактерий, может совершить революцию в производстве водородног

Публикаций - 1458, упоминаний - 2442

Биология молекулярная и организации, системы, технологии, персоны:

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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 42
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 41
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5026 41
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 41
Apple iPhone 6 4861 75
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 51
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 30
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 25
Microsoft Windows 2000 8678 19
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 17
Bosch KGN - Bosch KGS - Bosch KDN - Bosch KAN - Bosch KGF - Bosch KGV - Bosch Side by Side - Bosch KIL - Bosch KIC - Bosch GSV - серия холодильников и морозильников 29 17
Liebherr - серия холодильников 36 17
Google Android 15243 16
Xiaomi Mi Home 91 16
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 16
EA SimCity - EA SimCity Societies - Micropolis - компьютерная игра 76 14
Samsung - серия холодильников 44 14
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 158 14
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 13
EA The Sims - компьютерная игра 169 13
Ballu Home - Ballu AP - Ballu AW - Ballu UHB - Ballu BDM - увлажнитель - мойка воздуха - очиститель воздуха 18 12
Xiaomi - Dreame H11, H12, H13 - Dreame Wet and Dry Vacuum - Dreame Trouver - Dreame R20 Aqua - Dreame Z10, Z30 AquaCycle - серия пылесосов 66 12
LG Moist Balance Crisper - LG Magic Crisper - LG Ultra Fresh Crisper 17 12
Electrolux EACS - Electrolux EACM - Electrolux Atrium - серия кондиционеров 19 11
Ballu DC Inverter - Ballu SMART Electronic - Ballu Fresh Air - Ballu Vision - Ballu X-Cube - Ballu Olymp - Ballu BPAC - Ballu BPPC - Ballu BSD - Ballu BSVP - Ballu BSUI - Ballu BSLI - Ballu BSG - Ballu BSM - Ballu BSEP - сплит-системы - кондиционеры 17 11
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 11
Apple iOS 8583 11
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 75 11
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 10
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston HS - Indesit BA - Indesit ITR - Indesit SB - Indesit ST - Indesit DF - Indesit SFR - Indesit BIAA - серия холодильников 16 10
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 9
Electrolux EHU - Electrolux EHW - Electrolux EHAW - мойки воздуха, умные увлажнители воздуха 9 8
Bosch ActiveWater - Bosch SRI - Bosch SPS - Bosch SMV - Bosch SGS - Bosch SGV - Bosch SRV SCE - Bosch SKT - Bosch SMS - Bosch SRS - Bosch SCE - Bosch SKS - Bosch SKE - посудомоечные машины 21 8
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 8
Gen Digital - Avast Smart Life 33 8
Beko RCNK - BEKO RCSK - Beko RFSK - Beko RS - BEKO CSK - BEKO GNE side-by-side - BEKO CNK - BEKO MBC - серия холодильников, морозильных камер 11 8
LG Multi Air Flow 16 8
Airbus EADS Astrium - Beagle - Бигль 90 8
Electrolux ERZ - Electrolux S - Electrolux ERD - Electrolux FreshPlus - Electrolux ERA - Electrolux ERB - Electrolux ERN - Electrolux TwinTech FrostFree - Electrolux END - серия холодильников 10 7
Bosch Athlet - Bosch BSG, Bag&Bagless BSGL - Bosch BGS - Bosch BCS - Bosch BCH - Bosch BWD - Bosch BHN - Bosch BMS - Bosch Rock`n`Roll - Bosch Free - Bosch Roxx’x - Bosch Relaxx’x - Bosch MoveOn - Bosch Zoo'o ProAnimal - Bosch GAS - пылесос 31 7
Polaris PUH - увлажнитель воздуха 11 7
Nuvia Phoenix 147 7
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 211 7
Wright Will - Райт Уилл 16 13
Venter Craig - Вентер Крейг 18 9
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 8
Lovley Derek - Лавли Дерек 9 7
Dyson James - Дайсон Джеймс 29 7
Головин Даниил 34 7
Formisano Vittorio - Формисано Витторио 5 5
Левкевич Михаил 59 5
Криницкий Игорь 26 5
Hewitt Patricia - Хьюитт Патрисия 12 4
Frenk Carlos - Френк Карлос 7 4
Drexler Eric - Дрекслер Эрик 9 4
Краснопольский Владимир 4 4
Payne Gregory - Пэйн Грегори 4 4
Jacobson Joseph - Джейкобсон Джозеф - Якобсон Джозеф 8 4
Rein Ted - Рейн Тед 4 4
Kashefi Kazem - Кашефи Казем 4 4
Носков Константин 241 4
Добрынин Андрей 7 4
Finkel Steven - Финкел Стивен 3 3
Рашид Карим 8 3
Nobel Alfred - Нобель Альфред 13 3
Martin William - Мартин Уильям 3 3
Macdonald David - Макдональд Дэвид 4 3
Risgaard-Petersen Nils - Рисгаард-Петерсен Нильс 3 3
Darwin Charles - Дарвин Чарльз 25 3
Morabito Ito - Морабито Ито 9 3
Belcher Angela - Белчер Анджела 5 3
Gates Melinda - Гейтс Мелинда 50 3
Bush George - Буш Джордж 336 3
Ксенин Алекс 311 3
Измайлов Максим 8 3
Старикова Евгения 11 3
Svensmark Henrik - Свенсмарк Хенрик 5 3
Keller Valerie - Келлер Валери 2 2
Rosenberg Eugene - Розенберг Евгений 2 2
Firman Keith - Фирмен Кит 4 2
Chanton Jeff - Чентон Джефф 2 2
Schulze-Makuch Dirk - Шульц-Макуш Дирк 4 2
Гаврила Марьян 2 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 378
Россия - РФ - Российская федерация 166163 344
Земля - планета Солнечной системы 10865 290
Европа 24962 151
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 141
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 109
США - Калифорния 4828 104
Германия - Федеративная Республика 13220 97
Япония 13807 92
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 86
Солнечная система - Solar system 2569 85
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 71
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 61
Южная Корея - Республика 7051 60
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 54
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 44
Италия - Итальянская Республика 4508 44
Мировой океан - World Ocean 528 41
Канада 5081 40
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 40
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 39
США - Колумбия - Вашингтон 1486 38
Франция - Французская Республика 8176 37
Африка - Африканский регион 3640 34
Юпитер - планета Солнечной системы 557 34
Сатурн - Титан (спутник) 533 32
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 30
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 28
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 28
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 192 27
Швеция - Королевство 3781 26
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 26
США - Калифорния - Беркли 286 26
Нидерланды 3745 25
Азия - Азиатский регион 5920 24
Индия - Bharat 5869 24
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 21
Израиль 2856 19
США - Техас 1048 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 281
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1711 222
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1324 202
Зоология - наука о животных 2887 198
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 165
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 165
Молекула - Molecula 1102 149
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 144
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 140
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 139
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 130
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 130
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 125
Ботаника - Растения - Plantae 1167 124
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 119
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 109
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 103
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 100
Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 530 95
Металлы - Серебро - Silver 827 83
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 81
Аренда 2687 79
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 78
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 75
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 75
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 69
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 69
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 238 67
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 64
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 562 61
Здравоохранение - Фарминдустрия - Антибиотики - Antibiotics 101 60
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 586 57
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 331 54
Физика - Physics - область естествознания 2940 53
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 647 53
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics - Биосенсор - Biosensor 564 51
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 479 48
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 48
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 315 47
Газы - Метан - methanum - болотный газ 371 46
CNews - ZOOM.CNews 1866 78
Nature 832 75
New Scientist 1448 69
Phys.org 972 37
ScienceDaily 399 23
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 20
EurekAlert 291 18
CNews RND - R&D.CNews 2274 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 13
Public Library of Science - PLOS 71 9
SpaceDaily - Space Daily 187 8
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 8
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 8
Nanotechweb 92 7
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 6
TerraDaily 141 6
Scientific American 81 6
Times 661 6
CNews Межзвездные перелеты 43 6
NYT - The New York Times 1099 4
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 4
AP - Associated Press 2007 4
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 4
Future - Space.com 200 4
The Engineer 79 4
LiveScience 154 4
NBC News 188 3
Physical Review Letters 164 3
PhysicsWeb 184 3
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 3
Los Angeles Times - LA Times - Лос-Анджелес Таймс 88 3
Nature Geoscience 22 3
SETimes 43 2
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
Universe Today 34 2
SpaceNews 73 2
Science Express 5 2
NewScientistTech 16 2
Nature Medicine 6 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 21
CNews Мишень 186 8
Abercade Consulting - Аберкейд Консалтинг 11 5
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 4
IDC - International Data Corporation 4975 3
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 3
Texcell 2 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
Guinness World Records - Книга рекордов России 15 1
Gartner - Гартнер 3658 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Microsoft Research 144 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
Discovery Research Group 22 1
Mercury Research 73 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
CB Insights 10 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 34
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 30
РАН - Российская академия наук 2122 27
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 19
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 17
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 16
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 15
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 14
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 12
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 12
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 11
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 11
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 11
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 11
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 10
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 10
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 9
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 8
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 8
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 8
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 65 8
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 8
JCVI - J. Craig Venter Institute - Институт Дж. Крейга Вентера 11 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 7
University of Oxford - Оксфордский университет 211 7
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 7
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 133 7
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 7
HUJI - Ha-Universita ha-Ivrit bi-Yerushalayim - Hebrew University of Jerusalem - Еврейский университет в Иерусалиме 34 7
Keio University - Университет Кэйо 39 6
Scripps Research - Исследовательский институт Скриппс 32 6
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 6
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 6
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 164 6
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 6
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 6
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 6
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 77 6
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 66 6
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 67 6
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 20
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 10
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 9
День молодёжи - 27 июня 1087 9
Red Dot Design Award 57 6
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
МТС - Телеком Идея 51 4
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 7 2
iF Design Awards 26 2
Samsung Forum 14 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
Electrolux Design Lab 6 1
Ig Nobel Prize - Шнобелевская (Игнобелевская, Антинобелевская) премия - пародия на Нобелевскую премию 10 1
Росмолодежь ФАДМ - Территория смыслов 8 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Связь-Экспокомм 276 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
MEDICA 10 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
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