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Биология молекулярная Микробиология Бактериология микробиологические исследования

Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования

Молекулярная биология — комплекс биологических наук, изучающих механизмы хранения, передачи и реализации генетической информации, строение и функции сложных высокомолекулярных соединений, составляющих клетку: нерегулярных биополимеров (белков и нуклеиновых кислот)


20.12.2021 7 эффектов технологии nanoe: комфортный микроклимат плюс защита от вирусов и бактерий
16.03.2021 Лучшие очистители воздуха: выбор ZOOM
19.03.2020 Новое покрытие для смартфонов убивает болезнетворные бактерии
06.03.2020 Климатическая техника для очистки воздуха: выбор ZOOM
03.06.2018 Бактерии стремятся в космос любой ценой
04.04.2018 Суперштаммов бактерий становится все больше
28.03.2018 Детские игрушки для ванны содержат неприятные сюрпризы
13.12.2017 Создана сталь, убивающая бактерий наноиглами
22.08.2017 Ученые создали бактерий-киборгов с технологией лучше фотосинтеза
01.08.2017 Кухонные губки – уникальный инкубатор для патогенов
24.07.2017 Бактерии быстро адаптируются к невесомости
17.07.2017 Редактирование генов превратит клетки в флешки
17.04.2017 Редактирование генов решит проблему устойчивых бактерий?
06.02.2017 Новая способность антибиотиков поможет преодолеть резистентность бактерий
17.01.2017 Суперштаммы бактерий могут распространяться быстрее, чем думали ученые
11.09.2016 Правило «пяти секунд» не работает: есть упавшие на пол продукты нельзя
04.09.2016 Антибактериальное мыло запретили из-за вреда и бесполезности
22.08.2016 Почему российский туберкулез самый опасный
26.06.2016 Из чужой страны можно привезти устойчивость к антибиотикам
31.05.2016 ГМ-бактерия производит спирт с рекордной эффективностью
11.04.2016 Ученые из БИ ТГУ научились добывать удобрения из воздуха
11.01.2016 Разрушен миф о бактериях в организме
29.07.2015 Бактерии могут стать причиной депрессии
17.11.2014 Создан «аналоговый жесткий диск» на основе ДНК
12.11.2014 Бактерии в желудке влияют на нашу психику
15.09.2014 Мини-фильтр за час очищает кровь от вирусов и бактерий
07.07.2014 Производитель детектора сальмонеллы и прочих кишечных бактерий получил $100 тыс.
07.10.2013 Исследователи нашли связь между зубной щеткой и болезнью Альцгеймера
19.07.2013 Раскрыт один из секретов легионеллы
01.07.2013 Ученые: нет смысла защищать Марс от земных бактерий
20.06.2013 Тромбоциты – неизвестный рубеж нашей иммунной системы
22.05.2013 Витамин С может вылечить туберкулез
21.05.2013 Бактериофаги-мигранты: новое оружие имунной системы
01.04.2013 Пересадка бактерий – новый способ похудеть
14.03.2013 Кошмары медицины: новое поколение супербактерий не поддается антибиотикам
07.03.2013 Зеленые овощи защищают организм от бактерий
11.02.2013 Найдена управа на смертоносные штаммы бактерий
06.02.2013 Новая обшивка корабля "стряхнет" бактерий за борт
04.02.2013 Бактерии помогут в поисках золота
25.01.2013 Найден белок, превращающий бактерии в убийц

Публикаций - 1305, упоминаний - 2091

Биология молекулярная упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9674 82
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9998 52
РТИ Микрон - Micron 1217 43
Microsoft Corporation 23402 24
Siemens AG - Siemens Group 2531 24
Xiaomi 1261 17
Mitsubishi Electric 305 12
Apple Inc 11113 12
Intel Corporation 11627 10
IBM - International Business Machines Corp 9170 8
Google LLC 10876 7
AMD - Advanced Micro Devices 3838 7
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2403 7
Redmond - Инновационные решения 102 6
Yandex - Яндекс 5572 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2733 5
Haier 114 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 915 4
Huawei 3462 4
HP Inc. 5500 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 1929 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2547 3
Nvidia Corp 3204 3
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 50 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 529 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7998 2
Dell EMC 4893 2
Dell Technologies - Dell Computer 1918 2
VK - Mail.ru Group 3185 2
Google DeepMind 25 1
Amazon Inc - Amazon.com 2781 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 188 1
Promobot - Промобот 87 1
Honeywell 254 1
Accenture plc 615 1
Merlion - Мерлион 488 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1750 1
ГКС - Группа компаний Систематика 335 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 846 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1802 5
Лента - Сеть розничной торговли 1669 4
Ростех - Швабе - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 50 2
Lockheed Martin 750 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2337 1
РЖД - Российские железные дороги 1598 1
X5 Group 806 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17796 22
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1917 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10309 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2335 5
Судебная власть - Judicial power 2076 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 853 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1368 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2365 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 303 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2929 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3631 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2561 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9625 51
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11461 42
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2573 37
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19133 37
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7958 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11472 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16906 20
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 8993 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21755 16
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8401 15
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 1297 15
Утюг 126 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17215 10
5G - пятое поколение мобильной связи 3419 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14372 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8079 8
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1628 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3840 8
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5620 7
Умные платформы 1388 7
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 2267 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5004 6
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 3952 6
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 960 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5929 5
USB Type-C - USB-C - USB 3 1376 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2724 4
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1137 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8174 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3485 4
Электроника - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали 381 3
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 1788 3
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиотелефон - беспроводная связь 854 3
Нейросеть - Neural Network - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 1429 3
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 2915 3
DDR - Double data rate 2524 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 1245 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4174 2
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 3334 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2923 2
Google Android 12448 9
Microsoft Skype 1966 6
Apple iOS 6731 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4342 5
Google YouTube - Видеохостинг 2408 4
Microsoft Windows 10 13416 4
Google Play - Google Store - Android Market 2900 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 697 3
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 645 3
Google Chrome - браузер 1375 2
Apple macOS 1693 2
Oracle Java - язык программирования 2753 2
Яндекс.Лавка 142 1
Microsoft Outlook 1273 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 728 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 550 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 199 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 482 1
Путин Владимир 2698 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 244 2
Rosenberg Eugene - Розенберг Евгений 2 2
Кузнецов Сергей 144 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 364 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49991 359
Германия - Федеративная Республика 11880 91
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16991 84
Япония 12848 81
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Италия - Итальянская Республика 4211 43
США - Колумбия - Вашингтон 1218 29
Россия - Сибирь 2006 25
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2372 25
Швеция - Королевство 3451 24
Нидерланды 3290 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14834 18
Испания - Королевство 3594 12
Америка 2152 12
США - Флорида 744 11
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Китай - Тайвань 3665 8
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Россия - СФО - Новосибирск 3673 6
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Ирландия - Республика 977 5
Швеция - Стокгольм 377 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 747 4
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1998 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 348 2
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