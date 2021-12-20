Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования

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Молекулярная биология — комплекс биологических наук, изучающих механизмы хранения, передачи и реализации генетической информации, строение и функции сложных высокомолекулярных соединений, составляющих клетку: нерегулярных биополимеров (белков и нуклеиновых кислот)
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