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Индексная книга (каталог) CNews*
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Рашид Карим



12.12.2024 Стартовали продажи новой флагманской умной колонки «VK Капсула Про» с «Марусей» 1
21.10.2024 VK представила флагманскую умную колонку — «VK Капсула Про» 1
14.03.2014 Лучшие дизайнерские холодильники. Выбор ZOOM 2
27.12.2013 Лучшая бытовая техника 2013. Выбор ZOOM 1
24.11.2010 Красота спасет дом! Обзор дизайнерской бытовой техники 1
10.09.2010 IFA 2010: лучшие новинки техники для дома 1
27.08.2010 Лучшие варочные панели: выбор ZOOM 2
19.10.2009 Дизайнерская техника: домашний гламур 2

Публикаций - 8, упоминаний - 11

Рашид Карим и организации, системы, технологии, персоны:

LG Electronics 3614 5
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 5
Samsung Electronics 10255 4
Siemens AG - Siemens Group 2590 3
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 227 3
Ростех - Автоматика Концерн 1639 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
Wasabi 4 1
Zigmund & Shtain - Зигмунд Энд Штайн 5 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 1
LG Electronics Home Appliance & Air Solution 8 1
JVC Kenwood 416 1
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 57 1
Daewoo Electronics 43 1
Ростелеком 9701 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 105 4
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 3
Miele - Миле 134 2
Hansa - Ханса 114 2
Ardo - Ардо 32 2
Swarovski AG 73 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 38 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 120 1
Smeg 18 1
Dyson 122 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 135 1
Haier - Candy Group - Канди 96 1
Ростех - Техмаш - Завод имени Серго Производственное объединение ФГУП - ПОЗиС - Pozis - Свияга, Мир 11 1
Michelin - Мишлен 32 1
Kärcher - Karcher - Керхер 72 1
Melitta 6 1
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 285 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 5
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1049 5
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 713 5
Холодильник - Зона свежести - Fresh Zone, Vita Zone, Fresh Balacer 53 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 349 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 316 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Варочные панели - Cooktops 121 4
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 632 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 3
Холодильник - No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost - капельная система заморозки в холодильнике 68 3
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 990 3
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 309 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 210 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 2
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6395 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 2
Вентилятор - Fan 979 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 353 2
HVAC - Климатическое оборудование - Увлажнитель воздуха - Humidifier - Вентилятор-увлажнитель воздуха - Air Multiplier and Humidifier 90 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 544 2
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 771 2
Электротехника - инвертор 148 2
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 658 2
Ситаллы - стеклокерамика - стеклокристаллические материалы 39 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3851 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5576 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1326 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1015 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 1
LG Total No Frost - LG Full No Frost 10 3
Hisense - Gorenje Ora Ito - Gorenje Ora-Ïto - Gorenje ECT - Gorenje EIT - Gorenje GMS - Gorenje GCS - Gorenje GI - Gorenje GN - Gorenje E - Gorenje EC - Gorenje EIK - Gorenje GMIN - кухонная плита - газовая плита - варочная панель 22 3
LG Moist Balance Crisper - LG Magic Crisper - LG Ultra Fresh Crisper 17 2
Microsoft Paint - Графический редактор 68 2
Bosch ActiveWater - Bosch SRI - Bosch SPS - Bosch SMV - Bosch SGS - Bosch SGV - Bosch SRV SCE - Bosch SKT - Bosch SMS - Bosch SRS - Bosch SCE - Bosch SKS - Bosch SKE - посудомоечные машины 21 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 1
Apple iPad 3860 1
LG InstaView Door-in-Door - холодильник 13 1
Bosch KGN - Bosch KGS - Bosch KDN - Bosch KAN - Bosch KGF - Bosch KGV - Bosch Side by Side - Bosch KIL - Bosch KIC - Bosch GSV - серия холодильников и морозильников 29 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston HS - холодильник 2 1
LG Multi Air Flow 15 1
Electrolux Inspiration EHD - встраиваемая индукционная панель независимая 2 1
Samsung NV - серия духовых шкафов 6 1
Samsung RL - серия холодильников 14 1
Samsung Motion Sync - серия пылесосов 5 1
LG Kompressor Follow Me 20 1
Electrolux UltraCaptic - пылесос 4 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston PZ 2 1
LG Art Flower 2 1
LG Embossing Drum - холодильник 1 1
LG HOM-BOT SQUARE 15 1
LG Solar Combi 2 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 4D 3 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston Quadrio 1 1
Hansa Retro-Watches 1 1
Dyson Cinetic 6 1
LG Hygiene Fresh 6 1
Bosch MUM - Bosch OptiMUM - Bosch MSM - Bosch МСМ - Bosch MMB - Bosch ProfiKubixx - кухонные комбайны - измельчители - блендеры 12 1
Bosch StyLine 3 1
Bosch Avantixx - Bosch Logixx WBB - Bosch WAE - Bosch WLK - Bosch WIS - Bosch WAS - Bosch Maxx - Bosch WLF - Bosch WLM - Bosch WDU - Bosch WHA - Bosch Classixx - Bosch WTM - Bosch WOT - Bosch WFC - Bosch WOP - Bosch AquaSpar стиральная машина 25 1
Bosch PIF - Bosch HSN - Bosch HSF - Bosch HLN - Bosch PIE - Bosch PCD - Bosch PCH - Bosch PGE - Bosch PIN - Bosch PKT - Bosch PIB - Bosch HKS - Bosch NKQ - Bosch NKN - Bosch PKN - Bosch PHL - кухонная плита - конфорка - варочная панель 18 1
Bosch Athlet - Bosch BSG, Bag&Bagless BSGL - Bosch BGS - Bosch BCS - Bosch BCH - Bosch BWD - Bosch BHN - Bosch BMS - Bosch Rock`n`Roll - Bosch Free - Bosch Roxx’x - Bosch Relaxx’x - Bosch MoveOn - Bosch Zoo'o ProAnimal - Bosch GAS - пылесос 31 1
Вятка-автомат - Вятка Катюша - Вятка Мария - Мини-Вятка - стиральная машина 7 1
Hansa Zodiac - варочная панель 1 1
Hisense - Gorenje RK - Gorenje NRK - Gorenje RKI - Gorenje RK-ORA - Gorenje Oldtimer - холодильник 8 1
Hisense - Gorenje BOSB - Gorenje U - Gorenje BO - духовой шкаф 4 1
Samsung Neo QLED - Samsung QLED 8k - серия телевизоров 24 1
Stellantis - Fiat Nuova 3 1
Bosch - VarioSpeed 15 1
Panasonic NR - серия холодильников 7 1
Монахов Сергей 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 6
Европа 21768 6
Германия - Федеративная Республика 12682 5
Южная Корея - Республика 6646 5
Италия - Итальянская Республика 4352 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 4
Япония 13282 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
Словения - Республика 248 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 2
Египет - Арабская Республика 1004 2
Германия - Берлин 715 2
Корея полуостров - Корейский полуостров 107 2
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 454 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Испания - Королевство 3706 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Швеция - Королевство 3619 1
Украина 7608 1
Индия - Bharat 5446 1
Франция - Французская Республика 7846 1
Азия - Азиатский регион 5529 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Бразилия - Федеративная Республика 2362 1
Марокко - Королевство 208 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 143 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Монако Княжество 104 1
Европа Восточная 3075 1
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Зеленодольск 65 1
Сербия - Белград 57 1
Болгария - Республика 772 1
Румыния 728 1
Австрия - Австрийская Республика 1309 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 231 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 717 1
Аргентина - Аргентинская Республика 586 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 7
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1394 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 3
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 514 3
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 503 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1252 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 2
Металлы - Серебро - Silver 756 2
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 884 2
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 417 2
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 191 2
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 512 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 623 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 994 1
Зоология - наука о животных 2604 1
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 201 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1369 1
Металлы - Никель - Nickel 331 1
Металлы - Сплавы - Чугун - сплав железа с углеродом 34 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 900 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 222 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 6
Cosmopolitan 25 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 335 2
Samsung Forum 14 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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