Рашид Карим
|12.12.2024
|Стартовали продажи новой флагманской умной колонки «VK Капсула Про» с «Марусей» 1
|21.10.2024
|VK представила флагманскую умную колонку — «VK Капсула Про» 1
|14.03.2014
|Лучшие дизайнерские холодильники. Выбор ZOOM 2
|27.12.2013
|Лучшая бытовая техника 2013. Выбор ZOOM 1
|24.11.2010
|Красота спасет дом! Обзор дизайнерской бытовой техники 1
|10.09.2010
|IFA 2010: лучшие новинки техники для дома 1
|27.08.2010
|Лучшие варочные панели: выбор ZOOM 2
|19.10.2009
|Дизайнерская техника: домашний гламур 2
Рашид Карим и организации, системы, технологии, персоны:
|ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 285 1
|Монахов Сергей 14 1
|CNews - ZOOM.CNews 1847 6
|Cosmopolitan 25 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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