Разделы

Ритейл Розница Техника
|

Стартовали продажи новой флагманской умной колонки «VK Капсула Про» с «Марусей»

Абонентам «Ростелекома» доступна новая умная колонка «VK Капсула Про» с голосовым помощником «Маруся». С ее помощью можно дистанционно управлять всеми сервисами умного дома «Ростелекома» и развлекательным видеоконтентом онлайн-кинотеатра Wink.

Колонка мощностью 65 Вт оснащена большим сенсорным экраном с поддержкой функции multi-touch. На круглый дисплей выводятся часы, прогноз погоды, плеер и данные умного дома, которые поступают со встроенных датчиков под управлением Zigbee-хаба. Колонка также оснащена датчиками движения, климата и освещенности, позволяющими настроить различные индивидуальные сценарии умного дома. Например, можно автоматизировать включение или выключение света, регулировать температуру на кондиционере, устанавливать необходимый уровень влажности, а также дистанционно управлять пылесосом, обогревателем, чайником, кофеваркой и другой подключенной бытовой техникой.

Внутри колонки живет умный голосовой помощник «Маруся» — она поможет с рутиной, начиная от выбора музыкального трека до возможности прослушать ленту новостей. С помощью голоса можно управлять громкостью звука (поддерживается технология пространственного звучания), переключать каналы ТВ, включать фильмы или сериалы без пульта. Можно попросить Марусю сделать свет поярче или приглушить его, включить радио, озвучить прогноз погоды или помочь детям с уроками.

«VK Капсула Про» доступна в четырех цветах: оникс, кобальт, бургунди и фуксия. Дизайн устройства разработан совместно с международной студией промышленного дизайнера Карима Рашида.

Вардан Айрапетян, директор направления «Умные устройства» «Ростелекома», сказал: «Популярность умных голосовых ассистентов продолжает расти — такие устройства активно встраиваются в домашнюю экосистему, помогая сделать жизнь комфортнее, безопаснее и технологичнее. На базе новой колонки VK Капсула Про можно настраивать различные сценарии и сервисы управления умным домом от “Ростелекома”, подключая и контролируя устройства более 70 популярных брендов при помощи голосовых команд. Обновленный дизайн колонки с плавными линиями гармонично впишется в любой интерьер, а объемный звук создаст эффект полного погружения в музыку, кино и сериалы от Wink».

Как RobotMIA запустила более 400 роботов в облаке Selectel
Маркет

Приобрести новую умную колонку «VK Капсула Про» пользователи могут в официальных магазинах «Ростелекома» на маркетплейсах, а также на сайте rt.ru. При заказе онлайн для абонентов предусмотрена в том числе оплата в рассрочку на 24 месяца (стартовый взнос составит 3 тыс. руб.) и бесплатная доставка. Вместе с колонкой пользователи также получат 3 месяца музыки без рекламы на «VK Музыке» и доступ к видеосервису Wink.

При оформлении заказа на маркетплейсах доставка устройств доступна во всех регионах страны. При заказе на сайте «Ростелекома» доставка возможна в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Владивостоке. В планах расширение географии, информация появится дополнительно на сайте.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Павел Ахметчанов, Т-Банк: Онлайн-доски борются не друг с другом, а с неудобными процессами

В Wildberries крупный сбой. Покупатели говорят о трудностях с выдачей заказов и оплатой покупок

Кейс внедрения BPM-системы в заявочный комплекс: как повысить индекс удовлетворенности пользователей до 99,5%

Россияне будут играть в видеоигры только через «Госуслуги» или с регистрацией по номеру телефона

На разработке общесистемного ПО в России сэкономят более 50 млрд руб.

«Авито» начала тестировать бесплатную доставку из-за границы

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Где легально читать и скачивать книги в 2024 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H14 Dual: настоящий комбайн

Обзор смартфона vivo iQOO Z9: мобильный гейминг с новым именем

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще