CSA Connectivity Standards Alliance ZigBee Matter over Wi-Fi Спецификация сетевых протоколов

CSA - Connectivity Standards Alliance - ZigBee - Matter over Wi-Fi - Спецификация сетевых протоколов

Беспроводная связь между устройствами с низким потреблением, с возможностью выстраивания ячеистой топологии сети

УПОМИНАНИЯ


18.03.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» появился в продаже умный диммер

ой, объявляет о старте продаж умного диммера от компании «Яндекс». Устройство работает на протоколе Zigbee и позволяет голосом управлять светильниками, не меняя в них лампочки на умные. Кроме т
18.03.2025 «Яндекс» представил умный диммер для управления яркостью освещения

ммер. Это умный выключатель с возможностью регулировать яркость света. Диммер работает на протоколе Zigbee и позволяет голосом управлять светильниками, не меняя в них лампочки на умные. Кроме т
12.03.2025 Новые Zigbee реле для умного дома от бренда EKF

Линейка устройств Zigbee от компании «Электрорешения», официального представителя бренда EKF в России, пополнилась новыми реле. Они не требуют отдельного подключения к Wi-Fi и работают в связке с Zigbee х
22.01.2025 Шоурум EKF в ЖК NOVA: умные технологии на базе протокола ZigBee для дома

ери. Датчики температуры и влажности будут следить за климатическими условиями в квартире, уведомляя пользователя о критических значениях. EKF Шоурум EKF в ЖК NOVA: умные технологии на базе протокола ZigBee для дома Все устройства объединены в единую систему, работающую на протоколе ZigBee, который обеспечивает стабильную связь с каждым умным устройством в квартире, даже в условиях с
12.04.2024 Линейка устройств умного дома Sber будет доступна к использованию в приложении «Мажордом»

Философт» теперь поддерживает устройства умного дома экосистемы Sber, которые работают по протоколу Zigbee. Клиентам, использующим приложение «Мажордом», доступна полностью новая Zigbee-
09.11.2023 «Яндекс» представил «Станцию миди» — компактную колонку с мощным звуком и новыми возможностями «Алисы»

Алисой» — «Станцию миди». Это компактное устройство с объемным звуком, новыми возможностями «Алисы» и нейронным процессором, который ускоряет отклик на голосовые команды. А для устройств с поддержкой Zigbee голосовые команды работают даже без интернета. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Благодаря нейронному процессору «Станция миди» быстрее и точнее обрабатывает запросы. В ито
27.07.2023 «Яндекс» выпустит «Станцию макс» с Zigbee в четырех новых цветах

В ближайшее время пользователи смогут купить «Станцию макс» с Zigbee в новых цветах. На смену черному, синему, серому и бордовому цвету придут бежевый, зеленый и графит, а чуть позже — бирюзовый. Обновленные флагманские умные колонки с «Алисой» появятся в
27.04.2023 В Казахстане стартовали продажи умных устройств «Яндекса»

В Казахстане появились умные телевизоры «Яндекса» и набор умных устройств для умного дома. Пользователи могут купить новую «Станцию макс», «Яндекс хаб» и датчики с поддержкой протокола Zigbee. Умная колонка стоит 179 990 тенге, Хаб — 29 990 тенге, а датчики — по 11 990 тенге. Новые устройства можно связать между собой так, чтобы они сами заботились о вашем комфорте — например
20.04.2023 EKF выпустила устройства умного дома с поддержкой протокола Zigbee

ма, которая включает умные датчики и умную сирену EKF Connect. Все устройства поддерживают протокол Zigbee. ZigBee — это сетевой протокол, позволяющий построить ячеистую сеть, усиливающу
18.04.2023 «Яндекс» выпустил мощную умную колонку и кучу умных гаджетов с продвинутым протоколом Zigbee. Цены

льно упрощающих использование помещения, жилого или офисного. Все их объединяет поддержка протокола Zigbee, благодаря которому они могут работать без подключения к интернету. Zigbee – эт
18.04.2023 Новые устройства «Яндекса» для умного дома уже в продаже

В России начались продажи новых устройств «Яндекса» для умного дома. Уже сегодня пользователи могут купить новую «Станцию макс», «Яндекс хаб» и датчики с поддержкой протокола Zigbee. Умная колонка с «Алисой» стоит 29 990 руб., «Хаб, — 4990 руб., а датчики — по 1990 руб. До конца апреля 2023 г. продажи стартуют в Белоруссии и Казахстане. Об этом CNews сообщили предст
09.09.2022 «Яндекс» разрабатывает шлюз «умного» дома на замену импортным решениям

нтр «умного» дома «Яндекс» разрабатывает хаб для управления устройствами «умного» дома по протоколу Zigbee. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке потребительской электрони
10.02.2020 ELARI представила новые решения для умного дома

анные в рамках партнерства с крупнейшей международной AI+IOT платформой Tuya. В новую линейку вошли ZigBee-датчик температуры и влажности воздуха ELARI Smart T&H Sensor, ZigBee-датчик от
27.12.2010 Wi-Fi и ZigBee вступили в схватку за Smart Grid

дители электроэнергии, на площадках которых также необходимо внедрять оборудование Smart Grid. Современные беспроводные технологии для сетей Smart Grid базируются на протоколе и устройствах стандарта ZigBee. Фактически, этот рынок уже почти занят. Именно поэтому инициатива Wi-Fi Alliance вызвала острое неприятие со стороны энергораспределительных компаний. Настолько острое, что компания Gen
23.09.2010 ZigBee Alliance открывает штаб-квартиру в Европе

В Европе работает около 40% от общего числа членов ZigBee Alliance -глобальной экосистемы компаний, создающих беспроводные решения для управлени
23.04.2008 TI выпустил решение для беспроводных сетей ZigBee

ске первого продукта нового семейства процессоров Z-Accel, сертифицированных для беспроводных сетей ZigBee 2,4 ГГц. Процессор CC2480 позволяет инженерам использовать всю функциональность Zig
04.03.2008 TI выпустила радиотрансивер для сетей ZigBee/IEEE 802.15.4

ния Texas Instruments объявила о выпуске радиочастотного трансивера второго поколения для стандарта ZigBee/IEEE 802.15.4, работающего на нелицензируемой частоте ISM 2,4 ГГц. Радиотрансивер CC25
21.12.2004 У Bluetooth появился конкурент

Принятие стандарта ZigBee 1.0 стало кульминационным этапом работ продлившихся почти 2 года. Утверждение стандарт
14.05.2004 Oki выпустила первый двухмодовый чип 802.15.4/ZigBee

ре интегральную схему с реализацией двух протоколов низкоскоростных беспроводных сетей - 802.15.4 и ZigBee, сообщает ZigBee Alliance. Чип включает в себя 2,4 ГГц трансивер, физический сл
14.05.2004 В Альянс ZigBee вступило 27 компаний

рей" в Сиэттле, где представит спецификацию протокола 802.15.4 и продукты со встроенной технологией ZigBee.

Публикаций - 184, упоминаний - 241

