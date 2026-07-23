Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 198140
ИКТ 15298
Организации 11727
Ведомства 1509
Ассоциации 1105
Технологии 3586
Системы 27024
Персоны 86370
География 3105
Статьи 1578
Пресса 1314
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2819
Мероприятия 895

IFTTT If This Then That

IFTTT - If This Then That

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


23.07.2026 Govee анонсирует два новых умных устройства: напольный торшер и портативную настольную лампу 1
10.11.2020 Что могут умные лампы и светильники? 1
03.01.2020 Миллионы домашних камер оказались беззащитны для взлома с устройств под iOS и Android 1
20.11.2019 Лучшие роутеры с поддержкой Wi-Fi 6: выбор ZOOM 1
30.08.2019 Ускоряем домашнюю сеть: как работают системы Mesh? 1
27.08.2019 Обзор Mesh Wi-Fi системы TP-Link Deco M4: быстрый Wi-Fi дома и в офисе 1
13.02.2019 TP-Link представила систему AC1200 для Mesh Wi-Fi сети большой площади 1
10.01.2019 D-Link представила решения для мобильных сетей 5G, IoT и «умного дома» 1
31.08.2018 TP-Link представила новые устройства на выставке IFA 2018 1
17.01.2018 QNAP начала российские продажи 4-дискового Thunderbolt 3 NAS TS-453BT3 1
12.01.2018 QNAP представила операционную систему QTS версии 4.3.4 1
22.05.2017 QNAP представила новую версию ОС QTS 4.3 для сетевых хранилищ 1
24.04.2017 В ICQ появилась поддержка сервиса автоматизации IFTTT 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

IFTTT и организации, системы, технологии, персоны:

TP-Link - ТП-Линк 230 5
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 72 3
X Corp - Twitter 2936 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2170 2
D-Link - Д-Линк Трейд 395 2
Netgear 251 2
Wyze Labs 12 1
Alibaba Group 473 1
Twelve Security - 12Security 1 1
Xiaomi 2215 1
Meta Platforms - Facebook 4615 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 836 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 602 1
VK - Mail.ru Group 3599 1
Philips 2099 1
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 1
Dropbox 527 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 362 1
Google LLC 12656 1
Eero 8 1
Box inc - box.com - box.net 374 1
Tenda - Тенда Рус 17 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1692 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2414 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13451 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26682 7
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2243 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12890 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7913 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6467 5
WMN - Wireless Mesh Network - Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 189 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17955 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6834 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10727 5
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3892 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22507 4
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 768 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24313 4
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3370 4
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1170 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10573 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10283 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16951 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4195 3
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 839 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9783 3
CSA - Connectivity Standards Alliance - ZigBee - Matter over Wi-Fi - Спецификация сетевых протоколов 204 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33375 3
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 590 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14213 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27341 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5910 3
Mesh network - Ячеистая топология сети 75 3
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1152 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9884 3
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3928 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2556 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13075 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6261 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6454 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34763 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64817 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3773 2
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1653 2
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 7
TP-Link Deco - серия роутеров 16 5
QNAP QTS 35 3
QNAP Qsync 8 3
Google Android 15212 3
Apple iOS 8562 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 306 3
TP-Link Archer - серия роутеров - серия беспроводных маршрутизаторов 55 2
QNAP Hybrid Backup Sync 3 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3107 1
Microsoft Windows 16860 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 520 1
TP-Link HomeCare - TP-Link HomeShield 14 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 327 1
Google Android 8 - Android Oreo 198 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 388 1
Google Chromecast 90 1
Zyxel Multy Mesh Wi-Fi - машрутизатор 7 1
BBK vivo Halo Fullview 65 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 239 1
Asus ROG Rapture GT - Маршрутизатор 5 1
Microsoft exFAT - Extended FAT - Проприетарная файловая система 45 1
TP-Link Powerline 44 1
TP-Link Tether 53 1
TP-Link Neffos - серия смартфонов 23 1
Apple macOS Sierra 35 1
Tumblr 43 1
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 236 1
Intel Celeron J 13 1
TP-Link Omada SDN 15 1
QNAP TS - серия СХД 11 1
TP-Link Kasa 8 1
Broadcom BCM chip 65 1
D-Link Wi-Fi Mesh 2 1
ASUS AiMesh 5 1
Trend Micro AiProtection Pro 4 1
D-Link DCS Беспроводная HD-камера 3 1
Apple MacBook Pro 557 1
VideoLAN VLC Player - VLC media player - VideоLAN Client 81 1
Галушкин Олег 182 1
Song Dongsheng - Сун Дуншен 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165556 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14798 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19056 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5591 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27194 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5560 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12275 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3967 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 829 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7388 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4641 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11273 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 785 1
CNews - ZOOM.CNews 1864 3
Amazon - IMDb - Internet Movie Database 25 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459777, в очереди разбора - 728872.
Создано именных указателей - 198140.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще