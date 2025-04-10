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ASUS AiMesh



10.04.2025 Зачем сейчас нужны роутеры с Wi-Fi 7: 5 лучших моделей 1
15.01.2021 Asus представила маршрутизатор RT-AX68U с поддержкой Wi-Fi 6. Фото 1
06.12.2019 Asus представила системы ZenWiFi для создания ячеистых сетей 1
20.11.2019 Лучшие роутеры с поддержкой Wi-Fi 6: выбор ZOOM 1
11.01.2019 Asus представила новые мониторы, компьютеры, маршрутизаторы и комплектующие 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

ASUS AiMesh и организации, системы, технологии, персоны:

ASUS - AsusTek Computer Inc 2063 4
Broadcom Inc - Avago Technologies 534 1
AMD - Advanced Micro Devices 4279 1
Nvidia Corp 3533 1
Netgear 239 1
TP-Link - ТП-Линк 206 1
IFTTT - If This Then That 12 1
Trend Micro 608 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6454 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12645 3
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 546 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21023 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10213 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12872 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13949 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17237 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11376 2
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 934 2
OFDM - OFDMA - Orthogonal frequency-division multiplexing - Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов 156 2
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 513 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3532 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16211 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3795 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2292 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16285 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7841 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9830 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2524 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3228 1
SSID - Service Set Identifier - Символьное название беспроводной точки доступа Wi-Fi 73 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1286 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9437 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7733 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3782 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24536 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1065 1
Mesh network - Ячеистая топология сети 58 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2133 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1145 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1496 1
Пропускная способность - Bandwidth 1763 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 656 1
Обратная совместимость - Backward compatibility 72 1
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 326 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14542 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24490 1
ATF - Airtime Fairness - "Справедливость эфирного времени" - Технология увеличения общей производительности сети Wi-Fi за счет решения проблемы медленного клиента 7 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 998 1
Trend Micro AiProtection Pro 4 2
ASUS RT 21 2
Netgear Nighthawk 6 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 209 1
Asus ProArt Station - Asus ProArt StudioBook 8 1
Asus AiProtection 2 1
Broadcom BCM chip 56 1
Asus ROG Rapture GT - Маршрутизатор 5 1
TP-Link Deco - серия роутеров 16 1
Google Chromebook - Google Хромбук 234 1
TP-Link Archer - серия роутеров - серия беспроводных маршрутизаторов 52 1
Asus Chromebook - Asus Chromebox 8 1
TP-Link Tether 48 1
ASUS ZenWiFi Mesh - Маршрутизатор 2 1
Nvidia Quadro GPU 248 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1300 1
ASUS TUF Gaming - серия игровых ноутбуков 19 1
ASUS Zenbook - Серия ноутбуков 99 1
ASUS VivoBook - серия ноутбуков 26 1
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 138 1
Россия - РФ - Российская федерация 147162 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4929 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1081 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24508 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 603 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1352015, в очереди разбора - 759787.
Создано именных указателей - 172660.
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