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TP-Link Archer серия роутеров серия беспроводных маршрутизаторов
СОБЫТИЯ
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|24.07.2024
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Выпущен невероятно дешевый роутер с Wi-Fi 7 с вырезанной важнейшей функцией
ция CNews не обнаружила соответствующие роутеры в свободной продаже на российском рынке. liliputing TP-Link Archer BE230 Подытоживая, поддержка частоты 6 ГГц – одно из основных преимуществ Wi-F
|21.12.2020
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TP-Link объявила о старте продаж роутера Archer AX73 с поддержкой Wi-Fi 6. Цена. Фото
TP-Link объявила о старте продаж Archer AX73 – двухдиапазонного Wi-Fi 6 роутера. Archer AX73 обладает отличными техниче
|24.09.2020
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TP-Link запустила в продажу новые решения для корпоративных и домашних сетей
продаж новых устройств для использования в корпоративных и домашних сетях. Двухдиапазонные роутеры Archer C54 и Archer C24 подойдут для создания домашней локальной сети с быстрым доступом по W
|03.08.2020
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TP-Link объявила о старте продаж Wi-Fi 6 роутера Archer AX50
TP-Link объявила о старте продаж Archer AX50 – двухдиапазонного Wi-Fi 6 роутера. Archer AX50 оснащен процессором компан
|30.07.2020
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TP-Link представляет актуальные решения для дома: Wi-Fi 6 роутеры серии Archer AX и Mesh-системы Deco
ения к сети большого числа устройств, а также онлайн-гейминга. Модели нового поколения Archer AX20, Archer AX11000, Deco X20 и Deco X60 способны решать множество задач одновременно, в том числе
|20.07.2020
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TP-Link объявляет о старте продаж Wi-Fi 6 роутера Archer AX20
Компания TP-Link сообщила о старте продаж Archer AX20 – двухдиапазонного Wi-Fi 6 роутера. Archer AX20 обеспечивает высокую скоро
|05.02.2020
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TP-Link представила в России Mesh-систему Deco P9 и Wi-Fi 6 адаптер Archer TX3000E
TP-Link Deco P9 с поддержкой передачи данных по технологии Powerline и Wi-Fi 6 PCI Express адаптер Archer TX3000E. TP-Link Deco P9 – это Wi-Fi mesh-система со скоростью передачи данных до 867
|16.09.2019
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TP-Link выпускает на российский рынок Archer MR600 – свой первый Wi-Fi роутер с поддержкой технологии 4G+ Cat6
Компания TP-Link анонсирует российский старт продаж Archer MR600 – своего первого Wi-Fi роутера с поддержкой технологии 4G+ Cat6. Новая модель по
|31.07.2018
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TP-Link начинет российские продажи игрового MU-MIMO роутера Archer C5400X. Цена
TP-Link анонсировала старт продаж 3-диапазонного MU-MIMO роутера Archer C5400X – первого роутера с 64-битным 4-ядерным процессором с частотой 1,8 ГГц. Устройс
|25.07.2018
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Флагманский роутер TP-Link уже в продаже
В России стартуют продажи премиального роутера TP-Link Archer C4000. TP-Link Archer C4000 – это трёхдиапазонный MU-MIMO гигабитный Wi
|24.07.2018
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TP-link представил новый трехдиапазонный Wi-Fi-роутер Archer C4000. Цена
я дома, малого и среднего бизнеса, анонсировал старт продаж нового продукта премиум линейки Archer. Archer C4000 – трехдиапазонный MU-MIMO гигабитный Wi-Fi роутер стандарта 802.11a/b/g/n/ac, ко
|02.11.2017
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Роутер набирает скорость
Двухъядерный процессор Broadcom на 1,8 гигагерца стал основой для нового сверхбыстрого роутера TP-Link Archer C2300. TP-Link Archer C2300 – это MU-MIMO Wi-Fi гигабитный роутер с под
|29.08.2017
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Скорость по всем частотам
Флагманский роутер TP-Link Archer C1200 поддерживает формат 802.11ac, обеспечивая общую скорость до 1200 мегабит
|28.08.2017
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TP-Link представила премиум-роутер Archer C1200 среднего ценового диапазона
TP-Link представила на российском рынке новинку из премиум линейки Archer: Archer C1200 – гигабитный Wi-Fi роутер стандарта 802.11ac, который обеспечивает общую
|15.06.2017
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Быстрый Wi-Fi дома и за городом
Универсальный гигабитный роутер TP-Link Archer C3150 позволяет развернуть и наладить высокоскоростную беспроводную сеть в люб
|14.06.2017
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TP-Link представила роутер для дома из премимум-линейки Archer C3150
TP-Link представила на российском рынке новинку из премиум линейки Archer: Archer C3150 – высокомощный MU-MIMO гигабитный Wi-Fi роутер стандарта 802.11ac, котор
|27.03.2017
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TP-Link представила новый Wi-Fi USB-адаптер высокого усиления Archer T9UH
водитель сетевого оборудования для дома, малого и среднего бизнеса, представила на российском рынке Archer T9UH — двухдиапазонный Wi-Fi USB-адаптер высокого усиления. Этот компактный и стильный
|07.03.2017
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TP-Link представил три новых флагманских Wi-Fi новинки
жет похвастать поддержкой Wi-Fi стандарта 802.11ac wave 2 и технологией 4×4 MU-MIMO. Модель TP-Link Archer C5400X является мощным 3-диапазонным Wi-Fi роутером с 1,8 ГГц 64-битным четырёхъядерны
|02.12.2016
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TP-Link представил роутер Archer C60 стандарта 802.11ac
TP-Link представил Archer C60 – двухдиапазонный AC1350 Wi-Fi роутер с пятью внешними антеннами, которые позволяю
|19.02.2016
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TP-Link представил новые беспроводные решения с поддержкой 802.11ac
российском рынке два новых устройства из линейки Archer: беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор Archer C20 и беспроводной двухдиапазонный PCI Express адаптер Archer T6E. Оба устройства подд
|26.01.2016
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TP-Link добавляет новый Archer C9 в линейку высокопроизводительных устройств стандарта 802.11AC
орудования для дома и офиса, представила на российском рынке новое решение в линейке высокопроизводительных устройств стандарта 802.11ac – AC1900 беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор Archer C9. Благодаря поддержке стандарта следующего поколения Wi-Fi IEEE802.11AC маршрутизатор Archer C9 обеспечивает совокупную пропускную способность до 1,9 Гбит/с (до 600 Мбит/с на ча
|01.12.2015
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Новые функции RSA Archer GRC позволяют выстраивать связи между риск-менеджментом и бизнес-целями
ускоряют процедуры идентификации, оценки и мониторинга существующих и потенциальных угроз, а также позволяют своевременно реагировать на бреши в безопасности. По словам разработчиков, новый интерфейс RSA Archer GRC, нацеленный на решение конкретных задач, был создан с учетом потребностей первой линии обороны. Он призван помочь бизнес-подразделениям выставить свои приоритеты и сфокусироватьс
TP-Link Archer и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6527 1
|CNews - ZOOM.CNews 1916 6
|Liliputing 76 2
|GizmoChina 175 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 495 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6148 1
|BleepingComputer - Издание 470 1
|Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 48 1
|Ultimate Education - Bang Bang Education 10 1
|РАН - ИПМех - Институт проблем механики им. А. Ю. Ишлинского Российской академии наук 1 1
|РАН - Российская академия наук 2184 1
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