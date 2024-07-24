ция CNews не обнаружила соответствующие роутеры в свободной продаже на российском рынке. liliputing TP-Link Archer BE230 Подытоживая, поддержка частоты 6 ГГц – одно из основных преимуществ Wi-F

продаж новых устройств для использования в корпоративных и домашних сетях. Двухдиапазонные роутеры Archer C54 и Archer C24 подойдут для создания домашней локальной сети с быстрым доступом по W

ения к сети большого числа устройств, а также онлайн-гейминга. Модели нового поколения Archer AX20, Archer AX11000 , Deco X20 и Deco X60 способны решать множество задач одновременно, в том числе

TP-Link Deco P9 с поддержкой передачи данных по технологии Powerline и Wi-Fi 6 PCI Express адаптер Archer TX3000E . TP-Link Deco P9 – это Wi-Fi mesh-система со скоростью передачи данных до 867

Двухъядерный процессор Broadcom на 1,8 гигагерца стал основой для нового сверхбыстрого роутера TP-Link Archer C2300. TP-Link Archer C2300 – это MU-MIMO Wi-Fi гигабитный роутер с под

водитель сетевого оборудования для дома, малого и среднего бизнеса, представила на российском рынке Archer T9UH — двухдиапазонный Wi-Fi USB-адаптер высокого усиления. Этот компактный и стильный

российском рынке два новых устройства из линейки Archer: беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор Archer C20 и беспроводной двухдиапазонный PCI Express адаптер Archer T6E. Оба устройства подд

орудования для дома и офиса, представила на российском рынке новое решение в линейке высокопроизводительных устройств стандарта 802.11ac – AC1900 беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор Archer C9 . Благодаря поддержке стандарта следующего поколения Wi-Fi IEEE802.11AC маршрутизатор Archer C9 обеспечивает совокупную пропускную способность до 1,9 Гбит/с (до 600 Мбит/с на ча