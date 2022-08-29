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TP-Link HomeCare TP-Link HomeShield

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


29.08.2022 Лучшие недорогие роутеры Wi-Fi 6: выбор ZOOM 1
21.12.2020 TP-Link объявила о старте продаж роутера Archer AX73 с поддержкой Wi-Fi 6. Цена. Фото 1
03.08.2020 TP-Link объявила о старте продаж Wi-Fi 6 роутера Archer AX50 2
30.07.2020 TP-Link представляет актуальные решения для дома: Wi-Fi 6 роутеры серии Archer AX и Mesh-системы Deco 2
20.07.2020 TP-Link объявляет о старте продаж Wi-Fi 6 роутера Archer AX20 1
19.05.2020 TP-Link представила в России базовый роутер с поддержкой Wi-Fi 6 2
13.01.2020 TP-Link представила роутер с поддержкой 5G, Wi-Fi 6 и Mesh 1
30.08.2019 Ускоряем домашнюю сеть: как работают системы Mesh? 1
28.08.2018 TP-Link представила домашнюю WI FI систему Deco M5 4
31.07.2018 TP-Link начинет российские продажи игрового MU-MIMO роутера Archer C5400X. Цена 1
25.07.2018 Флагманский роутер TP-Link уже в продаже 1
24.07.2018 TP-link представил новый трехдиапазонный Wi-Fi-роутер Archer C4000. Цена 1
05.12.2017 HomeCare на страже домашней сети 1

Публикаций - 14, упоминаний - 21

TP-Link HomeCare и организации, системы, технологии, персоны:

TP-Link - ТП-Линк 231 12
Trend Micro 651 5
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 61 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 2
Huawei 4677 2
Xiaomi - Сяоми 2232 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 2
VK - Mail.ru Group 3602 1
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 1
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 1
D-Link - Д-Линк Трейд 395 1
HPE - Juniper Networks 460 1
Netgear 253 1
Eero 8 1
Mercusys 11 1
Tenda - Тенда Рус 17 1
Cisco Systems 5372 1
IFTTT - If This Then That 13 1
Qualcomm Technologies 1974 1
Intel Corporation 12811 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 14
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 11
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 593 10
Beamforming - spatial filtering - динамичное изменение покрытия от сотовой антенны 67 9
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 973 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 9
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 8
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1181 7
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 7
OFDM - OFDMA - Orthogonal frequency-division multiplexing - Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов 164 6
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 6
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 6
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 771 6
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 5
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 636 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 5
BSS Color - BSS Coloring - Base Service Station 15 5
WMN - Wireless Mesh Network - Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 190 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 5
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 4
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 4
Mesh network - Ячеистая топология сети 75 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 3
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 400 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 3
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 257 3
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 3
Web Interface - Веб-интерфейс 2042 3
Smart Connect 17 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 3
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 3
TP-Link Archer - серия роутеров - серия беспроводных маршрутизаторов 55 10
TP-Link Tether 53 6
TP-Link Deco - серия роутеров 16 4
Broadcom NitroQAM 9 2
TP-Link OneMesh - TP-Link Mesh 10 2
Asus ROG RangeBoost 6 2
Google Android 15244 2
Apple iOS 8583 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Huawei Gigahome - Серия маршрутизаторов 5 1
Zyxel Multy Mesh Wi-Fi - машрутизатор 7 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 1
TrustZone VPN 13 1
Honor Router 6 1
Broadcom BCM chip 65 1
ZyXEL Keenetic 50 1
Huawei Seamless AI Life 25 1
Huawei WS - серия роутеров 5 1
Huawei HomeSec 4 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 1
TP-Link Cloud 1 1
TP-Link ART - TP-Link Adaptive Routing Technology 1 1
Xiaomi AIoT 3 1
ASUS RT 22 1
Huawei AI Life 23 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 1
Liu Albert - Лю Альберт 5 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Европа Восточная 3138 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Европа 24964 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
AV-Test Institute 41 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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