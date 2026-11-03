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Honor Router
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 7, упоминаний - 13
Honor Router и организации, системы, технологии, персоны:
|Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 970 5
|Nvidia Corp 4132 3
|Huawei 4742 2
|Intel Corporation 12900 2
|Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 2
|Mercusys 11 1
|Qualcomm Technologies 1994 1
|Xiaomi - Сяоми 2310 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 2211 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4717 1
|TP-Link - ТП-Линк 236 1
|Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 73 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483736, в очереди разбора - 722453.
Создано именных указателей - 203873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483736, в очереди разбора - 722453.
Создано именных указателей - 203873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.