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Honor Router

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03.11.2026 Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM 1
29.08.2022 Лучшие недорогие роутеры Wi-Fi 6: выбор ZOOM 4
25.01.2021 Honor начала продажи игрового ноутбука Honor Hunter V700. Цена 1
04.12.2020 Honor объявила о старте продаж нового игрового ноутбука Hunter V700. Цена. Фото 1
17.09.2020 Honor начинает продажи планшета Honor Pad V6 и ноутбуков Honor MagicBook. Цены 2
29.07.2020 Honor представляет Honor Router 3 – беспроводной роутер с поддержкой Wi-Fi 6 Plus 2
20.05.2020 Honor представила ноутбуки, планшеты и подключенные бытовые приборы 2

Публикаций - 7, упоминаний - 13

Honor Router и организации, системы, технологии, персоны:

Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 970 5
Nvidia Corp 4132 3
Huawei 4742 2
Intel Corporation 12900 2
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 2
Mercusys 11 1
Qualcomm Technologies 1994 1
Xiaomi - Сяоми 2310 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2211 1
AMD - Advanced Micro Devices 4717 1
TP-Link - ТП-Линк 236 1
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 73 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6946 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10832 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13664 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22913 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15606 4
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 657 4
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3678 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10113 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24498 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27316 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3855 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10583 3
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1248 3
OFDM - OFDMA - Orthogonal frequency-division multiplexing - Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов 165 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13177 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3204 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18561 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3135 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1722 2
Notebook gaming - Игровой ноутбук 382 2
Mesh network - Ячеистая топология сети 82 2
DDR - Double data rate 3127 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6552 2
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1765 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 936 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55286 2
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 777 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18433 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4525 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3304 2
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 411 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13887 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2328 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3400 2
Наушники - Headphones 4562 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1226 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1415 1
MEMC - Motion Estimation, Motion Compensation - технология сглаживания картинки 189 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3841 1
TWT - Target Wake Time - Заданное время пробуждения 12 1
Honor - серия смартфонов 249 3
Honor MagicBook - серия ноутбуков 92 3
Huawei Gigahome - Серия маршрутизаторов 5 3
Honor Pad - Honor ViewPad - серия планшетов 52 2
Honor Magic-Pencil - Honor Magic-Pen 6 2
Honor HUNTER V - игровой ноутбук 5 2
Honor Wind Valley 5 2
Intel Core - Семейство процессоров 1256 2
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 505 2
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 436 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1378 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1449 2
Honor Watch Magic - Honor Choice Watch - умные часы 77 2
Honor Vision 4 1
Honor True Wireless Stereo Earbuds - Honor Choice Earbuds - Honor Magic Earbuds - Honor Choice Headphones 57 1
Honor Wireless Keyboard 2 1
Honor life 5 1
TP-Link OneMesh - TP-Link Mesh 10 1
ZyXEL Keenetic 53 1
Huawei Seamless AI Life 26 1
Huawei WS - серия роутеров 5 1
Huawei HomeSec 4 1
MSI - Nahimic Audio Enhancer 8 1
Xiaomi AIoT 3 1
ASUS RT 22 1
Huawei AI Life 24 1
Nvidia GeForce GTX 528 1
Google Android 15414 1
Microsoft Windows 17086 1
TP-Link HomeCare - TP-Link HomeShield 14 1
Microsoft Office 365 1058 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 655 1
WASD.tv - Стриминговая платформа для геймеров, киберспортсменов и любителей IRL 57 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 882 1
Honor Magic-Link 12 1
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 139 1
Huawei HiLink 13 1
BBK vivo Halo Fullview 66 1
TrustZone VPN 13 1
TP-Link Tether 58 1
Zhao George - Чжао Джордж 17 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19475 2
Россия - РФ - Российская федерация 169543 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6928 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5599 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1550 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 886 1
Ergonomics - Эргономика 1774 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7635 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 244 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1468 1
Философия - Philosophy 543 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10631 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 1
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