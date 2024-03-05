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TWT Target Wake Time Заданное время пробуждения

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


Искусственный интеллект добрался и до Wi-Fi: как инновации помогают строить беспроводные сети в офисах 1
05.03.2024 ORS усовершенствовала агентские терминалы 1
29.08.2022 Лучшие недорогие роутеры Wi-Fi 6: выбор ZOOM 1
23.11.2020 Как подготовиться к наступлению эпохи Wi-Fi 6 1
26.08.2020 Aruba представляет Wi-Fi 6 для малого бизнеса 1
03.08.2020 TP-Link объявила о старте продаж Wi-Fi 6 роутера Archer AX50 1
13.07.2020 Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач 1
20.11.2019 Лучшие роутеры с поддержкой Wi-Fi 6: выбор ZOOM 1
17.01.2003 Греческая OTE продаст акции армянского оператора ArmenTel 1
23.05.2002 Компания "ADP NetWorks" представила новую торговую марку на российском рынке 1
28.01.2000 Telewest согласилась приобрести Flextech за $3.7 млрд 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

TWT и организации, системы, технологии, персоны:

TP-Link - ТП-Линк 231 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 2
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 204 2
HPE - Juniper Networks 460 2
Mercusys 11 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 102 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Virgin Media - elewest - Telewest Broadband - Telewest Communications 56 1
ORS - ОРС - Онлайн резервейшн систем 42 1
Ростелеком 10948 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Cisco Systems 5372 1
IFTTT - If This Then That 13 1
Huawei 4677 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Qualcomm Technologies 1974 1
Xiaomi - Сяоми 2232 1
Intel Corporation 12811 1
ИКС 538 1
Softline - Софтлайн 3743 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
HPE Aruba Networks 98 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 1
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 1
Trend Micro 651 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
АйТи 1519 1
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 61 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 1
Rogue Games 20 1
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 163 1
Netgear 253 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 8
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 8
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 593 7
OFDM - OFDMA - Orthogonal frequency-division multiplexing - Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов 164 7
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 636 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 5
Пропускная способность - Bandwidth 1907 4
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 4
Wi-Fi 7 - IEEE 802.11be - IEEE 802.11ax 257 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1076 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 3
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 771 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 3
Beamforming - spatial filtering - динамичное изменение покрытия от сотовой антенны 67 3
BSS Color - BSS Coloring - Base Service Station 15 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1253 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 2
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1974 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1237 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 2
Mesh network - Ячеистая топология сети 75 2
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 2
TP-Link Archer - серия роутеров - серия беспроводных маршрутизаторов 55 3
ASUS RT 22 2
TP-Link HomeCare - TP-Link HomeShield 14 2
TP-Link Tether 53 2
Broadcom BCM chip 65 1
TP-Link OneMesh - TP-Link Mesh 10 1
ASUS AiMesh 5 1
Trend Micro AiProtection Pro 4 1
ZyXEL Keenetic 50 1
Huawei Seamless AI Life 25 1
Huawei WS - серия роутеров 5 1
Huawei HomeSec 4 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 1
Netgear Nighthawk 6 1
HPE - Juniper Networks - Juniper Mist Wi-Fi 1 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic Security Data Lake 15 1
Xiaomi AIoT 3 1
ORS TWT 1 1
ORS TWP 1 1
ORS TravelShop 2 1
Huawei AI Life 23 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 359 1
Huawei Gigahome - Серия маршрутизаторов 5 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 1
Cisco DNA - Cisco Digital Network Architecture 25 1
Asus ROG Rapture GT - Маршрутизатор 5 1
TrustZone VPN 13 1
TP-Link Deco - серия роутеров 16 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 362 1
Honor Router 6 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Cisco Wi-Fi 5 1
Лутошкин Валерий 3 1
Малыгина Анна 2 1
Дарчинов Станислав 11 1
Миллер Андрей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Армения - Республика 2449 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Греция - Греческая Республика 1017 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 335 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 1
Visionary - Визионер - Визионерство 128 1
Металлы - Золото - Gold 1251 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
Wired - Издание 276 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Gartner Magic Quadrant Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure 3 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
San Jose State или SJSU - San Jose State University - Университет штата Калифорния в Сан-Хосе 15 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
Связь-Экспокомм 276 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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