Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 203861
ИКТ 15848
Организации 11982
Ведомства 1510
Ассоциации 1137
Технологии 3598
Системы 27057
Персоны 88852
География 3169
Статьи 1599
Пресса 1349
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2872
Мероприятия 896

TP-Link Deco серия роутеров

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.11.2026 Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM 2
13.03.2024 Почему Wi-Fi 7 — маркетинговая гонка, бесполезная в России 1
17.01.2024 Лучшие Mesh-системы для дома: хиты продаж 2
23.06.2022 Лучшие Mesh-системы Wi-Fi: выбор ZOOM 4
24.03.2022 «Дом.ру»: спрос на высокоскоростные роутеры вырос на 20% 1
07.06.2021 Как выбрать роутер для дачи: Wi-Fi на всем участке 2
12.01.2021 TP-Link представила первую Wi-Fi 6 mesh-систему со встроенным голосовым помощником Alexa. Фото 2
30.07.2020 TP-Link представляет актуальные решения для дома: Wi-Fi 6 роутеры серии Archer AX и Mesh-системы Deco 2
07.04.2020 Чем заняться на карантине: бесплатные онлайн-сервисы 1
05.02.2020 TP-Link представила в России Mesh-систему Deco P9 и Wi-Fi 6 адаптер Archer TX3000E 5
13.01.2020 TP-Link представила роутер с поддержкой 5G, Wi-Fi 6 и Mesh 3
20.11.2019 Лучшие роутеры с поддержкой Wi-Fi 6: выбор ZOOM 1
30.08.2019 Ускоряем домашнюю сеть: как работают системы Mesh? 1
27.08.2019 Обзор Mesh Wi-Fi системы TP-Link Deco M4: быстрый Wi-Fi дома и в офисе 5
13.02.2019 TP-Link представила систему AC1200 для Mesh Wi-Fi сети большой площади 4
31.08.2018 TP-Link представила новые устройства на выставке IFA 2018 3
28.08.2018 TP-Link представила домашнюю WI FI систему Deco M5 4

Публикаций - 17, упоминаний - 43

TP-Link Deco и организации, системы, технологии, персоны:

TP-Link - ТП-Линк 236 11
IFTTT - If This Then That 13 5
Tenda - Тенда Рус 17 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2211 4
Broadcom Inc - Avago Technologies 619 3
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 3
D-Link - Д-Линк Трейд 400 3
Netgear 254 2
Google LLC 12847 2
Mercusys 11 2
Qualcomm Technologies 1994 2
Intel Corporation 12900 2
Trend Micro 654 2
Nvidia Corp 4132 1
Eero 8 1
Bookmate 28 1
Ростелеком 11098 1
Amazon Inc - Amazon.com 3320 1
Xiaomi - Сяоми 2310 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 402 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 956 1
Telegram Group 3042 1
MediaTek - Ralink 603 1
SkyDNS - СкайДНС 48 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 85 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 1
Storytel - Сторител 9 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 98 1
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 47 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 1
Yoga Masters 1 1
Uffizi Galleries - Galleria degli Uffizi - Галерея Уффици 5 1
Coursera 65 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 257 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 155 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 440 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 341 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 198 1
Эксмо-АСТ - издательство 82 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14144 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3105 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 735 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 127 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13664 17
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18433 14
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6946 13
WMN - Wireless Mesh Network - Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 197 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27316 11
Mesh network - Ячеистая топология сети 82 10
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 657 10
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1226 9
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 604 9
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1162 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10832 7
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3929 7
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 777 7
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2328 7
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8647 7
Beamforming - spatial filtering - динамичное изменение покрытия от сотовой антенны 67 6
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2069 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9885 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13222 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18561 5
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2455 5
Wi-Fi 7 - IEEE 802.11be - IEEE 802.11ax 274 5
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 4029 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 8039 5
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3400 5
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1939 4
Пропускная способность - Bandwidth 1948 4
Сеть передачи данных - Data transmission network - ТСПД - технологическая сеть передачи данных 4095 4
Репитер - Repeater - физическое устройство, повторяющее входящий сигнал 73 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6552 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17149 4
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2657 4
OFDM - OFDMA - Orthogonal frequency-division multiplexing - Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов 165 4
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 982 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10113 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10481 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22913 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10416 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9500 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3437 3
TP-Link Archer - серия роутеров - серия беспроводных маршрутизаторов 55 7
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 228 6
Google Android 15414 4
Apple iOS 8679 4
TP-Link HomeCare - TP-Link HomeShield 14 4
TP-Link OneMesh - TP-Link Mesh 10 2
ZyXEL Keenetic 53 2
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 91 2
Netgear Nighthawk 6 2
ASUS RT 22 2
Zyxel Multy Mesh Wi-Fi - машрутизатор 7 2
TP-Link Powerline 44 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 483 1
Huawei WiFi - роутер - маршрутизатор 20 1
TP-Link Omada SDN 15 1
Nvidia GeForce NOW 21 1
ZTE Mobile Devices - RedMagic - ZTE Nubia 55 1
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 86 1
Lenovo Motorola edge - серия смартфонов 17 1
TP-Link Kasa 8 1
TP-Link TAPO 9 1
Xiaomi Mi Home 99 1
Broadcom BCM chip 67 1
Zyxel XGS - Zyxel RGS - Zyxel GS - Zyxel LTE- Zyxel WAC - Zyxel WAH - Zyxel SBG - Zyxel Armor - серия коммутаторов, роутеров, маршрутизаторов 34 1
Сбер - Okko Bro_bot - чат-бот 4 1
D-Link Wi-Fi Mesh 2 1
ASUS AiMesh 5 1
Trend Micro AiProtection Pro 4 1
Huawei Seamless AI Life 26 1
ЛитРес MyBook 28 1
Huawei E - серия роутеров 37 1
BBK Realme GT - серия смартфонов 49 1
Google Arts & Culture - Google Art Project 2 1
Google WiFi 9 1
TP-Link EC 1 1
TP-Link ART - TP-Link Adaptive Routing Technology 1 1
D-Link COVR 1 1
Huawei AI Life 24 1
Xiaomi 17 - Xiaomi 16 - Xiaomi 15 - Xiaomi 14 - Xiaomi 13 52 1
Google YouTube - Видеохостинг 3024 1
Liu Albert - Лю Альберт 5 1
Чазов Андрей 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 169543 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14895 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19885 1
Европа Восточная 3141 1
Куба - Республика 423 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5745 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27827 3
Английский язык 7097 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4806 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5710 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 886 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 793 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34534 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7786 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6928 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2894 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3417 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2090 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 743 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 804 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3238 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1845 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1189 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4640 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7130 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9174 1
CNews - ZOOM.CNews 1915 3
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 48 1
Ultimate Education - Bang Bang Education 10 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 1
Международный женский день - 8 марта 420 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 636 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 343 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483713, в очереди разбора - 722498.
Создано именных указателей - 203861.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Лучшие TWS-наушники с ANC стоимостью до 10 000 рублей: хиты продаж

От фото и звонков до виртуальных экранов: что умеют умные очки в 2026 году

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще