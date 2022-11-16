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TP-Link Omada SDN

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.11.2022 TP-Link заняла первое место по доле мировых поставок точек доступа Wi-Fi для малого бизнеса согласно отчету Gartner 3
09.04.2021 TP-Link представила новинки в линейке корпоративного сетевого оборудования Omada 3
18.03.2021 TP-Link представила настольный мультигигабитный коммутатор линейки Omada. Фото 2
04.03.2021 TP-Link Omada SDN – разветвлённая сеть SDN c облачным управлением и Wi-Fi 6 5
04.03.2021 Выбор коммутатора для систем видеонаблюдения: требования и стандарты 1
04.02.2021 TP-Link представила новый мультигигабитный коммутатор в линейке Omada. Фото 3
25.12.2020 TP-Link представила новинки в линейке корпоративного сетевого оборудования Omada 3
01.12.2020 TP-Link включена в список «нишевых игроков» по результатам исследования Gartner 2020 Magic Quadrant для инфраструктуры проводного и беспроводного доступа к сетям 1
24.09.2020 TP-Link запустила в продажу новые решения для корпоративных и домашних сетей 2
24.08.2020 TP-Link представила онлайн-решение для подбора сетевого оборудования 3
13.08.2020 TP-Link представила потолочные точки доступа Omada c поддержкой Wi-Fi 6 4
06.07.2020 TP-Link представила облачное решение Omada SDN для корпоративных сетей 4
31.08.2018 TP-Link представила новые устройства на выставке IFA 2018 3
01.02.2018 TP-Link представила Wi-Fi оборудование Omada EAP225 для бизнеса 2

Публикаций - 15, упоминаний - 40

TP-Link Omada SDN и организации, системы, технологии, персоны:

TP-Link - ТП-Линк 231 14
Cisco Systems 5372 1
IFTTT - If This Then That 13 1
Huawei 4677 1
Xiaomi - Сяоми 2232 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 61 1
HPE - Juniper Networks 460 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 14
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 13
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 8
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 546 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 569 6
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 636 5
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 5
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 4
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 593 4
Wi-Fi 7 - IEEE 802.11be - IEEE 802.11ax 257 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 3
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 414 2
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 377 2
Сетевое оборудование - Ethernet-коммутатор - LAN-коммутатор - WAN-коммутатор - Ethernet-свитч - Switch Hub - Uplink - Сетевой коммутатор 256 2
Вентилятор - Fan 1076 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 2
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 771 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 2
ZTP - Zero Touch Provisioning - Автоматизация управления коммутаторами 41 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 2
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 338 2
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 290 2
OFDM - OFDMA - Orthogonal frequency-division multiplexing - Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов 164 2
VPN - L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) - L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 188 2
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 483 2
Beamforming - spatial filtering - динамичное изменение покрытия от сотовой антенны 67 2
PPTP - Point-to-Point tunneling protocol 76 2
OpenVPN 85 2
TP-Link Archer - серия роутеров - серия беспроводных маршрутизаторов 55 2
TP-Link Kasa 8 1
TP-Link CPE - серия уличных точек доступа 1 1
TP-Link OneMesh - TP-Link Mesh 10 1
TP-Link EAP 3 1
TP-Link TL - TP-Link TL-MR - серия маршрутизаторов 26 1
D-Link DMS - D-Link DES - D-Link DIS - серия коммутаторов 18 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 1
Linux OS 11533 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
Microsoft Windows 16882 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Google Android 8 - Android Oreo 198 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 1
BBK vivo Halo Fullview 65 1
Statista 263 1
Nokia PSE - Photonic Service Engine - Оптические когерентные цифровые сигнальные процессоры 14 1
TP-Link Powerline 44 1
TP-Link Tether 53 1
TP-Link Neffos - серия смартфонов 23 1
TP-Link Deco - серия роутеров 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Европа 24964 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 930 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Gartner - Гартнер 3658 2
IDC - International Data Corporation 4975 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
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