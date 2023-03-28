Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190230
ИКТ 14675
Организации 11369
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3550
Системы 26590
Персоны 82676
География 3025
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2756
Мероприятия 879

VPN L2TP Layer 2 Tunneling Protocol Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) L2VPN L3VPN сервис виртуальной частной сети


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


28.03.2023 Россельхознадзор и «СКБ Контур» перевели взаимодействие на безопасный канал связи L3 VPN

вия в системе. Такие простои приводят к остановке бизнес-процессов. Чтобы обеспечить непрерывную работу в «Меркурии», Россельхознадзор предложил пользователям схему безопасного соединения через канал L3 VPN. Передача данных через такой канал защищена от хакерских атак. «СКБ Контур» — единственный интегратор, который поддержал предложение регулятора и настроил связь с ГИС «Меркурий» через

16.11.2018 D-Link новые управляемые коммутаторы 3 уровня с поддержкой PoE

. Устройства расширяют новую линейку управляемых гигабитных коммутаторов с 10G-портами и поддержкой L2/L3 VPN-сервисов DGS-3630. DGS-3630-28PC и DGS-3630-52PC предназначены для применения на ур
23.03.2017 D-Link начинает продажи управляемых гигабитных коммутаторов 3 уровня серии DGS-3630

ания, многоадресной рассылки 3 уровня и технологию MPLS для предоставления корпоративным заказчикам L2/L3 VPN-сервисов. Устройства реализованы на высокопроизводительной аппаратной платформе и п
21.12.2010 Семь раз отмерь — один раз купи: обзор популярных домашних маршрутизаторов для подключения по выделенной линии Ethernet

й, таких, как BitTorrent. Но одной производительностью сыт не будешь, поэтому современный маршрутизатор должен уметь работать со всеми наиболее распространенными протоколами доступа в Интернет (PPTP, L2TP, PPPoE), правильно работать с потоковым IP-телевидением и, желательно, иметь встроенные USB-порты для подключения принтеров и внешних накопителей. Для тестирования производительности мы ис
22.04.2009 «Ростелеком» запустил услугу MPLS L2 VPN

Компания «Ростелеком», национальный оператор связи, объявила о запуске услуги «Организация виртуальной частной сети Ethernet (MPLS L2 VPN)». Данная услуга предназначена для операторов связи или корпоративных пользователей и позволяет обеспечить прозрачную передачу любых протоколов канального уровня, прежде всего Ethernet к

Публикаций - 183, упоминаний - 227

VPN и организации, системы, технологии, персоны:

ZyXEL Communications 302 20
Cisco Systems 5234 15
D-Link - Д-Линк Трейд 384 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9236 13
Broadcom - VMware 2510 11
Huawei 4279 10
ADVA Optical Networking - MRV Communications 220 8
SkyDNS - СкайДНС 37 7
Ростелеком 10405 7
Microsoft Corporation 25325 7
Intel Corporation 12577 7
TP-Link - ТП-Линк 218 7
Netgear 240 6
Google LLC 12330 5
Selectel - Селектел 457 5
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 5
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 28 4
TRENDnet 86 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5319 4
Dell EMC 5105 4
Yandex - Яндекс 8581 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14573 4
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 142 4
MediaTek - Ralink 571 4
Eltex - Предприятие Элтекс 203 4
HP 3Com 680 3
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 283 3
МегаФон 10077 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 674 3
Amazon Inc - Amazon.com 3160 3
IBM - International Business Machines Corp 9565 3
HP Inc. 5769 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1714 3
Check Point Software Technologies 804 3
Broadcom Inc - Avago Technologies 570 3
Fortinet 418 3
SAS Institute 1039 3
Telegram Group 2634 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1544 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 668 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 6
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 133 3
Восток-Запад - EWS Holding 46 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1524 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3023 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1809 2
ВТБ - ВТБ24 669 1
РАВИС 11 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 129 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Студия Артемия Лебедева 99 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 1
ЦентроКредит АКБ 19 1
Столичное АВД - Столичное коллекторское агентство 4 1
Татспиртпром - Алкоторг 14 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8299 1
Газпром ПАО 1424 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 1
Связной ГК 1384 1
ГПБ - Газпромбанк 1186 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2739 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 479 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 536 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 180 1
Русагро Группа Компаний 341 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2765 1
Royal Dutch Shell - Шелл 224 1
Газпром нефть 678 1
Евросеть 1417 1
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 174 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 74 1
Спортмастер - Sportmaster 194 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 567 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5034 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3411 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13021 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2960 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3477 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4822 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1279 3
Федеральное казначейство России 1879 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6335 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 139 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 947 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 273 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 151 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 95 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 67 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 126 1
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 52 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 105 1
Росстат - Управления Федеральной службы государственной статистики - Территориальные органы Федеральной службы государственной статистики 42 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 110 1
Союзное государство России и Белоруссии 54 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
Судебная власть - Judicial power 2411 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
Франция - Правительство Франции - ANSSI - Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information - French National Cybersecurity Agency - Французское национальное агентство по безопасности информационных систем - Commission nationale de l'informatique 12 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5316 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1095 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1412 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 164 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 216 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3569 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2827 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 8
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 247 3
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 35 1
OPNFV - Open Platform for NFV - Open Platform for Network Function Virtualization - Открытая платформа для виртуализации сетевых функций 6 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 107 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 787 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 60 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 390 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3978 104
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17166 78
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73743 70
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 65
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3804 56
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 54
PPTP - Point-to-Point tunneling protocol 75 47
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13053 47
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 718 43
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 319 42
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 42
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 41
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10529 38
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6276 38
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3318 37
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4370 36
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2213 36
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 35
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31980 33
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3192 33
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 31
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 753 31
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12071 29
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2305 28
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8469 27
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12340 26
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 367 26
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 863 26
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9806 26
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 24
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 24
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 24
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2182 24
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 453 23
PPPoE - Point-to-point protocol over Ethernet - сетевой протокол канального уровня 65 23
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4851 22
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2136 21
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3581 20
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1131 19
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17181 19
Linux OS 11004 19
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 85 11
Google Android 14809 10
Microsoft Windows 16422 9
OpenVPN 77 9
Cisco GRE - Generic Routing Encapsulation - Протокол туннелирования сетевых пакетов - общая инкапсуляция маршрутов 21 8
Apple iOS 8314 8
ZyXEL Keenetic 45 7
Apple Mac - Apple Macintosh 3059 7
Microsoft NTFS - New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 201 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 5
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 174 5
Microsoft Windows 2000 8679 5
Apple macOS 2281 5
Apple iPhone 6 4861 5
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 5
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 664 5
Яндекс.DNS 17 4
D-Link Assistant 12 4
Microsoft Windows 7 1998 4
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 163 4
Zyxel ZyWALL ATP - Zyxel ZyWALL UTM - Zyxel ZyWALL VPN Series - межсетевой экран 32 3
Microsoft Windows Server 2008 481 3
Samba 154 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2077 3
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 205 3
TP-Link TL - TP-Link TL-MR - серия маршрутизаторов 26 3
Brain4Net B4N Service Platform 12 3
Cisco 7600 - серия маршрутизаторов 21 3
Netgear VPN ProSafe 52 3
TRENDnet TEW - серия маршрутизаторов 26 3
Linux NDMS - Network Device Management System 3 3
MediaTek RT 7 3
Intel x86 - архитектура процессора 1992 3
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 968 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1553 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 658 2
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 135 2
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 2
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 97 2
Щапов Олег 24 3
Каминский Максим 13 2
Тяпаев Денис 9 2
Никулин Сергей 24 2
Howard Michael - Говард Майкл 9 2
Лямин Александр 74 1
Танюхин Дмитрий 26 1
Сереченко Денис 13 1
Синицын Дмитрий 9 1
Козлюк Артем 39 1
Сапунов Алексей 38 1
Слизень Виталий 243 1
Гайлитис Андрис 17 1
Быков Сергей 28 1
Ким Дмитрий 73 1
Котов Виталий 41 1
Дубинин Александр 19 1
Дворкович Александр 6 1
Лебедев Александр 45 1
Попов Алексей 338 1
Угорелов Андрей 7 1
Ансимов Константин 35 1
Жуков Максим 14 1
Медведев Максим 5 1
Данилов Николай 5 1
Леонов Владимир 17 1
Сахарчук Дмитрий 5 1
Бельченко Юрий 2 1
Лядовой Сергей 7 1
Пимков Сергей 13 1
Дьяконова Наталия 19 1
Дорофеев Игорь 23 1
Лебедев Артемий 109 1
Чернов Максим 31 1
Yen Nathan - Йен Натан 6 1
Морозов Евгений 17 1
Урусов Виктор 150 1
Lin Inchen - Лин Инчен 3 1
Raghuram Raghu - Рагурам Рагу 15 1
Смирнов Николай 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 158235 80
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46069 33
Европа 24678 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18784 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8216 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53567 7
Россия - УФО - Екатеринбург 4321 7
Россия - СФО - Новосибирск 4699 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2942 6
Россия - СФО - Омская область - Омск 1221 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14540 6
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 797 6
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1254 6
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 686 6
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 473 6
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 320 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18352 5
Россия - ЦФО - Тульская область 1307 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2438 5
Азия - Азиатский регион 5764 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3311 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1835 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2237 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1613 5
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1708 5
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1589 5
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 556 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 747 5
Германия - Федеративная Республика 12959 4
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1249 4
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 290 4
Нидерланды - Амстердам 623 3
Украина 7813 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3385 3
Швеция - Стокгольм 405 2
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 440 2
Казахстан - Республика 5837 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13583 2
Земля - планета Солнечной системы 10692 2
Беларусь - Белоруссия 6073 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 24
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 14
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 13
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15240 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 10
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6953 9
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 8
Металлы - Медь - Copper 828 8
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5322 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11447 5
Английский язык 6888 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 5
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6284 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5903 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 4
Оптимизация затрат - Cost optimization 919 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5828 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10422 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8910 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1342 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 3
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1073 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 764 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 3
Аренда 2581 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 3
Открытые системы ИД 176 2
CNews - ZOOM.CNews 1854 2
GizmoChina 155 1
N+1 - Издание 181 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1091 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2203 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 668 1
IDC - International Data Corporation 4944 4
Fortune Global 500 289 3
Директ Инфо 9 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
Juniper Research 552 2
Gartner - Гартнер 3620 2
HFS Research 49 1
Global Market Insights 15 1
Orbis Research 4 1
Global Web Index 2 1
Tolly Group 14 1
Market Research Future 10 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 795 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
IndustryArc 1 1
Reports and Data 4 1
Current Analysis 24 1
Top10VPN 6 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 1
Research and Markets 26 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 298 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 169 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 118 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 243 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
USF - University of South Florida - Южно-Флоридский университет - Университет Южной Флориды 12 1
Oklahoma State University - University of Oklahoma - Оклахомский университет - Университет штата Оклахома 8 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1658 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 214 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
ИнфоКом 118 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2142 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417754, в очереди разбора - 726944.
Создано именных указателей - 190230.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще