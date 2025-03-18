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Индексная книга (каталог) CNews*
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Жуков Максим


18.03.2025 Merlion стала официальным дистрибьютором M3 Mobile 1
25.06.2024 Merlion стал официальным дистрибьютором MEFERI 1
13.09.2023 Polymedia заключила партнерское соглашение с SWR 1
14.09.2021 «Яндекс 360» и Polymedia представили дисплеи для дистанционного обучения 1
20.04.2020 Российская СУБД взамен Oracle обойдется Казначейству в 650 миллионов 1
07.08.2018 Когда бизнесу пора выходить на мировой рынок 1
05.07.2017 Polymedia получила права на российские продажи решений Sharp Electronics для визуализации 1
11.07.2011 «Таском» модернизировал сеть с помощью решений Cisco 1
18.05.2011 «Таском» планирует подключить к интернету 115 банкоматов и 7 отделений МКБ 1
28.03.2011 «Таском» обеспечил связью 6 магазинов Gant 1
21.03.2011 «Таском» подключил к интернету 150 заправок «Лукойл» 1
20.01.2011 «Таском» подключил к интернету 190 салонов «Альт Телеком» 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Жуков Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Такском - Taxcom 242 5
Polymedia - Полимедиа 139 3
МТС - Таском - Tascom - ВессоТелеком 23 2
Oracle Corporation 6728 1
ОТР ГК - ОТР 2000 216 1
Yandex - Яндекс 7492 1
Cisco Systems 5134 1
Sharp Corporation 1041 1
Cisco Systems Russia - Сиско Системс Россия - Сиско Системс Интернешенел Б.В. - Сиско солюшенз 51 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 401 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 122 1
PNY Technologies 36 1
Армакс ГК 2 1
Sharp Electronics - Шарп Электроникс Раша 29 1
SWR ГК - SolidWorks Russia - Солидворкс Россия 9 1
ОТР ГК - ОТР-БИТ - ОТР-Безопасность информационных технологий 6 1
Системы документооборота 498 1
Qualcomm Technologies 1835 1
MediaTek - Ralink 530 1
Merlion - Мерлион 818 1
MEFERI - МЕФЕРИ 1 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 485 1
МКБ - Московский кредитный банк 564 1
Лукойл Интер Кард - Ликард - Лукойл АЗС 20 1
Федеральное казначейство России 1792 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3075 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1040 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2925 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67287 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16124 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3780 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19878 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8161 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12559 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51461 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10188 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31172 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11515 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4134 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 691 1
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 300 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7183 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2528 1
VPN - L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) - L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 177 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12658 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8232 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12689 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4327 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1269 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5406 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11290 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2208 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20837 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4698 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24692 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5295 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6443 1
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9415 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1186 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5787 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10214 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2039 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10845 1
Backbone network - core network - магистральная сеть - опорная сеть - ЕМЦСС - Единая магистральная цифровая сеть связи 244 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3762 1
VPN - DMVPN - Dynamic Multipoint Virtual Private Network 7 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4444 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 973 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 719 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 251 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1092 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 231 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1094 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 166 1
Apple iOS 7875 1
Cisco 7600 - серия маршрутизаторов 21 1
Google Android 14117 1
Apple macOS 2081 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 209 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1290 1
Microsoft Windows 15778 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1632 1
C# - C Sharp - Язык программирования 333 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14625 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29504 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 266 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 592 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3681 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3063 1
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5825 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24373 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51702 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 570 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5582 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1460 1
Образование в России 2231 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2758 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2033 1
Физика - Physics - область естествознания 2664 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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