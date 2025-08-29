Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Физика Physics область естествознания

Физика - Physics - область естествознания

Наука о наиболее общих законах природы, о материи, её структуре, движении и правилах трансформации

«Физики», 1965 г. Дубовик Александр Михайлович (род.1931) «Физики», 1965 г. Дубовик Александр Михайлович (род.1931)
"Теоретики", 1965 г. Смирнова Галина Александровна (1929 - 2015) "Теоретики", 1965 г. Смирнова Галина Александровна (1929 - 2015)
Физики 1976 Петр Игнатьев Физики 1976 Петр Игнатьев
Эксперимент. 1975 Рубен Гевондян Эксперимент. 1975 Рубен Гевондян
«Физики», 1965 г. Дубовик Александр Михайлович (род.1931)

СОБЫТИЯ


29.08.2025 Российские физики выявили кристалл, который можно использовать для массового производства квантовых чипов

переносом или преобразованием данных: в квантовых коммуникациях, сетях и спин-фотонных интерфейсах», — сказала участница исследования Екатерина Дмитриева. В научный коллектив вошли директор Института физики КФУ Марат Гафуров, научный сотрудник НИЛ «Перспективные платформы для спиновых квантовых манипуляций» Фадис Мурзаханов, доцент кафедры квантовой электроники и радиоспектроскопии Георгий

30.07.2025 Физики ТПУ разработали квантовую модель для описания процессов в атомном ядре до его разрыва

ить вероятность образования фрагментов той или иной массы и предположить их направление движения и количество вращений», — сказал руководитель проекта, профессор отделения математики и математической физики Инженерной школы ядерных технологий Николай Антоненко. Разработанная модель подходит для квантово-механического описания угловых колебаний в системе, состоящей из двух касающихся ядер. Э
16.07.2025 Физики СПбГУ создали микрорезонатор с рекордной для Европы эффективностью

тически важно для квантовых вычислений. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. Последние два десятилетия ознаменовались колоссальным прогрессом в области поляритоники — междисциплинарной области физики, изучающей режим сильной связи света и вещества, который характеризуется образованием поляритонов. Это частицы, сочетающие свойства света (фотонов) и материи (экситонов) и обладающие уни
19.06.2025 Российские физики создали источник плазмы для использования в передовых литографах

Плазма для литографов Ученые Института ядерной физики СО РАН (ИЯФ СО РАН) и Федерального исследовательского центра Институт прикладной физики РАН (ИПФ РАН) разрабатывают технологию создания стабильного источника экстремального вакуум
04.06.2025 Генеративный ИИ помог физикам заполнить пробелы в данных с микроскопа

ацию. Её определением традиционно занимается область статистической физики под названием полимерная физика. Та форма, в которую сворачиваются полимерные цепи ДНК, влияет на активность генов, де
20.05.2025 RDW Computers и «Физика сети» создадут защищенную ИТ-инфраструктуру

Российский производитель вычислительной техники ООО «РДВ Технолоджи» (бренд RDW Computers) и комплексный системный интегратор полного цикла OOO «Физика сети» заключили партнерское соглашение. Это шаг к выработке общей стратегии достижения бизнес-целей и тактики комплексного внедрения импортозамещающих решений в ИТ-инфраструктуру российс
12.05.2025 Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

мать и контролировать переходы между этими состояниями — являются центральными проблемами в области физики конденсированного состояния и материаловедения. Решение этих проблем может привести к

05.05.2025 «Т-Банк» включил физику в свои образовательные программы для школьников и студентов

; расширение функционала тренажера «Число Т», добавление задач по физике, доступных с 1 мая 2025 г. Физика в тренажере «Число Т» В тренажере «Т-Банка» «Число Т» все желающие могут улучшить свои
10.04.2025 Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

я теоретически может двигаться в обоих направлениях. Это открытие может изменить понимание времени, физики и Вселенной.Что, если движение времени не так фиксировано, как мы предполагаем? Вместо
10.03.2025 Физики СПбГУ предложили новую оперативную память для компьютера, работающего с информацией в виде света

ее нагреваются и потребляют меньше энергии по сравнению с традиционными полупроводниковыми устройствами, однако их интеграция с электронными системами требует создания принципиально новых технологий. Физики Санкт-Петербургского государственного университета предложили новый способ такого хранения света с помощью явления трехимпульсного фотонного эха в магнитном поле, что в перспективе может
26.02.2025 МФТИ: нейросети не могут заменить репетитора при подготовке к ЕГЭ по физике

редметы, связанные с техническими и инженерными направлениями. Одним из ключевых экзаменов остается физика, которую в этом году решили сдавать 117 тыс. школьников, что на 7 тыс. больше, чем в 2
22.01.2025 Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

т существующие гамма- и нейтринные телескопы. Хотя пока не было обнаружено никаких окончательных взрывов ПЧД, новое исследование предполагает, что эти редкие события могут стать ключом к началу новой физики. Художественная концепция излучения Хокинга, испускаемого черной дырой. Изображение: Victor de Schwanberg В недавнем исследовании представлены инновационные методы изучения ПЧД на послед
21.01.2025 VK и НИУ ВШЭ запускают Школу информатики, физики и технологий

и ML-разработчиков. Студенты бакалаврских и магистерских программ смогут решать сложные задачи в сфере ИИ и будут работать над реальными кейсами и технологиями VK. В рамках запуска Школы информатики, физики и технологий будут реализованы две программы бакалавриата и две программы магистратуры. Учебные программы спроектированы под руководством ведущих экспертов НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург и де
13.12.2024 YandexGPT в 3 раза ускорила проверку работ на олимпиаде «Турнир Ломоносова» по физике, химии и астрономии

«Яндекс» и МФТИ научили нейросеть оценивать ответы онлайн-этапа школьной олимпиады «Турнир Ломоносова». Впервые YandexGPT проверила 35 тыс. работ по трем предметам — физике, химии и астрономии. Это позволило сократить этап оценки работ с трех месяцев до одного, сохранив качество проверки на прежнем уровне. В итоге участники быстрее получили результаты, а эк
02.12.2024 DIS Group и «Физика сети» объявили о стратегическом партнерстве в сфере внедрения российских решений по управлению данными

«Физика сети» и DIS Group заключили соглашение о совместном продвижении единой российской платформы по управлению данными для государственных и коммерческих организаций, которая включает ETL-реш
10.09.2024 Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной

етрии обращения времени, потенциально объясняя асимметрию материи-антиматерии во Вселенной. Впервые физики-ядерщики провели точные измерения короткоживущей радиоактивной молекулы — монофторида

03.09.2024 vStack и «Физика сети» объявили о старте стратегического партнерства

Компания vStack, разработчик гиперконвергентной платформы виртуализации корпоративного уровня, и «Физика сети», системный интегратор полного цикла, объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве. В рамках этого сотрудничества системный интегратор «Физика сети» будет пр
04.06.2024 Ученые НИУ ВШЭ нашли способ анализировать качество сотовой связи с помощью вычислительной физики

Ученые Лаборатории вычислительной физики МИЭМ НИУ ВШЭ разработали новую модель анализа коммуникационных сетей, которая может зн
18.05.2024 Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

ся в ответ более отчетливо, чем если бы они взаимодействовали с другими типами мод. После того, как физики завершили серию измерений, они проверили экспериментальный образец при помощи созданно
08.05.2024 Российские физики разработали способ ускорения квантовых вычислений

Новый подход Российские физики разработали подход, который позволит ускорить проведение логических операций с участием трех кубитов, квантовых битов, при работе квантовых компьютеров на базе сверхпроводников. Это позв
03.05.2024 Физики СПбГУ разработали новый способ соединения углеродных нанотрубок с подложкой для суперконденсаторов

рерывного пучка ионов гелия», — сказал один из авторов работы, старший научный сотрудник СПбГУ (кафедра электроники твердого тела) Петр Корусенко. Чтобы определить эффективность предложенного метода, физики Санкт-Петербургского университета провели ряд исследований для выявления оптимального времени облучения нанотрубок. Оказалось, что наилучший результат достигается после 20 минут облучени
26.02.2024 Мультимедийная энциклопедия резидента ОЭЗ «Технополис Москва» помогает школьникам изучать биологию, химию и физику

ля могут добавлять собственные материалы и создавать уроки с учетом потребностей учеников. Упор сделан на изучение таких естественно-научных дисциплин, как биология, химия, окружающий мир, введение в физику. «Компания постоянно расширяет линейку образовательных продуктов. Среди них немало уникальных разработок – у резидента особой экономической зоны столицы уже 35 патентов на изобретения»,

31.01.2024 Физики показали новый способ предсказания свойств магнитных сплавов с помощью машинного обучения

ов, старший научный сотрудник Сколковского института науки и технологий и доцент кафедры химической физики функциональных материалов МФТИ: «Наш коллектив занимается разработкой машинно-обучаемы
30.01.2024 Физики показали новый способ предсказания свойств магнитных сплавов с помощью машинного обучения

ков, старший научный сотрудник Сколковского института науки и технологий, доцент кафедры химической физики функциональных материалов МФТИ: «Наш коллектив занимается разработкой машинно-обучаемы
15.08.2023 К началу учебного года на проспекте ученого-физика Столетова в Волгограде разогнали мобильный интернет

или представители МТС. Проспект Столетова, где установили новое телеком-оборудование МТС, носит имя физика и профессора Императорского Московского университета Александра Столетова, который вне
28.07.2023 Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы

ме также присутствует два кубита для генерации и детектирования фононов.В опыте были использованы фононы, высота звука которых примерно в миллион раз выше, чем способно распознать ухо человека. Когда физики отправили одиночный фонон в светоделитель, вместо разделения он перешел в квантовую суперпозицию — состояние, в котором частица одновременно отражается и передается. И ученые смогли подд
05.07.2023 Экзотическая материя: физики наткнулись на материал, состоящий из бозонов

собой муаровую сверхрешетку.В муаровых сверхрешетках и ранее наблюдалось множество нетрадиционных электронных состояний. Однако разработка бозонных фаз оставалась в значительной степени неизученной. Физики Калифорнийского университета сообщили о наблюдении некоторых интересных свойств материалов и открытии нового состояния материи — бозонного коррелированного изолятора. Авторы работы, опуб
03.07.2023 Физики создали наноразмерное оптоволокно для компьютеров будущего

создания оптических наноустройств. Такие материалы должны пропускать видимый свет (а еще лучше ультрафиолетовый) и иметь низкие оптические потери. В качестве одного из таких перспективных материалов физики из Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ с коллегами изучили фосфид галлия. Ученые изготовили волноводы из его нанокристаллов, определили минимальный допустимый диаметр, при которо
02.05.2023 Прорыв в фотонных технологиях — физики наблюдали отражение электромагнитных сигналов во времени

рхностью зеркала — процесс для нас естественный. Световые волны отражаются от зеркальной поверхности. формируя изображение, и отправляются в новое путешествие по пространству. Более шести десятилетий физики размышляли о возможности наблюдения аналогичных временных отражений. Авторы нового исследования в Nature Physics наконец-то воплотили теорию в жизнь, получив первое экспериментальное сви
05.10.2022 Профессор НИЯУ МИФИ разъяснил ценность достижений нобелевских лауреатов по физике

эту корреляцию нельзя сравнить ни с чем, что мы наблюдаем в окружающей действительности. По словам физика, перепутанные состояния могут быть совершенно независимыми друг от друга. «Они могут н
04.10.2022 ИИ упростил решение известной задачи квантовой физики со 100 тыс. уравнений до четырех

Посчитать на пальцах С помощью искусственного интеллекта (ИИ) физики смогли радикально оптимизировать известную квантовую проблему, которая до недавнего вр
04.08.2022 Физики уверены, что обнаружили замену кремнию — это лучший в мире полупроводник
29.06.2022 Физики соединили два кристалла времени в невозможном ранее эксперименте

апля), другой касается открытой поверхности (красная капля). Изображение: Autti et al. В дальнейшем физики планируют продолжить объединение таких систем, в том числе с целью обнаружения майоран
20.06.2022 Физики синтезировали графин — его пытались создать более 10 лет

ядоченные структуры и кристаллические решетки, например, как в синтетических ДНК-подобных полимерах.Физики использовали два разных гексаалкинилзамещенных бензола как сомономеры, что позволило с
14.06.2022 На пути к квантовому Интернету: физики телепортировали данные по элементарной сети

Физики мечтали о квантовых сетях с 1980-х годов, когда появились первые планы квантовых компьютеров. Эти компьютеры рассчитаны по законам квантовой физики, где квантовые биты — кубиты — могут быть не только «0» или «1», но и «0» и «1» одновременно. Это позволяет компьютерам выполнять вычисления, которые невозможны даже для самых лучших суп
01.04.2022 Изображение с телескопа Уэбба раздвигает границы законов физики

изображение находится в четком фокусе. То есть достигнуто так называемое «дифракционно-ограниченное выравнивание» телескопа — изображения сфокусированы настолько точно, насколько это позволяют законы физики. Когда свет проходит через линзу, он формирует центральное изображение, а затем круг из «дифракционных колец» вокруг него. Дифракционный предел, основанный на длине волны, оптической сил
02.03.2022 Электричество из пустоты: физики воссоздали в лаборатории эффект Швингера

итное поле как бы разлагает вакуум на элементарные частицы — электроны и позитроны. При этом законы физики остаются нерушимыми, так как электрон и позитрон имеют противоположные электрические з
25.01.2022 Лунный коллайдер частиц может перевернуть основы физики

анный на сайте научных статей и препринтов arXiv, утверждает, что Луна хорошо подходит для изучения физики высоких энергий. Коллайдеры частиц сталкивают кванты, такие как протоны и электроны, н
13.01.2022 Вселенная сама может нарушать законы физики

ти уравнение, описывающее все происходящее во Вселенной, пытаются в Брауновском университете (США). Физики Университета Брауна в соавторстве со специалистами по машинному обучению представили п
08.11.2021 Фотонно-фононный прорыв: физики соединили два состояния вещества

аний решетки. Напомним, что фотоны — это безмассовые частицы, способные существовать, только двигаясь со скоростью света, а фононы — кванты колебаний атомов кристаллической решетки или звуковых волн. Физики впервые смогли объединить два состояния материи, скомбинировав фотоны с фононами Топологические краевые состояния образовавшихся фонон-поляритонов (составных квазичастиц, возникающих при

Публикаций - 2940, упоминаний - 3414

Физика и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 108
Microsoft Corporation 25775 93
Галактика - Корпорация 1545 82
Intel Corporation 12811 76
Google LLC 12688 60
9594 50
Ростелеком 10948 47
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 45
Nvidia Corp 4002 44
Yandex - Яндекс 9216 41
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 38
EA - Electronic Arts 1317 35
Новый диск 963 34
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 32
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 30
Samsung Electronics 11064 29
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 29
Apple Inc 13154 28
Softline - Софтлайн 3743 27
Sony 6739 24
SAP SE 5601 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 21
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 21
HP Inc. 5883 20
Oracle Corporation 7074 19
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 19
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 18
МегаФон 10742 18
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 18
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 16
HP - Hewlett-Packard 3662 16
GFI Software 209 16
Fujitsu 2105 15
AMD - Advanced Micro Devices 4641 14
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 14
Бука - Buka Entertaiment 493 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 13
Meta Platforms - Facebook 4621 13
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 13
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 55
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 31
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 29
РЖД - Российские железные дороги 2096 21
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 21
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 17
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 16
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 15
Газпром ПАО 1493 14
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 13
Boeing 1031 13
Россети Ленэнерго 1699 13
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 12
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 12
Геометрия НПО 165 12
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 11
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 11
ГПБ - Газпромбанк 1273 10
РВК - Российская венчурная компания 571 9
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 9
LEGO 260 9
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 9
Walt Disney Company 647 8
Runa Capital 158 8
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 7
Торий НПП 47 7
Сконтел 10 7
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 7
Lockheed Martin 777 7
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 77 7
Резонанс НПП 407 7
Наукоград - технопарк 156 6
101Hotels.com 456 6
Почта России ПАО 2370 6
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 71 6
Роскосмос - РКС - ОПТЭКС НПП - Оптические и электронные комплексы и системы Научно-производственное предприятие 10 6
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 6
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 5
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 128
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 107
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 86
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 72
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 65
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 54
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 48
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 47
РНФ - Российский научный фонд 201 46
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 43
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 29
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 27
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 27
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 27
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 26
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 26
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 21
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 20
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 19
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 18
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 16
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 35 15
Судебная власть - Judicial power 2500 14
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 13
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 13
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 12
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 11
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 10
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 10
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 9
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 9
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 9
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 7
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 7
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 11
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 7
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 6
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 3
IUPAP - International Union of Pure and Applied Chemistry - Международный союз теоретической и прикладной химии 6 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 3
Национальная квантовая лаборатория 9 3
ОБР - Общество биотехнологов России имени Ю.А. Овчинникова 2 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 2
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 2
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 2
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 2
WiMAX Forum 69 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
Элладская (Греческая) православная церковь - Церковь (Греции) Эллады 2 1
Fdération Aéronautique Internationale, FAI - Международная авиационная федерация (ФАИ) 1 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 9 1
Силиконовая Тайга АРПО - Silicon Taiga - Альянс Разработчиков Программного Обеспечения 18 1
Ассоциация менеджеров 107 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
МФГС СНГ - Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ 10 1
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 24 1
Движение первых - Российское движение детей и молодежи 11 1
INNS - International Neural Network Society - Международная ассоциация нейроинформатики 1 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 443
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 322
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 312
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 281
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 260
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 234
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 230
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 689 229
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 220
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 207
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 195
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 194
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 180
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 165
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 546 146
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 145
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 141
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 135
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 126
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 121
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 119
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 116
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 113
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 112
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 110
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 108
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 100
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 99
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 94
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 915 92
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 286 88
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 88
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 88
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 83
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 81
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 78
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 73
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 72
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 186 70
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 69
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 95
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 85
Microsoft Windows 2000 8678 62
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 61
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 61
Linux OS 11533 47
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 46
Microsoft Windows 16882 38
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 38
Google Android 15243 32
Apple iOS 8583 28
U.S. Department of Energy - Fermilab - Tevatron Collider - Теватрон - кольцевой ускоритель протон-антипротонный коллайдер 29 27
Apple iPhone 6 4861 27
Epic Games - Unreal Engine 337 27
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 26
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 25
FreePik 1841 24
EA Need for Speed - компьютерная игра 292 24
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 23
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 22
Microsoft Office 4170 21
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 21
Nintendo Wii - игровая консоль 760 21
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 19
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 19
Core Design - Tomb Raider - компьютерная игра (action-adventure) 105 19
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 18
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 17
Google YouTube - Видеохостинг 3002 15
Microsoft DirectX 723 15
Shadow of the Tomb Raider - компьютерная игра 28 15
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 15
Animoca Brands - Eden Games - Eden Studios - Test Drive Unlimited 58 14
Apple iPad 4011 14
Alone in the Dark - Компьютерная игра (survival horror) 27 13
OpenAI - ChatGPT 719 13
Epic Games - Gears of War - Компьютерная игра - Шутер от третьего лица 121 13
NASA New Horizons - Ralph - MVIC - Multispectral Visible Imaging Camera - LEISA - Linear Etalon Imaging Spectral Array 85 13
Capcom - Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 148 12
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 12
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 81
Путин Владимир 3454 41
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 34 16
Алфёров Жорес 57 16
Федоров Алексей 142 15
Feynman Richard - Фейнман Ричард 13 12
Медведев Дмитрий 1665 12
Шалманов Сергей 202 12
Белоусов Сергей 254 11
Мишустин Михаил 787 11
Fermi Enrico - Ферми Энрико 17 10
Newton Isaac - Ньютон Исаак 15 10
Фурсенко Андрей 128 10
Абрикосов Алексей 14 9
Geim Andre - Гейм Андре 23 9
Nobel Alfred - Нобель Альфред 13 9
Шадаев Максут 1210 9
Bloch Immanuel - Блох Иммануил 8 8
Лукин Михаил 16 8
Дегтев Геннадий 271 8
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 8
Gisin Nicolas - Жизан Николас 9 8
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 7
Греф Герман 485 7
Никифоров Николай 1138 7
Солнцева Екатерина 62 7
Faraday Michael - Фарадей Майкл 34 7
Шпак Василий 279 7
Новоселов Константин 19 7
von Neumann John - фон Нейман Джон 21 6
Овчинский Владислав 230 6
Хеммер Филипп 6 6
Hendrik Casimir - Хендрик Казимир 7 6
Leggett Anthony - Леггетт Энтони 10 6
Martinis John - Мартинес Джон 6 6
Shore Peter - Шор Питер 9 6
Чернышенко Дмитрий 581 6
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 6
Фролов Павел 86 6
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 68 6
Россия - РФ - Российская федерация 166167 1049
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 734
Земля - планета Солнечной системы 10865 377
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 358
Германия - Федеративная Республика 13221 244
Европа 24964 230
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 200
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 194
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 185
Япония 13807 173
Солнечная система - Solar system 2569 152
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 140
Франция - Французская Республика 8177 139
США - Калифорния 4829 119
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 103
Канада 5081 96
Италия - Итальянская Республика 4508 96
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 74
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 73
Индия - Bharat 5869 72
Россия - СФО - Новосибирск 4876 70
Нидерланды 3746 69
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 63
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 62
Швеция - Королевство 3782 60
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 55
Великобритания - Лондон 2432 53
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 47
Израиль 2856 47
Украина 7928 47
Южная Корея - Республика 7052 46
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 127 45
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 45
Испания - Королевство 3840 43
Беларусь - Белоруссия 6289 42
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 41
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 40
Финляндия - Финляндская Республика 3697 38
США - Нью-Йорк 3180 38
Уран - планета Солнечной системы 550 38
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1190
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 390
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 331
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 241
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 208
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 202
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 197
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 181
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 171
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 170
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 163
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 151
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 151
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 149
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 144
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 143
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 137
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 137
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 131
Энергетика - Energy - Energetically 5855 129
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 125
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 118
Английский язык 7030 114
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 110
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 104
Молекула - Molecula 1102 104
Образование в России 2893 103
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 95
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 94
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 91
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 89
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 325 89
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 88
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 79
Информатика - computer science - informatique 1195 76
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 71
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 69
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 65
Физика - Бозон - Конденсат Бозе—Эйнштейна - Бозон Хиггса - хиггсовский бозон - хиггсон - Higgs boson - элементарная частица 118 64
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 62
Nature 832 88
Physical Review Letters 164 85
Phys.org 972 79
CNews RND - R&D.CNews 2274 67
New Scientist 1448 51
PhysicsWeb 184 51
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 50
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 37
PhysicsWorld 90 30
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 26
CNews - ZOOM.CNews 1866 20
EurekAlert 291 19
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 15
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 15
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 15
ScienceDaily 399 15
Известия ИД 770 14
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 12
Future - Space.com 200 12
Applied Physics Letters 39 11
AP - Associated Press 2007 11
SpaceDaily - Space Daily 187 11
Forbes - Форбс 1002 9
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 9
Scientific Reports - Nature Scientific Reports 32 9
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 9
РИА Новости 1033 8
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 8
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 8
LiveScience 154 8
NYT - The New York Times 1100 7
NewsFactor 127 7
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 7
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 7
CERN Courier 28 6
Bloomberg 1627 6
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 6
Optics 143 6
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 5
Wikipedia - Википедия 650 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 65
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 23
CNews Мишень 186 14
IBM Research 111 10
IDC - International Data Corporation 4975 9
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 9
Gartner - Гартнер 3658 8
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 5
Microsoft Research 144 5
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
Torrey Pines Research 2 2
РАН Институт астрономии - Звенигородская обсерватория - Звенигородская наблюдательная база - Звенигородская научная база 8 2
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Венчурный барометр 2 1
Market Intelligence Center - MIC 15 1
QS World University Rankings 4 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
CNews Инновационные СМБ-компании 13 1
Yandex Research 12 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
ABI Research 236 1
Forrester Research 834 1
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 10 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Рустелеком ТК 305 1
Counterpoint Research 110 1
HFS Research 49 1
Tractica 7 1
Strategy Analytics 285 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Mordor Intelligence 35 1
Grand View Research 25 1
РАН - Российская академия наук 2122 207
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 148
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 124
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 102
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 69
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 64
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 62
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 54
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 48
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 48
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 45
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 44
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 44
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 43
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 43
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 41
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 64 40
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 39
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 37
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 35
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 34
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 34
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 34
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 31
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 31
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 28
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 25
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 25
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 24
РАН СО ИЯФ - Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук - BINP - Budker Institute of Nuclear Physics 35 23
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 23
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 23
University of Oxford - Оксфордский университет 211 23
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 22
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 19
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 19
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 19
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 18
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 18
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 18
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 132
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 39
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 31
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 25
День молодёжи - 27 июня 1087 22
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 8
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 8
Intel Developer Forum - IDF 317 7
Global Energy Prize - Глобальная энергия - Международная премия 25 6
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 6
ИгроМир 125 5
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 5
Fritz London Memorial Prizes - Премия Фрица Лондона 5 5
Google Lunar X Prize - GLXP 16 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 4
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 4
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 4
Международный женский день - 8 марта 418 4
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 19 4
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 23 3
Ленинская премия 10 3
Intel ISEF - Intel International Science and Engineering Fair - Конкурс научно-технического творчества школьников - Всемирный смотр научного и инженерного творчества юных 14 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
CNews AWARDS - награда 571 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 3
МТС - Телеком Идея 51 3
Высокие технологии XXI века 78 2
Суверенный Казахстан 2 2
Межрегиональная олимпиада школьников им. И. Я. Верченко по информатике и компьютерной безопасности 2 2
Fields Medal - Филдсовская премия - Медаль Филдса 15 2
Winline - Медиалига - Медийная футбольная лига 8 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 34 2
CeBIT 614 2
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 2
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 2
РИФ - Российский Интернет Форум 109 2
Микроэлектроника - международный форум 22 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще