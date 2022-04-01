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Физика Physics область естествознания

Физика - Physics - область естествознания

Наука о наиболее общих законах природы, о материи, её структуре, движении и правилах трансформации


01.04.2022 Изображение с телескопа Уэбба раздвигает границы законов физики
02.03.2022 Электричество из пустоты: физики воссоздали в лаборатории эффект Швингера
25.01.2022 Лунный коллайдер частиц может перевернуть основы физики
13.01.2022 Вселенная сама может нарушать законы физики
08.11.2021 Фотонно-фононный прорыв: физики соединили два состояния вещества
03.08.2021 МОУ «Институт инженерной физики» использует Solar appScreener
12.05.2021 «РТ-техприемка» и Институт квантовой физики создадут ИТ-решение для исследования парниковых газов планеты
20.10.2020 Новая форма магнитоэлектрического эффекта — путь к многообещающему способу хранения данных
19.10.2020 Институт физики и высоких технологий формирует электронный архив на платформе «Этлас»
18.04.2017 Физики создали отрицательную массу
03.04.2017 Физики Пермского университета создали линзы для «световых» чипов
19.01.2016 Российские физики решили главную проблему оптоэлектронных чипов
28.04.2015 Вселенная может быть голограммой
03.10.2013 Физики нашли способ отыскать гравитоны
01.07.2013 Физики предложили концепцию развития рака: победить невозможно?
10.12.2012 Основатель Parallels создал фонд для инвестиций в квантовую физику
04.10.2012 Космос-компьютер, реальность – программный результат
03.10.2012 Квантовая физика: получены первые изображения уровней Ландау
19.06.2012 Гипотеза: ультрахолодные нейтроны "скачут" по параллельным Вселенным
05.04.2012 Физик и пианино: красота звука связана с энтропией
11.03.2012 Гибель "Титаника": физики обвинили Луну
06.01.2012 Физики научились прятать события во времени
19.12.2011 Физики хотят переименовать бозон Хиггса
23.11.2011 Доказана одна из обобщающих теорем квантовой физики
15.06.2011 "Нестандартная" частица на "Теватроне": физики ошиблись
10.06.2011 Остров стабильности: российские ядерщики лидируют в гонке
07.06.2011 Физики "нарушили" принцип неопределенности
31.05.2011 Физики объяснили долгую жизнь углерода-14
02.02.2011 Бозон Хиггса ищут в графене
18.01.2011 Ошибка Бога: законы физики оказались неидеальны для жизни
22.12.2010 Физики создали сверхбыструю память для компьютеров
07.12.2010 Softline выиграла конкурс на поставку ПО для Российского федерального ядерного центра
01.11.2010 Физики раскритиковали стратегию ядерной обороны США
22.06.2010 Институт ядерной физики им. Будкера выбрал решения Acronis для резервного копирования и восстановления данных
31.07.2008 Физики объяснили причину устойчивости жидких световодов
11.07.2008 Методы статистической физики помогают проводить иммунизацию населения
07.07.2008 Станислав Клименко: "11 сентября" VR-технологии ворвались в нашу жизнь
15.05.2008 Шестые Марковские чтения: к 100-летнему юбилею выдающегося физика-теоретика
30.11.2007 Посторонний атаковал устои физики
02.10.2007 "Новая физика" возможно, дальше, чем предполагалось

Публикаций - 889, упоминаний - 920

Физика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 8941 69
Элемент ГК - Elementec 1523 54
Microsoft Corporation 22497 41
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 30
Google LLC 10352 26
Intel Corporation 11262 22
Nvidia Corp 3118 20
Галактика - Корпорация 1077 18
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 17
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 17
Apple Inc 10683 16
Акелла 847 16
Sony 6145 16
6072 16
Samsung Electronics 9333 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 13
Yandex - Яндекс 5015 13
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 42 11
SAP SE 4595 11
Softline - Софтлайн 1870 10
РТИ Микрон - Micron 851 10
Atari 150 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 9
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1426 9
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 9
Acronis - Акронис 424 8
Цифра ГК 948 8
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 75 8
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 734 8
Oracle Corporation 6035 8
HP Inc. 5313 8
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 8
Ростех - Автоматика Концерн 1008 7
Microsoft - Activision Blizzard 467 7
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 789 7
Nikon 588 7
Canon 1339 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 7
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 495 7
Т-Платформы - T-Platforms 347 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 38
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 22
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 19
Точка 1820 13
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 13
Открытие ФК 2713 11
Самолёт ГК 216 9
РЖД - Российские железные дороги 1458 8
Газпром ПАО 1008 8
ГПБ - Газпромбанк 842 8
Сконтел 7 7
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 6
Runa Capital 155 6
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 6
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 33 5
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 5
Май - Российская торговая компания 416 5
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 112 5
РВК - Российская венчурная компания 530 5
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 5
Магнит - Сеть магазинов 447 5
Россети Ленэнерго 786 4
Boeing 957 4
Лента - Сеть розничной торговли 912 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 4
Visa International 1809 4
Tesla Motors 285 4
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 3
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 38 3
Lockheed Martin 730 3
Electrolux - Электролюкс Рус 177 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 115 3
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 117 3
Carl Zeiss 294 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 3
Роснефть НК 434 3
LEGO 202 3
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 61
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 54
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 46
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 34
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 29
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 26
Президент Российской Федерации 3770 20
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 15
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 15
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 14
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 8
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 7
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 7
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 138 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 6
РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 19 6
Правительство Москвы 1640 5
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 5
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 4
Администрация Президента РФ 904 4
Совет при президенте Российской Федерации 55 4
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 66 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 182 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 3
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 3
РНФ - Российский научный фонд 11 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 3
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 129 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 170 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 341 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 8
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 2
Ассоциация менеджеров 33 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 9 1
Элладская (Греческая) православная церковь - Церковь (Греции) Эллады 2 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 6 1
ДПЦ - Древлеправославная поморская церковь - беспоповцы 1 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 48 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 65 1
Благотворительный фонд Охраны и должного содержания объектов культурного наследия 1 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association 44 1
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 5 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
USRA - Universities Space Research Association - Ассоциация космических исследований университетов 2 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 160 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 96
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 95
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 95
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ЭОС Дело СЭД 4365 29
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 28
Linux OS 7669 28
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 28
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 27
Google Android 11959 20
Microsoft Windows 10 11713 19
LG 75SM99 2832 19
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 443 18
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 1630 18
Apple iOS 6422 18
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 516 14
Age of Kings 498 14
Apple iPhone 6 2649 13
Apple iPad 3663 11
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2877 11
Microsoft Office 3247 11
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 302 11
Nintendo Wii - игровая консоль 749 11
Alone in the Dark - Компьютерная игра (survival horror) 26 10
СВД Встраиваемые Системы - ЗОСРВ Нейтрино 77 10
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 10
Google Play - Google Store - Android Market 2732 9
Apple - App Store 2437 8
Microsoft Skype 1940 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 8
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1438 7
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Тройка - транспортная карта 427 6
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 111 6
Google YouTube - Видеохостинг 2277 6
Oracle Java - язык программирования 2554 6
Intel x86 - архитектура процессора 1391 6
NASA New Horizons 84 6
Nvidia PhysX 59 6
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 204 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 6
РСК Торнадо - RSC Tornado 64 6
Исанин Антон 9365 44
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 171 24
Путин Владимир 2542 14
Белоусов Сергей 233 9
Медведев Дмитрий 1604 7
Никифоров Николай 1161 6
Лукин Михаил 15 5
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 5
Курочкин Юрий 15 5
Мишустин Михаил 376 4
Опанасенко Всеволод 120 4
Солнцева Екатерина 36 4
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Hawking Stephen - Хокинг Стивен 28 3
Кадыржанов Кайрат 6 3
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Широких Алексей 71 3
Греф Герман 345 3
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Gisin Nicolas - Жизан Николас 9 3
Федоров Алексей 60 3
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Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 2
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Прохоров Александр 101 2
Дегтев Геннадий 107 2
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Гусев Дмитрий 51 2
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Богачев Игорь 174 2
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Россия - РФ - Российская федерация 108428 313
Земля - планета Солнечной системы 7427 249
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 142
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 111
Солнечная система - Solar system 2236 105
Япония 10069 97
Германия - Федеративная Республика 8903 84
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 64
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 50
Европа 12319 48
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 47
Австралия - Австралийский Союз 2791 44
Франция - Французская Республика 5665 37
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 477 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 35
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 32
Луна - спутник Земли 1184 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 30
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Казахстан - Республика 4467 22
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 147 22
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 21
США - Нью-Йорк 2616 21
Беларусь - Белоруссия 3525 21
Индия - Республика 4263 20
Канада 3319 19
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1194 19
Великобритания - Лондон 2031 18
Италия - Итальянская Республика 3310 18
Уран - планета Солнечной системы 177 18
Юпитер - планета Солнечной системы 529 18
Плутон - малая планета Солнечной системы 234 17
Нидерланды 2197 17
США - Калифорния 3381 16
Швеция - Королевство 2072 15
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 332 14
Израиль 1756 14
Южная Корея - Республика 4394 14
Испания - Королевство 2917 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 195
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 112
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 107
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 103
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 77
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 59
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 50
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 47
Космос - Чёрная дыра - Black hole 0 44
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 43
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 40
Тёмная материя - Dark Matter 0 38
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 4 38
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 168 37
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 35
Водород - Hydrogenium - химический элемент 0 32
Юриспруденция - Законодательство 579 30
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 29
Английский язык 764 27
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 26
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 0 26
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3233 25
Бозон Хиггса - хиггсовский бозон - хиггсон - Higgs boson - элементарная частица 60 25
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 22
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 21
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 20
Астрономия - Экзопланета - внесолнечная планета 0 20
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 19
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 18
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 252 18
Генетика - Генетическая информация - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 17
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 597 17
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 17
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 16
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 15
Металлы - Сплавы 1049 14
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 14
Инвестиции венчурные - Venture investments 850 12
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 2039 12
Образование в России 460 11
Phys.org 972 38
Nature 770 35
PhysicsWeb 180 32
CNews RND - R&D.CNews 2112 27
Physical Review Letters 111 24
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 19
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 19
CNews - ZOOM.CNews 1609 15
New Scientist 1447 15
PhysicsWorld 89 12
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 11
EurekAlert 270 7
ScienceDaily 400 7
Коммерсантъ - Издательский дом 888 6
Thomson Reuters - Рейтер 5731 5
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 131 5
CERN Courier 28 4
91Mobiles 590 3
Space Daily 528 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 3
Associated Press 1975 3
Advanced Functional Materials 4 3
EE Times 156 3
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 825 2
Deutsche Welle - Телеканал 45 2
Forbes - Форбс 591 2
Scientific Reports 11 2
Стрим-ТВ - телекомпания 144 2
RCR News 107 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
Optics 128 2
LiveScience 153 2
Applied Physics Letters 32 2
Российская газета 228 2
Daily Mail 48 2
Science Advances 20 2
Bloomberg 1009 2
The Register 1286 2
NYT - The New York Times 956 2
FT - Financial Times 1118 2
500 Startups 4742 30
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 9
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 7
IBM Research 107 4
Microsoft Research 128 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 2
Gartner - Гартнер 3301 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 94 2
IDC - International Data Corporation 4671 2
PCMark 104 2
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 7 2
Tractica 7 1
Венчурный барометр 2 1
Quantum Technology Readiness Levels 2 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 12 1
CNews Мишень 47 1
Grand View Research 15 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 1
HFS Research 33 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 1
BCG - Boston Consulting Group 85 1
ABI Research 230 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 67
РАН - Российская академия наук 1397 51
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 41
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 34
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 100 30
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 30
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 115 26
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 0 24
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 23
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 21
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 18
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 17
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 16
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 143 13
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 13
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 199 11
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 11
University of Oxford - Оксфордский университет 188 10
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 10
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 71 9
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 9
Columbia University - Колумбийский университет 143 9
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 9
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 8
Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 74 8
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 7
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 48 7
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 77 7
СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 7
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 7
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 211 7
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 212 6
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 35 6
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 6
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 8 6
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 5
Princeton University - Принстонский университет 139 5
University of Manchester - Манчестерский университет 52 5
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 14
Nobel Prize - Нобелевская премия 214 12
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 8
Fritz London Memorial Prizes - Премия Фрица Лондона 5 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 3
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 31 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 173 3
Новый год - Новогодние каникулы 0 2
ИгроМир 67 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 2
SIT Virtual Nano Conference 1 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 85 1
NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 0 1
Golden Joystick Awards - Золотой джойстик 3 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 1
Infosecurity - выставка 62 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 25 1
Geek Picnic 7 1
Kaspersky Geek Picnic 2 1
Награды Российской академии наук - Золотые медали и премии выдающихся учёных Президиума РАН 1 1
Государственная премия СССР - Премия ЦК КПСС и Совета Министров СССР 16 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 1
Microsoft Imagine Cup 56 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 180 1
Up Great - Зимний город - конкурс 5 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 29 1
Fukuoka Startup Day - конкурс технологических проектов 3 1
Микроэлектроника - международный форум 3 1
CNews AWARDS - награда 347 1
Worldskills - Ворлдскиллс 92 1
Today at Apple 1 1
U.S. Department of Defense - DARPA Cyber Grand Challendge 6 1
Криптонит Startup Challenge 13 1
Digital October - конференционное пространство 90 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 10 1
Up Great - серия технологических конкурсов 9 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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