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Физика Physics область естествознания
Наука о наиболее общих законах природы, о материи, её структуре, движении и правилах трансформации
СОБЫТИЯ
|29.08.2025
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Российские физики выявили кристалл, который можно использовать для массового производства квантовых чипов
переносом или преобразованием данных: в квантовых коммуникациях, сетях и спин-фотонных интерфейсах», — сказала участница исследования Екатерина Дмитриева. В научный коллектив вошли директор Института физики КФУ Марат Гафуров, научный сотрудник НИЛ «Перспективные платформы для спиновых квантовых манипуляций» Фадис Мурзаханов, доцент кафедры квантовой электроники и радиоспектроскопии Георгий
|30.07.2025
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Физики ТПУ разработали квантовую модель для описания процессов в атомном ядре до его разрыва
ить вероятность образования фрагментов той или иной массы и предположить их направление движения и количество вращений», — сказал руководитель проекта, профессор отделения математики и математической физики Инженерной школы ядерных технологий Николай Антоненко. Разработанная модель подходит для квантово-механического описания угловых колебаний в системе, состоящей из двух касающихся ядер. Э
|16.07.2025
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Физики СПбГУ создали микрорезонатор с рекордной для Европы эффективностью
тически важно для квантовых вычислений. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. Последние два десятилетия ознаменовались колоссальным прогрессом в области поляритоники — междисциплинарной области физики, изучающей режим сильной связи света и вещества, который характеризуется образованием поляритонов. Это частицы, сочетающие свойства света (фотонов) и материи (экситонов) и обладающие уни
|19.06.2025
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Российские физики создали источник плазмы для использования в передовых литографах
Плазма для литографов Ученые Института ядерной физики СО РАН (ИЯФ СО РАН) и Федерального исследовательского центра Институт прикладной физики РАН (ИПФ РАН) разрабатывают технологию создания стабильного источника экстремального вакуум
|04.06.2025
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Генеративный ИИ помог физикам заполнить пробелы в данных с микроскопа
ацию. Её определением традиционно занимается область статистической физики под названием полимерная физика. Та форма, в которую сворачиваются полимерные цепи ДНК, влияет на активность генов, де
|20.05.2025
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RDW Computers и «Физика сети» создадут защищенную ИТ-инфраструктуру
Российский производитель вычислительной техники ООО «РДВ Технолоджи» (бренд RDW Computers) и комплексный системный интегратор полного цикла OOO «Физика сети» заключили партнерское соглашение. Это шаг к выработке общей стратегии достижения бизнес-целей и тактики комплексного внедрения импортозамещающих решений в ИТ-инфраструктуру российс
|12.05.2025
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Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
мать и контролировать переходы между этими состояниями — являются центральными проблемами в области физики конденсированного состояния и материаловедения. Решение этих проблем может привести к
|05.05.2025
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«Т-Банк» включил физику в свои образовательные программы для школьников и студентов
; расширение функционала тренажера «Число Т», добавление задач по физике, доступных с 1 мая 2025 г. Физика в тренажере «Число Т» В тренажере «Т-Банка» «Число Т» все желающие могут улучшить свои
|10.04.2025
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Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем
я теоретически может двигаться в обоих направлениях. Это открытие может изменить понимание времени, физики и Вселенной.Что, если движение времени не так фиксировано, как мы предполагаем? Вместо
|10.03.2025
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Физики СПбГУ предложили новую оперативную память для компьютера, работающего с информацией в виде света
ее нагреваются и потребляют меньше энергии по сравнению с традиционными полупроводниковыми устройствами, однако их интеграция с электронными системами требует создания принципиально новых технологий. Физики Санкт-Петербургского государственного университета предложили новый способ такого хранения света с помощью явления трехимпульсного фотонного эха в магнитном поле, что в перспективе может
|26.02.2025
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МФТИ: нейросети не могут заменить репетитора при подготовке к ЕГЭ по физике
редметы, связанные с техническими и инженерными направлениями. Одним из ключевых экзаменов остается физика, которую в этом году решили сдавать 117 тыс. школьников, что на 7 тыс. больше, чем в 2
|22.01.2025
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Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
т существующие гамма- и нейтринные телескопы. Хотя пока не было обнаружено никаких окончательных взрывов ПЧД, новое исследование предполагает, что эти редкие события могут стать ключом к началу новой физики. Художественная концепция излучения Хокинга, испускаемого черной дырой. Изображение: Victor de Schwanberg В недавнем исследовании представлены инновационные методы изучения ПЧД на послед
|21.01.2025
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VK и НИУ ВШЭ запускают Школу информатики, физики и технологий
и ML-разработчиков. Студенты бакалаврских и магистерских программ смогут решать сложные задачи в сфере ИИ и будут работать над реальными кейсами и технологиями VK. В рамках запуска Школы информатики, физики и технологий будут реализованы две программы бакалавриата и две программы магистратуры. Учебные программы спроектированы под руководством ведущих экспертов НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург и де
|13.12.2024
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YandexGPT в 3 раза ускорила проверку работ на олимпиаде «Турнир Ломоносова» по физике, химии и астрономии
«Яндекс» и МФТИ научили нейросеть оценивать ответы онлайн-этапа школьной олимпиады «Турнир Ломоносова». Впервые YandexGPT проверила 35 тыс. работ по трем предметам — физике, химии и астрономии. Это позволило сократить этап оценки работ с трех месяцев до одного, сохранив качество проверки на прежнем уровне. В итоге участники быстрее получили результаты, а эк
|02.12.2024
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DIS Group и «Физика сети» объявили о стратегическом партнерстве в сфере внедрения российских решений по управлению данными
«Физика сети» и DIS Group заключили соглашение о совместном продвижении единой российской платформы по управлению данными для государственных и коммерческих организаций, которая включает ETL-реш
|10.09.2024
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Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной
етрии обращения времени, потенциально объясняя асимметрию материи-антиматерии во Вселенной. Впервые физики-ядерщики провели точные измерения короткоживущей радиоактивной молекулы — монофторида
|03.09.2024
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vStack и «Физика сети» объявили о старте стратегического партнерства
Компания vStack, разработчик гиперконвергентной платформы виртуализации корпоративного уровня, и «Физика сети», системный интегратор полного цикла, объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве. В рамках этого сотрудничества системный интегратор «Физика сети» будет пр
|04.06.2024
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Ученые НИУ ВШЭ нашли способ анализировать качество сотовой связи с помощью вычислительной физики
Ученые Лаборатории вычислительной физики МИЭМ НИУ ВШЭ разработали новую модель анализа коммуникационных сетей, которая может зн
|18.05.2024
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Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона
ся в ответ более отчетливо, чем если бы они взаимодействовали с другими типами мод. После того, как физики завершили серию измерений, они проверили экспериментальный образец при помощи созданно
|08.05.2024
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Российские физики разработали способ ускорения квантовых вычислений
Новый подход Российские физики разработали подход, который позволит ускорить проведение логических операций с участием трех кубитов, квантовых битов, при работе квантовых компьютеров на базе сверхпроводников. Это позв
|03.05.2024
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Физики СПбГУ разработали новый способ соединения углеродных нанотрубок с подложкой для суперконденсаторов
рерывного пучка ионов гелия», — сказал один из авторов работы, старший научный сотрудник СПбГУ (кафедра электроники твердого тела) Петр Корусенко. Чтобы определить эффективность предложенного метода, физики Санкт-Петербургского университета провели ряд исследований для выявления оптимального времени облучения нанотрубок. Оказалось, что наилучший результат достигается после 20 минут облучени
|26.02.2024
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Мультимедийная энциклопедия резидента ОЭЗ «Технополис Москва» помогает школьникам изучать биологию, химию и физику
ля могут добавлять собственные материалы и создавать уроки с учетом потребностей учеников. Упор сделан на изучение таких естественно-научных дисциплин, как биология, химия, окружающий мир, введение в физику. «Компания постоянно расширяет линейку образовательных продуктов. Среди них немало уникальных разработок – у резидента особой экономической зоны столицы уже 35 патентов на изобретения»,
|31.01.2024
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Физики показали новый способ предсказания свойств магнитных сплавов с помощью машинного обучения
ов, старший научный сотрудник Сколковского института науки и технологий и доцент кафедры химической физики функциональных материалов МФТИ: «Наш коллектив занимается разработкой машинно-обучаемы
|30.01.2024
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Физики показали новый способ предсказания свойств магнитных сплавов с помощью машинного обучения
ков, старший научный сотрудник Сколковского института науки и технологий, доцент кафедры химической физики функциональных материалов МФТИ: «Наш коллектив занимается разработкой машинно-обучаемы
|15.08.2023
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К началу учебного года на проспекте ученого-физика Столетова в Волгограде разогнали мобильный интернет
или представители МТС. Проспект Столетова, где установили новое телеком-оборудование МТС, носит имя физика и профессора Императорского Московского университета Александра Столетова, который вне
|28.07.2023
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Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы
ме также присутствует два кубита для генерации и детектирования фононов.В опыте были использованы фононы, высота звука которых примерно в миллион раз выше, чем способно распознать ухо человека. Когда физики отправили одиночный фонон в светоделитель, вместо разделения он перешел в квантовую суперпозицию — состояние, в котором частица одновременно отражается и передается. И ученые смогли подд
|05.07.2023
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Экзотическая материя: физики наткнулись на материал, состоящий из бозонов
собой муаровую сверхрешетку.В муаровых сверхрешетках и ранее наблюдалось множество нетрадиционных электронных состояний. Однако разработка бозонных фаз оставалась в значительной степени неизученной. Физики Калифорнийского университета сообщили о наблюдении некоторых интересных свойств материалов и открытии нового состояния материи — бозонного коррелированного изолятора. Авторы работы, опуб
|03.07.2023
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Физики создали наноразмерное оптоволокно для компьютеров будущего
создания оптических наноустройств. Такие материалы должны пропускать видимый свет (а еще лучше ультрафиолетовый) и иметь низкие оптические потери. В качестве одного из таких перспективных материалов физики из Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ с коллегами изучили фосфид галлия. Ученые изготовили волноводы из его нанокристаллов, определили минимальный допустимый диаметр, при которо
|02.05.2023
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Прорыв в фотонных технологиях — физики наблюдали отражение электромагнитных сигналов во времени
рхностью зеркала — процесс для нас естественный. Световые волны отражаются от зеркальной поверхности. формируя изображение, и отправляются в новое путешествие по пространству. Более шести десятилетий физики размышляли о возможности наблюдения аналогичных временных отражений. Авторы нового исследования в Nature Physics наконец-то воплотили теорию в жизнь, получив первое экспериментальное сви
|05.10.2022
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Профессор НИЯУ МИФИ разъяснил ценность достижений нобелевских лауреатов по физике
эту корреляцию нельзя сравнить ни с чем, что мы наблюдаем в окружающей действительности. По словам физика, перепутанные состояния могут быть совершенно независимыми друг от друга. «Они могут н
|04.10.2022
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ИИ упростил решение известной задачи квантовой физики со 100 тыс. уравнений до четырех
Посчитать на пальцах С помощью искусственного интеллекта (ИИ) физики смогли радикально оптимизировать известную квантовую проблему, которая до недавнего вр
|04.08.2022
|Физики уверены, что обнаружили замену кремнию — это лучший в мире полупроводник
|29.06.2022
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Физики соединили два кристалла времени в невозможном ранее эксперименте
апля), другой касается открытой поверхности (красная капля). Изображение: Autti et al. В дальнейшем физики планируют продолжить объединение таких систем, в том числе с целью обнаружения майоран
|20.06.2022
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Физики синтезировали графин — его пытались создать более 10 лет
ядоченные структуры и кристаллические решетки, например, как в синтетических ДНК-подобных полимерах.Физики использовали два разных гексаалкинилзамещенных бензола как сомономеры, что позволило с
|14.06.2022
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На пути к квантовому Интернету: физики телепортировали данные по элементарной сети
Физики мечтали о квантовых сетях с 1980-х годов, когда появились первые планы квантовых компьютеров. Эти компьютеры рассчитаны по законам квантовой физики, где квантовые биты — кубиты — могут быть не только «0» или «1», но и «0» и «1» одновременно. Это позволяет компьютерам выполнять вычисления, которые невозможны даже для самых лучших суп
|01.04.2022
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Изображение с телескопа Уэбба раздвигает границы законов физики
изображение находится в четком фокусе. То есть достигнуто так называемое «дифракционно-ограниченное выравнивание» телескопа — изображения сфокусированы настолько точно, насколько это позволяют законы физики. Когда свет проходит через линзу, он формирует центральное изображение, а затем круг из «дифракционных колец» вокруг него. Дифракционный предел, основанный на длине волны, оптической сил
|02.03.2022
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Электричество из пустоты: физики воссоздали в лаборатории эффект Швингера
итное поле как бы разлагает вакуум на элементарные частицы — электроны и позитроны. При этом законы физики остаются нерушимыми, так как электрон и позитрон имеют противоположные электрические з
|25.01.2022
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Лунный коллайдер частиц может перевернуть основы физики
анный на сайте научных статей и препринтов arXiv, утверждает, что Луна хорошо подходит для изучения физики высоких энергий. Коллайдеры частиц сталкивают кванты, такие как протоны и электроны, н
|13.01.2022
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Вселенная сама может нарушать законы физики
ти уравнение, описывающее все происходящее во Вселенной, пытаются в Брауновском университете (США). Физики Университета Брауна в соавторстве со специалистами по машинному обучению представили п
|08.11.2021
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Фотонно-фононный прорыв: физики соединили два состояния вещества
аний решетки. Напомним, что фотоны — это безмассовые частицы, способные существовать, только двигаясь со скоростью света, а фононы — кванты колебаний атомов кристаллической решетки или звуковых волн. Физики впервые смогли объединить два состояния материи, скомбинировав фотоны с фононами Топологические краевые состояния образовавшихся фонон-поляритонов (составных квазичастиц, возникающих при
Физика и организации, системы, технологии, персоны:
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