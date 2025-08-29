Физика - Physics - область естествознания

Российские физики выявили кристалл, который можно использовать для массового производства квантовых чипов переносом или преобразованием данных: в квантовых коммуникациях, сетях и спин-фотонных интерфейсах», — сказала участница исследования Екатерина Дмитриева. В научный коллектив вошли директор Института физики КФУ Марат Гафуров, научный сотрудник НИЛ «Перспективные платформы для спиновых квантовых манипуляций» Фадис Мурзаханов, доцент кафедры квантовой электроники и радиоспектроскопии Георгий

Физики ТПУ разработали квантовую модель для описания процессов в атомном ядре до его разрыва ить вероятность образования фрагментов той или иной массы и предположить их направление движения и количество вращений», — сказал руководитель проекта, профессор отделения математики и математической физики Инженерной школы ядерных технологий Николай Антоненко. Разработанная модель подходит для квантово-механического описания угловых колебаний в системе, состоящей из двух касающихся ядер. Э

Физики СПбГУ создали микрорезонатор с рекордной для Европы эффективностью тически важно для квантовых вычислений. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ. Последние два десятилетия ознаменовались колоссальным прогрессом в области поляритоники — междисциплинарной области физики, изучающей режим сильной связи света и вещества, который характеризуется образованием поляритонов. Это частицы, сочетающие свойства света (фотонов) и материи (экситонов) и обладающие уни

Российские физики создали источник плазмы для использования в передовых литографах Плазма для литографов Ученые Института ядерной физики СО РАН (ИЯФ СО РАН) и Федерального исследовательского центра Институт прикладной физики РАН (ИПФ РАН) разрабатывают технологию создания стабильного источника экстремального вакуум

Генеративный ИИ помог физикам заполнить пробелы в данных с микроскопа ацию. Её определением традиционно занимается область статистической физики под названием полимерная физика. Та форма, в которую сворачиваются полимерные цепи ДНК, влияет на активность генов, де

RDW Computers и «Физика сети» создадут защищенную ИТ-инфраструктуру Российский производитель вычислительной техники ООО «РДВ Технолоджи» (бренд RDW Computers) и комплексный системный интегратор полного цикла OOO «Физика сети» заключили партнерское соглашение. Это шаг к выработке общей стратегии достижения бизнес-целей и тактики комплексного внедрения импортозамещающих решений в ИТ-инфраструктуру российс

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов мать и контролировать переходы между этими состояниями — являются центральными проблемами в области физики конденсированного состояния и материаловедения. Решение этих проблем может привести к

«Т-Банк» включил физику в свои образовательные программы для школьников и студентов ; расширение функционала тренажера «Число Т», добавление задач по физике, доступных с 1 мая 2025 г. Физика в тренажере «Число Т» В тренажере «Т-Банка» «Число Т» все желающие могут улучшить свои

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем я теоретически может двигаться в обоих направлениях. Это открытие может изменить понимание времени, физики и Вселенной.Что, если движение времени не так фиксировано, как мы предполагаем? Вместо

Физики СПбГУ предложили новую оперативную память для компьютера, работающего с информацией в виде света ее нагреваются и потребляют меньше энергии по сравнению с традиционными полупроводниковыми устройствами, однако их интеграция с электронными системами требует создания принципиально новых технологий. Физики Санкт-Петербургского государственного университета предложили новый способ такого хранения света с помощью явления трехимпульсного фотонного эха в магнитном поле, что в перспективе может

МФТИ: нейросети не могут заменить репетитора при подготовке к ЕГЭ по физике редметы, связанные с техническими и инженерными направлениями. Одним из ключевых экзаменов остается физика, которую в этом году решили сдавать 117 тыс. школьников, что на 7 тыс. больше, чем в 2

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики т существующие гамма- и нейтринные телескопы. Хотя пока не было обнаружено никаких окончательных взрывов ПЧД, новое исследование предполагает, что эти редкие события могут стать ключом к началу новой физики. Художественная концепция излучения Хокинга, испускаемого черной дырой. Изображение: Victor de Schwanberg В недавнем исследовании представлены инновационные методы изучения ПЧД на послед

VK и НИУ ВШЭ запускают Школу информатики, физики и технологий и ML-разработчиков. Студенты бакалаврских и магистерских программ смогут решать сложные задачи в сфере ИИ и будут работать над реальными кейсами и технологиями VK. В рамках запуска Школы информатики, физики и технологий будут реализованы две программы бакалавриата и две программы магистратуры. Учебные программы спроектированы под руководством ведущих экспертов НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург и де

YandexGPT в 3 раза ускорила проверку работ на олимпиаде «Турнир Ломоносова» по физике, химии и астрономии «Яндекс» и МФТИ научили нейросеть оценивать ответы онлайн-этапа школьной олимпиады «Турнир Ломоносова». Впервые YandexGPT проверила 35 тыс. работ по трем предметам — физике, химии и астрономии. Это позволило сократить этап оценки работ с трех месяцев до одного, сохранив качество проверки на прежнем уровне. В итоге участники быстрее получили результаты, а эк

DIS Group и «Физика сети» объявили о стратегическом партнерстве в сфере внедрения российских решений по управлению данными «Физика сети» и DIS Group заключили соглашение о совместном продвижении единой российской платформы по управлению данными для государственных и коммерческих организаций, которая включает ETL-реш

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной етрии обращения времени, потенциально объясняя асимметрию материи-антиматерии во Вселенной. Впервые физики-ядерщики провели точные измерения короткоживущей радиоактивной молекулы — монофторида

vStack и «Физика сети» объявили о старте стратегического партнерства Компания vStack, разработчик гиперконвергентной платформы виртуализации корпоративного уровня, и «Физика сети», системный интегратор полного цикла, объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве. В рамках этого сотрудничества системный интегратор «Физика сети» будет пр

Ученые НИУ ВШЭ нашли способ анализировать качество сотовой связи с помощью вычислительной физики Ученые Лаборатории вычислительной физики МИЭМ НИУ ВШЭ разработали новую модель анализа коммуникационных сетей, которая может зн

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона ся в ответ более отчетливо, чем если бы они взаимодействовали с другими типами мод. После того, как физики завершили серию измерений, они проверили экспериментальный образец при помощи созданно

Российские физики разработали способ ускорения квантовых вычислений Новый подход Российские физики разработали подход, который позволит ускорить проведение логических операций с участием трех кубитов, квантовых битов, при работе квантовых компьютеров на базе сверхпроводников. Это позв

Физики СПбГУ разработали новый способ соединения углеродных нанотрубок с подложкой для суперконденсаторов рерывного пучка ионов гелия», — сказал один из авторов работы, старший научный сотрудник СПбГУ (кафедра электроники твердого тела) Петр Корусенко. Чтобы определить эффективность предложенного метода, физики Санкт-Петербургского университета провели ряд исследований для выявления оптимального времени облучения нанотрубок. Оказалось, что наилучший результат достигается после 20 минут облучени

Мультимедийная энциклопедия резидента ОЭЗ «Технополис Москва» помогает школьникам изучать биологию, химию и физику ля могут добавлять собственные материалы и создавать уроки с учетом потребностей учеников. Упор сделан на изучение таких естественно-научных дисциплин, как биология, химия, окружающий мир, введение в физику. «Компания постоянно расширяет линейку образовательных продуктов. Среди них немало уникальных разработок – у резидента особой экономической зоны столицы уже 35 патентов на изобретения»,

Физики показали новый способ предсказания свойств магнитных сплавов с помощью машинного обучения ов, старший научный сотрудник Сколковского института науки и технологий и доцент кафедры химической физики функциональных материалов МФТИ: «Наш коллектив занимается разработкой машинно-обучаемы

Физики показали новый способ предсказания свойств магнитных сплавов с помощью машинного обучения ков, старший научный сотрудник Сколковского института науки и технологий, доцент кафедры химической физики функциональных материалов МФТИ: «Наш коллектив занимается разработкой машинно-обучаемы

К началу учебного года на проспекте ученого-физика Столетова в Волгограде разогнали мобильный интернет или представители МТС. Проспект Столетова, где установили новое телеком-оборудование МТС, носит имя физика и профессора Императорского Московского университета Александра Столетова, который вне

Шаг к новому типу квантового компьютера: физики расщепляют фононы ме также присутствует два кубита для генерации и детектирования фононов.В опыте были использованы фононы, высота звука которых примерно в миллион раз выше, чем способно распознать ухо человека. Когда физики отправили одиночный фонон в светоделитель, вместо разделения он перешел в квантовую суперпозицию — состояние, в котором частица одновременно отражается и передается. И ученые смогли подд

Экзотическая материя: физики наткнулись на материал, состоящий из бозонов собой муаровую сверхрешетку.В муаровых сверхрешетках и ранее наблюдалось множество нетрадиционных электронных состояний. Однако разработка бозонных фаз оставалась в значительной степени неизученной. Физики Калифорнийского университета сообщили о наблюдении некоторых интересных свойств материалов и открытии нового состояния материи — бозонного коррелированного изолятора. Авторы работы, опуб

Физики создали наноразмерное оптоволокно для компьютеров будущего создания оптических наноустройств. Такие материалы должны пропускать видимый свет (а еще лучше ультрафиолетовый) и иметь низкие оптические потери. В качестве одного из таких перспективных материалов физики из Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ с коллегами изучили фосфид галлия. Ученые изготовили волноводы из его нанокристаллов, определили минимальный допустимый диаметр, при которо

Прорыв в фотонных технологиях — физики наблюдали отражение электромагнитных сигналов во времени рхностью зеркала — процесс для нас естественный. Световые волны отражаются от зеркальной поверхности. формируя изображение, и отправляются в новое путешествие по пространству. Более шести десятилетий физики размышляли о возможности наблюдения аналогичных временных отражений. Авторы нового исследования в Nature Physics наконец-то воплотили теорию в жизнь, получив первое экспериментальное сви

Профессор НИЯУ МИФИ разъяснил ценность достижений нобелевских лауреатов по физике эту корреляцию нельзя сравнить ни с чем, что мы наблюдаем в окружающей действительности. По словам физика, перепутанные состояния могут быть совершенно независимыми друг от друга. «Они могут н

ИИ упростил решение известной задачи квантовой физики со 100 тыс. уравнений до четырех Посчитать на пальцах С помощью искусственного интеллекта (ИИ) физики смогли радикально оптимизировать известную квантовую проблему, которая до недавнего вр

Физики соединили два кристалла времени в невозможном ранее эксперименте апля), другой касается открытой поверхности (красная капля). Изображение: Autti et al. В дальнейшем физики планируют продолжить объединение таких систем, в том числе с целью обнаружения майоран

Физики синтезировали графин — его пытались создать более 10 лет ядоченные структуры и кристаллические решетки, например, как в синтетических ДНК-подобных полимерах.Физики использовали два разных гексаалкинилзамещенных бензола как сомономеры, что позволило с

На пути к квантовому Интернету: физики телепортировали данные по элементарной сети Физики мечтали о квантовых сетях с 1980-х годов, когда появились первые планы квантовых компьютеров. Эти компьютеры рассчитаны по законам квантовой физики, где квантовые биты — кубиты — могут быть не только «0» или «1», но и «0» и «1» одновременно. Это позволяет компьютерам выполнять вычисления, которые невозможны даже для самых лучших суп

Изображение с телескопа Уэбба раздвигает границы законов физики изображение находится в четком фокусе. То есть достигнуто так называемое «дифракционно-ограниченное выравнивание» телескопа — изображения сфокусированы настолько точно, насколько это позволяют законы физики. Когда свет проходит через линзу, он формирует центральное изображение, а затем круг из «дифракционных колец» вокруг него. Дифракционный предел, основанный на длине волны, оптической сил

Электричество из пустоты: физики воссоздали в лаборатории эффект Швингера итное поле как бы разлагает вакуум на элементарные частицы — электроны и позитроны. При этом законы физики остаются нерушимыми, так как электрон и позитрон имеют противоположные электрические з

Лунный коллайдер частиц может перевернуть основы физики анный на сайте научных статей и препринтов arXiv, утверждает, что Луна хорошо подходит для изучения физики высоких энергий. Коллайдеры частиц сталкивают кванты, такие как протоны и электроны, н

Вселенная сама может нарушать законы физики ти уравнение, описывающее все происходящее во Вселенной, пытаются в Брауновском университете (США). Физики Университета Брауна в соавторстве со специалистами по машинному обучению представили п