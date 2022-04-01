Физика Physics область естествознания
Наука о наиболее общих законах природы, о материи, её структуре, движении и правилах трансформации
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