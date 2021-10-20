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ВТБ
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20.10.2021 Xiaomi привезла в Россию планшет, который ждали много лет 1
18.10.2021 Выход на IPO показал цену крупнейшего каршеринга России и его доходы от штрафов пользователей 1
13.10.2021 «Т1» задорого купил «Мультикарту» 6
11.10.2021 Как интерес к инвестициям меняет финтех-рынок 3
08.10.2021 В России хотят использовать усиленную электронную подпись с помощью обычной SIM-карты 4
08.10.2021 Группа ИТ-компаний «Т1» собралась на IPO 4
07.10.2021 Верховный суд разберется с ценами «Мегафона» на SMS 1
06.10.2021 «Яндекс», «Ланит» и ВТБ начали строить в России завод по производству серверов 3
05.10.2021 В азербайджанском банке группы ВТБ внедрен кредитный конвейер ABLE Origination 3
04.10.2021 В России создадут фонд для разработки ПО с открытым кодом 2
01.10.2021 Сотовые башни и ЦОДы МТС вырвались на свободу 2
30.09.2021 Власти решили раздать по 20 миллиардов на каждый из проектов на российской электронике 1
27.09.2021 Минцифры доверит цифровую идентификацию чиновнику Центробанка 1
27.09.2021 Замминистра Максим Паршин: В новом этапе цифровой трансформации будут участвовать 600 компаний, которые обеспечат 40% вклада в экономику 1
27.09.2021 Qameta Software стала золотым партнером Heisenbug, крупнейшей конференции по тестированию в России 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 3
23.09.2021 Легендарный отечественный ИТ-дистрибьютор Softline выходит на двойное IPO 1
21.09.2021 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября. Завершается прием заявок 1
21.09.2021 ВТБ поделил с боксерами контроль над спортивными ставками в интернете 5
20.09.2021 На всех станциях метро заработала оплата лицом 2
17.09.2021 Конференция «Современный цифровой офис: технологии и решения» состоится 26 октября 2021 года 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 Platforma запустила сервис дистанционной оценки повреждений у машин с помощью нейросети 2
14.09.2021 Российский разработчик «железа» выпускает чип собственной микроархитектуры. Не ARM 1
13.09.2021 С октября поездку на метро в Москве можно будет оплатить «лицом» 7
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
09.09.2021 Клиенты «ВТБ Онлайн» смогут просматривать уведомления в дополненной реальности 4
08.09.2021 ВТБ запустил третий сезон оплачиваемых стажировок для ИТ-специалистов 5
08.09.2021 Фонд «Сколково» и Accenture проводят конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» 1
07.09.2021 В России массово закрываются отделения банков 1
03.09.2021 «Т1» запускает в России производство серверов 1
02.09.2021 ВТБ стал лучшим банком для МСБ в России по версии премии Global Banking & Finance Awards 7
02.09.2021 В 2022 г. беспилотные грузовики начнут ездить между Москвой и Питером 1
01.09.2021 Минцифры придумало, как в разы увеличить продажи российского «железа» 2
31.08.2021 ВТБ внедрил собственную платформу для интегрированного управления рисками 4
31.08.2021 Фонд «Сколково» и Accenture приглашают на конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» 1
30.08.2021 Российские гидроэлектростанции мигрируют с ОС и СУБД Microsoft на отечественное ПО 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
26.08.2021 Правительство обяжет крупнейшие госкомпании закупать российскую электронику 1
25.08.2021 ВТБ внедрил уникальную разработку – новое единое оперативное хранилище данных 1

Публикаций - 1669, упоминаний - 5167

ВТБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 257
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 140
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 103
Yandex - Яндекс 4098 73
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 67
VK - Mail.ru Group 2482 66
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 65
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 64
Microsoft Corporation 10997 62
SAP SE 3207 46
Oracle Corporation 3331 42
Ростех - Ростехнологии 2230 39
IBM 3524 34
Huawei 2723 32
Cinimex - Синимекс 160 31
Samsung Electronics 5627 31
3726 29
Ланит ГК 1154 28
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 27
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 26
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 26
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 24
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 24
Google LLC 7124 22
АФК Система ПАО 990 22
Ростелеком Связьинвест 692 21
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 20
Крок 1219 20
Softline - Софтлайн 1472 20
iTeco - Ай-Теко 713 19
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 19
Intel Corporation 4143 18
Ситилабс 25 18
Центр2М - Center2М 47 18
Такском - Taxcom 119 18
Инфосистемы Джет 675 18
Schneider Electric 408 18
Schneider Electric Secure Power 44 17
Микрон - Micron 365 17
Rimini Street 38 17
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 241
Газпромбанк - ГПБ 692 175
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 91
ВТБ24 583 90
Альфа-Банк 1122 89
ПСБ - Промсвязьбанк 613 87
Почта Банк 289 82
Почта России ПАО 1570 79
РЖД - Российские железные дороги 1081 75
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 72
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 71
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 64
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 62
X5 Group 599 59
Уралсиб Банк 389 55
Visa International 1343 53
X5 Group - Пятерочка 559 49
РСХБ - Россельхозбанк 183 48
Открытие ФК 538 44
Ингосстрах СПАО 210 43
МТС банк 254 40
Аэрофлот 492 40
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 37
НСПК - Национальная система платежных карт 257 36
Совкомбанк ПАО 147 35
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 31
СКБ-банк 86 29
Ак Барс Банк 173 29
ВТБ - Транскредитбанк 74 28
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 25
Газпром нефть 380 24
МКБ - Московский кредитный банк 268 24
Газпром ПАО 518 24
Интер РАО ПАО 158 23
Qiwi 783 23
ПГК - Первая грузовая компания 98 22
Возрождение - Коммерческий банк 98 22
Segezha Group - Сегежа Групп 85 21
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 21
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 21
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 147
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 125
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 55
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 48
Правительство РФ 2198 45
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 38
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 37
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 37
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 36
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 35
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 34
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 33
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 30
Президент Российской Федерации 1439 30
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 29
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 29
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 25
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 22
Арбитражный суд города Москвы 339 21
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 19
Федеральное казначейство России 766 19
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 18
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 18
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 17
МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 31 16
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 15
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 14
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Счётная палата РФ 459 13
Правительство Москвы 649 13
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 12
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 11
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 10
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 9
АФТ - Ассоциация Финтех 76 23
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 7
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 6
SNIA - Storage Networking Industry Association 19 6
Gen-Z Consortium 11 6
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 6
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 6
OpenCAPI Consortium 13 6
Linux Foundation 157 5
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 4
Единая Россия - Политическая партия 171 3
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 3
Руссофт - Russoft 250 3
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 7 2
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 33 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 7 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 7 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 49 1
СРО НФА - Национальная финансовая ассоциация 2 1
АРБ - Ассоциация российских банков 81 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 188
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ВТБ Онлайн 137 124
ВТБ Мультикарта 147 73
Google Android 10750 70
Apple iOS 5741 57
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 47
Samsung Pay 238 36
ВТБ Мои Инвестиции 34 34
Apple Pay 385 33
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 32
Google Play - Google Store - Android Market 2515 30
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 28
Apple - App Store 2198 28
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 27
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 27
Google Pay - Google Android Pay 297 22
1С:ERP Управление предприятием 203 19
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 18
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 18
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 24 17
Java - Язык программирования 1166 16
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 16
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 15
VK - Mail.ru Одноклассники 848 14
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 12
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 12
ВТБ Мультибонус 14 12
Microsoft SQL Server 789 11
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 11
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 11
Alibaba Group - AliPay 65 10
Яндекс.Маркет 439 10
Apache Hadoop 339 10
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Microsoft Windows 10 6602 9
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СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 8
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SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 8
Yadro Tatlin.archive - платформа хранения данных (СХД) 19 8
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 8
Кулик Вадим 113 79
Чугунов Никита 53 53
Киричек Алексей 66 45
Потапов Владимир 40 38
Путин Владимир 1820 33
Ананьев Алексей 88 29
Костин Андрей 45 29
Дергунова Ольга 56 28
Сирота Юрий 38 27
Петров Михаил 88 26
Ананьев Дмитрий 53 26
Сыкулев Андрей 57 26
Осеевский Михаил 221 25
Солонин Спартак 25 24
Абакумов Евгений 103 23
Свириденко Кирилл 37 23
Печатников Анатолий 24 23
Карпов Иван 41 23
Чаркин Евгений 182 22
Сотин Денис 102 22
Клепиков Алексей 77 22
Четвернин Алексей 651 22
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Валчев Стоян 44 20
Емелин Александр 25 20
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Урьяс Вадим 76 19
Казарин Станислав 100 19
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Генкина Екатерина 24 18
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 23
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 18
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 17
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 13
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 11
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 11
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 10
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 10
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 9
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 8
Страховой брокер 13 8
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 8
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 8
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 7
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 7
ИИС - Индивидуальный инвестиционный счет 26 6
Аутсорсинг 84 6
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 235 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 6
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 5
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 5
ОФЗ - Облигации федерального займа 8 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 5
ЕСН - Единый социальный налог 66 5
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 5
Кодекс этики использования данных 8 4
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 4
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 40
Коммерсантъ - Издательский дом 480 36
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 34
Ведомости 259 15
Forbes - Форбс 441 11
TAdviser - Центр выбора технологий 214 10
Thomson Reuters - Рейтер 1708 10
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 9
Эксперт ГК 13 9
Прайм - Агентство экономической информации 527 7
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 5
РИА Новости 654 5
The Bell - Издание 34 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 4
РОИ - Российская общественная инициатива 68 3
Стрим-ТВ - телекомпания 79 3
Известия ИД 59 3
FT - Financial Times 246 3
Bloomberg 785 3
Нецифровая экономика - telegram-канал 26 2
Российская газета 91 2
The Wall Street Journal 709 2
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D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 2
Россия 24 - телеканал 86 2
NYT - The New York Times 505 2
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 2
Из рук в руки - irr.ru 24 2
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СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 2
НТВ - Телекомпания 163 2
Московский Комсомолец - МК - Газета 15 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Радио России - радиостанция 30 1
Главбух 5 1
CNews TV 461 1
CNews Analytics 1988 58
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 42
IDC - International Data Corporation 2708 21
Gartner 2187 11
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 3
Интерфакс-100 11 3
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 3
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 14 3
Медиалогия 37 3
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 13 2
IDC Russia - IDC Россия 115 2
Markswebb 21 2
TelecomDaily ИАА 112 2
500 Startups 23 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 2
RAEX - Эксперт РА 49 2
Fortune Global 500 160 2
BCG - Boston Consulting Group 43 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 2
IDC Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 5 1
Forrester Wave 19 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 26 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 2 1
IDC FinTech Ranking 3 1
Forrester Research 385 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
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IDC EMEA Quarterly Server Tracker 21 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 13
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 7
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 5
ИРРИ - Институт русского реалистического искусства 5 4
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 190 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 4
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 16 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 3
ИРИ - Институт развития интернета 94 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 2
МЭИ - Московский энергетический институт 38 2
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 2
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РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 13 1
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СПбГУ - Высшая школа менеджмента 4 1
НИА ФАУ - Национальный институт аккредитации Федеральное автономное учреждение 1 1
Сбербанк Школа 21 6 1
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 2 1
МГПУ ИЦО - Институт цифрового образования 2 1
ВТБ Школа Банка 1 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 12 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет 3 1
РЭШ - Российская электронная школа 8 1
Открытое образование 5 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 11 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 31 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
РАН - Российская академия наук 315 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 38
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 26
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Час кода - международное движение 11 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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