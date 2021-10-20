Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВТБ
Внешторгбанк ПАО
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1669, упоминаний - 5167
ВТБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кулик Вадим 113 79
|Чугунов Никита 53 53
|Киричек Алексей 66 45
|Потапов Владимир 40 38
|Путин Владимир 1820 33
|Ананьев Алексей 88 29
|Костин Андрей 45 29
|Дергунова Ольга 56 28
|Сирота Юрий 38 27
|Петров Михаил 88 26
|Ананьев Дмитрий 53 26
|Сыкулев Андрей 57 26
|Осеевский Михаил 221 25
|Солонин Спартак 25 24
|Абакумов Евгений 103 23
|Свириденко Кирилл 37 23
|Печатников Анатолий 24 23
|Карпов Иван 41 23
|Чаркин Евгений 182 22
|Сотин Денис 102 22
|Клепиков Алексей 77 22
|Четвернин Алексей 651 22
|Шевченко Владимир 135 22
|Дьяченко Валерий 66 21
|Валчев Стоян 44 20
|Емелин Александр 25 20
|Прохорова Алла 45 19
|Семенихин Игорь 37 19
|Урьяс Вадим 76 19
|Казарин Станислав 100 19
|Трофимова Людмила 31 19
|Генкина Екатерина 24 18
|Лебедев Антон 28 18
|Васильев Владислав 39 18
|Степченков Максим 36 18
|Халматов Максим 45 18
|Нестеров Алексей 79 18
|Рубин Адар 28 18
|Богданов Кирилл 90 18
|Егоров Владимир 52 18
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658090.
Создано именных указателей - 46328.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658090.
Создано именных указателей - 46328.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru