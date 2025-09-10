МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет

В России импортозаместили криостаты, необходимые для работы квантовых компьютеров Юрта и яранга для квантовых вычислений Специалисты из МГТУ им. Н.Э. Баумана, Всероссийского НИИ автоматики им. Н.Л. Духова и компании «Криотрейд ин

«Инферит» (кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline) готовит инженеров будущего: студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана прошли практику на базе российского ИТ-вендора Х» ГК Softline) завершил первую летнюю практику для студентов кафедры «Информационная безопасность» МГТУ им. Н.Э. Баумана. Будущие инженеры освоили прикладные навыки по разработке безопасного П

МГТУ и «Ростелеком» объединят усилия для развития сферы разработки игр в России нт подписали заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Антон Годовиков и ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин. Меморандум определяет широкий спектр видов совместной де

Студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана учатся работать в ОС «МСВСфера» 9 от «Инферит» Студенты кафедры «Информационная безопасность» МГТУ им. Н.Э. Баумана изучают основы работы российской ОС «МСВСфера» 9 от «Инферит» (ГК Softl

Екатерина Вайц, МГТУ им. Н.Э. Баумана: Мы хотим сформировать активное профессиональное сообщество в сфере ИБ огии, ранее мало используемые в практике. Екатерина Вайц, заместитель директора РУНЦ «Безопасность» МГТУ им. Н.Э. Баумана: Образовательные программы как высшего образования, так и дополнительно

Security Vision и МГТУ им. Н.Э. Баумана расскажут об информационной безопасности на PHDays еждународного киберфестиваля Positive Hack Days в «Лужниках» будет работать стенд Security Vision и МГТУ им. Н.Э. Баумана. Гостей ожидает насыщенная программа с множеством интерактивных зон, гд

В России разработали технологию, которая ускорит создание квантовых компьютеров ботку представил нанотехнологический центр «Шухов.Нано» — совместный проект кластера «Квантум Парк» МГТУ им. Н.Э. Баумана, и ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова». Преимущество для масштабирования Техно

САТЕЛ и МГТУ им. Н.Э. Баумана создают технологический альянс ширения форматов взаимодействия между наукой и бизнесом. Национальный исследовательский университет МГТУ им. Н.Э. Баумана в партнерстве с нашей компанией создаст прочный фундамент для российско

МГТУ ГА и Comindware заключили соглашение Московский государственный технический университет гражданской авиации (МГТУ ГА) и компания Comindware, российский разработчик решений для управления бизнес-процессами, объявили о начале сотрудничества в сфере образования. В рамках партнерства Comindware предостави

«Сравни» и Бауманка запустили курс по оптимизации аналитических запросов Финансовый маркетплейс «Сравни» совместно с Центром карьеры МГТУ им. Н.Э. Баумана запустил образовательную программу по оптимизации аналитических запросов «Deep dive into SQL and DWH: пишем эффективные аналитические запросы». Лекции прошли в онлайн- и о

ИТ-холдинг «Т1» и МГТУ им. Н.Э. Баумана будут развивать совместные образовательные проекты ИТ-холдинг «Т1» и Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана заключили соглашение о со

Security Vision создала SOC в МГТУ им. Н.Э. Баумана , мониторинг подозрительных событий, выявление инцидентов и оперативное реагирование на них. Данная работа является неотъемлемой частью реализация стратегий по повышению информационной безопасности в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Кроме того, SOC станет образовательной платформой для студентов и слушателей программ дополнительного профессионального образования, предоставляя им возможность получать

В России разработан полимер, «способный защитить БПЛА от огня и перегрева» ый сотрудник Центра компетенций НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана Александр Хин, авторы усовершенствовали технологию получения полиэфирми

МГТУ им. Н.Э. Баумана и BPMSoft подписали соглашение о сотрудничестве в ИТ-холдинг LANSOFT), разработчик low-code платформы для автоматизации бизнес-процессов BPMSoft, и МГТУ им. Н.Э. Баумана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ-образования. Церемония

Positive Technologies запустила новый поток программы по практической кибербезопасности для ИТ и ИБ-преподавателей подавательской деятельности, — отметил Борис Падалкин, первый проректор-проректор по учебной работе МГТУ им. Н.Э. Баумана. — Опыт МГТУ им. Н.Э. Баумана в области информационной безопасно

В магистратуру с «Микроном»: целевое обучение в пяти профильных вузах в конкурсе на целевое обучение в магистратуре в одном из пяти ведущих профильных российских вузов: Московском государственном техническом университете им. Н.Э. Баумана (НИУ МГТУ им. Н.Э. Баума

Эксперты «Экзон» готовят студентов МГТУ им. Баумана ИТ в стройке Специалисты цифровой платформы «Экзон» (входит в единый цифровой контур «Аметист Групп») в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве с российским техническим вузом МГТУ им. Баумана начали готовить будущих ИТ-специалистов работе в области строительства. Об этом CNews сообщили представители «Экзон». Студенты кафедры РК6 «Системы автоматизированного проектир

«ИЦ Телеком-Сервис» построил мультимедийный комплекс для нового многофункционального научно-образовательного центра МГТУ имедийный и аудиовизуальный комплекс для нового многофункционального научно-образовательного центра МГТУ им. Н. Э. Баумана (Госпитальная набережная, 4с1А). В рамках проекта «ИЦ Телеком-Сервис»

ГК «Солар» и МГТУ им. Н.Э. Баумана объединяют знания и опыт для построения комплексной лаборатории ИБ ГК «Солар» в качестве технологического партнера МГТУ им. Н.Э. Баумана реализует совместные проекты в сфере безопасной разработки программного

В России запустят производство квантовых процессоров для суперкомпьютеров Производство квантовых процессоров Московский государственный технический университет (МГТУ им. Н. Э. Баумана) вместе с индустриальным партнером, ВНИИА им. Н. Л. Духова, планирует

В «Московской технической школе» открыли три курса по искусственному интеллекту в промышленности ичного правительства «Московская техническая школа» совместно с Центром дополнительного образования МГТУ им. Н.Э. Баумана разработал и запустил три программы дополнительного профессионального о

МГТУ им. Баумана привлек Angara Security к разработке учебно-методических материалов В МГТУ им. Н.Э. Баумана на базе кафедры «Защита информации» разработан курс профессиональной пе

«Швабе» будет готовить кадры для оптической отрасли в Вологодской области Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» в сотрудничестве с МГТУ им. Н.Э. Баумана, Вологодским научным центром РАН и Вологодским государственным универси

Концерн «Автоматика» заключил соглашение о сотрудничестве с МГТУ им. Баумана ениям подготовки; проводить профессиональную ориентацию обучающихся для поступления после окончания МГТУ им. Н.Э. Баумана на работу, а также создать условия для повышения качества подготовки об

В индустриальном парке «Руднево» откроется центр компетенций «Беспилотные авиационные системы» оны (ОЭЗ) «Технополис Москва» разместится Центр компетенций «Беспилотные авиационные системы» (БАС) МГТУ им. Н.Э. Баумана. Его задача – формирование и реализация эффективной технологической пол

Денис Мантуров оценил научные разработки МГТУ им. Н.Э. Баумана председателя Правительства России, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров посетил МГТУ им. Н.Э. Баумана, где осмотрел новейшие научные разработки бауманцев, провел встречу с р

«Тринити» подготовит студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана к взрослой жизни «Тринити», системный интегратор и производитель оборудования для ИТ-инфраструктуры, и МГТУ им. Н.Э. Баумана, технологический университет, подписали меморандум о работе по нескольк

«Тринити» поможет в подготовке студентов МГТУ «Тринити», системный интегратор и производитель оборудования для ИТ-инфраструктуры, и МГТУ им. Н.Э. Баумана, ведущий технологический университет, подписали меморандум о работе по

Оставшийся без Windows МГТУ Баумана совершил грандиозный переход на российский Linux м вузам – российская ОС Представители группы компаний «Астра» сообщили CNews о переводе российского МГТУ им. Н.Э. Баумана на отечественный Linux-дистрибутив Astra Linux. На апрель 2022 г. данна

После демарша Microsoft «Бауманка» перешла с зарубежного софта на российскую САПР ерехода университета с одного ПО на другое в части выбора, тестирования и разработки рекомендаций. «Бауманка» перешла на российский САПР От каких именно зарубежных программных продуктов МГТУ от

Ректоры «Вышки» и «Бауманки» заменили иностранцев в VK ascope. Кроме того, в совет директоров VK в качестве неисполнительного директора вошел и.о. ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин. Ранее он был гендиректором Центрального института авиаци

АФК «Система» и МГТУ объявили о сотрудничестве е, подписанное председателем совета директоров АФК «Система» Владимиром Евтушенковым и и.о. Ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаилом Гординым, предусматривает проведение совместных фундаментальны

На фоне санкций «Бауманка» переезжает с Autodesk на российские САПР озамещение в «Бауманке» Как выяснил CNews, усилиями Минцифры МГТУ им. Н. Э. Баумана (в просторечии «Бауманка») откажется от использования зарубежных инженерных программ в пользу российского про

НИИ «Восход» переведет Бауманку на российское ПО после отказа Microsoft поставлять ей софт идии Подведомственный Минцифры НИИ «Восход» получит 216 млн руб. из федерального бюджета на перевод МГТУ им. Н. Э. Баумана на отечественное программное обеспечение (ПО). Это следует из распоряж

МГТУ Баумана остается без Windows: Microsoft отказалась поставлять ему свое ПО думали. Лицензию Microsoft вуз приобрел в 2018 г., срок ее эксплуатации истекает в сентябре 2021 г. МГТУ им. Н.Э. Баумана готовит специалистов в области авиации, создания ракетной техники, в сф

Mail.ru group, МФТИ и МГТУ проведут для школьников олимпиаду по программированию Mail.ru group совместно ведущими техническими вузами МФТИ и МГТУ им. Н. Э. Баумана в четвертый раз запускают «Технокубок» – олимпиаду по программированию

Студенты 27 российских вузов стали амбассадорами Mail.Ru Group ческой компании в своих вузах. Программа стартует в 14 регионах и 27 крупных университетах, включая МГТУ им. Н. Э. Баумана, МФТИ, НИУ ВШЭ, Университет ИТМО, ДВФУ, УрФУ, НГУ, ВГУ и другие. Студе

SAP присоединилась к российской Ассоциации интернета вещей стали Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Московский государственный технический университет (МГТУ) им. Н. Э. Баумана. Ассоциация объединяет заинтересованные в продвижении интернета вещей

«Ланит» обучит команду Bauman Racing Team работе с Siemens PLM Software й семинар состоялся в конце 2016 г., сообщили CNews в «Ланите». Участникам проекта «Формула Студент МГТУ им. Н. Э. Баумана» (Bauman Racing Team) необходимо создать высокотехнологичный болид, от