Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех

Россия включилась в гонку за новейший стандарт связи 6G. «Сколково» спешно закупает сервера том, чтобы прийти к нему. Обещание по 5G мы выполнили — базовые станции, которые были разработаны в Сколтехе, поставлены уже в 37 регионов России. С большим интересом, осознавая весь груз ответ

В России создали фотоэлемент, который при слабой освещенности запитывает не хуже батарейки ниверситета ИТМО, заведующий лабораторией гибридной нанофотоники и оптоэлектроники Сергей Макаров. «Сколтех» Фотоэлемент из перовскита показал хорошие результаты в условиях слабой освещенности

AIRI и Сколтех представили открытую платформу для объективного сравнения алгоритмов выявления биологического возраста Команда исследователей AIRI и Сколтеха представила первую в мире открытую платформу для объективного сравнения алгоритмов выявления биологического возраста — так называемых «часов старения». Работа объединяет крупнейший в м

Код для связи будущего: в «Сколтехе» разработали более быстрое и надежное решение для сетей 6G Исследователи «Сколтеха» представили новые обобщенные LDPC-коды (Generalized Low-Density Parity-Check Codes, GLDPC) — решение, которое работает быстрее современных решений из стандарта 5G, сохраняя при этом и

УК «Аэропорты Регионов» и «Сколтех» подписали соглашение о разработке газоанализатора взрывчатых веществ чатых веществ. Ректор« Сколтеха» Александр Кулешов: «Технология электронного носа, разработанная в «Сколтехе», будет адаптирована под задачи транспортной безопасности. В лице УК «Аэропорты Реги

Более емкий анодный материал: в «Сколтехе» нашли потенциальную замену графиту в аккумуляторах первый автор работы Илья Чепкасов, старший научный сотрудник Проектного центра по энергопереходу в «Сколтехе». Полиароматические углеводороды образуются в процессах низкотемпературного горения

Центральный университет и «Сколтех» запускают совместный бакалавриат в рамках партнерства Центральный университет и Сколковский институт науки и технологий («Сколтех») объявили о начале стратегического партнерства. В рамках сотрудничества запускается

Сколтех подвёл итоги 2024 года Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) представил годовой отчёт за 2024 год в формате интерактивного онлайн-доклада. Отчёт

МФТИ и «Сколтех» открывают магистерскую программу двух дипломов для подготовки специалистов на стыке науки и бизнеса построена по сетевой модели: 2/3 программы реализуется в МФТИ как в базовой организации и 1/3 — в «Сколтехе». Подобный формат позволяет подготовить специалистов, способных развиваться как в по

Микрофонарь озарит кровеносные сосуды — изнутри Ученые из «Сколтеха» модифицировали поверхность полого оптического волокна таким образом, чтобы оно могло функционировать как крошечный фонарь на медицинском зонде для исследования кровеносных сосудов и д

Новый этап оптических исследований: полностью оптический универсальный логический вентиль «разогнали» до 240 ГГц водит к дополнительным потерям», — сказал первый автор исследования, аспирант программы «Физика» в «Сколтехе» Михаил Миско. Авторы пришли к выводу, что их наблюдения согласуются с теоретическим

«Сколтех»: нейросети берут построение структурированных решеток на себя для более быстрых и точных расчетов е результатов на трехмерные области». Часть вычислений была выполнена на суперкомпьютере «Жорес» в «Сколтехе».

Искусственный интеллект помог «навести порядок» в наблюдениях за Солнцем ные из Грацского университета в Австрии и их коллеги из Сколковского института науки и технологий («Сколтех») в России и Высокогорной обсерватории Национального центра атмосферных исследований

Стартап Сколтеха «Фистех» произвёл и протестировал фотонные чипы Стартап «Фистех», созданный на базе Сколтеха, впервые в России сконструировал и успешно протестировал фотонные интегральные схемы для работы с высокочастотными сигналами с шириной полосы до 22 ГГц. Разработка нацелена на обеспече

Учёные Сколтеха научили нейросеть «сомневаться» для точности ошибки», — сказал Алексей Зайцев, доцент Сколтеха, заведующий Лабораторией прикладных исследований «Сколтех-Сбербанк».

Ученые «реабилитировали» литий-ионные аккумуляторы нового поколения, опровергнув пессимистичную гипотезу Ученые «Сколтеха» совместно с французскими коллегами из Университета Монпелье и Коллеж де Франс опровергли распространенное объяснение проблем литий-ионных аккумуляторов следующего поколения. По мере э

ИИ ускорит постановку диагноза по снимку сетчатки глаза Исследователи из совместной лаборатории «Сколтеха» и Университета Шарджи и их коллеги из Института AIRI автоматизировали анализ снимков сетчатки глаза для диагностики диабетической ретинопатии — повреждения сетчатки при сахарном диабе

Ученые «Сколтеха» научили нейросети «дорисовывать» облака и снег Исследователи Центра искусственного интеллекта «Сколтеха» Никита Беляков и Светлана Илларионова представили новую методику семантической сегментации мультиспектральных данных, с помощью которой можно распознавать облака, тени и снежные участ

Запатентован экономичный способ изготовления катодного материала, который улучшит характеристики литий-ионных аккумуляторов Исследователи из «Сколтеха» запатентовали инновационную технологию производства высококачественного феррофосфат

Разработку стартапа «Сколтеха» внедряют на электроподстанциях Сахалина решение нацелено на выявление таких элементов без отключения оборудования для проведения проверок. Сколтех Ведущий разработчик Тимофей Лосев проводит тестирование работы устройства «Мы разрабо

Сбербанк, РЭШ и «Сколтех» запускают магистратуру «Искусственный интеллект и финансовые технологии» 2025 г. Сбербанк, Российская экономическая школа (РЭШ) и Сколковский институт науки и технологий («Сколтех») запустят новую магистерскую программу «Искусственный интеллект и финансовые техноло

Цифровой двойник подтвердил: нанотрубки обнаружат микротрещину в крыле во время полета Ученые из «Сколтеха» создали цифровой двойник полимерного композиционного материала с 2D-датчиком и успешно испытали на нем технологию мониторинга целостности конструкции. Об этом CNews сообщили представи

«Сколтех» и МФТИ запустили программу академической мобильности дпринимательства «МФТИ+Сколково» были приглашены пройти месячный интенсив «Мастерская Инноваций» в «Сколтехе», студенты «Сколтеха» - курс «Проектирование, запуск и развитие венчурного предприят

Сбербанк и «Сколтех» научились прогнозировать засухи на год вперед ь исследования, старший преподаватель «Сколтеха» и заведующий Лабораторией прикладных исследований «Сколтех-Сбербанк» (LARSS) в Центре прикладного ИИ Алексей Зайцев. — Наша модель показывает вы

Летняя школа машинного обучения «Сколтеха» стартует в августе отдельно организовать школы более и менее продвинутого уровня, и с отдельным отраслевым уклоном». «Сколтех» стал первопроходцем в проведении международных школ машинного обучения в России: име

«Лисий хвост» улучшил свойства нанотрубок для электродов солнечных батарей и сенсорных экранов но задействовать и в имплантируемых устройствах. Оптические элементы вроде недавно изготовленной в «Сколтехе» вариофокальной зонной пластинки Френеля, которая поможет использовать терагерцовое

«Сколтех» примет участие в открытии центра передовых компетенций в Узбекистане ентстве стратегических инициатив подчеркнули, что в России крупные образовательные проекты Сириус и Сколтех уже много лет реализуются на базе технопарков. Президент Узбекистана Шавкат Мерзиеев

Группа ученых разработала метод для изучения сложных твердых веществ с помощью машинного обучения ые межатомные потенциалы на базе потенциалов MTP (Moment Tensor Potentials). Они разрабатываются в «Сколтехе» под руководством профессора Александра Шапеева», — сказал первый автор работы, аспи

Сколтех и Российский морской регистр судоходства подписали договор о сотрудничестве а также профессиональную подготовку и переподготовку специалистов для отрасли. Созданный в 2011 г. Сколтех готовит новые поколения ученых и предпринимателей, реализует исследования и ведет раз

Физики показали новый способ предсказания свойств магнитных сплавов с помощью машинного обучения енное в пресс-релизе исследование поддержано грантом № 22-73-10206 Российского научного фонда. *** «Сколтех» — негосударственный международный университет (входит в группу ВЭБ.РФ), который гото

Модель учёных Сколтеха упростит разработку нефтяных месторождений Исследователи из Сколтеха представили модель, которая упростит планирование разработки нефтяных месторождений. С её помощью можно получить полезную информацию о скважине — например, сравнить её с уже разработан

Фотополимер с хлопьями не даст микросхемам перегреться нных компонентов, а также позволит эксплуатировать изделия при более высоких характеристиках». *** «Сколтех» — негосударственный международный университет, который готовит кадры в области науки

Разработана «первая» отечественная базовая станция для сетей 5G Компания, которая займется выпуском компонентов для БС и итоговой ее сборкой, не раскрывается – в «Сколтехе» ее именуют как «индустриальный партнер проекта». На вопрос CNews, когда, по прогноз

VR-тренажер вернет контроль над обездвиженными инсультом ногами ентов геймификации — надеемся, пациенты их оценят и найдут полезными», — отметил Иван Ниненко. *** «Сколтех» — негосударственный международный университет, который готовит специалистов в област

«Сколтех» и «Сколково» подключили беспилотники к 5G тва для беспилотников на основе сетей связи пятого поколения. Об этом CNews сообщили представители «Сколтеха». Во время проработки миссий были протестированы передача по 5G-сети видеопотока и д

Впервые в России произведено подключение к 5G через спутник рез спутниковый канал. ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) и Сколковский институт науки и технологий («Сколтех») протестировали работу частной сети пятого поколения на отечественном ПО через геост

Российские ученые превратили борщевик в материал для батарей в зеленой энергетике роблем нет, но чтобы перейти на него, придется заменить материалы катода и анода батареи. Недавно в Сколтехе предложили катодный материал с рекордными характеристиками. В этот раз другая группа

Ученые МФТИ и Сколтеха просчитали технические и экономические возможности космической рекламы Исследователи из Сколтеха и МФТИ изучили потенциальную окупаемость космических миссий для демонстрации рекламных изображений группами небольших спутников — кубсатов. Об этом CNews сообщили представители МФТИ. Е