Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сколтех Сколковский институт науки и технологий Skoltech Skolkovo Institute of Science and Technology СколковоТех
Сколковский институт науки и технологий — российский негосударственный технологический вуз, основанный в 2011 году в сотрудничестве с Массачусетским технологическим институтом, входит в группу ВЭБ.РФ. Институт занимается научной, исследовательской и образовательной деятельностью. В институте работают центры по направлениям искусственного интеллекта, наук о жизни и агротехнологий, современной инженерии и перспективных материалов, энергоэффективности и энергоперехода, телекоммуникаций и фотоники, перспективных исследований.
СОБЫТИЯ
|24.10.2025
|
Россия включилась в гонку за новейший стандарт связи 6G. «Сколково» спешно закупает сервера
том, чтобы прийти к нему. Обещание по 5G мы выполнили — базовые станции, которые были разработаны в Сколтехе, поставлены уже в 37 регионов России. С большим интересом, осознавая весь груз ответ
|08.10.2025
|
В России создали фотоэлемент, который при слабой освещенности запитывает не хуже батарейки
ниверситета ИТМО, заведующий лабораторией гибридной нанофотоники и оптоэлектроники Сергей Макаров. «Сколтех» Фотоэлемент из перовскита показал хорошие результаты в условиях слабой освещенности
|10.09.2025
|
AIRI и Сколтех представили открытую платформу для объективного сравнения алгоритмов выявления биологического возраста
Команда исследователей AIRI и Сколтеха представила первую в мире открытую платформу для объективного сравнения алгоритмов выявления биологического возраста — так называемых «часов старения». Работа объединяет крупнейший в м
|03.09.2025
|
Код для связи будущего: в «Сколтехе» разработали более быстрое и надежное решение для сетей 6G
Исследователи «Сколтеха» представили новые обобщенные LDPC-коды (Generalized Low-Density Parity-Check Codes, GLDPC) — решение, которое работает быстрее современных решений из стандарта 5G, сохраняя при этом и
|05.08.2025
|
«Сколтех» получил поддержку от Минцифры на разработку оборудования для сетей связи 5G Advanced и 6G
том, чтобы прийти к нему. Обещание по 5G мы выполнили — базовые станции, которые были разработаны в Сколтехе, поставлены уже в 37 регионов России. С большим интересом, осознавая весь груз ответ
|08.07.2025
|
УК «Аэропорты Регионов» и «Сколтех» подписали соглашение о разработке газоанализатора взрывчатых веществ
чатых веществ. Ректор« Сколтеха» Александр Кулешов: «Технология электронного носа, разработанная в «Сколтехе», будет адаптирована под задачи транспортной безопасности. В лице УК «Аэропорты Реги
|24.06.2025
|
Более емкий анодный материал: в «Сколтехе» нашли потенциальную замену графиту в аккумуляторах
первый автор работы Илья Чепкасов, старший научный сотрудник Проектного центра по энергопереходу в «Сколтехе». Полиароматические углеводороды образуются в процессах низкотемпературного горения
|30.05.2025
|
Центральный университет и «Сколтех» запускают совместный бакалавриат в рамках партнерства
Центральный университет и Сколковский институт науки и технологий («Сколтех») объявили о начале стратегического партнерства. В рамках сотрудничества запускается
|29.05.2025
|
Сколтех подвёл итоги 2024 года
Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) представил годовой отчёт за 2024 год в формате интерактивного онлайн-доклада. Отчёт
|28.05.2025
|
МФТИ и «Сколтех» открывают магистерскую программу двух дипломов для подготовки специалистов на стыке науки и бизнеса
построена по сетевой модели: 2/3 программы реализуется в МФТИ как в базовой организации и 1/3 — в «Сколтехе». Подобный формат позволяет подготовить специалистов, способных развиваться как в по
|12.05.2025
|
Микрофонарь озарит кровеносные сосуды — изнутри
Ученые из «Сколтеха» модифицировали поверхность полого оптического волокна таким образом, чтобы оно могло функционировать как крошечный фонарь на медицинском зонде для исследования кровеносных сосудов и д
|29.04.2025
|
Новый этап оптических исследований: полностью оптический универсальный логический вентиль «разогнали» до 240 ГГц
водит к дополнительным потерям», — сказал первый автор исследования, аспирант программы «Физика» в «Сколтехе» Михаил Миско. Авторы пришли к выводу, что их наблюдения согласуются с теоретическим
|28.04.2025
|
«Сколтех»: нейросети берут построение структурированных решеток на себя для более быстрых и точных расчетов
е результатов на трехмерные области». Часть вычислений была выполнена на суперкомпьютере «Жорес» в «Сколтехе».
|15.04.2025
|
Искусственный интеллект помог «навести порядок» в наблюдениях за Солнцем
ные из Грацского университета в Австрии и их коллеги из Сколковского института науки и технологий («Сколтех») в России и Высокогорной обсерватории Национального центра атмосферных исследований
|01.04.2025
|
Стартап Сколтеха «Фистех» произвёл и протестировал фотонные чипы
Стартап «Фистех», созданный на базе Сколтеха, впервые в России сконструировал и успешно протестировал фотонные интегральные схемы для работы с высокочастотными сигналами с шириной полосы до 22 ГГц. Разработка нацелена на обеспече
|26.03.2025
|
Учёные Сколтеха научили нейросеть «сомневаться» для точности
ошибки», — сказал Алексей Зайцев, доцент Сколтеха, заведующий Лабораторией прикладных исследований «Сколтех-Сбербанк».
|13.03.2025
|
Ученые «реабилитировали» литий-ионные аккумуляторы нового поколения, опровергнув пессимистичную гипотезу
Ученые «Сколтеха» совместно с французскими коллегами из Университета Монпелье и Коллеж де Франс опровергли распространенное объяснение проблем литий-ионных аккумуляторов следующего поколения. По мере э
|11.03.2025
|
ИИ ускорит постановку диагноза по снимку сетчатки глаза
Исследователи из совместной лаборатории «Сколтеха» и Университета Шарджи и их коллеги из Института AIRI автоматизировали анализ снимков сетчатки глаза для диагностики диабетической ретинопатии — повреждения сетчатки при сахарном диабе
|05.03.2025
|
Ученые «Сколтеха» научили нейросети «дорисовывать» облака и снег
Исследователи Центра искусственного интеллекта «Сколтеха» Никита Беляков и Светлана Илларионова представили новую методику семантической сегментации мультиспектральных данных, с помощью которой можно распознавать облака, тени и снежные участ
|24.02.2025
|
Запатентован экономичный способ изготовления катодного материала, который улучшит характеристики литий-ионных аккумуляторов
Исследователи из «Сколтеха» запатентовали инновационную технологию производства высококачественного феррофосфат
|12.02.2025
|
Разработку стартапа «Сколтеха» внедряют на электроподстанциях Сахалина
решение нацелено на выявление таких элементов без отключения оборудования для проведения проверок. Сколтех Ведущий разработчик Тимофей Лосев проводит тестирование работы устройства «Мы разрабо
|12.02.2025
|
Сбербанк, РЭШ и «Сколтех» запускают магистратуру «Искусственный интеллект и финансовые технологии»
2025 г. Сбербанк, Российская экономическая школа (РЭШ) и Сколковский институт науки и технологий («Сколтех») запустят новую магистерскую программу «Искусственный интеллект и финансовые техноло
|13.11.2024
|
Цифровой двойник подтвердил: нанотрубки обнаружат микротрещину в крыле во время полета
Ученые из «Сколтеха» создали цифровой двойник полимерного композиционного материала с 2D-датчиком и успешно испытали на нем технологию мониторинга целостности конструкции. Об этом CNews сообщили представи
|24.10.2024
|
«Сколтех» и МФТИ запустили программу академической мобильности
дпринимательства «МФТИ+Сколково» были приглашены пройти месячный интенсив «Мастерская Инноваций» в «Сколтехе», студенты «Сколтеха» - курс «Проектирование, запуск и развитие венчурного предприят
|16.07.2024
|
Сбербанк и «Сколтех» научились прогнозировать засухи на год вперед
ь исследования, старший преподаватель «Сколтеха» и заведующий Лабораторией прикладных исследований «Сколтех-Сбербанк» (LARSS) в Центре прикладного ИИ Алексей Зайцев. — Наша модель показывает вы
|12.07.2024
|
Летняя школа машинного обучения «Сколтеха» стартует в августе
отдельно организовать школы более и менее продвинутого уровня, и с отдельным отраслевым уклоном». «Сколтех» стал первопроходцем в проведении международных школ машинного обучения в России: име
|30.05.2024
|
«Лисий хвост» улучшил свойства нанотрубок для электродов солнечных батарей и сенсорных экранов
но задействовать и в имплантируемых устройствах. Оптические элементы вроде недавно изготовленной в «Сколтехе» вариофокальной зонной пластинки Френеля, которая поможет использовать терагерцовое
|06.05.2024
|
«Сколтех» примет участие в открытии центра передовых компетенций в Узбекистане
ентстве стратегических инициатив подчеркнули, что в России крупные образовательные проекты Сириус и Сколтех уже много лет реализуются на базе технопарков. Президент Узбекистана Шавкат Мерзиеев
|25.03.2024
|
Группа ученых разработала метод для изучения сложных твердых веществ с помощью машинного обучения
ые межатомные потенциалы на базе потенциалов MTP (Moment Tensor Potentials). Они разрабатываются в «Сколтехе» под руководством профессора Александра Шапеева», — сказал первый автор работы, аспи
|19.03.2024
|
Сколтех и Российский морской регистр судоходства подписали договор о сотрудничестве
а также профессиональную подготовку и переподготовку специалистов для отрасли. Созданный в 2011 г. Сколтех готовит новые поколения ученых и предпринимателей, реализует исследования и ведет раз
|31.01.2024
|
Физики показали новый способ предсказания свойств магнитных сплавов с помощью машинного обучения
енное в пресс-релизе исследование поддержано грантом № 22-73-10206 Российского научного фонда. *** «Сколтех» — негосударственный международный университет (входит в группу ВЭБ.РФ), который гото
|11.07.2023
|
Модель учёных Сколтеха упростит разработку нефтяных месторождений
Исследователи из Сколтеха представили модель, которая упростит планирование разработки нефтяных месторождений. С её помощью можно получить полезную информацию о скважине — например, сравнить её с уже разработан
|04.07.2023
|
Фотополимер с хлопьями не даст микросхемам перегреться
нных компонентов, а также позволит эксплуатировать изделия при более высоких характеристиках». *** «Сколтех» — негосударственный международный университет, который готовит кадры в области науки
|13.04.2023
|
Разработана «первая» отечественная базовая станция для сетей 5G
Компания, которая займется выпуском компонентов для БС и итоговой ее сборкой, не раскрывается – в «Сколтехе» ее именуют как «индустриальный партнер проекта». На вопрос CNews, когда, по прогноз
|11.01.2023
|
VR-тренажер вернет контроль над обездвиженными инсультом ногами
ентов геймификации — надеемся, пациенты их оценят и найдут полезными», — отметил Иван Ниненко. *** «Сколтех» — негосударственный международный университет, который готовит специалистов в област
|05.12.2022
|
«Сколтех» и «Сколково» подключили беспилотники к 5G
тва для беспилотников на основе сетей связи пятого поколения. Об этом CNews сообщили представители «Сколтеха». Во время проработки миссий были протестированы передача по 5G-сети видеопотока и д
|03.11.2022
|
Впервые в России произведено подключение к 5G через спутник
рез спутниковый канал. ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) и Сколковский институт науки и технологий («Сколтех») протестировали работу частной сети пятого поколения на отечественном ПО через геост
|12.10.2022
|
Российские ученые превратили борщевик в материал для батарей в зеленой энергетике
роблем нет, но чтобы перейти на него, придется заменить материалы катода и анода батареи. Недавно в Сколтехе предложили катодный материал с рекордными характеристиками. В этот раз другая группа
|05.10.2022
|
Ученые МФТИ и Сколтеха просчитали технические и экономические возможности космической рекламы
Исследователи из Сколтеха и МФТИ изучили потенциальную окупаемость космических миссий для демонстрации рекламных изображений группами небольших спутников — кубсатов. Об этом CNews сообщили представители МФТИ. Е
|21.09.2022
|
Все российские организации исключили из альянса разработчиков 5G
ений. «Наше членство в Альянсе O-RAN сохранено, хотя и временно приостановлено, – сообщили CNews в «Сколтехе». – Ситуация с международным сотрудничеством по линии нашего членства в альянсах TIP
Сколтех и организации, системы, технологии, персоны:
|Бурнаев Евгений 24 22
|Оселедец Иван 40 22
|Кулик Вадим 191 21
|Кулешов Александр 28 21
|Зеленков Юрий 40 21
|Кирьянова Александра 155 20
|Райгородский Андрей 44 20
|Вексельберг Виктор 154 18
|Саркисов Тигран 38 18
|Широких Алексей 72 17
|Сиволобов Александр 18 16
|Лаконцев Дмитрий 24 15
|Путин Владимир 3349 14
|Серебряникова Анна 77 13
|Лысенко Эдуард 312 12
|Чернышенко Дмитрий 575 12
|Дроздов Игорь 45 11
|Шевченко Владимир 150 11
|Медведев Дмитрий 1662 11
|Дворкович Аркадий 211 10
|Меньшов Кирилл 129 10
|Кравченко Константин 98 10
|Рыбинцев Андрей 34 10
|Каем Кирилл 41 9
|Павленко Анастасия 11 9
|Гревцев Владимир 22 9
|Натрусов Артем 312 9
|Наквасин Сергей 20 8
|Асратян Петр 36 8
|Безбогов Сергей 60 8
|Пирогов Алексей 29 8
|Коновалихин Максим 19 8
|Мишустин Михаил 734 8
|Ведяхин Александр 167 7
|Фетисов Алексей 63 7
|Мерзляков Антон 17 7
|Разумовский Дмитрий 124 7
|Меднов Сергей 124 7
|Строкович Антон 53 7
|Потапова Екатерина 13 7
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.