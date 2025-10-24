Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Сколтех Сколковский институт науки и технологий Skoltech Skolkovo Institute of Science and Technology СколковоТех

Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех

Сколковский институт науки и технологий — российский негосударственный технологический вуз, основанный в 2011 году в сотрудничестве с Массачусетским технологическим институтом, входит в группу ВЭБ.РФ. Институт занимается научной, исследовательской и образовательной деятельностью. В институте работают центры по направлениям искусственного интеллекта, наук о жизни и агротехнологий, современной инженерии и перспективных материалов, энергоэффективности и энергоперехода, телекоммуникаций и фотоники, перспективных исследований.

СОБЫТИЯ


24.10.2025 Россия включилась в гонку за новейший стандарт связи 6G. «Сколково» спешно закупает сервера

том, чтобы прийти к нему. Обещание по 5G мы выполнили — базовые станции, которые были разработаны в Сколтехе, поставлены уже в 37 регионов России. С большим интересом, осознавая весь груз ответ
08.10.2025 В России создали фотоэлемент, который при слабой освещенности запитывает не хуже батарейки

ниверситета ИТМО, заведующий лабораторией гибридной нанофотоники и оптоэлектроники Сергей Макаров. «Сколтех» Фотоэлемент из перовскита показал хорошие результаты в условиях слабой освещенности

10.09.2025 AIRI и Сколтех представили открытую платформу для объективного сравнения алгоритмов выявления биологического возраста

Команда исследователей AIRI и Сколтеха представила первую в мире открытую платформу для объективного сравнения алгоритмов выявления биологического возраста — так называемых «часов старения». Работа объединяет крупнейший в м
03.09.2025 Код для связи будущего: в «Сколтехе» разработали более быстрое и надежное решение для сетей 6G

Исследователи «Сколтеха» представили новые обобщенные LDPC-коды (Generalized Low-Density Parity-Check Codes, GLDPC) — решение, которое работает быстрее современных решений из стандарта 5G, сохраняя при этом и
05.08.2025 «Сколтех» получил поддержку от Минцифры на разработку оборудования для сетей связи 5G Advanced и 6G

том, чтобы прийти к нему. Обещание по 5G мы выполнили — базовые станции, которые были разработаны в Сколтехе, поставлены уже в 37 регионов России. С большим интересом, осознавая весь груз ответ
08.07.2025 УК «Аэропорты Регионов» и «Сколтех» подписали соглашение о разработке газоанализатора взрывчатых веществ

чатых веществ. Ректор« Сколтеха» Александр Кулешов: «Технология электронного носа, разработанная в «Сколтехе», будет адаптирована под задачи транспортной безопасности. В лице УК «Аэропорты Реги
24.06.2025 Более емкий анодный материал: в «Сколтехе» нашли потенциальную замену графиту в аккумуляторах

первый автор работы Илья Чепкасов, старший научный сотрудник Проектного центра по энергопереходу в «Сколтехе». Полиароматические углеводороды образуются в процессах низкотемпературного горения

30.05.2025 Центральный университет и «Сколтех» запускают совместный бакалавриат в рамках партнерства

Центральный университет и Сколковский институт науки и технологий («Сколтех») объявили о начале стратегического партнерства. В рамках сотрудничества запускается

29.05.2025 Сколтех подвёл итоги 2024 года

Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) представил годовой отчёт за 2024 год в формате интерактивного онлайн-доклада. Отчёт

28.05.2025 МФТИ и «Сколтех» открывают магистерскую программу двух дипломов для подготовки специалистов на стыке науки и бизнеса

построена по сетевой модели: 2/3 программы реализуется в МФТИ как в базовой организации и 1/3 — в «Сколтехе». Подобный формат позволяет подготовить специалистов, способных развиваться как в по
12.05.2025 Микрофонарь озарит кровеносные сосуды — изнутри

Ученые из «Сколтеха» модифицировали поверхность полого оптического волокна таким образом, чтобы оно могло функционировать как крошечный фонарь на медицинском зонде для исследования кровеносных сосудов и д
29.04.2025 Новый этап оптических исследований: полностью оптический универсальный логический вентиль «разогнали» до 240 ГГц

водит к дополнительным потерям», — сказал первый автор исследования, аспирант программы «Физика» в «Сколтехе» Михаил Миско. Авторы пришли к выводу, что их наблюдения согласуются с теоретическим
28.04.2025 «Сколтех»: нейросети берут построение структурированных решеток на себя для более быстрых и точных расчетов

е результатов на трехмерные области». Часть вычислений была выполнена на суперкомпьютере «Жорес» в «Сколтехе».
15.04.2025 Искусственный интеллект помог «навести порядок» в наблюдениях за Солнцем

ные из Грацского университета в Австрии и их коллеги из Сколковского института науки и технологий («Сколтех») в России и Высокогорной обсерватории Национального центра атмосферных исследований

01.04.2025 Стартап Сколтеха «Фистех» произвёл и протестировал фотонные чипы

Стартап «Фистех», созданный на базе Сколтеха, впервые в России сконструировал и успешно протестировал фотонные интегральные схемы для работы с высокочастотными сигналами с шириной полосы до 22 ГГц. Разработка нацелена на обеспече
26.03.2025 Учёные Сколтеха научили нейросеть «сомневаться» для точности

ошибки», — сказал Алексей Зайцев, доцент Сколтеха, заведующий Лабораторией прикладных исследований «Сколтех-Сбербанк».
13.03.2025 Ученые «реабилитировали» литий-ионные аккумуляторы нового поколения, опровергнув пессимистичную гипотезу

Ученые «Сколтеха» совместно с французскими коллегами из Университета Монпелье и Коллеж де Франс опровергли распространенное объяснение проблем литий-ионных аккумуляторов следующего поколения. По мере э
11.03.2025 ИИ ускорит постановку диагноза по снимку сетчатки глаза

Исследователи из совместной лаборатории «Сколтеха» и Университета Шарджи и их коллеги из Института AIRI автоматизировали анализ снимков сетчатки глаза для диагностики диабетической ретинопатии — повреждения сетчатки при сахарном диабе
05.03.2025 Ученые «Сколтеха» научили нейросети «дорисовывать» облака и снег

Исследователи Центра искусственного интеллекта «Сколтеха» Никита Беляков и Светлана Илларионова представили новую методику семантической сегментации мультиспектральных данных, с помощью которой можно распознавать облака, тени и снежные участ
24.02.2025 Запатентован экономичный способ изготовления катодного материала, который улучшит характеристики литий-ионных аккумуляторов

Исследователи из «Сколтеха» запатентовали инновационную технологию производства высококачественного феррофосфат
12.02.2025 Разработку стартапа «Сколтеха» внедряют на электроподстанциях Сахалина

решение нацелено на выявление таких элементов без отключения оборудования для проведения проверок. Сколтех Ведущий разработчик Тимофей Лосев проводит тестирование работы устройства «Мы разрабо
12.02.2025 Сбербанк, РЭШ и «Сколтех» запускают магистратуру «Искусственный интеллект и финансовые технологии»

2025 г. Сбербанк, Российская экономическая школа (РЭШ) и Сколковский институт науки и технологий («Сколтех») запустят новую магистерскую программу «Искусственный интеллект и финансовые техноло
13.11.2024 Цифровой двойник подтвердил: нанотрубки обнаружат микротрещину в крыле во время полета

Ученые из «Сколтеха» создали цифровой двойник полимерного композиционного материала с 2D-датчиком и успешно испытали на нем технологию мониторинга целостности конструкции. Об этом CNews сообщили представи
24.10.2024 «Сколтех» и МФТИ запустили программу академической мобильности

дпринимательства «МФТИ+Сколково» были приглашены пройти месячный интенсив «Мастерская Инноваций» в «Сколтехе», студенты «Сколтеха» - курс «Проектирование, запуск и развитие венчурного предприят
16.07.2024 Сбербанк и «Сколтех» научились прогнозировать засухи на год вперед

ь исследования, старший преподаватель «Сколтеха» и заведующий Лабораторией прикладных исследований «Сколтех-Сбербанк» (LARSS) в Центре прикладного ИИ Алексей Зайцев. — Наша модель показывает вы
12.07.2024 Летняя школа машинного обучения «Сколтеха» стартует в августе

отдельно организовать школы более и менее продвинутого уровня, и с отдельным отраслевым уклоном». «Сколтех» стал первопроходцем в проведении международных школ машинного обучения в России: име
30.05.2024 «Лисий хвост» улучшил свойства нанотрубок для электродов солнечных батарей и сенсорных экранов

но задействовать и в имплантируемых устройствах. Оптические элементы вроде недавно изготовленной в «Сколтехе» вариофокальной зонной пластинки Френеля, которая поможет использовать терагерцовое

06.05.2024 «Сколтех» примет участие в открытии центра передовых компетенций в Узбекистане

ентстве стратегических инициатив подчеркнули, что в России крупные образовательные проекты Сириус и Сколтех уже много лет реализуются на базе технопарков. Президент Узбекистана Шавкат Мерзиеев

25.03.2024 Группа ученых разработала метод для изучения сложных твердых веществ с помощью машинного обучения

ые межатомные потенциалы на базе потенциалов MTP (Moment Tensor Potentials). Они разрабатываются в «Сколтехе» под руководством профессора Александра Шапеева», — сказал первый автор работы, аспи
19.03.2024 Сколтех и Российский морской регистр судоходства подписали договор о сотрудничестве

а также профессиональную подготовку и переподготовку специалистов для отрасли. Созданный в 2011 г. Сколтех готовит новые поколения ученых и предпринимателей, реализует исследования и ведет раз
31.01.2024 Физики показали новый способ предсказания свойств магнитных сплавов с помощью машинного обучения

енное в пресс-релизе исследование поддержано грантом № 22-73-10206 Российского научного фонда. *** «Сколтех» — негосударственный международный университет (входит в группу ВЭБ.РФ), который гото
11.07.2023 Модель учёных Сколтеха упростит разработку нефтяных месторождений

Исследователи из Сколтеха представили модель, которая упростит планирование разработки нефтяных месторождений. С её помощью можно получить полезную информацию о скважине — например, сравнить её с уже разработан
04.07.2023 Фотополимер с хлопьями не даст микросхемам перегреться

нных компонентов, а также позволит эксплуатировать изделия при более высоких характеристиках». *** «Сколтех» — негосударственный международный университет, который готовит кадры в области науки
13.04.2023 Разработана «первая» отечественная базовая станция для сетей 5G

Компания, которая займется выпуском компонентов для БС и итоговой ее сборкой, не раскрывается – в «Сколтехе» ее именуют как «индустриальный партнер проекта». На вопрос CNews, когда, по прогноз
11.01.2023 VR-тренажер вернет контроль над обездвиженными инсультом ногами

ентов геймификации — надеемся, пациенты их оценят и найдут полезными», — отметил Иван Ниненко. *** «Сколтех» — негосударственный международный университет, который готовит специалистов в област
05.12.2022 «Сколтех» и «Сколково» подключили беспилотники к 5G

тва для беспилотников на основе сетей связи пятого поколения. Об этом CNews сообщили представители «Сколтеха». Во время проработки миссий были протестированы передача по 5G-сети видеопотока и д
03.11.2022 Впервые в России произведено подключение к 5G через спутник

рез спутниковый канал. ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) и Сколковский институт науки и технологий («Сколтех») протестировали работу частной сети пятого поколения на отечественном ПО через геост
12.10.2022 Российские ученые превратили борщевик в материал для батарей в зеленой энергетике

роблем нет, но чтобы перейти на него, придется заменить материалы катода и анода батареи. Недавно в Сколтехе предложили катодный материал с рекордными характеристиками. В этот раз другая группа
05.10.2022 Ученые МФТИ и Сколтеха просчитали технические и экономические возможности космической рекламы

Исследователи из Сколтеха и МФТИ изучили потенциальную окупаемость космических миссий для демонстрации рекламных изображений группами небольших спутников — кубсатов. Об этом CNews сообщили представители МФТИ. Е
21.09.2022 Все российские организации исключили из альянса разработчиков 5G

ений. «Наше членство в Альянсе O-RAN сохранено, хотя и временно приостановлено, – сообщили CNews в «Сколтехе». – Ситуация с международным сотрудничеством по линии нашего членства в альянсах TIP

Публикаций - 395, упоминаний - 725

Сколтех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10306 47
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 36
Huawei 4221 34
Yandex - Яндекс 8434 30
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 26
МегаФон 9892 23
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 21
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 20
Microsoft Corporation 25236 20
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 20
Google LLC 12255 19
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 636 18
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 17
IBM - International Business Machines Corp 9551 17
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 181 16
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 136 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 13
Intel Corporation 12541 12
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 30 11
Stereotech - Стереотек 48 11
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 11
ИКС 392 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 11
Яблочков Зарядные станции 46 10
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 33 10
Ovision - Овижн 49 10
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 9
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 393 9
Philips 2076 9
VK - Mail.ru Group 3532 9
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 8
Beorg - Биорг 124 8
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 251 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 8
Развитие Бизнеса / Ру 81 7
Samsung Electronics 10625 7
Cisco Systems 5222 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 7
Eltex - Предприятие Элтекс 196 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 53
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 46
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1020 44
Газпром нефть 670 40
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 32
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 19
Альфа-Банк 1868 19
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 15
Рапид Био 102 15
РВК - Российская венчурная компания 556 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 12
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 110 12
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 449 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 11
РЖД - Российские железные дороги 2001 11
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 11
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 11
Роснефть НК - нефтяная компания 528 10
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 10
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 10
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 10
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 524 10
Лента - Утконос 178 9
Лайф ФГ - Финансовая группа 168 9
Почта России ПАО 2245 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 9
АльфаСтрахование СГ 354 8
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 238 8
Северсталь ПАО - Severstal 560 8
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 467 7
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 44 7
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 7
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 92 7
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 7
Новард УК - Novard 72 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 6
ГПБ - Газпромбанк 1174 6
Газпром ПАО 1416 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 154
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 51
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 31
РНФ - Российский научный фонд 141 23
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 21
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 20
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 20
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 764 19
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 14
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 12
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 701 10
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 8
РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 36 7
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 232 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 7
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 76 6
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 6
Федеральное казначейство России 1879 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 5
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 365 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 4
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 105 4
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 60 4
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 3
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 59 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 15
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 14
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 4
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 70 4
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 3
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 3
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 49 2
Открытые Сетевые Технологии - Open Net Association - ассоциация 2 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 59 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 161 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 10 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 18 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
AVRA - Ассоциация дополненной и виртуальной реальности 6 1
Apache Software Foundation - ASF 221 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 46 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
Национальная квантовая лаборатория 9 1
Талант и успех - Общественный фонд 20 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 14 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 9 1
РДШ - Российское движение школьников 3 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 13 1
Автодата.рус - межотраслевой проектный консорциум 3 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 172
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 128
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 119
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 104
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 92
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 61
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 60
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 60
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 56
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 51
5G - пятое поколение мобильной связи 2351 47
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4090 46
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1472 41
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 39
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 39
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 35
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 34
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4005 31
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 31
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 30
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1840 27
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 27
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 25
Data Fusion - Слияние данных 81 25
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10058 25
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 741 25
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 24
Data monetization - Монетизация данных 1835 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 24
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2372 23
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5262 22
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 22
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 22
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 504 21
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10236 21
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 21
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 627 21
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3550 21
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3347 21
Gen V - кибератаки пятого поколения 1265 20
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 85 15
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 15
FreePik 1435 14
Apple iPhone 6 4862 7
Python - высокоуровневый язык программирования 1134 6
НТР - Новые телеком-решения 33 5
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 185 4
Stafory - робот Вера 354 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 4
КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 21 4
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 53 4
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 57 4
9-мм пистолет Макарова 6 4
OpenAI - ChatGPT 521 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 4
Microsoft Windows 16327 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 3
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 267 3
Baidu 290 3
Python PyTorch 57 3
NVision Барьер 734 3
C/C++ - Язык программирования 839 3
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 310 3
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 404 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 944 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 831 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1397 3
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 123 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 165 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1881 2
Google TensorFlow 94 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 518 2
Космодром Байконур 1071 2
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 40 2
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 135 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 83 2
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 58 2
Аскон - C3D Labs - C3D Toolkit 15 2
Бурнаев Евгений 24 22
Оселедец Иван 40 22
Кулик Вадим 191 21
Кулешов Александр 28 21
Зеленков Юрий 40 21
Кирьянова Александра 155 20
Райгородский Андрей 44 20
Вексельберг Виктор 154 18
Саркисов Тигран 38 18
Широких Алексей 72 17
Сиволобов Александр 18 16
Лаконцев Дмитрий 24 15
Путин Владимир 3349 14
Серебряникова Анна 77 13
Лысенко Эдуард 312 12
Чернышенко Дмитрий 575 12
Дроздов Игорь 45 11
Шевченко Владимир 150 11
Медведев Дмитрий 1662 11
Дворкович Аркадий 211 10
Меньшов Кирилл 129 10
Кравченко Константин 98 10
Рыбинцев Андрей 34 10
Каем Кирилл 41 9
Павленко Анастасия 11 9
Гревцев Владимир 22 9
Натрусов Артем 312 9
Наквасин Сергей 20 8
Асратян Петр 36 8
Безбогов Сергей 60 8
Пирогов Алексей 29 8
Коновалихин Максим 19 8
Мишустин Михаил 734 8
Ведяхин Александр 167 7
Фетисов Алексей 63 7
Мерзляков Антон 17 7
Разумовский Дмитрий 124 7
Меднов Сергей 124 7
Строкович Антон 53 7
Потапова Екатерина 13 7
Россия - РФ - Российская федерация 156831 309
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 109
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 55
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 51
Европа 24634 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 24
Индия - Bharat 5697 21
Земля - планета Солнечной системы 10658 20
Германия - Федеративная Республика 12936 19
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 616 17
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 16
Швеция - Королевство 3715 15
Европа Восточная 3121 14
Япония 13547 13
Финляндия - Финляндская Республика 3658 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 11
Южная Корея - Республика 6858 11
Канада 4985 11
Азия - Азиатский регион 5748 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1332 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 10
Украина 7793 10
Россия - ЦФО - Ярославская область 917 9
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 8
Россия - СФО - Новосибирск 4650 8
Россия - ЦФО - Калужская область 1025 7
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 967 7
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 7
Ближний Восток 3030 7
Франция - Французская Республика 7975 7
Россия - СФО - Томская область - Томск 997 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 6
Турция - Турецкая республика 2486 6
Бразилия - Федеративная Республика 2450 6
Нидерланды 3631 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 210
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 120
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 83
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 71
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 70
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 52
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 51
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 49
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 48
Энергетика - Energy - Energetically 5524 34
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 33
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 33
Образование в России 2559 33
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1003 30
Физика - Physics - область естествознания 2835 28
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 25
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 23
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 23
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 21
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 21
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5281 20
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 19
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 19
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 19
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 17
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2175 16
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 16
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2263 15
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 15
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 14
Английский язык 6876 14
Информатика - computer science - informatique 1144 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 14
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 13
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 490 13
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3768 13
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1952 12
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 12
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 12
Ведомости 1233 19
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 16
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 13
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 10
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 10
Scientific Reports 24 7
IEEE Access 18 6
9to5Google 57 4
Известия ИД 704 4
Nature 821 4
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 4
9to5Mac 70 4
Physical Review Letters 153 3
РБК Инновации 47 2
Forbes - Форбс 910 2
РИА Новости 984 1
23ABC News 173 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
Rusbase 16 1
Sports.ru - Спортс.ру 30 1
Science Advances 33 1
Android Authority 54 1
Юность - радиостанция 51 1
NBC News 184 1
ТВ-Новости АНО 7 1
ACS Applied Materials & Interfaces 11 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
Public Library of Science - PLOS 69 1
International Journal of Engineering Sciences 1 1
Sostav.ru - Состав.ру 7 1
Bloomberg 1417 1
The Register - The Register Hardware 1696 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 15
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 5
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 3
Microsoft Research 140 3
Philips Research 19 3
Gartner - Гартнер 3608 3
Frost & Sullivan 203 2
Samsung Research 18 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 2
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 2
IDC - International Data Corporation 4943 2
Counterpoint Research 97 1
Tractica 7 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
MForum Analytics 20 1
Yandex Research 9 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
Markets&Markets Research 113 1
Juniper Research 551 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 84
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 66
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 46
РАН - Российская академия наук 2014 44
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 30
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 30 26
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 53 20
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 219 17
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 16
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 16
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 98 15
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 13
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 12
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 12
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 10
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 10
Сколтех - Центр энергетических технологий - Центр по энергетическому переходу 8 8
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 7
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 7
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 52 7
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 70 7
Сколтех - Центр Фотоники, фотонных технологий и квантовых материалов - Лаборатория интегральной фотоники Сколтеха 8 7
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 53 7
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 148 6
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 199 5
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 206 5
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 163 5
ТГУ - Томский государственный университет 209 5
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 28 5
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 5
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 89 5
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 4
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 282 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 4
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 40 4
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 262 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 4
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 4
РАН ФТИАН имени К.А. Валиева - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 7 4
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 88 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 10
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 7
Startup Village - международная стартап-конференция 62 6
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 6
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 6
День молодёжи - 27 июня 998 6
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 15 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 5
Data Fusion Contest 10 4
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 3
NeurIPS 11 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 3
CNews ИТ-стратегия 32 3
Skolkovo Robotics Forum 12 3
Up Great - серия технологических конкурсов 10 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 380 2
RAIF Hackathon - соревнование среди разработчиков в сфере AI/ML 3 2
IBM Бизнес-Форум 15 2
ICLR - International Conference on Learning Representations 5 2
CNews AWARDS - награда 549 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 91 1
CeBIT 612 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 21 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 36 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 29 1
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 11 1
VK Cup - чемпионат по программированию 7 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 15 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 14 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 11 1
CNews APPWards 36 1
Scopus Award 1 1
Web Summit 13 1
Нейротлон - соревнования людей с ограниченными возможностями, использующих ассистивные технологии 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще