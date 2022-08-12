Сколтех запустил в космос два спутника

Два спутника Skoltech B1 и Skoltech B2, разработанные в Сколковском институте науки и технологий (Сколтехе), успешно вышли на околоземную орбиту. Запуск был осуществлён с космодрома Байконур 9 августа 2022 года в 10:52 по местному времени в Байконуре (08:52 МСК). Об этом CNews сообщил представитель Сколтеха.

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» вывела на намеченную орбиту 16 спутников проекта «Space-π», в том числе спутники формата CubeSat 3U+ Skoltech B1 и Skoltech B2, которые будут использованы для проведения эксперимента по межспутниковой связи. Учёные планируют подтвердить выбранные технические решения, а также продемонстрировать возможность связи спутников друг с другом на большой дистанции без привлечения человека. В случае успешного проведения эксперимента на следующем этапе будет отрабатываться механизм роевого взаимодействия четырёх аппаратов на орбите одновременно.

«Спутники — это сложная инженерная система, их создание требует напряжённой и аккуратной работы слаженного коллектива. Этот запуск особенно важен тем, что кубсаты запускают университеты как исследовательские объекты. Сейчас перед нами стоит несколько целей: тестирование и отработка системы межспутниковой связи, регистрация гамма-вспышек и сбор данных о них, а также привлечение школьников к космической деятельности. Во многом это всё и делается ради ребят», — сказал инженер центра системного проектирования Сколтеха Дмитрий Рис.

Ночью 10 августа были получены первые данные со спутников, которые подтвердили корректную работу батареи, солнечных панелей, передатчика и системы определения положения спутника. В течение следующих двух недель будет проводиться детальный анализ телеметрии и определение наиболее оптимальных параметров работы спутника.

Спутники разработаны инженерами центра системного проектирования Сколтеха в рамках проекта «Space-π», поддерживаемого Фондом содействия инновациям. Космические аппараты оснащены тремя видами полезных нагрузок: оборудованием для межспутниковой связи, гамма-детекторами, разработанными НИИЯФ МГУ, а также камерами для осуществления съемки.

«Мы с коллегами из Сколтеха разработали для спутников собственную платформу. В течение нескольких месяцев будем её тестировать, обучать кубсаты взаимодействию в космосе без привлечения человека. Если всё пройдёт по плану, то мы будем иметь программное обеспечение, с помощью которого впервые станет возможным взаимодействие аппаратов в космосе для выполнения совместных действий», —отметил Дмитрий Рис.

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Услугу по запуску предоставляет «Главкосмос» (дочерняя компания ГК «Роскосмос»). На орбите спутники были отделены с помощью четырёх пусковых контейнеров, разработанных и произведенных в России компанией «Аэроспейс кэпитал».

Миссия центра системного проектирования Сколтеха — сформировать в Сколтехе экспертизу по передовым инженерным системам. Программа охватывает весь жизненный цикл цифровых технологий от концепции до эксплуатации, уделяя особое внимание системному проектированию и системному моделированию с применением в робототехнике и космических системах.

Основная цель проекта «Space-π» — предоставить школьникам из разных регионов России возможность проводить космические эксперименты, формировать и создавать задания для полезных нагрузок аппаратов, разрабатывать служебные системы, получать, обрабатывать и использовать информацию, полученную на орбите, в научно-образовательных целях. Проект проводится при активной поддержке Фонда содействия инновациям.