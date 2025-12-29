Разделы

МГУ НИИЯФ Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова

МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова

СОБЫТИЯ


29.12.2025 Ученые НИИ ядерной физики МГУ запустили крупнейший российский кубсат для изучения космической радиации и астрофизических явлений 2
15.10.2025 Ученые нашли ключ к масштабированию квантовых компьютеров 1
11.04.2025 В Сеченовском Университете проводят исследование первой российской системы оптической навигации «Мультитрек» 1
23.12.2024 Главные научные открытия 2024 года для ИКТ-отрасли: выбор CNews 1
02.07.2024 В МГУ оптимизировали подготовку медицинских физиков 1
31.01.2023 «Спутникс», ТюмГУ и НИЯФ МГУ собрали спутник для экомониторинга и решения задач концепции «умного города» 3
13.01.2023 Денис Мантуров оценил научные разработки МГТУ им. Н.Э. Баумана 1
12.08.2022 Сколтех запустил в космос два спутника 1
28.06.2016 В МГУ посчитали квантовые уравнения вместо суперкомпьютера на ПК с графическим процессором 3
08.06.2016 В МГУ превратили обычный ПК в суперкомпьютер 3
07.10.2015 Сверхпроводимость преподнесла новый сюрприз 2
01.10.2015 "СФЕРА-Антарктида" будет искать галактические лучи в Антарктиде 2
11.02.2015 На пути к Европе встают барьеры из радиации 3
28.12.2014 Российский "Нуклон" удвоит статистику космических лучей 2
11.12.2014 Российский РЭЛЕК зарегистрировал эхо древней Вселенной 3
29.05.2014 «Росэлектроника» разработала пограничные досмотровые комплексы, которые существенно увеличат скорость прохождения грузов 1
04.03.2011 Теория происхождения космических лучей опровергнута? 1
20.07.2010 В Санкт-Петербурге состоится конференция "Интернет и современное общество" 1
09.07.2010 В Москве проходит конференция по космическим лучам 2
25.05.2010 В Москве проходит конференция по физике взаимодействия заряженных частиц с кристаллами 1
02.02.2010 Подытожена программа QUANTIFY 1
16.03.2009 БГУ и МГУ им. М.В. Ломоносова планируют создать научно-образовательный микроспутник 1
14.12.2007 "Земля из космоса": итоги конференции 1
02.04.2007 Гибель "Татьяны": будущее образовательных спутников в России 3
22.02.2007 В России строится частный спутник-"шпион" 1
08.02.2007 Спутник "Компас-2" переводят в штатный режим работы 1
22.01.2007 В Москве прошли первые Всероссийские юношеские Королевские чтения 3
09.01.2007 Продолжаются летные испытания российского микроспутника "Компас-2" 1
Проводится тестирование научной аппаратуры микроспутника "Компас-2" 1
Grid-EGEE: очередной этап в создании техносферы 1
23.09.2005 За мощь ПК будем платить как за коммунальные услуги 1

Публикаций - 33, упоминаний - 52

МГУ и организации, системы, технологии, персоны:

Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 257 3
Google LLC 12298 2
Nvidia Corp 3754 2
ONERA - Office national d'études et de recherches aérospatiales - Французский центр аэрокосмических исследований 8 1
Геонавигатор 2 1
ISRO - ANTRIX 19 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Полет ПО ФГУП - Полет Производственное объединение 23 1
Гаммамед 1 1
Dell EMC 5101 1
Yandex - Яндекс 8530 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3311 1
Microsoft Corporation 25285 1
Intel Corporation 12561 1
Oracle Corporation 6887 1
Citrix Systems 841 1
Fujitsu 2066 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1223 1
HP - Hewlett-Packard 3644 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1767 1
OpenText - Micro Focus - Novell 873 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 112 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 138 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1381 1
Прайм Груп - Prime Group 73 1
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 191 1
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 365 1
Роскосмос - Главкосмос - Glavkosmos - Главкосмос Пусковые Услуги 7 1
Scantronic Systems - Скантроник Системс 6 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 783 1
Hitachi Software Engineering - Hitachi Soft 7 1
Ракурс НПФ 168 1
Siemens AG - Siemens Group 2632 1
Planet Labs PBC - Cosmogia - SkySat - Terra Bella - Skybox Imaging - European Space Imaging 17 1
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 34 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 293 2
MODIS - Одежда 3000 57 2
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 264 1
Airbus Group - Airbus Industries 231 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 375 1
Торий НПП 46 1
Saudi Aramco - Aramco Digital - Saudi Aramco Energy Ventures 17 1
ЕКА Топливная компания 146 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 40 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 74 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 99 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 461 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 240 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio - e-GEOS 5 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1905 9
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3431 4
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 369 2
ДОСААФ России - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России - Общероссийская общественно-государственная организация - НИЛАКТ - Научно-исследовательская лаборатория аэрокосмической техники ДОСААФ 18 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 715 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6315 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1472 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3551 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2183 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4811 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3262 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 219 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 151 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 131 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 50 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 73 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
Инженерные изыскания в строительстве - ассоциация 1 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 103 1
ФКР - Федерация космонавтики России 7 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 18
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21807 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73540 4
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1476 4
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1190 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 4
Data Grid 29 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 3
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 878 3
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 177 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1722 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4844 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2969 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9869 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 2
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 205 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10237 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4201 2
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2840 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17839 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5405 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2364 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3928 1
Квантовый компьютер - Спинтроника - спиновая электроника 59 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1337 1
Квантовый интернет - Quantum internet 29 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 872 1
Grid Computing - Грид-вычисления - Грид-технологии - Распределённые вычисления 56 1
Utility computing - Ресурсные вычисления - Коммунальные вычисления 20 1
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 720 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13014 1
ГРЦ Макеева - Компас-2 - Российский малогабаритный космический аппарат 10 4
CERN LEP - Large Electron-Positron collider - Большой электрон-позитронный коллайдер 2 2
МГУ - НИИЯФ - Университетский-Татьяна - микроспутник 6 2
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Можаец КА 15 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1537 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 500 2
Космодром Байконур 1071 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 476 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 434 2
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 62 2
Google Sites - Google Сайты 53 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - ОрбиКрафт - OrbiCraft 22 1
МГУ - НИИЯФ - СФЕРА-Антарктида 1 1
Прогресс РКЦ - Ресурс-П - серия российских гражданских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 21 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Алиса-СК АПК 15 1
EDG - EU DataGrid - European DataGrid 5 1
Гаммамед - Мультитрек - система оптической навигации 1 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2896 1
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 184 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 239 1
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 140 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 149 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 644 1
IBM System - IBM Blue Gene - IBM BGW - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 74 1
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 145 1
GeoEye IKONOS 110 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 93 1
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 99 1
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 54 1
PAMELA - Payload for Antimatter Matter Exploration and Light-nuclei Astrophysics - научный аппарат по изучению космического излучения 6 1
Space-π – Space PI - программа Дежурный по планете 20 1
NASA - Fermi Gamma-ray Space Telescope - GLAST - Gamma-ray Large Area Space Telescope - Космический гамма-телескоп Ферми 25 1
Nvidia Fermi 28 1
Андронов Алексей 28 3
Фаддеев Людвиг 6 2
Кукулин Владимир 2 2
Радченко Владимир 1 1
Абакумов Артем 5 1
Антипов Евгений 7 1
Зализняк Евгений 2 1
Майорова Виктория 1 1
Рис Дмитрий 1 1
Романчук Иван 1 1
Дыдыкин Сергей 1 1
Мантуров Денис 120 1
Черняев Александр 4 1
Иваненко Владислав 23 1
Родионов Илья 4 1
Зверев Андрей 59 1
Садовничий Виктор 62 1
Чернов Дмитрий 18 1
Пугач Наталья 1 1
Подзолко Михаил 1 1
Подорожный Дмитрий 1 1
Июдин Анатолий 1 1
Гордин Михаил 14 1
Васильев Юрий 66 1
Fermi Enrico - Ферми Энрико 17 1
Абламейко Сергей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 157671 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45930 14
Земля - планета Солнечной системы 10679 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53508 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8178 5
Германия - Федеративная Республика 12945 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18295 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4103 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13572 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18699 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4303 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 4
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Мурманское море - Русское море - Студенц 84 4
Европа 24656 3
Япония 13555 3
Индия - Bharat 5711 3
Франция - Французская Республика 7984 3
ЮАР - Южно-Африканская Республика 584 3
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 96 3
Москва - СВАО - Северо-Восточный административный округ 60 2
Казахстан - Республика 5817 2
Беларусь - Белоруссия 6051 2
Швеция - Королевство 3716 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1216 2
Солнечная система - Solar system 2549 2
Украина 7802 2
Малайзия 900 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 440 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 556 2
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 158 2
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 248 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 139 2
Россия - ЦФО - Московская область - Пущино 41 2
Москва - Новомосковск - Ватутинки 23 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1085 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3052 1
Норвегия - Королевство 1833 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Польша - Республика 2003 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 26
Физика - Physics - область естествознания 2836 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 10
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 356 4
Физика высоких энергий - Элементарная частица - Elementary particle 106 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 4
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 572 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 3
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 493 3
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1004 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1827 2
Астрономия - Космос - Космические лучи 54 2
Образование в России 2560 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 371 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1290 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 2
Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 219 2
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 877 2
Металлы - Никель - Nickel 346 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1686 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1332 1
Литий - Lithium - химический элемент 604 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1835 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 430 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 1
Транспорт - Аэростат - Воздушный шар 117 1
Физика ядерная - Позитрон - Позитроний - связанная квантовомеханическая система (экзотический атом), состоящая из электрона и позитрона 30 1
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 348 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 323 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 376 1
Транспорт - Трубопровод - Трубопроводная инфраструктура 120 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 4
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1651 19
РАН - Российская академия наук 2021 6
РАН ИЗМИРАН - Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н.В. Пушкова 17 4
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 40 4
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 45 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 3
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 131 3
НИЦ Курчатовский институт - ПИЯФ - Петербургский институт ядерной физики имени Б. П. Константинова 19 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 400 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 672 2
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 242 2
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 72 2
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 2
TU Berlin - Technische Universität Berlin - Берлинский технический университет 14 2
University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 29 2
Aalto University - Университет имени Алвара Аалто 21 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 68 1
Université Pierre et Marie Curie - Pierre and Marie Curie University - Университет Пьера и Марии Кюри 21 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 37 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 232 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 1
Ростех - Росэлектроника - Феррит-Домен НИИ 21 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 47 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 55 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 125 1
БГУ - Белорусский государственный университет 34 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 249 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 131 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 81 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 45 1
University of Manchester - Манчестерский университет 77 1
Росгидромет ЦАО ФГБУ - Центральная аэрологическая обсерватория 4 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 2
Земля из космоса 50 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
