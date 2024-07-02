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В МГУ оптимизировали подготовку медицинских физиков

Сотрудники МГУ совместно с российскими компаниями разработали оценочные средства и программное обеспечение для проверки теоретических знаний и практических навыков будущих врачей. Об этом CNews сообщили представители МГУ.

Статья о первичной специализированной аккредитации медицинских физиков опубликована в журнале «Медицинская физика».

Медицинские физики помогают лечить у людей рак, используя современные высокотехнологичные методы. Сегодня ни одно отделение лучевой терапии не может обойтись без таких специалистов. При этом специалисты, имеющие высшее немедицинское образование и стаж работы менее пяти лет, должны пройти первичную специализированную аккредитацию.

Чтобы сделать этот процесс удобнее, был разработан банк из 2 тыс. вопросов для проверки теоретических знаний. Проект выполнен преподавателями кафедры физики ускорителей и радиационной медицины физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и научными сотрудниками отдела ядерно-физических методов в медицине и промышленности НИИЯФ МГУ.

В рамках соглашения между МГУ имени М.В. Ломоносова, компаниями «РТ-7» и «Градиация» создано новое программное обеспечение, которое поможет быстрее подготовить медицинских физиков к работе и оценить их практические навыки.

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цифровизация

Отечественные инженеры из компаний предоставили ПО для четырех станций симуляционного этапа и специальные учебные модули, которые помогут будущим медицинским физикам лучше подготовиться к работе. В основе модулей – программное обеспечение, которое уже используется в отделениях лучевой терапии.

В мае 2024 г. при поддержке факультета фундаментальной медицины в Аккредитационном центре МГУ сформирована первая в России комиссия для проведения первичной специализированной аккредитации медицинских физиков.

«Московский университет более 20 лет готовит медицинских физиков для ведущих учреждений страны. Сейчас планируется проведение первой в России первичной аккредитации специалистов в области медицинской физики. Но предстоит еще много работы для совершенствования этой процедуры. Университеты и ведущие онкологические центры нашей страны должны продолжать совместную работу в этом направлении», – отметил заведующий кафедрой физики ускорителей и радиационной медицины физического факультета МГУ Александр Черняев.

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