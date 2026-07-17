МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова

На ВМК МГУ разработали учебный полигон по безопасности облачных технологий На факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ разработали учебный полигон для практической подготовки студентов по безопасности облачных технологий. Для его реализации используется облачная инфраструктура Yandex Cloud, позволяющая выпо

На ВМК МГУ исследовали методы классификации зашифрованного мобильного трафика Исследователи ВМК МГУ изучили методы машинного обучения для классификации мобильного трафика в условиях его шифрования и оценили возможность адаптации моделей с помощью переноса обучения (transfer learning). Раб

«Р7» передала МГУ 10 тысяч лицензий офисного пакета для студентов и сотрудников зий «Р7 офис». Параллельно с передачей лицензий центр развития электронных образовательных ресурсов МГУ (ЦРЭОР) запустил бесплатный курс повышения квалификации по работе с инструментами «Р7 офи

Ученые МГУ предложили алгоритм поиска ключевых слов в рукописных документах Исследователи ВМК МГУ разработали алгоритм, позволяющий находить заданные слова и фразы в цифровых изображениях рукописных текстов. Подход может упростить работу с архивными документами, рукописями и исторически

МГУ запускает факультет искусственного интеллекта При поддержке Олега Дерипаска в МГУ имени М. В. Ломоносова открылся факультет искусственного интеллекта. Здесь будут готовить

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ назвали имена победителей премии Data Fusion Awards 2026 ло 172 заявки, из которых 37 оказались в шорт-листе. Второй год подряд принимались заявки в номинацию «Научный прорыв года ИИ», организованную совместно с академическим партнером премии Институтом ИИ МГУ. Призовой фонд конкурса составил 3 000 000 рублей. Члены жюри оценивали научные статьи в журналах и трудах конференций, опубликованные в 2025 году, которые охватывали широкий спектр направл

«МегаФон» обеспечит кампусы МГУ цифровой инфраструктурой МегаФона». Одним из ключевых направлений сотрудничества станет модернизация цифровой инфраструктуры МГУ. Уже сейчас специалисты оператора и университета работают над проектом по оснащению конфе

Студенты ВМК МГУ осваивают инженерное моделирование на платформе Engee образовательный проект по обновлению курса «Практикум на ЭВМ». Об этом CNews сообщили представители МГУ. Практическую часть курса усилили и внедрили современные инструменты инженерного моделиро

Умер легендарный ученый Тони Хоар, создавший популярнейший алгоритм быстрой сортировки во время учебы в МГУ ки. Примерно в это время начал заниматься программированием. Затем, в 1959 г., отправился учиться в Московский государственный университет по программе обмена. В МГУ обучался машинному переводу

Ученые МГУ проанализировали эффективность методов подавления шума в обработке изображений и сигналов навливать зашумленные сигналы и изображения в таких областях, как астрономия, медицинская томография и физика плазмы, снижая как дисперсию, так и смещение оценок. Об этом CNews сообщили представители МГУ. Обработка сигналов и изображений, искаженных шумом, — ключевая задача во многих научных и инженерных приложениях, от астрономических наблюдений до медицинской диагностики. Часто исходный с

В МГУ разработали метод более точной оценки работы алгоритмов с базами данных Исследователи факультета ВМК МГУ разработали стохастическую модель для анализа временной сложности вычислительных алгоритмов, работающих с базами данных. Подход позволяет более реалистично оценивать поведение алгоритмов в

Ученые МГУ предложили подход к обработке неполных данных дистанционного зондирования Земли де данные часто поступают с пропусками и содержат погрешности. Об этом CNews сообщили представители МГУ. При наблюдении природных процессов из космоса измерения поступают нерегулярно и могут бы

«Ред Софт» и МГУ имени М.В. Ломоносова стали стратегическими партнерами Компания «Ред Софт» и МГУ имени М.В. Ломоносова заключили договор о сотрудничестве в области науки и развития иннов

Как цыплята учатся на ошибках: ученые раскрыли «внутренний диалог» мозга птиц при обучении Исследователи из Института ИИ МФТИ и МГУ впервые с помощью ИИ-модели изучили, как птицы формируют зрительные категории окружающих

Новое исследование МГУ: искусственный интеллект точнее распознаёт туберкулёз по рентгеновским снимкам по рентгеновским снимкам. Результаты опубликованы в сборнике ISPRS International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Об этом CNews сообщили представители МГУ. Туберкулез остается одной из главных инфекций в мире, ежегодно унося более миллиона жизней. Несмотря на успехи медицины, ранняя диагностика по-прежнему затруднена, особенно в регионах, где

Прорыв в распознавании людей по силуэту совершили ученые Центра ИИ МГУ Ученые Исследовательского центра в сфере ИИ МГУ с коллегами создали новый метод определения людей по силуэту под названием DynaMix. В его основе лежит идея обучения на «смеси» разнородных данных. В дальнейшем технология может быть примен

Ученые НИИ ядерной физики МГУ запустили крупнейший российский кубсат для изучения космической радиации и астрофизических явлений Ученые НИИ ядерной физики МГУ успешно запустили кубсат «Скорпион» — крупнейший спутник формата 16U в России. Аппарат, созданный в рамках образовательных проектов Space Pi и школы «Космос», оснащен комплексом научной апп

Страна получила 72-кубитный квантовый компьютер на атомной платформе Ученые физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, участвующие в Квантовом проекте, повысили размерность прототипа кв

Ученые МГУ разработали новый метод анализа размеров эритроцитов по лазерным изображениям Исследователи факультета ВМК МГУ предложили метод измерения распределения размеров эритроцитов с помощью лазерной дифрактометрии мазка крови. Результаты опубликованы в журнале Journal of Biomedical Photonics & Engineering.

Ученые МГУ изучили, как общество воспринимает искусственный интеллект Доцентом ВМК МГУ было исследовано отражение искусственного интеллекта в современной культуре — от СМИ до социальных сетей. Исследование показало: в общественном восприятии преобладает позитивная оценка ИИ.

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ открыли прием заявок на премию Data Fusion Awards Тех», «Росатом», Роскосмос, «Норникель», VK Tech, «Газпромнефть», «Северсталь», «Магнит», «Вымпелком», «Альфа-банк», Московская биржа, «Интерфакс», и другие. Конкурс научных статей CNews, Институт ИИ МГУ и ВТБ в рамках Data Fusion Awards вновь проведут конкурс научных статей «Научный прорыв года в ИИ». Призовой фонд составляет 3 000 000 рублей: победители получат по 1 000 000 рублей. «Мы ви

Ученые ВМК МГУ разработали инструмент для анализа защищенности мобильных приложений с помощью статического анализа Исследователи факультета ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова предложили новый подход к автоматизированному сбору информации о сетевых запросах мобильных приложений. Об этом CNews сообщили представители МГУ. Современные он

Исследователи МГУ и «Яндекса» создали первый открытый датасет и метод обучения нейросетей сложным правилам русского языка Исследователи Института ИИ МГУ и «Яндекса» создали LORuGEC — первый открытый набор данных с примерами ошибок по сложным правилам русского языка. Они также разработали метод, который помогает обучить ИИ исправлять граммат

Ученые МГУ разрабатывают интеллектуальную систему контроля и оптимизации физических упражнений Исследователи факультета ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова совместно со специалистами Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Министерства Здравоохранения России представили про

grwat покоряет мир: программный пакет от географов МГУ и ИВП РАН скачали более 10 000 раз Программный пакет grwat от географов МГУ и ИВП РАН скачали более 10 тыс. раз. Об этом CNews сообщили представители МГУ. По всему миру речной сток стремительно меняется под воздействием трансформации климата и человеческой д

Центр инноваций «Ланит» и МГУ объявили о старте образовательного партнерства Центр инноваций «Ланит» и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова начинают сотрудничество в сфере

Ученые МГУ и ФИЦ ИУ РАН предложили новый метод для распознавания малоразмерных объектов на аэрокосмических снимках в условиях ограниченных наборов данных Представители НОШ «Мозг, когнитивные системы, искусственный интеллект» ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова и сотрудники ФИЦ ИУ РАН разработали нейросетевую архитектуру QiGSAN, которая позволяет значительно повысить точность сегментации малоразмерных объектов на изображениях

МГУ им. Н.П. Огарева и НТЦ ИТ РОСА заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве да, а также участвовать в проектах, направленных на развитие отечественного программного обеспечения. А создание авторизованного учебного центра повысит качество подготовки огаревцев» — сказал ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко. «Для нас принципиально важно, чтобы будущее российских ИT-специалистов формировалось на базе отечественных технологий. Совместные программы с МГУ им.

МГУ купил для суперкомпьютерного центра российские серверы на «Байкалах» Российские серверы для МГУ Как выяснил CNews, Московский государственный университет (МГУ) им. М.В. Ломоносова закупил десять серверов на р

В МГУ открылась учебно-исследовательская лаборатория «Базальт СПО» ционных систем на базе «Альт Платформы» для различных целей. «Мы давно и плодотворно сотрудничаем с МГУ, например, наш ведущий разработчик уже много лет преподает на факультете ВМК. Наша совмес

Ученые МГУ изучили, как слабая третья гармоника влияет на преобразование частоты лазерного излучения Исследователи факультета ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова представили теоретическое исследование, посвященное влиянию слабой генерации третьей гармоники на эффективность классического процесса удвоения частоты лазерного излуч

Обмен данными, экспорт российского ПО и языковые модели: что еще обсуждали на Data Fusion Обмен данными, экспорт российского ПО и языковые модели: что еще обсуждали на Data Fusion Конференция Data Fusion, которая прошла в Инновационном кластере МГУ «Ломоносов» 17-18 апреля 2024 г., собрала более трех тысяч участников и трех млн просмотров трансляции. Развитие российских технологий в условиях санкционного давления, экспорт ПО в дружест

Ученые МГУ разрабатывают интеллектуальную систему контроля и оптимизации физических упражнений Исследователи факультета ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова совместно со специалистами Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Министерства Здравоохранения России представили про

МГУ — в мессенджере MAX Открыт официальный канал МГУ в национальном мессенджере MAX. Теперь ключевые новости науки, анонсы событий, интервью с

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Ученые МГУ повышают устойчивость ИИ-систем к мошенничеству в банковских транзакциях Исследователи факультета ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова разработали новые подходы для повышения надежности систем машинного обучения, применяемых в борьбе с банковским мошенничеством. Работа направлена на улучшение устойчив

МГУ: искусственный интеллект помогает переосмыслить человеческую идентичность Исследователи МГУ провели анализ влияния культуры искусственного интеллекта (ИИ) на человеческую идентичность, рассматривая как угрозы, так и новые возможности, которые технологии предоставляют человеку. Раб

Ученые ВМК МГУ разработали метрики качества сжатого видео для машинного зрения Исследователи ВМК МГУ предложили новый подход к оценке качества сжатых изображений и видео, учитывающий потребности алгоритмов машинного зрения. Разработанные метрики позволяют предсказать, как компрессия влияет

Исследователи ВМК МГУ предложили бенчмарк для оценки суперразрешения видео при сжатии Учёные ВМК МГУ представили новый бенчмарк для тестирования алгоритмов суперразрешения (SR) при сжатии видео. Исследование охватывает 19 популярных SR-моделей и пять современных видеокодеков, таких как H.2