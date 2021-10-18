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МГУ
Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова


18.10.2021 Основателю «Ауриги» – 75: «Я всегда продвигал российских инженеров» 1
06.10.2021 Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию 3
05.10.2021 Принципы Генса. ИТ-рынок вспоминает основателя «Ланит» 2
05.10.2021 В России написан национальный стандарт в области больших данных 1
04.10.2021 Россияне создали микропроцессор на особой отечественной архитектуре 1
29.09.2021 В России создан процессор оригинальной архитектуры. Не «Эльбрус» и не «Байкал» 2
29.09.2021 Москва впервые примет финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC 2
27.09.2021 МТС и факультет психологии МГУ обучат киберпсихологии и UX-дизайну 4
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 2
23.09.2021 У разработчика российского Linux появился новый гендиректор 1
22.09.2021 МГУ бесплатно обучит основам искусственного интеллекта всех желающих 2
17.09.2021 В Москве установили мемориальную доску криптографу Дмитрию Скороходову, более 45 лет проработавшему в Концерне «Автоматика» 1
07.09.2021 Безопасность российских Linux власти будут проверять на импортных чипах 1
06.09.2021 В России учатся вживлять в мозг нейрочипы, чтобы бороться с болезнью Альцгеймера 1
03.09.2021 В структуре ГК «Айтеко» создана консалтинговая компания «Витте про» для работы с заказчиками из ТЭК и промышленности 1
03.09.2021 В Sitronics Group назначен вице-президент по продажам и операционной деятельности 1
01.09.2021 Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews — о новом порядке включения в реестр российского ПО и аккредитации ИТ-компаний 2
30.08.2021 Более 13 тыс. человек присоединится к «Академии Яндекса» в новом учебном году 1
25.08.2021 В России завершен первый этап создания университетской квантовой сети 2
23.08.2021 «Яндекс» и МГУ открывают специализацию по анализу данных 5
09.08.2021 «Билайн» и Habidatum рассчитали оптимальные места для заправок электротранспорта в Москве 1
09.08.2021 Искусственный интеллект помог выявить локации для установки электрозаправок в Москве 1
02.08.2021 Иностранные участники Международного чемпионата по программированию смогут бесплатно оформить визы в Россию 1
27.07.2021 Россияне создали «капсулу времени» на блокчейне, чтобы передавать пароли потомкам 1
22.07.2021 В «Abbyy Россия» назначен генеральный директор 1
21.07.2021 Почему онлайн-образование не приживется в школах 1
15.07.2021 Автор законов о «суверенном интернете» больше не руководит цифровой трансформацией образования 1
13.07.2021 Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO 1
02.07.2021 Решения «Базальт СПО» и Baikal Electronics используются для рабочего места студентов и школьников 1
30.06.2021 ВШЭ, МГУ и Политех стали самыми популярными вузами в период поступления 2
28.06.2021 Российские разработчики хотят сделать DLP-системы более интеллектуальными 1
25.06.2021 HeadHunter составил рейтинг ВУЗов и факультетов Москвы в сфере ИТ за 2021 год 1
24.06.2021 Квантовая криптографическая система ViPNet Quandor компании «ИнфоТеКС» успешно прошла испытания на сети связи между РЖД и МГТС 1
22.06.2021 Путин распорядился поддержать госпрограмму борьбы с «цифровой деменцией» 2
17.06.2021 МТС объявляет о новых назначениях в руководстве компании 1
07.06.2021 ФСБ выгнала из России топ-менеджера европейского IP-регистратора. Его обвинили в работе на украинскую разведку 1
04.06.2021 «Яндекс» и МГУ заключили соглашение о стратегическом партнерстве 5
02.06.2021 «Альт Образование» 9.2 – операционная система для тех, кто учится и учит 1
02.06.2021 Научная фантастика или таблетка от всех проблем? 1
21.05.2021 В компании «Талмер» назначен генеральный директор 1

Публикаций - 651, упоминаний - 1131

МГУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 53
Microsoft Corporation 10997 49
VK - Mail.ru Group 2482 32
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 28
Yandex - Яндекс 4098 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 25
SAP SE 3207 16
IBM 3524 16
Ростех - Ростехнологии 2230 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 12
Т-Платформы 272 12
Samsung Electronics 5627 10
Intel Corporation 4143 9
Google LLC 7124 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 9
Nvidia Corp 2005 8
Nokia Networks 54 7
Rambler Group - Рамблер ГК 483 6
Huawei 2723 6
3726 5
Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 66 5
Ростех - Концерн Автоматика 396 5
Восход ФГБУ НИИ 365 5
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 5
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 4
Nokia Siemens Network Russia 4 4
Nokia Corporation 2404 4
Siemens Communications 7 4
InfoWatch - Инфовотч 600 4
SAP CIS - САП СНГ 753 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
Telegram Group 702 4
Waves Protocol - Waves Platform 11 4
Cray 50 4
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 4
Ростелеком Связьинвест 692 4
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 35 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 40
HeadHunter Group - HH Group 336 14
РВК - Российская венчурная компания 476 12
Газпромбанк - ГПБ 692 9
РЖД - Российские железные дороги 1081 7
Газпром нефть 380 6
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 5
Почта России ПАО 1570 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 5
Альфа-Банк 1122 4
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 4
Пепеляев Групп 25 4
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 4
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 3
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 16 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 3
GEM Capital 4 3
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 2
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 2
Сконтел 7 2
Almaz Capital Partners 118 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 2
Unilever - Юнилевер Русь 55 2
Утконос 99 2
Avito - Авито 171 2
CGF - студия визуальных эффект 5 2
Coursera 40 2
LinkedIn 520 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 87 2
Аэрофлот 492 2
Норникель - Норильский никель 177 2
GHP Group 5 2
Citibank - Ситибанк 170 2
X5 Group - Пятерочка 559 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
AliExpress 275 1
CyberPlat - КиберПлат 201 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 35
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 19
Президент Российской Федерации 1439 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 11
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 153 11
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 10
Правительство РФ 2198 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 9
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 9
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 7
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 87 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 6
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 4
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 10 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 3
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 2
РВК ТК 164 - Технический комитет по стандартизации 164 - Искусственный интеллект 9 2
Правительство Москвы 649 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 8
Руссофт - Russoft 250 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 6
АФТ - Ассоциация Финтех 76 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 2
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 2
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 1 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
Талант и успех - Общественный фонд 11 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
AVRA - Ассоциация дополненной и виртуальной реальности 1 1
Ассоциация пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции 1 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 4 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 15
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 252 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 9
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 8
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 6
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Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
Big Data - Большие данные 1136 6
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 47 5
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PDP - Proof of Data Possession - Доказательство владения данными 24 4
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TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 297 2
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 2
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ARM64 - Архитектура процессора 1017 2
Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения 32 2
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
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Ломоносов-2 Суперкомпьютер 22 11
Google Android 10750 8
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Linux OS 4236 5
Nvidia Tesla GPU 117 4
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 38 4
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 4
СПАРК-Интерфакс 104 3
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 502 3
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 31 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 72 3
JavaScript - Язык программирования 625 3
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
IBM Power9 21 3
Apple iOS 5741 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Sunway TaihuLight 14 3
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 2
Google YouTube - Видеохостинг 1702 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 2
Microsoft Windows 8 1228 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1353 2
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Microsoft Teams 214 2
Apple iPad 3263 2
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C++ - Язык программирования 284 2
Медведев Дмитрий 1433 11
Путин Владимир 1820 9
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Рафаловский Давид 20 3
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Лифарь Егор 3 3
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Шалаев Антон 14 3
Тихомиров Михаил 4 3
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ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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