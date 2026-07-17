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МГУ Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова

МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова

СОБЫТИЯ


17.07.2026 На ВМК МГУ разработали учебный полигон по безопасности облачных технологий

На факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ разработали учебный полигон для практической подготовки студентов по безопасности облачных технологий. Для его реализации используется облачная инфраструктура Yandex Cloud, позволяющая выпо
04.06.2026 На ВМК МГУ исследовали методы классификации зашифрованного мобильного трафика

Исследователи ВМК МГУ изучили методы машинного обучения для классификации мобильного трафика в условиях его шифрования и оценили возможность адаптации моделей с помощью переноса обучения (transfer learning). Раб
15.05.2026 «Р7» передала МГУ 10 тысяч лицензий офисного пакета для студентов и сотрудников

зий «Р7 офис». Параллельно с передачей лицензий центр развития электронных образовательных ресурсов МГУ (ЦРЭОР) запустил бесплатный курс повышения квалификации по работе с инструментами «Р7 офи
28.04.2026 Ученые МГУ предложили алгоритм поиска ключевых слов в рукописных документах

Исследователи ВМК МГУ разработали алгоритм, позволяющий находить заданные слова и фразы в цифровых изображениях рукописных текстов. Подход может упростить работу с архивными документами, рукописями и исторически
21.04.2026 МГУ запускает факультет искусственного интеллекта

При поддержке Олега Дерипаска в МГУ имени М. В. Ломоносова открылся факультет искусственного интеллекта. Здесь будут готовить
16.04.2026 CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ назвали имена победителей премии Data Fusion Awards 2026

ло 172 заявки, из которых 37 оказались в шорт-листе. Второй год подряд принимались заявки в номинацию «Научный прорыв года ИИ», организованную совместно с академическим партнером премии Институтом ИИ МГУ. Призовой фонд конкурса составил 3 000 000 рублей. Члены жюри оценивали научные статьи в журналах и трудах конференций, опубликованные в 2025 году, которые охватывали широкий спектр направл
07.04.2026 «МегаФон» обеспечит кампусы МГУ цифровой инфраструктурой

МегаФона». Одним из ключевых направлений сотрудничества станет модернизация цифровой инфраструктуры МГУ. Уже сейчас специалисты оператора и университета работают над проектом по оснащению конфе
06.04.2026 Студенты ВМК МГУ осваивают инженерное моделирование на платформе Engee

образовательный проект по обновлению курса «Практикум на ЭВМ». Об этом CNews сообщили представители МГУ. Практическую часть курса усилили и внедрили современные инструменты инженерного моделиро
13.03.2026 Умер легендарный ученый Тони Хоар, создавший популярнейший алгоритм быстрой сортировки во время учебы в МГУ

ки. Примерно в это время начал заниматься программированием. Затем, в 1959 г., отправился учиться в Московский государственный университет по программе обмена. В МГУ обучался машинному переводу
02.03.2026 Ученые МГУ проанализировали эффективность методов подавления шума в обработке изображений и сигналов

навливать зашумленные сигналы и изображения в таких областях, как астрономия, медицинская томография и физика плазмы, снижая как дисперсию, так и смещение оценок. Об этом CNews сообщили представители МГУ. Обработка сигналов и изображений, искаженных шумом, — ключевая задача во многих научных и инженерных приложениях, от астрономических наблюдений до медицинской диагностики. Часто исходный с
19.02.2026 В МГУ разработали метод более точной оценки работы алгоритмов с базами данных

Исследователи факультета ВМК МГУ разработали стохастическую модель для анализа временной сложности вычислительных алгоритмов, работающих с базами данных. Подход позволяет более реалистично оценивать поведение алгоритмов в

13.02.2026 Ученые МГУ предложили подход к обработке неполных данных дистанционного зондирования Земли

де данные часто поступают с пропусками и содержат погрешности. Об этом CNews сообщили представители МГУ. При наблюдении природных процессов из космоса измерения поступают нерегулярно и могут бы
09.02.2026 «Ред Софт» и МГУ имени М.В. Ломоносова стали стратегическими партнерами

Компания «Ред Софт» и МГУ имени М.В. Ломоносова заключили договор о сотрудничестве в области науки и развития иннов
30.01.2026 Как цыплята учатся на ошибках: ученые раскрыли «внутренний диалог» мозга птиц при обучении

Исследователи из Института ИИ МФТИ и МГУ впервые с помощью ИИ-модели изучили, как птицы формируют зрительные категории окружающих

28.01.2026 Новое исследование МГУ: искусственный интеллект точнее распознаёт туберкулёз по рентгеновским снимкам

по рентгеновским снимкам. Результаты опубликованы в сборнике ISPRS International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Об этом CNews сообщили представители МГУ. Туберкулез остается одной из главных инфекций в мире, ежегодно унося более миллиона жизней. Несмотря на успехи медицины, ранняя диагностика по-прежнему затруднена, особенно в регионах, где
14.01.2026 Прорыв в распознавании людей по силуэту совершили ученые Центра ИИ МГУ

Ученые Исследовательского центра в сфере ИИ МГУ с коллегами создали новый метод определения людей по силуэту под названием DynaMix. В его основе лежит идея обучения на «смеси» разнородных данных. В дальнейшем технология может быть примен
29.12.2025 Ученые НИИ ядерной физики МГУ запустили крупнейший российский кубсат для изучения космической радиации и астрофизических явлений

Ученые НИИ ядерной физики МГУ успешно запустили кубсат «Скорпион» — крупнейший спутник формата 16U в России. Аппарат, созданный в рамках образовательных проектов Space Pi и школы «Космос», оснащен комплексом научной апп
23.12.2025 Страна получила 72-кубитный квантовый компьютер на атомной платформе

Ученые физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, участвующие в Квантовом проекте, повысили размерность прототипа кв
16.12.2025 Ученые МГУ разработали новый метод анализа размеров эритроцитов по лазерным изображениям

Исследователи факультета ВМК МГУ предложили метод измерения распределения размеров эритроцитов с помощью лазерной дифрактометрии мазка крови. Результаты опубликованы в журнале Journal of Biomedical Photonics & Engineering.
12.12.2025 Ученые МГУ изучили, как общество воспринимает искусственный интеллект

Доцентом ВМК МГУ было исследовано отражение искусственного интеллекта в современной культуре — от СМИ до социальных сетей. Исследование показало: в общественном восприятии преобладает позитивная оценка ИИ.

05.12.2025 CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ открыли прием заявок на премию Data Fusion Awards

Тех», «Росатом», Роскосмос, «Норникель», VK Tech, «Газпромнефть», «Северсталь», «Магнит», «Вымпелком», «Альфа-банк», Московская биржа, «Интерфакс», и другие. Конкурс научных статей CNews, Институт ИИ МГУ и ВТБ в рамках Data Fusion Awards вновь проведут конкурс научных статей «Научный прорыв года в ИИ». Призовой фонд составляет 3 000 000 рублей: победители получат по 1 000 000 рублей. «Мы ви
28.11.2025 Ученые ВМК МГУ разработали инструмент для анализа защищенности мобильных приложений с помощью статического анализа

Исследователи факультета ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова предложили новый подход к автоматизированному сбору информации о сетевых запросах мобильных приложений. Об этом CNews сообщили представители МГУ. Современные он
27.11.2025 Исследователи МГУ и «Яндекса» создали первый открытый датасет и метод обучения нейросетей сложным правилам русского языка

Исследователи Института ИИ МГУ и «Яндекса» создали LORuGEC — первый открытый набор данных с примерами ошибок по сложным правилам русского языка. Они также разработали метод, который помогает обучить ИИ исправлять граммат
21.11.2025 Ученые МГУ разрабатывают интеллектуальную систему контроля и оптимизации физических упражнений

Исследователи факультета ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова совместно со специалистами Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Министерства Здравоохранения России представили про
20.11.2025 grwat покоряет мир: программный пакет от географов МГУ и ИВП РАН скачали более 10 000 раз

Программный пакет grwat от географов МГУ и ИВП РАН скачали более 10 тыс. раз. Об этом CNews сообщили представители МГУ. По всему миру речной сток стремительно меняется под воздействием трансформации климата и человеческой д
27.10.2025 Центр инноваций «Ланит» и МГУ объявили о старте образовательного партнерства

Центр инноваций «Ланит» и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова начинают сотрудничество в сфере

22.10.2025 Ученые МГУ и ФИЦ ИУ РАН предложили новый метод для распознавания малоразмерных объектов на аэрокосмических снимках в условиях ограниченных наборов данных

Представители НОШ «Мозг, когнитивные системы, искусственный интеллект» ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова и сотрудники ФИЦ ИУ РАН разработали нейросетевую архитектуру QiGSAN, которая позволяет значительно повысить точность сегментации малоразмерных объектов на изображениях
09.10.2025 МГУ им. Н.П. Огарева и НТЦ ИТ РОСА заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

да, а также участвовать в проектах, направленных на развитие отечественного программного обеспечения. А создание авторизованного учебного центра повысит качество подготовки огаревцев» — сказал ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко. «Для нас принципиально важно, чтобы будущее российских ИT-специалистов формировалось на базе отечественных технологий. Совместные программы с МГУ им.
07.10.2025 МГУ купил для суперкомпьютерного центра российские серверы на «Байкалах»

Российские серверы для МГУ Как выяснил CNews, Московский государственный университет (МГУ) им. М.В. Ломоносова закупил десять серверов на р
07.10.2025 В МГУ открылась учебно-исследовательская лаборатория «Базальт СПО»

ционных систем на базе «Альт Платформы» для различных целей. «Мы давно и плодотворно сотрудничаем с МГУ, например, наш ведущий разработчик уже много лет преподает на факультете ВМК. Наша совмес
06.10.2025 Ученые МГУ изучили, как слабая третья гармоника влияет на преобразование частоты лазерного излучения

Исследователи факультета ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова представили теоретическое исследование, посвященное влиянию слабой генерации третьей гармоники на эффективность классического процесса удвоения частоты лазерного излуч
Обмен данными, экспорт российского ПО и языковые модели: что еще обсуждали на Data Fusion

Обмен данными, экспорт российского ПО и языковые модели: что еще обсуждали на Data Fusion Конференция Data Fusion, которая прошла в Инновационном кластере МГУ «Ломоносов» 17-18 апреля 2024 г., собрала более трех тысяч участников и трех млн просмотров трансляции. Развитие российских технологий в условиях санкционного давления, экспорт ПО в дружест
27.08.2025 Ученые МГУ разрабатывают интеллектуальную систему контроля и оптимизации физических упражнений

Исследователи факультета ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова совместно со специалистами Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Министерства Здравоохранения России представили про
20.08.2025 МГУ — в мессенджере MAX

Открыт официальный канал МГУ в национальном мессенджере MAX. Теперь ключевые новости науки, анонсы событий, интервью с
19.08.2025 Ученые МГУ разработали инструмент для оценки робастности мультимодальных больших языковых моделей

Исследователи факультета ВМК МГУ имени М. В. Ломоносова разработали программный комплекс для тестирования робастности мультимодальных больших языковых моделей (MLLMs). Эти модели, обрабатывающие как текстовую, так и визуал
13.08.2025 Ученые МГУ повышают устойчивость ИИ-систем к мошенничеству в банковских транзакциях

Исследователи факультета ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова разработали новые подходы для повышения надежности систем машинного обучения, применяемых в борьбе с банковским мошенничеством. Работа направлена на улучшение устойчив
06.08.2025 МГУ: искусственный интеллект помогает переосмыслить человеческую идентичность

Исследователи МГУ провели анализ влияния культуры искусственного интеллекта (ИИ) на человеческую идентичность, рассматривая как угрозы, так и новые возможности, которые технологии предоставляют человеку. Раб
21.07.2025 Ученые ВМК МГУ разработали метрики качества сжатого видео для машинного зрения

Исследователи ВМК МГУ предложили новый подход к оценке качества сжатых изображений и видео, учитывающий потребности алгоритмов машинного зрения. Разработанные метрики позволяют предсказать, как компрессия влияет
15.07.2025 Исследователи ВМК МГУ предложили бенчмарк для оценки суперразрешения видео при сжатии

Учёные ВМК МГУ представили новый бенчмарк для тестирования алгоритмов суперразрешения (SR) при сжатии видео. Исследование охватывает 19 популярных SR-моделей и пять современных видеокодеков, таких как H.2
08.07.2025 В МГУ разработали математическую модель для календарного планирования производства с учетом отключений оборудования.

Исследователи факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова предложили новую математическую модель, позволяющую оптимально план

Публикаций - 1726, упоминаний - 2538

МГУ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 117
IBM - International Business Machines Corp 9699 116
Yandex - Яндекс 9215 105
Intel Corporation 12811 105
Т-Платформы - T-Platforms 412 94
Ростелеком 10948 87
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 80
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 66
HP Inc. 5883 59
МегаФон 10742 57
Google LLC 12688 56
VK - Mail.ru Group 3602 47
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 45
SAP SE 5601 43
Oracle Corporation 7074 42
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 42
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 39
HP - Hewlett-Packard 3662 37
9594 33
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 33
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 29
Nvidia Corp 4002 29
Cisco Systems 5372 27
Samsung Electronics 11064 25
Dell EMC 5180 25
Huawei 4675 24
Softline - Софтлайн 3743 24
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 24
AMD - Advanced Micro Devices 4641 22
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 21
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 21
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 21
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 20
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 19
АйТи 1519 17
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 16
Крок - Croc 1964 16
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 16
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 16
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 115
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 37
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 30
РВК - Российская венчурная компания 571 26
РЖД - Российские железные дороги 2096 26
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 24
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 23
Почта России ПАО 2370 22
Альфа-Банк 1979 21
Газпром нефть 725 21
Газпром ПАО 1493 17
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 17
ГПБ - Газпромбанк 1273 15
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 15
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 15
МГУ Научный парк - МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 29 15
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 12
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 11
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 11
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 10
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 10
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 9
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 9
Superjob - Суперджоб 858 9
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 9
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 8
Русагро Группа Компаний 379 8
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 8
Возрождение - Коммерческий банк 359 8
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 8
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 7
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 7
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 129
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 99
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 85
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 83
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 71
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 66
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 57
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 54
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 50
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 46
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 42
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 35
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 31
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 30
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 29
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 23
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 23
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 23
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 22
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 21
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 20
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 19
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 19
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 18
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 18
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 17
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 15
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 15
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 14
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 13
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 13
Федеральное казначейство России 1949 12
МИК - Московский инновационный кластер 185 12
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 12
РНФ - Российский научный фонд 201 12
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 11
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 11
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 18
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 13
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 12
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 11
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 10
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 9
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 7
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 6
Linux Foundation - Free Standards Group 206 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 5
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 4
Единая Россия - Политическая партия 321 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 4
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 3
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 3
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 3
Коммунизм - Коммунистические партии 71 3
ACM - Association for Computing Machinery 10 3
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 24 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 2
Национальная квантовая лаборатория 9 2
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 2
Талант и успех - Общественный фонд 21 2
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 2
Greenpeace - Гринпис 130 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 307
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 268
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 256
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 187
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 166
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 160
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 156
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 154
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 143
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 141
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 140
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 130
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 122
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 114
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 108
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 106
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 611 94
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 88
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 86
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 85
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 85
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 79
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 79
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 77
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 76
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 71
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 71
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 67
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 66
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 65
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 62
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 58
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 689 57
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 56
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 55
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 54
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 54
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 52
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 52
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2081 50
Microsoft Windows 2000 8678 52
Linux OS 11533 50
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 62 49
Oracle Java - язык программирования 3469 38
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 36
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 34
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 33
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 33
Microsoft Windows 16882 30
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 27
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 48 27
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 21
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 21
Google Android 15243 21
C/C++ - Язык программирования 894 20
Nvidia Tesla GPU 198 18
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 18
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 111 17
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 17
FreePik 1841 17
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 16
Apple iOS 8583 16
Tianhe - Тяньхэ - серия суперкомпьютеров 38 15
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 15
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 14
Microsoft Office 4170 13
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 13
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 13
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 93 12
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 12
Intel Xeon E 197 12
Новые облачные технологии - МойОфис 958 11
Microsoft Azure 1526 11
Intel Itanium 649 11
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 11
Intel x86 - архитектура процессора 2151 10
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 10
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 10
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 9
Microsoft Teams - MS Teams 670 9
Путин Владимир 3454 68
Садовничий Виктор 64 62
Медведев Дмитрий 1665 36
Абрамов Сергей 76 24
Мишустин Михаил 787 19
Воеводин Владимир 19 19
Опанасенко Всеволод 139 18
Никифоров Николай 1138 17
Райгородский Андрей 51 17
Чернышенко Дмитрий 580 15
Оселедец Иван 51 15
Касимов Николай 15 15
Шадаев Максут 1210 14
Касперская Наталья 319 13
Кулик Вадим 206 13
Конушин Антон 14 13
Собянин Сергей 538 12
Ватолин Дмитрий 13 12
Паршин Максим 323 11
Исмаилов Рашид 65 11
Калугин Сергей 169 11
Шпак Василий 279 11
Кирьянова Александра 169 11
Зеленков Юрий 44 11
Воронин Тимофей 31 11
Рейман Леонид 1065 11
Лысенко Эдуард 317 10
Станкевич Андрей 17 10
Рыбинцев Андрей 45 10
Бурнаев Евгений 28 10
Саркисов Тигран 42 10
Голицын Сергей 54 10
Щеголев Игорь 699 9
Волож Аркадий 268 9
Комиссаров Дмитрий 248 9
Воронцов Константин 25 9
Волошин Дмитрий 18 9
Митричев Петр 14 9
Павленко Анастасия 15 9
Кулик Сергей 10 9
Россия - РФ - Российская федерация 166164 1328
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 779
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 309
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 219
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 212
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 164
Европа 24963 137
Германия - Федеративная Республика 13221 116
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 82
Земля - планета Солнечной системы 10865 79
Япония 13807 79
Беларусь - Белоруссия 6289 78
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 78
Россия - СФО - Новосибирск 4875 76
Украина 7928 70
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 69
Франция - Французская Республика 8177 64
Казахстан - Республика 6047 63
Европа Восточная 3138 50
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 49
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 44
Италия - Итальянская Республика 4508 41
Индия - Bharat 5869 40
Канада 5081 39
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 36
Нидерланды 3745 35
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 34
США - Калифорния 4829 33
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 33
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 93 33
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 33
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 32
Азия - Азиатский регион 5920 32
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 30
Армения - Республика 2449 28
Африка - Африканский регион 3640 27
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 27
Южная Корея - Республика 7051 27
Польша - Республика 2030 26
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 26
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 957
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 734
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 255
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 237
Образование в России 2893 225
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 195
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 162
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 133
Физика - Physics - область естествознания 2940 124
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 117
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 109
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 99
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 90
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 87
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 87
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 80
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 79
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 78
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 76
Информатика - computer science - informatique 1195 75
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 69
Кибернетика - Cybernetics 255 69
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 68
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 67
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 65
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 63
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 61
Английский язык 7030 58
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 57
Энергетика - Energy - Energetically 5855 54
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 52
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 52
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 52
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 50
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 49
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 48
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 47
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 45
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 43
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 43
CNews RND - R&D.CNews 2274 45
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 38
Ведомости 1466 23
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 22
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 21
РИА Новости 1033 11
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 10
Forbes - Форбс 1002 8
Nature 832 7
TAdviser - Центр выбора технологий 468 6
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 6
Известия ИД 770 6
Wikipedia - Википедия 650 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 5
9to5Google 60 5
9to5Mac 70 5
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 5
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 4
Российская газета 290 4
CNews TV 747 4
The Register - The Register Hardware 1784 3
Bloomberg 1627 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 3
NYT - The New York Times 1100 3
N+1 - Издание 188 3
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 3
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 3
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 3
PC Magazine - PCMag 104 3
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 3
Fortune 211 3
Радио России - радиостанция 49 3
ComputerWorld 144 3
Царьград - телеканал 29 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 2
БРЭ АНО - Большая Российская Энциклопедия - "суверенная Википедия" 22 2
Crunchbase 74 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 53
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 42
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 24
Microsoft Research 144 20
IDC - International Data Corporation 4975 14
Gartner - Гартнер 3658 10
CNews ИТ-инфраструктура 28 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 5
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 3
IBM Research 111 3
Samsung Research 20 3
НМГ - Медиалогия 37 3
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 3
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
QS World University Rankings 4 3
РАН Институт астрономии - Звенигородская обсерватория - Звенигородская наблюдательная база - Звенигородская научная база 8 3
BCG - Boston Consulting Group 117 2
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 10 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 2
CNews Мишень 186 2
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
Wainhouse Research 40 2
Thomson Financial - Thomson First Call 386 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 2
Yandex Research 12 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
TrendForce 187 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
SimilarWeb 62 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Frost & Sullivan 207 1
CNews Fast рейтинг 55 1
РАН - Российская академия наук 2122 253
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 234
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 188
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 145
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 142
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 118
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 109
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 83
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 62
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 71 59
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 52
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 52
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 44
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 44
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 40
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 39
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 38
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 38
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 38 37
ТГУ - Томский государственный университет 233 36
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 30
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 30
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 28
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 27
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 27
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 26
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 23
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 22
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 22
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 23 22
МГУ - Механико-математический факультет 33 22
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 21
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 33 21
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 19
МГУ ГАИШ - Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга 29 19
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 18
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 18
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 18
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 18
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