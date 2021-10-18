Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МГУ
Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 651, упоминаний - 1131
МГУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1433 11
|Путин Владимир 1820 9
|Никифоров Николай 1126 9
|Калугин Сергей 162 7
|Исмаилов Рашид 47 7
|Носков Константин 201 7
|Волож Аркадий 181 6
|Солдатов Алексей 77 5
|Касперская Наталья 197 5
|Осеевский Михаил 221 5
|Повалко Александр 36 4
|Козырев Алексей 270 4
|Кисляков Евгений 83 4
|Иванов Александр 71 4
|Уткин Никита 24 4
|Резников Григорий 5 4
|Короткевич Геннадий 12 3
|Qi Benjamin - Чи Бенджамин 3 3
|Войтенко Олег 24 3
|Малеев Алексей 9 3
|Паршин Максим 141 3
|Корня Алексей 73 3
|Рахматуллин Рамазан 3 3
|Серегин Алексей 6 3
|Галицкий Александр 82 3
|Рафаловский Давид 20 3
|Савкин Владимир 38 3
|Lee Jin Wook - Ли Джин Ук 3 3
|Марданов Сергей 12 3
|Яковицкий Алексей 12 3
|Лифарь Егор 3 3
|Мишустин Михаил 302 3
|Солдатова Галина 8 3
|Глазков Борис 40 3
|Шалаев Антон 14 3
|Тихомиров Михаил 4 3
|Аузан Александр 9 3
|Романов Владимир 7 3
|Собянин Сергей 211 2
|Акимов Максим 167 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754845, в очереди разбора - 658535.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754845, в очереди разбора - 658535.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru