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Ученые МГУ определили способы использования ИИ при изучении иностранных языков

Ученые МГУ выделили ограничения и перспективные направления для интеграции технологий ИИ в учебный процесс. Были проанализированы методики цифровизации иноязычного образования за последние 10 лет, включая период дистанционного обучения в пандемию. Зарекомендовавшие себя эффективными форматы заданий будут апробированы в автоматизированном режиме на онлайн тренажере по иностранному языку. Результаты работы опубликованы в журнале «Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация». Исследования проводились в рамках Междисциплинарной научно-образовательной школы МГУ «Сохранение мирового культурно-исторического наследия». Об этом CNews сообщили представители МГУ.

Технологии генеративного искусственного интеллекта несут в себе опасность для системы образования. Необходимость интеграции нейронных сетей и технологий обработки речи объясняется несколькими положениями. Во-первых, студенты повсеместно самостоятельно используют автоматизированные помощники для выполнения заданий, что требует от преподавателя объяснения ограничений этих технологий. Во-вторых, при комплексной методике ИИ открывает новые возможности для построения индивидуальной образовательной траектории, что улучшает результаты обучения. Наконец, использование современных цифровых инструментов способствует развитию профессиональной компетенции студентов.

«Анализ нормативно-правовых документов показал, что на данный момент идет процесс формирования нормативной базы для внедрения технологий искусственного интеллекта в иноязычное высшее образование, который повлечет за собой комплексные изменения в архитектуре образования», – сказала Виктория Фадеева, и.о. зав. кафедрой лингвистики и информационных технологий ФИЯР МГУ.

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Цифровизация

Ученые факультета иностранных языков и регионоведения (ФИЯР) и факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) МГУ проанализировали качественные и количественные результаты исследований цифровизации иноязычного образования, на основании чего была разработана матрица наиболее эффективных заданий по иностранному языку. Выбранные форматы заданий легли в основу онлайн-тренажера для вуза с коррективным курсом по иностранному языку. Тренажер будет апробирован на ФИЯР со студентами первого курса бакалавриата и позволит в индивидуализированном режиме преодолеть неизбежные лакуны в тех или иных аспектах языка и речи у каждого студента. Отличительной особенностью тренажера является его ориентация на достижение студентами уровня владения языком, необходимого для дальнейшего успешного освоения программ языка для специальных целей.

«Во всех вышеперечисленных форматах заданий роль преподавателя не снижается, но вместе с формами работы трансформируется в сторону наставничества и модерации индивидуальной траектории обучения студентов», – сказала Анна Авраменко, доцент кафедры лингвистики и информационных технологий ФИЯР МГУ, руководитель НИР «Технологии искусственного интеллекта в цифровизации образовательной среды».

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