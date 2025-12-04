Получите все материалы CNews по ключевому слову
Искусственный интеллект ИИ Artificial Intelligence AI Artificial General Intelligence AGI Общий искусственный интеллект Искусственный интеллект общего назначения Универсальный искусственный интеллект
Искусственный интеллект (ИИ) — комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека. (Источник: 123-ФЗ от 24.04.2020)
- Машинное обучение
- Искусственный интеллект как сервис
- Искусственный интеллект для управления ИТ
- Нейронный процессор
- огнитивные вычисления
- Кибербезопасность - MLSecOps - Machine Learning Security Operations
Специалист по защите искусственного интеллекта
Ксения Таракановская, Эксперт, ВЦИОМ "Динамика отношения россиян к ИИ" Конференция CNews 11.02.2025 | Москва "Технологии искусственного интеллекта 2025"
Арутюн Аветисян , Академик РАН, Директор, ИСП РАН "Доверенный искусственный интеллект: современные задачи и направления развития" Конференция CNews 11.02.2025 | Москва "Технологии искусственного интеллекта 2025"
СОБЫТИЯ
|14.04.2026
|
Роботизация бизнес-процессов 2026
Инструменты миграции на отечественные RPA-платформы RPA из облака Low/no-code для создания роботов Искусственный интеллект и программные роботы RPA и legacy-системы Практика роботизации
|18.03.2026
|
Цифровая стратегия 2026
цифровая стратегия Как объединить цифровизацию и импортозамещение От цифровой стратегии к ИИ-стратегии Господдержка цифровых преобразований Экономическая основа цифровой стратегии
|17.03.2026
|
Практика импортозамещения 2026
решения — как инфраструктурные, так и прикладные. Развиваются отраслевые продукты, есть собственные ИИ-модели — теперь дело за созданием приложений на их основе. Для достижения полной технологи
|17.02.2026
|
Цифровизация HR 2026
использование искусственного интеллекта. Одновременно бизнес ждет от HR-службы поддержки ИИ-трансформации, наличия необходимых данных для внедрения ИИ, понимания и применения
|12.02.2026
|
Технологии искусственного интеллекта 2026
лидерства. Технологии активно поддерживает государство, а практически все компании уже запустили ИИ-пилоты. Однако до устойчивой практики доходит далеко не каждый — для этого надо пройти дос
|04.12.2025
|
Современные контакт-центры 2025
LLM и создают на их основе голосовых помощников, ботов, суфлеров, базы знаний и т.д. Возможности ИИ в контакт-центрах еще далеко не исчерпаны.
|29.11.2025
|
«Альфа-Капитал» признан лучшей управляющей компанией по использованию ИИ в клиентском опыте в 2025 году
премии Customer Force Award 2025 в номинации «Управляющая компания года по использованию ИИ в клиентском сервисе», а также завоевала Гран-при. Высокой оценки удостоен проект по AI-за
|28.11.2025
|
От анализа успеваемости до индивидуального учебного плана: как искусственный интеллект проникает во все процессы образования
директор по работе с организациями образования компании «МТС Линк». Технологические тренды: от ИИ до VR
|28.11.2025
|
Вызов врача через приложение и чат с ИИ: «Согласие» ускорило обслуживание по ДМС
время решения самого сложного обращения ускорилось на 20%. Об этом CNews сообщили представители СК «Согласие». Это стало возможно благодаря системе автоматического распознавания клиента. Умный чат с ИИ идентифицирует пользователя и сразу приступает к решению вопроса. При этом в любой момент можно переключиться на живого оператора. Доля обращений через чат за год выросла с 15% до 21%, приче
|28.11.2025
|
Татарстанцы вошли в пятерку регионов по использованию нейросетей
татарстанцы и жители других российских регионов применяют нейросети. По количеству пользователей ИИ Татарстан попал в пятерку лидеров без учета столичных регионов. Почти половина татарстанск
|28.11.2025
|
ELMA представила платформу корпоративных AI-агентов Cortex на ELMA DAY’25
соединяя собственную AI-платформу MWS GPT с процессным ядром системы. Яцко отметил, что интеграция ИИ с ELMA365 была выполнена за считанные недели, что стало возможным благодаря архитектуре Lo
|28.11.2025
|
58% россиян верят, что ИИ улучшит качество медицинской помощи
способно существенно повысить эффективность практики и сократить длительность приема. Объем рынка ИИ-разработок в медицине в 2024 г. составил 12 млрд руб. и, по данным совместного исследовани
|28.11.2025
|
ИБ-специалист будущего: безопасная разработка, этичный хакинг и компьютерная криминалистика
и использовать непосредственно для своей работы, отмечают авторы исследования. Без навыков работы с ИИ работать офицером безопасности в будущем будет просто невозможно, такого мнения придержива
|28.11.2025
|
Онлайн-кампус НИУ ВШЭ: половина россиян уже используют ИИ, но регулярной практики все еще не хватает
Почти половина (45%) признались, что используют ИИ в работе. При этом только каждый двадцатый прибегает к нему на регулярной основе. Четверть
|28.11.2025
|
Экономисты ВШЭ выяснили, что ИИ слишком хорошо думает о людях
Ученые из НИУ ВШЭ выяснили, что современные ИИ-модели, включая ChatGPT и Claude, в играх на стратегическое мышление вроде «конкурса красо
|28.11.2025
|
«Обит» разработала корпоративного ИИ-помощника
Оператор ИТ-решений компания «Обит» представила нового корпоративного ИИ-помощника, который позволяет менеджерам по продажам оперативно собирать информацию о клиен
|28.11.2025
|
CNewsMarket опубликовал первый рейтинг российских ИИ-агентов
за обратной связью к человеку. Для оценки зрелости российских RPA-разработчиков в использовании ИИ-агентов аналитики CNewsMarket рассматривали полноту и качество реализации сценариев взаимо
|28.11.2025
|
На «Авито» стали массово предлагать ИИ-агентов для бизнеса
На «Авито» стали массово появляться предложения разработки ИИ-агентов. По запросу «ИИ-агенты» «Ведомости» обнаружили в сервисе более тысячи объяв
|28.11.2025
|
«Яндекс» запускает инициативу по поддержке преподавателей вузов и развитию их ИИ-компетенций
для сотрудников российских вузов. Ее цель — научить применять передовые практики, в том числе ИИ-решения, во всех основных сферах деятельности вуза: преподавании, научной работе и управле
|28.11.2025
|
ИИ и роботы могут захватить 57% работы в США
Агенты с искусственным интеллектом (ИИ) могут автоматизировать 57% работы в СЩА, но успех зависит от трансформации процессов и ин
|28.11.2025
|
Yandex B2B Tech обновила «Нейроаналитика». В нем появился режим для аналитики большого объема данных
улучшить операционную эффективность. При этом, как показывают данные исследования, на конец 2025 г. технологии ИИ-аналитики уже активно используются в бизнес-процессах 43% организаций.
|28.11.2025
|
ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать
кибербезопасность, системное и критическое мышление, креативность и инновации, коллаборация человек-ИИ, межкультурная коммуникация, адаптивность и обучаемость.
|28.11.2025
|
ИИ-агенты SL Soft FabricaONE.AI интегрированы в amoCRM
Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) разработала коннектор к CRM-системе amoCRM для быстрой интеграции ИИ-агентов SL Soft AI. Интеграция продуктов позволяет повысить эффективность продаж и клиент
|28.11.2025
|
Doma.ai: цифровизация приходит в старый фонд — больше половины домов уже используют CRM, мобильные приложения и чат-боты
у 42% УК, то в 2025 г. их доля достигла 51%. Самый продвинутый сегмент — технологии на основе ИИ — также продемонстрировал рост: с менее чем 1% год назад до 5% в 2025 г.
|28.11.2025
|
Исследование «Яндекса»: 67% профессиональных музыкантов уже используют разные ИИ-инструменты в своей работе
исследование о том, как профессиональные музыканты используют в своем творчестве нейросети и другие ИИ-инструменты. По его результатам, 72% опрошенных относятся к искусственному интеллекту в му
|28.11.2025
|
Рекордный рост спроса на ИИ-тренеров в России и зарплаты до 300 тысяч рублей
Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выявили, что количество вакансий для ИИ-тренеров в России за неполный 2025 г. продемонстрировало рекордный рост — спрос на специал
|27.11.2025
|
«Академия АйТи» FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) провела учебную стажировку для учащихся гимназии им. Е. М. Примакова
Специалисты «Академии АйТи» познакомили гимназистов с ключевыми задачами и областями применения ИИ, а также с практическими сценариями его использования.
|27.11.2025
|
«Навык будущего» и «неизбежность»: что родители думают об использовании детьми нейросетей
пользуются нейросетями. Большинство родителей (67%) относятся к этому позитивно и считают работу с ИИ навыком будущего. Еще треть опрошенных взрослых придерживаются нейтрального мнения, полага
|27.11.2025
|
ИИ-платформа AutoFAQ запустила поддержку мессенджера Mах
теперь могут подключить AutoFAQ и Xplain в мессенджере и получить доступ ко всем возможностям ИИ: автоматизации поддержки клиентов, обработке HR- и ИТ-обращений, интеллектуальному поиску
|27.11.2025
|
Венчурный фонд Iskra Ventures инвестирует в ИИ-платформу для повышения продаж на маркетплейсах Pixorion.ai
Iskra Ventures объявила об инвестициях в проект Pixorion.ai — это SaaS-платформа на базе ИИ для автоматизации создания контента в карточках товаров и повышения продаж на маркетплейса
|27.11.2025
|
США ожидают энергокризиса из-за бума дата-центров и электромобилей
из-за бума строительства центров обработки данных (ЦОД) для искусственного интеллекта (ИИ) и роста рынка электромобилей, пишет Bloomberg. Аналитики выступили с настоятельным призыв
|27.11.2025
|
«Яндекс Маркет» будет быстрее выявлять контрафакт с помощью ИИ
аркета». Благодаря комплексным мерам, включая работу алгоритмов, доля жалоб на контрафактную продукцию от общего числа заказов «Яндекс Маркета» продолжает сокращаться и сейчас составляет всего 0,08%. ИИ точно определяет суть жалобы покупателя, даже если она сложно или некорректно сформулирована. Затем алгоритмы – при наличии других обращений – формируют подробный отчет по магазину и передаю
|27.11.2025
|
«Сколтех» представил систему прогнозирования ледовой обстановки «Хиона»
представители «Сколтеха». Владимир Вановский, руководитель направления гибридного моделирования Центра ИИ «Сколтеха», представил методологию построения прогнозов «Хионы». В прогноз входят параметр
|27.11.2025
|
Step Logic внедряет ИИ для безопасной работы с корпоративными данными
искусственного интеллекта и потребность российских компаний защищать свои данные при работе с ИИ. Согласно отчету Research Nester, мировой рынок корпоративного ИИ достигнет $98 млр
|27.11.2025
|
Санкции США нипочем. Китайские ИТ-гиганты начали совершенно законно обучать ИИ на самом современном «железе» в чужих дата-центрах
Китайские ИТ-гиганты, ведущие разработки в области технологий искусственного интеллекта (ИИ), научились обходить ограничения США на экспорт передовых ускорителей вычислений. Согласно
|27.11.2025
|
Вице-премьер Григоренко поручил внедрить ИИ в работу российских ведомств
Вице-премьер России в ноябре 2025 г. поручил внедрить технологии искусственного интеллекта (ИИ) в работу ведомств, пишут «Ведомости». Уже сейчас ИИ применяется в управлении нацио
|27.11.2025
|
Нейросеть «Яндекса» поможет спасателям МЧС России быстрее расследовать пожары и предотвращать их в будущем
МЧС России и Центр технологий для общества «Яндекса» запускают первый в стране проект, в котором искусственный интеллект будет помогать сотрудникам МЧС быстрее и точнее проводить осмотр мест
|27.11.2025
|
МТС запустила ИИ-решения для бизнеса совместно с Rubbles
Мы объединили экспертизу МТС в digital-трансформации ключевых отраслей экономики с передовыми AI-решениями Rubbles, чтобы предложить рынку не просто технологические продукты, а готовые ин
|27.11.2025
|
«Яндекс Реклама» научила ИИ составлять объявления в соответствии со стандартами бренда
«Яндекс» обновил для рекламодателей ИИ-оптимизацию текста поисковых объявлений. В «Директе» искусственный интеллект теперь умеет
|27.11.2025
|
Сбербанк заключил меморандум о партнерстве в области искусственного интеллекта
Банк России поддержал концепцию сервиса для автоматизированной оценки недвижимости с использованием ИИ, отметив необходимость адаптации текущего законодательства для полноценного функционирован
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1403479, в очереди разбора - 733522.
Создано именных указателей - 186245.
