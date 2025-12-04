Разделы

Искусственный интеллект ИИ Artificial Intelligence AI Artificial General Intelligence AGI Общий искусственный интеллект Искусственный интеллект общего назначения Универсальный искусственный интеллект

Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект

Искусственный интеллект (ИИ) — комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека. (Источник: 123-ФЗ от 24.04.2020)  

 

Ксения Таракановская, Эксперт, ВЦИОМ "Динамика отношения россиян к ИИ" Конференция CNews 11.02.2025 | Москва "Технологии искусственного интеллекта 2025"

 

 

Арутюн Аветисян , Академик РАН, Директор, ИСП РАН "Доверенный искусственный интеллект: современные задачи и направления развития" Конференция CNews 11.02.2025 | Москва "Технологии искусственного интеллекта 2025"

14.04.2026 Роботизация бизнес-процессов 2026

Инструменты миграции на отечественные RPA-платформы RPA из облака Low/no-code для создания роботов Искусственный интеллект и программные роботы RPA и legacy-системы Практика роботизации Как по
18.03.2026 Цифровая стратегия 2026

ет в себя цифровая стратегия Как объединить цифровизацию и импортозамещение От цифровой стратегии к ИИ-стратегии Господдержка цифровых преобразований Экономическая основа цифровой стратегии Аут
17.03.2026 Практика импортозамещения 2026

решения — как инфраструктурные, так и прикладные. Развиваются отраслевые продукты, есть собственные ИИ-модели — теперь дело за созданием приложений на их основе. Для достижения полной технологи
17.02.2026 Цифровизация HR 2026

авлений, — использование искусственного интеллекта. Одновременно бизнес ждет от HR-службы поддержки ИИ-трансформации, наличия необходимых данных для внедрения ИИ, понимания и применения

12.02.2026 Технологии искусственного интеллекта 2026

го лидерства. Технологии активно поддерживает государство, а практически все компании уже запустили ИИ-пилоты. Однако до устойчивой практики доходит далеко не каждый — для этого надо пройти дос
04.12.2025 Современные контакт-центры 2025

ми LLM и создают на их основе голосовых помощников, ботов, суфлеров, базы знаний и т.д. Возможности ИИ в контакт-центрах еще далеко не исчерпаны. Рынок контакт-центров Как развивается рынок кон
29.11.2025 «Альфа-Капитал» признан лучшей управляющей компанией по использованию ИИ в клиентском опыте в 2025 году

лауреатом премии Customer Force Award 2025 в номинации «Управляющая компания года по использованию ИИ в клиентском сервисе», а также завоевала Гран-при. Высокой оценки удостоен проект по AI-за
28.11.2025 От анализа успеваемости до индивидуального учебного плана: как искусственный интеллект проникает во все процессы образования

ова, директор по работе с организациями образования компании «МТС Линк». Технологические тренды: от ИИ до VR Несмотря на то, что государственные учреждения и коммерческие онлайн-образовательные
28.11.2025 Вызов врача через приложение и чат с ИИ: «Согласие» ускорило обслуживание по ДМС

время решения самого сложного обращения ускорилось на 20%. Об этом CNews сообщили представители СК «Согласие». Это стало возможно благодаря системе автоматического распознавания клиента. Умный чат с ИИ идентифицирует пользователя и сразу приступает к решению вопроса. При этом в любой момент можно переключиться на живого оператора. Доля обращений через чат за год выросла с 15% до 21%, приче
28.11.2025 Татарстанцы вошли в пятерку регионов по использованию нейросетей

ак татарстанцы и жители других российских регионов применяют нейросети. По количеству пользователей ИИ Татарстан попал в пятерку лидеров без учета столичных регионов. Почти половина татарстанск
28.11.2025 ELMA представила платформу корпоративных AI-агентов Cortex на ELMA DAY’25

соединяя собственную AI-платформу MWS GPT с процессным ядром системы. Яцко отметил, что интеграция ИИ с ELMA365 была выполнена за считанные недели, что стало возможным благодаря архитектуре Lo
28.11.2025 58% россиян верят, что ИИ улучшит качество медицинской помощи

, способно существенно повысить эффективность практики и сократить длительность приема. Объем рынка ИИ-разработок в медицине в 2024 г. составил 12 млрд руб. и, по данным совместного исследовани
28.11.2025 ИБ-специалист будущего: безопасная разработка, этичный хакинг и компьютерная криминалистика

и использовать непосредственно для своей работы, отмечают авторы исследования. Без навыков работы с ИИ работать офицером безопасности в будущем будет просто невозможно, такого мнения придержива
28.11.2025 Онлайн-кампус НИУ ВШЭ: половина россиян уже используют ИИ, но регулярной практики все еще не хватает

Почти половина (45%) признались, что используют ИИ в работе. При этом только каждый двадцатый прибегает к нему на регулярной основе. Четверть
28.11.2025 Экономисты ВШЭ выяснили, что ИИ слишком хорошо думает о людях

Ученые из НИУ ВШЭ выяснили, что современные ИИ-модели, включая ChatGPT и Claude, в играх на стратегическое мышление вроде «конкурса красо
28.11.2025 «Обит» разработала корпоративного ИИ-помощника

Оператор ИТ-решений компания «Обит» представила нового корпоративного ИИ-помощника, который позволяет менеджерам по продажам оперативно собирать информацию о клиен
28.11.2025 CNewsMarket опубликовал первый рейтинг российских ИИ-агентов

ься за обратной связью к человеку. Для оценки зрелости российских RPA-разработчиков в использовании ИИ-агентов аналитики CNewsMarket рассматривали полноту и качество реализации сценариев взаимо
28.11.2025 На «Авито» стали массово предлагать ИИ-агентов для бизнеса

Ключевой тренд На «Авито» стали массово появляться предложения разработки ИИ-агентов. По запросу «ИИ-агенты» «Ведомости» обнаружили в сервисе более тысячи объяв
28.11.2025 «Яндекс» запускает инициативу по поддержке преподавателей вузов и развитию их ИИ-компетенций

ативу для сотрудников российских вузов. Ее цель — научить применять передовые практики, в том числе ИИ-решения, во всех основных сферах деятельности вуза: преподавании, научной работе и управле
28.11.2025 ИИ и роботы могут захватить 57% работы в США

Тотальная автоматизация Агенты с искусственным интеллектом (ИИ) могут автоматизировать 57% работы в СЩА, но успех зависит от трансформации процессов и ин
28.11.2025 Yandex B2B Tech обновила «Нейроаналитика». В нем появился режим для аналитики большого объема данных

улучшить операционную эффективность. При этом, как показывают данные исследования, на конец 2025 г. технологии ИИ-аналитики уже активно используются в бизнес-процессах 43% организаций. Технолог
28.11.2025 ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать

кибербезопасность, системное и критическое мышление, креативность и инновации, коллаборация человек-ИИ, межкультурная коммуникация, адаптивность и обучаемость. Применительно к российской специф
28.11.2025 ИИ-агенты SL Soft FabricaONE.AI интегрированы в amoCRM

Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) разработала коннектор к CRM-системе amoCRM для быстрой интеграции ИИ-агентов SL Soft AI. Интеграция продуктов позволяет повысить эффективность продаж и клиент
28.11.2025 Doma.ai: цифровизация приходит в старый фонд — больше половины домов уже используют CRM, мобильные приложения и чат-боты

дрены у 42% УК, то в 2025 г. их доля достигла 51%. Самый продвинутый сегмент — технологии на основе ИИ — также продемонстрировал рост: с менее чем 1% год назад до 5% в 2025 г. Как изменился баз
28.11.2025 Исследование «Яндекса»: 67% профессиональных музыкантов уже используют разные ИИ-инструменты в своей работе

исследование о том, как профессиональные музыканты используют в своем творчестве нейросети и другие ИИ-инструменты. По его результатам, 72% опрошенных относятся к искусственному интеллекту в му
28.11.2025 Рекордный рост спроса на ИИ-тренеров в России и зарплаты до 300 тысяч рублей

Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выявили, что количество вакансий для ИИ-тренеров в России за неполный 2025 г. продемонстрировало рекордный рост — спрос на специал
27.11.2025 «Академия АйТи» FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) провела учебную стажировку для учащихся гимназии им. Е. М. Примакова

де. Специалисты «Академии АйТи» познакомили гимназистов с ключевыми задачами и областями применения ИИ, а также с практическими сценариями его использования. Кроме того, учащиеся получили компл
27.11.2025 «Навык будущего» и «неизбежность»: что родители думают об использовании детьми нейросетей

пользуются нейросетями. Большинство родителей (67%) относятся к этому позитивно и считают работу с ИИ навыком будущего. Еще треть опрошенных взрослых придерживаются нейтрального мнения, полага
27.11.2025 ИИ-платформа AutoFAQ запустила поддержку мессенджера Mах

Mах, теперь могут подключить AutoFAQ и Xplain в мессенджере и получить доступ ко всем возможностям ИИ: автоматизации поддержки клиентов, обработке HR- и ИТ-обращений, интеллектуальному поиску

27.11.2025 Венчурный фонд Iskra Ventures инвестирует в ИИ-платформу для повышения продаж на маркетплейсах Pixorion.ai

Iskra Ventures объявила об инвестициях в проект Pixorion.ai — это SaaS-платформа на базе ИИ для автоматизации создания контента в карточках товаров и повышения продаж на маркетплейса
27.11.2025 США ожидают энергокризиса из-за бума дата-центров и электромобилей

кризис в США из-за бума строительства центров обработки данных (ЦОД) для искусственного интеллекта (ИИ) и роста рынка электромобилей, пишет Bloomberg. Аналитики выступили с настоятельным призыв
27.11.2025 «Яндекс Маркет» будет быстрее выявлять контрафакт с помощью ИИ

аркета». Благодаря комплексным мерам, включая работу алгоритмов, доля жалоб на контрафактную продукцию от общего числа заказов «Яндекс Маркета» продолжает сокращаться и сейчас составляет всего 0,08%. ИИ точно определяет суть жалобы покупателя, даже если она сложно или некорректно сформулирована. Затем алгоритмы – при наличии других обращений – формируют подробный отчет по магазину и передаю
27.11.2025 «Сколтех» представил систему прогнозирования ледовой обстановки «Хиона»

дставители «Сколтеха». Владимир Вановский, руководитель направления гибридного моделирования Центра ИИ «Сколтеха», представил методологию построения прогнозов «Хионы». В прогноз входят параметр
27.11.2025 Step Logic внедряет ИИ для безопасной работы с корпоративными данными

огиям искусственного интеллекта и потребность российских компаний защищать свои данные при работе с ИИ. Согласно отчету Research Nester, мировой рынок корпоративного ИИ достигнет $98 млр
27.11.2025 Санкции США нипочем. Китайские ИТ-гиганты начали совершенно законно обучать ИИ на самом современном «железе» в чужих дата-центрах

анкции США Китайские ИТ-гиганты, ведущие разработки в области технологий искусственного интеллекта (ИИ), научились обходить ограничения США на экспорт передовых ускорителей вычислений. Согласно
27.11.2025 Вице-премьер Григоренко поручил внедрить ИИ в работу российских ведомств

нологий Вице-премьер России в ноябре 2025 г. поручил внедрить технологии искусственного интеллекта (ИИ) в работу ведомств, пишут «Ведомости». Уже сейчас ИИ применяется в управлении нацио
27.11.2025 Нейросеть «Яндекса» поможет спасателям МЧС России быстрее расследовать пожары и предотвращать их в будущем

бы МЧС России и Центр технологий для общества «Яндекса» запускают первый в стране проект, в котором искусственный интеллект будет помогать сотрудникам МЧС быстрее и точнее проводить осмотр мест
27.11.2025 МТС запустила ИИ-решения для бизнеса совместно с Rubbles

неса. Мы объединили экспертизу МТС в digital-трансформации ключевых отраслей экономики с передовыми AI-решениями Rubbles, чтобы предложить рынку не просто технологические продукты, а готовые ин
27.11.2025 «Яндекс Реклама» научила ИИ составлять объявления в соответствии со стандартами бренда

«Яндекс» обновил для рекламодателей ИИ-оптимизацию текста поисковых объявлений. В «Директе» искусственный интеллект теперь умеет

27.11.2025 Сбербанк заключил меморандум о партнерстве в области искусственного интеллекта

Банк России поддержал концепцию сервиса для автоматизированной оценки недвижимости с использованием ИИ, отметив необходимость адаптации текущего законодательства для полноценного функционирован

Публикаций - 17929, упоминаний - 40593

Искусственный интеллект и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14152 1195
Microsoft Corporation 25223 1092
Yandex - Яндекс 8399 984
Google LLC 12238 885
Ростелеком 10291 689
8956 593
Intel Corporation 12527 567
Nvidia Corp 3719 557
Huawei 4214 507
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4506 491
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9187 445
Apple Inc 12607 442
IBM - International Business Machines Corp 9551 436
Telegram Group 2545 431
Samsung Electronics 10609 430
SAP SE 5424 406
Oracle Corporation 6862 361
Amazon Inc - Amazon.com 3129 346
OpenAI 364 335
Softline - Софтлайн 3248 325
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5262 280
МегаФон 9867 280
AMD - Advanced Micro Devices 4461 271
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2451 269
Meta Platforms - Facebook 4526 265
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 517 259
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 425 242
Cisco Systems 5221 235
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3303 235
VK - Mail.ru Group 3529 234
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2251 215
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 490 212
ИИ-Технологии 219 203
Xiaomi 1961 201
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 645 197
GitHub 960 190
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 817 181
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1497 166
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 472 164
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 391 164
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8150 1584
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2987 472
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2686 309
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1403 295
РЖД - Российские железные дороги 1997 275
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1362 264
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1788 250
Альфа-Банк 1862 222
Почта России ПАО 2238 221
Лента - Сеть розничной торговли 2261 216
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1120 200
Газпром нефть 669 196
ГПБ - Газпромбанк 1168 194
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 178
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 553 177
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 561 177
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1014 170
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1275 166
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1633 157
МКБ - Московский кредитный банк 615 155
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 499 148
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 135
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 440 135
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 989 134
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 130
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 128
Северсталь ПАО - Severstal 557 127
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 557 125
Газпром ПАО 1414 124
Магнит - Тандер - сеть магазинов 961 124
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 123
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 120
Русагро Группа Компаний 338 119
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 660 108
Ингосстрах СПАО 451 107
ВТБ - Почта Банк 503 106
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 105 95
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 90
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 398 88
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 175 84
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12809 1081
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3239 696
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5217 507
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6258 493
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4780 447
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3407 430
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5225 358
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1996 357
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4864 328
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2151 305
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2810 301
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2714 272
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5763 269
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3110 242
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3521 210
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2076 199
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1452 172
Федеральное казначейство России 1877 162
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3351 157
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2915 137
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3449 135
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3107 121
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1463 120
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1354 116
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 111
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 907 110
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1616 110
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 215 105
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 101
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1479 98
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 365 94
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 93
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 93
Судебная власть - Judicial power 2407 91
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1406 89
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 671 89
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 88
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1846 83
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 75
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1901 72
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 110
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 100
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 98
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 208 76
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 67 67
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 66
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6421 66
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 66
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 383 63
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 355 38
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 242 38
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 32
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 30
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 73 25
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 25
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 21
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 21
Единая Россия - Политическая партия 315 18
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 18
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 346 18
Apache Software Foundation - ASF 221 16
Ассоциация менеджеров 97 14
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 14
Linux Foundation 189 14
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 14 14
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 159 13
OWASP - Open Web Application Security Project 117 13
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 13
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 47 13
ГосИнформСистемы 154 13
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 11
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 51 11
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 137 10
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1040 10
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 13 10
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 9
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 74 9
ОНФ - Общероссийский народный фронт 42 9
PEX Network - Process Excellence Network 16 9
Международная академия связи - МАС 42 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57095 7466
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72884 6705
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33898 3965
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5869 3498
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22967 3491
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23021 3320
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31573 2871
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7386 2652
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4046 2618
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17106 2367
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5567 2339
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6866 2277
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9353 1945
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31876 1942
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26020 1937
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25625 1654
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21787 1653
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11408 1645
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13024 1627
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6138 1554
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14834 1460
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27127 1339
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11946 1290
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12230 1232
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1828 1143
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3751 1132
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3533 1075
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12341 1062
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7571 1053
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8690 1037
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8408 1023
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13308 1019
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8102 1019
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17805 1006
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5563 966
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12266 961
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10101 950
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8145 948
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21950 935
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5990 910
Google Android 14653 662
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1394 609
Linux OS 10864 506
Microsoft Windows 16300 501
OpenAI - ChatGPT 508 442
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5808 427
Apple iOS 8231 398
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5157 369
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 391 338
Python - высокоуровневый язык программирования 1130 315
Microsoft Azure 1457 276
FreePik 1416 263
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2033 228
Microsoft Office 3942 218
Oracle Java - язык программирования 3327 215
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1619 213
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 822 200
Apple iPhone - серия смартфонов 7348 196
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2342 192
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 608 190
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5123 188
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1502 187
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 309 180
Apple iPhone 6 4862 179
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1524 167
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 649 161
Intel x86 - архитектура процессора 1981 158
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3433 152
Google YouTube - Видеохостинг 2876 150
Microsoft Teams - MS Teams 614 149
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 346 145
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1171 142
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 146 142
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 854 136
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1204 136
Microsoft 365 Copilot 175 135
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2875 134
C/C++ - Язык программирования 838 132
Microsoft Windows 2000 8662 132
Google Play - Google Store - Google Android Market 3426 130
Путин Владимир 3342 291
Шадаев Максут 1139 264
Арлазаров Владимир 267 168
Мишустин Михаил 731 145
Чернышенко Дмитрий 575 145
Ведяхин Александр 166 133
Trump Donald J. - Трамп Дональд 602 113
Натрусов Артем 312 99
Чаркин Евгений 314 99
Дырмовский Дмитрий 142 99
Греф Герман 465 97
Воронин Павел 178 89
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 403 87
Абакумов Евгений 224 83
Ульянов Николай 161 82
Ускова Ольга 169 81
Кирьянова Александра 151 76
Нестеров Алексей 166 72
Врацкий Андрей 164 72
Кулик Вадим 190 67
Галкин Николай 121 64
Урусов Виктор 149 64
Глазков Александр 148 63
Белевцев Андрей 89 63
Суровец Дмитрий 101 61
Шпак Василий 261 61
Козак Николай 183 61
Григоренко Дмитрий 178 61
Водясов Алексей 222 60
Тятюшев Максим 159 59
Сергеев Сергей 161 59
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 117 59
Сотин Денис 216 56
Паршин Максим 321 56
Казарин Станислав 175 55
Лысенко Эдуард 311 54
Иодковский Станислав 100 54
Куртяник Надежда 366 54
Панченко Иван 169 53
Дергачева Светлана 53 53
Россия - РФ - Российская федерация 156380 10845
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45613 2480
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53408 2077
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18159 1342
Европа 24618 913
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18511 885
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14476 703
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13560 484
Германия - Федеративная Республика 12928 460
Япония 13533 394
Беларусь - Белоруссия 6015 369
Индия - Bharat 5681 365
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8090 360
Казахстан - Республика 5784 338
Земля - планета Солнечной системы 10648 334
Азия - Азиатский регион 5737 279
Франция - Французская Республика 7974 257
Южная Корея - Республика 6851 245
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3186 234
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4089 233
Солнце - звезда Солнечной системы 5345 222
Россия - СФО - Новосибирск 4632 221
Ближний Восток 3029 209
Россия - УФО - Екатеринбург 4257 193
Украина 7785 193
Африка - Африканский регион 3569 177
Канада 4984 176
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3343 162
Америка Латинская 1880 156
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3240 153
США - Калифорния 4773 147
Китай - Тайвань 4131 145
Нидерланды 3627 145
Бразилия - Федеративная Республика 2446 140
Армения - Республика 2367 140
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1643 137
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3591 136
Сингапур - Республика 1906 135
Италия - Итальянская Республика 4426 133
Узбекистан - Республика 1866 132
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54884 4015
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31782 3892
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51161 3789
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20319 2047
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25901 1970
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15057 1965
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10226 1616
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17373 1525
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9634 1472
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10713 1420
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5499 1193
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4236 1037
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11730 1010
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6298 865
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6222 863
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8088 833
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3764 831
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10509 735
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11416 712
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6915 706
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8346 701
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8230 636
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4752 630
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8516 619
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5303 610
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2913 607
Страхование - Страховое дело - Insurance 6242 601
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5844 599
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7334 587
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6077 555
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2767 532
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3213 505
Энергетика - Energy - Energetically 5511 499
Английский язык 6868 499
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3688 488
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4322 482
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8897 476
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3088 461
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6383 451
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6654 437
Bloomberg 1407 170
Коммерсантъ - Издательский дом 2144 168
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11401 136
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6010 133
Ведомости 1222 133
The Register - The Register Hardware 1691 116
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1126 105
Forbes - Форбс 909 101
Tom’s Hardware 511 95
CNews - ZOOM.CNews 1853 72
Wikipedia - Википедия 581 64
The Verge - Издание 591 57
TAdviser - Центр выбора технологий 425 54
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1070 52
FT - Financial Times 1258 50
Известия ИД 701 45
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1247 45
NYT - The New York Times 1086 45
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2722 42
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 41
Business Insider - Бизнес инсайдер 251 38
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 36
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 665 34
CNBC - Consumer News and Business Channel 222 33
Times 646 33
РИА Новости 979 32
The Guardian - Британская газета 384 32
TechSpot 158 31
Nature 821 30
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 302 27
Reddit 353 26
Ars Technica 435 23
South China Morning Post 75 22
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 85 21
DxOMark - Издание 36 19
BleepingComputer - Издание 407 19
WCCFTech - Издание 85 19
The Information 70 19
New Scientist 1448 19
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 55 19
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8365 748
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3740 529
Gartner - Гартнер 3604 391
IDC - International Data Corporation 4942 308
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 772 164
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 353 108
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 67
Markets&Markets Research 113 56
Forrester Research 828 48
CNews Инновация года - награда 132 45
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 39
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 37
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 247 32
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 28
CNews Рынок ИТ-услуг 170 25
Juniper Research 550 25
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 25
Fortune Global 500 287 24
Microsoft Research 140 23
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 144 23
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 22
BCG - Boston Consulting Group 111 22
TrendForce 134 22
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 155 20
Frost & Sullivan 203 19
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 19
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 167 17
IBM Research 108 17
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 128 16
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 16
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 142 16
IDC Russia - IDC Россия 160 15
Counterpoint Research 95 15
Grand View Research 22 14
Smart Ranking - Смарт Ридинг 32 14
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 32 14
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 79 13
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 78 13
Mordor Intelligence 33 13
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 13
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1251 396
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1078 292
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1633 220
РАН - Российская академия наук 2008 211
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 516 180
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 979 180
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 394 172
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 610 153
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 105
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 663 101
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 227 96
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 97 87
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 84
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 261 84
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 419 82
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 79
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 75
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 435 75
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 219 73
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 60
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 58
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 89 57
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 117 48
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 47
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 99 45
ТГУ - Томский государственный университет 207 44
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 41
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 52 39
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 190 39
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 259 38
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 42 38
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 147 37
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 36
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 71 36
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 151 35
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 80 34
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 33
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 281 31
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 279 31
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 62 30
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2131 353
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2596 325
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1211 241
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 158
CNews AWARDS - награда 547 131
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 365 120
День молодёжи - 27 июня 991 99
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 611 96
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1256 93
CNews FORUM Кейсы 279 86
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 724 48
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 160 39
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 36
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 36
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 33
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 33
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 32 31
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 89 25
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 380 23
CNews Баттл 70 21
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 20
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 20
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 16
Международный женский день - 8 марта 370 15
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 223 14
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 28 13
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 13
Microsoft Ignite 44 13
Oracle OpenWorld 65 12
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 15 12
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 80 12
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 11
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 11
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 150 11
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 14 10
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 29 10
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 175 10
Data Fusion Contest 10 10
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 10
Старт Хаб 21 10
