Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться

«Ред ОС Образовательная редакция» 8.0.3: расширенные возможности для обучения ед софт» выпустила обновление «Ред ОС Образовательной редакции». Система разработана специально для школ, колледжей и университетов, отличается интуитивно понятным интерфейсом и полностью адапт

«Базис» подготовит более 1,5 тыс. DevOps-специалистов в рамках новых требований к ИТ-аккредитации ех и др.) планируется обучить свыше 1,5 тыс. студентов по программе подготовки DevOps-специалистов. Учебный процесс предусматривает использование платформы Basis Dynamix, с помощью которой студ

Каждая третья семья в России ежедневно использует нейросети для подготовки к школьным занятиям грамму «ИИ-уроков», вместе с Гимназией Сколково и Инновационной школой «СКОЛКА» развиваем отдельные образовательные программы для школьников и родителей, помогая им осознанно использовать нейро

Эксперты «Базальт СПО» оценили компетенции студентов на госэкзаменах Р по темам, связанным с ОС «Альт» и свободным программным обеспечением. В Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) с 22 по 24 июня 2026 г. успешно прошли

Свыше 1000 школ Уральского ФО выбрали ОС Astra Linux для цифровизации образования родуктами «Группы Астра». Приобретенные навыки и знания помогают педагогам эффективнее организовать учебный процесс. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Переход муниципальных о

Skyeng запустил систему персонализированных тренировок для отработки сложных навыков нтента с помощью искусственного интеллекта. Платформа автоматически связывает задания, упражнения и учебные материалы с конкретными навыками английского языка, что позволяет объективно оцениват

НИУ ВШЭ начал фиксировать интеллектуальные права на научные результаты в блокчейне можно управлять — передавать, лицензировать, развивать. Эту методологию мы готовы передавать другим университетам и научным организациям», – сказала Вера Вишнякова, директор Центра трансфера и

65% родителей считают компьютерную грамотность такой же важной, как школьные предметы редметы. При этом только 40% сообщили, что их ребенок уже получает или ранее получал дополнительное образование, связанное с компьютерной грамотностью и цифровыми навыками, например занимается

«Сапран» и МГТУ им. Н.Э. Баумана будут совместно готовить специалистов в области промышленной автоматизации аша задача — готовить специалистов, которые будут востребованы на производстве. Мы стремимся, чтобы образовательные программы отражали актуальную повестку цифровой трансформации промышленности.

В России протестировали новую модель проверки студенческих работ с ИИ улучшены наиболее ценные для преподавателей и студентов функции. «Ценность пилота именно в том, что университеты помогли нам проверить продукт в реальном образовательном процессе. Мы получили к

Ученые ТПУ создали «умный» имплантат для восстановления кости — за счет роста нервов и сосудов сигналы живой костной ткани. Результаты in vivo исследований показали, что такой имплантат ускорил образование костной ткани за счет роста вокруг нее нервных волокон и кровеносных сосудов. Об

Выпускник НГУ создал бесплатный образовательный симулятор «Компьютер Ершова» о. Тогда созданный им обучающий игровой курс получит логическое завершение. Сейчас он ищет выход на образовательные организации, которые готовы внедрить у себя разработанную им программу. Распр

Promt, бюро переводов «Альба» и НГЛУ имени Н. А. Добролюбова внедряют актуальные переводческие технологии в подготовку студентов ародных мероприятиях». Производственная практика в бюро переводов «Альба» была распределена на весь учебный год. Студенты выполняли задания, связанные с будущей профессиональной деятельностью:

«Базальт СПО» расширяет сотрудничество в сфере образования: новые авторизованные учебные центры в «Диона мастер лаб» и ВИВТ ся на сценариях перехода на российское ПО, с которыми обычно сталкиваются системные администраторы, преподаватели, разработчики или ИТ-специалисты». «Диона мастер лаб» — учебный центр, ориентир

ВГИК, Getblogger и «On Медиа» запускают образовательный курс по использованию искусственного интеллекта в блогосфере инансовым аспектам, маркировке рекламы, авторскому праву и репутационным рискам. В рамках обучения слушатели также будут работать с реальными кейсами и брифами брендов. В реализации принимают участие преподаватели ВГИК и специалисты Getblogger, включая представителей направлений инфлюенс-маркетинга, аналитики, юридического сопровождения и работы с блогерами. По окончании курса слушателям бу

Группа «Самолет» и ИТМО подвели итоги первого набора совместной образовательной программы для ИТ-руководителей их магистерских диссертаций — это маркер и нашей работы как преподавателей, наставников, менеджеров образовательного процесса. Ребята показали и высокий технический уровень, и глубокие управлен

«СКБ Контур» и «Леонтьевский центр» договорились о сотрудничестве в научно-образовательной сфере «Леонтьевского центра» Андрей Стародубцев. Соглашение закрепляет намерения сторон объединить научно-образовательный и технологический потенциал для сохранения интеллектуального достояния Свердл

В каждой третьей студенческой работе в России нйдены следы ИИ по направлениям «Ветеринарные науки», «Механика», «Машиностроение» и «Математика». Регулирование в образовании «Эти данные подтверждают: остановить распространение ИИ уже невозможно. Но это не

Отечественный ИИ поможет университетам выявлять прогульщиков отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук. ИИ может также использоваться на входе в учебное заведение и работать с «черными списками» – давать тревожный сигнал на пункт охраны,

«Ростелеком» и СФУ запустили программы подготовки, где студенты учатся на реальном оборудовании провайдера Приглашаем на новые программы мотивированных ребят, желающих получить качественное и востребованное образование». Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края: «Подготовка ка

Миллиард в науку: резидент ОЭЗ Москвы в 13 раз увеличил инвестиции в разработки ьгот и преференций, благодаря чему могут направлять сэкономленные средства в развитие предприятий и научные разработки. Так, за первые три месяца 2026 г. одна из компаний вложила в НИОКР 718 мл

Михаил Сумбатян, IThub: Нужно не конкурировать с ИИ, а научиться им пользоваться «Мы строим обучение на реальных задачах» CNews: Рост цен на ИТ-образование в России в последнее время обсуждают все чаще. При этом многие говорят, что часть

ИИ способен помочь предотвратить рак шейки матки, выяснили в Сеченовском Университете в обмене веществ – это вывело диагностику на новый уровень. ИИ также помогает прогнозировать у пациенток риск преэклампсии – опасного осложнения во время беременности. Например, нейросеть, обученная в Университете Ёнсе (Южная Корея), учитывая анамнез женщин, принимаемые ими лекарства, показатели крови и уровень белка в моче, смогла предугадать преэклампсию в 97% случаев, а ложную тревогу п

«Аквариус» представил результаты запуска образовательного проекта по робототехнике в Тверской области реализуемая при поддержке регионального правительства с 2024 г., охватила более 35 учреждений — от школ и «Кванториумов» до колледжей и университетов. Успешные результаты подтвердили готовност

Более 200 млрд рублей составляют потери авторов образовательных курсов от нелегальных «сливов» ИТ-сервис Gorodissky IP Security выявил в интернете более 9 млн нелегально распространяемых образовательных продуктов. Результаты мониторинга показали, что рынок «сливов» в России превратился в полноценную теневую индустрию. Под угрозой оказались авторы любого уровня: от новичков с пе

В Сеченовском университете создали ментальный ИИ-помощник для бегунов ой богини Ники, родился в совместном кампусе Сеченовского университета и «Школы 21». «У меня уже был опыт в программировании и аналитики данных, и в кампус я пришел, чтобы подтянуть знания в машинном обучении. Я прошел программу «Искусственный интеллект в медицине», – рассказывает Али Бнаят. – А главное – здесь я познакомился со своими будущими компаньонами. За год учебы в кампусе – а работ

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет переходит на операционные системы «Альт» от «Базальт СПО» ы и преподаватели будут работать на российском программном обеспечении — операционной системе «Альт Образование». «Сотрудничество «Базальт СПО» и ЮУрГГПУ объединяет отраслевой опыт и педагогиче

Лекарства ручной сборки: в Сеченовском университете запустили «Цифровую рецептуру» для отработки навыков изготовления лекарственных средств можно отточить в интерактивной цифровой среде. В Сеченовском университете разработали и запустили в образовательный процесс инновационную платформу «Цифровая рецептура». С ее помощью студенты м

«Контур Университет» и Институт экономики и управления УрФУ объединят усилия для подготовки кадров цифровой экономики абота охватит широкий спектр направлений. Стороны намерены разрабатывать и реализовывать совместные образовательные программы высшего и дополнительного профессионального образования. Кроме того

«Яндекс» представил новые научные исследования про ускорение обучения генеративного ИИ и оптимизацию серверных мощностей самые высокие оценки программного комитета. В 2026 г. такой статус получили 536 работ — всего 2,2% от всех поданных. Другое исследование посвящено ускорению обучения больших языковых моделей. При их обучении методом конвейерного параллелизма (Pipeline Parallelism) часть видеокарт простаивает в ожидании других устройств. Асинхронные схемы позволяют устранить эти простои, но считалось, что и

«МТС Линк»: 87% российских компаний уже применяют ИИ в корпоративном обучении платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, провела опрос, в рамках которого HR-профессионалы оценили применение инструментов на основе искусственного интеллекта в корпоративном обучении. 72% компаний уже используют ИИ для подготовки собственных обучающих материалов. Самыми важными ИИ-навыками для специалистов по обучению респонденты считают управление ИИ-ассистентами

VK и «Содружество» запустили «Школу финблогеров» финансовой безопасности в Красноярск. В рамках медиафорума «Содружество» предусмотрена практическая образовательная программа для преподавателей, экспертов и специалистов. Участники научатся ис

В НИУ ВШЭ создана проектно-учебная лаборатория группы «Т-Технологии» шаг в нашем стремлении интегрировать актуальную для индустрии проблематику в научные исследования и учебный процесс. Факультет компьютерных наук ВШЭ обеспечивает фундаментальную базу, а Т-банк

Эффекты применения генеративного ИИ в российской науке (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) Генеративный ИИ уже заметно ускоряет работу исследователей, однако его влияние на конечные научные результаты пока остается ограниченным. Институт статистических исследований и экономи

«Альт Образование» включена в список ОС для проведения ЕГЭ в России тем (ОС), совместимых с программами для проведения государственных итоговых аттестаций (ГИА). «Альт Образование» от «Базальт СПО» — первая в списке. Об этом CNews сообщил представитель «Базальт

Масштабы и направления использования ИИ российскими учеными (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ анализирует масштабы и направления использования этой технологии российскими учеными. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ. Эмпирической базой для анализа послужили р

«Евраз» развивает ИТ-образование на Урале «Евраза». Программа реализуется в целях подготовки кадров для цифровой экономики. За пять лет через образовательный проект прошло более 300 старшеклассников. На развитие системы ИТ-образования

МТС и НИУ ВШЭ открыли новый набор в магистратуру по искусственному интеллекту Э, эксперт проектно-учебной лаборатории робототехники и ведущий разработчик центра CV MWS AI. Среди преподавателей программы также Виктор Кантор, основатель школы MLinside и бывший директор Цен