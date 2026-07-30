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Образование Образовательные учреждения Наука Научная деятельность Университеты и наука должны объединиться
СОБЫТИЯ
|30.07.2026
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«Ред ОС Образовательная редакция» 8.0.3: расширенные возможности для обучения
ед софт» выпустила обновление «Ред ОС Образовательной редакции». Система разработана специально для школ, колледжей и университетов, отличается интуитивно понятным интерфейсом и полностью адапт
|28.07.2026
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«Базис» подготовит более 1,5 тыс. DevOps-специалистов в рамках новых требований к ИТ-аккредитации
ех и др.) планируется обучить свыше 1,5 тыс. студентов по программе подготовки DevOps-специалистов. Учебный процесс предусматривает использование платформы Basis Dynamix, с помощью которой студ
|28.07.2026
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Каждая третья семья в России ежедневно использует нейросети для подготовки к школьным занятиям
грамму «ИИ-уроков», вместе с Гимназией Сколково и Инновационной школой «СКОЛКА» развиваем отдельные образовательные программы для школьников и родителей, помогая им осознанно использовать нейро
|27.07.2026
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Эксперты «Базальт СПО» оценили компетенции студентов на госэкзаменах
Р по темам, связанным с ОС «Альт» и свободным программным обеспечением. В Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) с 22 по 24 июня 2026 г. успешно прошли
|27.07.2026
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Свыше 1000 школ Уральского ФО выбрали ОС Astra Linux для цифровизации образования
родуктами «Группы Астра». Приобретенные навыки и знания помогают педагогам эффективнее организовать учебный процесс. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Переход муниципальных о
|24.07.2026
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Skyeng запустил систему персонализированных тренировок для отработки сложных навыков
нтента с помощью искусственного интеллекта. Платформа автоматически связывает задания, упражнения и учебные материалы с конкретными навыками английского языка, что позволяет объективно оцениват
|24.07.2026
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НИУ ВШЭ начал фиксировать интеллектуальные права на научные результаты в блокчейне
можно управлять — передавать, лицензировать, развивать. Эту методологию мы готовы передавать другим университетам и научным организациям», – сказала Вера Вишнякова, директор Центра трансфера и
|24.07.2026
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65% родителей считают компьютерную грамотность такой же важной, как школьные предметы
редметы. При этом только 40% сообщили, что их ребенок уже получает или ранее получал дополнительное образование, связанное с компьютерной грамотностью и цифровыми навыками, например занимается
|23.07.2026
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«Сапран» и МГТУ им. Н.Э. Баумана будут совместно готовить специалистов в области промышленной автоматизации
аша задача — готовить специалистов, которые будут востребованы на производстве. Мы стремимся, чтобы образовательные программы отражали актуальную повестку цифровой трансформации промышленности.
|23.07.2026
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В России протестировали новую модель проверки студенческих работ с ИИ
улучшены наиболее ценные для преподавателей и студентов функции. «Ценность пилота именно в том, что университеты помогли нам проверить продукт в реальном образовательном процессе. Мы получили к
|23.07.2026
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Ученые ТПУ создали «умный» имплантат для восстановления кости — за счет роста нервов и сосудов
сигналы живой костной ткани. Результаты in vivo исследований показали, что такой имплантат ускорил образование костной ткани за счет роста вокруг нее нервных волокон и кровеносных сосудов. Об
|22.07.2026
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Выпускник НГУ создал бесплатный образовательный симулятор «Компьютер Ершова»
о. Тогда созданный им обучающий игровой курс получит логическое завершение. Сейчас он ищет выход на образовательные организации, которые готовы внедрить у себя разработанную им программу. Распр
|21.07.2026
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Promt, бюро переводов «Альба» и НГЛУ имени Н. А. Добролюбова внедряют актуальные переводческие технологии в подготовку студентов
ародных мероприятиях». Производственная практика в бюро переводов «Альба» была распределена на весь учебный год. Студенты выполняли задания, связанные с будущей профессиональной деятельностью:
|21.07.2026
|В Сеченовском Университете разрабатывают ИИ-систему для анализа уровня сахара при диабете с учетом гормональных циклов
|21.07.2026
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«Базальт СПО» расширяет сотрудничество в сфере образования: новые авторизованные учебные центры в «Диона мастер лаб» и ВИВТ
ся на сценариях перехода на российское ПО, с которыми обычно сталкиваются системные администраторы, преподаватели, разработчики или ИТ-специалисты». «Диона мастер лаб» — учебный центр, ориентир
|20.07.2026
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ВГИК, Getblogger и «On Медиа» запускают образовательный курс по использованию искусственного интеллекта в блогосфере
инансовым аспектам, маркировке рекламы, авторскому праву и репутационным рискам. В рамках обучения слушатели также будут работать с реальными кейсами и брифами брендов. В реализации принимают участие преподаватели ВГИК и специалисты Getblogger, включая представителей направлений инфлюенс-маркетинга, аналитики, юридического сопровождения и работы с блогерами. По окончании курса слушателям бу
|20.07.2026
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Группа «Самолет» и ИТМО подвели итоги первого набора совместной образовательной программы для ИТ-руководителей
их магистерских диссертаций — это маркер и нашей работы как преподавателей, наставников, менеджеров образовательного процесса. Ребята показали и высокий технический уровень, и глубокие управлен
|17.07.2026
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«СКБ Контур» и «Леонтьевский центр» договорились о сотрудничестве в научно-образовательной сфере
«Леонтьевского центра» Андрей Стародубцев. Соглашение закрепляет намерения сторон объединить научно-образовательный и технологический потенциал для сохранения интеллектуального достояния Свердл
|17.07.2026
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В каждой третьей студенческой работе в России нйдены следы ИИ
по направлениям «Ветеринарные науки», «Механика», «Машиностроение» и «Математика». Регулирование в образовании «Эти данные подтверждают: остановить распространение ИИ уже невозможно. Но это не
|16.07.2026
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Отечественный ИИ поможет университетам выявлять прогульщиков
отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук. ИИ может также использоваться на входе в учебное заведение и работать с «черными списками» – давать тревожный сигнал на пункт охраны,
|16.07.2026
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«Ростелеком» и СФУ запустили программы подготовки, где студенты учатся на реальном оборудовании провайдера
Приглашаем на новые программы мотивированных ребят, желающих получить качественное и востребованное образование». Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края: «Подготовка ка
|16.07.2026
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Миллиард в науку: резидент ОЭЗ Москвы в 13 раз увеличил инвестиции в разработки
ьгот и преференций, благодаря чему могут направлять сэкономленные средства в развитие предприятий и научные разработки. Так, за первые три месяца 2026 г. одна из компаний вложила в НИОКР 718 мл
|15.07.2026
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Михаил Сумбатян, IThub: Нужно не конкурировать с ИИ, а научиться им пользоваться
«Мы строим обучение на реальных задачах» CNews: Рост цен на ИТ-образование в России в последнее время обсуждают все чаще. При этом многие говорят, что часть
|15.07.2026
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ИИ способен помочь предотвратить рак шейки матки, выяснили в Сеченовском Университете
в обмене веществ – это вывело диагностику на новый уровень. ИИ также помогает прогнозировать у пациенток риск преэклампсии – опасного осложнения во время беременности. Например, нейросеть, обученная в Университете Ёнсе (Южная Корея), учитывая анамнез женщин, принимаемые ими лекарства, показатели крови и уровень белка в моче, смогла предугадать преэклампсию в 97% случаев, а ложную тревогу п
|15.07.2026
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«Аквариус» представил результаты запуска образовательного проекта по робототехнике в Тверской области
реализуемая при поддержке регионального правительства с 2024 г., охватила более 35 учреждений — от школ и «Кванториумов» до колледжей и университетов. Успешные результаты подтвердили готовност
|14.07.2026
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Более 200 млрд рублей составляют потери авторов образовательных курсов от нелегальных «сливов»
ИТ-сервис Gorodissky IP Security выявил в интернете более 9 млн нелегально распространяемых образовательных продуктов. Результаты мониторинга показали, что рынок «сливов» в России превратился в полноценную теневую индустрию. Под угрозой оказались авторы любого уровня: от новичков с пе
|13.07.2026
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В Сеченовском университете создали ментальный ИИ-помощник для бегунов
ой богини Ники, родился в совместном кампусе Сеченовского университета и «Школы 21». «У меня уже был опыт в программировании и аналитики данных, и в кампус я пришел, чтобы подтянуть знания в машинном обучении. Я прошел программу «Искусственный интеллект в медицине», – рассказывает Али Бнаят. – А главное – здесь я познакомился со своими будущими компаньонами. За год учебы в кампусе – а работ
|10.07.2026
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Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет переходит на операционные системы «Альт» от «Базальт СПО»
ы и преподаватели будут работать на российском программном обеспечении — операционной системе «Альт Образование». «Сотрудничество «Базальт СПО» и ЮУрГГПУ объединяет отраслевой опыт и педагогиче
|10.07.2026
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Лекарства ручной сборки: в Сеченовском университете запустили «Цифровую рецептуру» для отработки навыков изготовления лекарственных средств
можно отточить в интерактивной цифровой среде. В Сеченовском университете разработали и запустили в образовательный процесс инновационную платформу «Цифровая рецептура». С ее помощью студенты м
|09.07.2026
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«Контур Университет» и Институт экономики и управления УрФУ объединят усилия для подготовки кадров цифровой экономики
абота охватит широкий спектр направлений. Стороны намерены разрабатывать и реализовывать совместные образовательные программы высшего и дополнительного профессионального образования. Кроме того
|08.07.2026
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«Яндекс» представил новые научные исследования про ускорение обучения генеративного ИИ и оптимизацию серверных мощностей
самые высокие оценки программного комитета. В 2026 г. такой статус получили 536 работ — всего 2,2% от всех поданных. Другое исследование посвящено ускорению обучения больших языковых моделей. При их обучении методом конвейерного параллелизма (Pipeline Parallelism) часть видеокарт простаивает в ожидании других устройств. Асинхронные схемы позволяют устранить эти простои, но считалось, что и
|07.07.2026
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«МТС Линк»: 87% российских компаний уже применяют ИИ в корпоративном обучении
платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, провела опрос, в рамках которого HR-профессионалы оценили применение инструментов на основе искусственного интеллекта в корпоративном обучении. 72% компаний уже используют ИИ для подготовки собственных обучающих материалов. Самыми важными ИИ-навыками для специалистов по обучению респонденты считают управление ИИ-ассистентами
|07.07.2026
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VK и «Содружество» запустили «Школу финблогеров»
финансовой безопасности в Красноярск. В рамках медиафорума «Содружество» предусмотрена практическая образовательная программа для преподавателей, экспертов и специалистов. Участники научатся ис
|03.07.2026
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В НИУ ВШЭ создана проектно-учебная лаборатория группы «Т-Технологии»
шаг в нашем стремлении интегрировать актуальную для индустрии проблематику в научные исследования и учебный процесс. Факультет компьютерных наук ВШЭ обеспечивает фундаментальную базу, а Т-банк
|02.07.2026
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Эффекты применения генеративного ИИ в российской науке (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)
Генеративный ИИ уже заметно ускоряет работу исследователей, однако его влияние на конечные научные результаты пока остается ограниченным. Институт статистических исследований и экономи
|02.07.2026
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«Альт Образование» включена в список ОС для проведения ЕГЭ в России
тем (ОС), совместимых с программами для проведения государственных итоговых аттестаций (ГИА). «Альт Образование» от «Базальт СПО» — первая в списке. Об этом CNews сообщил представитель «Базальт
|01.07.2026
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Масштабы и направления использования ИИ российскими учеными (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)
знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ анализирует масштабы и направления использования этой технологии российскими учеными. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ. Эмпирической базой для анализа послужили р
|01.07.2026
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«Евраз» развивает ИТ-образование на Урале
«Евраза». Программа реализуется в целях подготовки кадров для цифровой экономики. За пять лет через образовательный проект прошло более 300 старшеклассников. На развитие системы ИТ-образования
|01.07.2026
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МТС и НИУ ВШЭ открыли новый набор в магистратуру по искусственному интеллекту
Э, эксперт проектно-учебной лаборатории робототехники и ведущий разработчик центра CV MWS AI. Среди преподавателей программы также Виктор Кантор, основатель школы MLinside и бывший директор Цен
|30.06.2026
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Экономисты ВШЭ научились прогнозировать рождаемость по поисковым запросам
государства. Прогнозирование рождаемости позволяет рассчитать необходимое количество детских садов, школ, обеспечить людей инфраструктурой, предсказать состояние рынка труда и долгосрочные соци
Образование и организации, системы, технологии, персоны:
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|Щеголев Игорь 699 93
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