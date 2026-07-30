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Образование Образовательные учреждения Наука Научная деятельность Университеты и наука должны объединиться

Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться

СОБЫТИЯ


30.07.2026 «Ред ОС Образовательная редакция» 8.0.3: расширенные возможности для обучения

ед софт» выпустила обновление «Ред ОС Образовательной редакции». Система разработана специально для школ, колледжей и университетов, отличается интуитивно понятным интерфейсом и полностью адапт
28.07.2026 «Базис» подготовит более 1,5 тыс. DevOps-специалистов в рамках новых требований к ИТ-аккредитации

ех и др.) планируется обучить свыше 1,5 тыс. студентов по программе подготовки DevOps-специалистов. Учебный процесс предусматривает использование платформы Basis Dynamix, с помощью которой студ
28.07.2026 Каждая третья семья в России ежедневно использует нейросети для подготовки к школьным занятиям

грамму «ИИ-уроков», вместе с Гимназией Сколково и Инновационной школой «СКОЛКА» развиваем отдельные образовательные программы для школьников и родителей, помогая им осознанно использовать нейро
27.07.2026 Эксперты «Базальт СПО» оценили компетенции студентов на госэкзаменах

Р по темам, связанным с ОС «Альт» и свободным программным обеспечением. В Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) с 22 по 24 июня 2026 г. успешно прошли

27.07.2026 Свыше 1000 школ Уральского ФО выбрали ОС Astra Linux для цифровизации образования

родуктами «Группы Астра». Приобретенные навыки и знания помогают педагогам эффективнее организовать учебный процесс. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Переход муниципальных о
24.07.2026 Skyeng запустил систему персонализированных тренировок для отработки сложных навыков

нтента с помощью искусственного интеллекта. Платформа автоматически связывает задания, упражнения и учебные материалы с конкретными навыками английского языка, что позволяет объективно оцениват
24.07.2026 НИУ ВШЭ начал фиксировать интеллектуальные права на научные результаты в блокчейне

можно управлять — передавать, лицензировать, развивать. Эту методологию мы готовы передавать другим университетам и научным организациям», – сказала Вера Вишнякова, директор Центра трансфера и

24.07.2026 65% родителей считают компьютерную грамотность такой же важной, как школьные предметы

редметы. При этом только 40% сообщили, что их ребенок уже получает или ранее получал дополнительное образование, связанное с компьютерной грамотностью и цифровыми навыками, например занимается

23.07.2026 «Сапран» и МГТУ им. Н.Э. Баумана будут совместно готовить специалистов в области промышленной автоматизации

аша задача — готовить специалистов, которые будут востребованы на производстве. Мы стремимся, чтобы образовательные программы отражали актуальную повестку цифровой трансформации промышленности.
23.07.2026 В России протестировали новую модель проверки студенческих работ с ИИ

улучшены наиболее ценные для преподавателей и студентов функции. «Ценность пилота именно в том, что университеты помогли нам проверить продукт в реальном образовательном процессе. Мы получили к
23.07.2026 Ученые ТПУ создали «умный» имплантат для восстановления кости — за счет роста нервов и сосудов

сигналы живой костной ткани. Результаты in vivo исследований показали, что такой имплантат ускорил образование костной ткани за счет роста вокруг нее нервных волокон и кровеносных сосудов. Об

22.07.2026 Выпускник НГУ создал бесплатный образовательный симулятор «Компьютер Ершова»

о. Тогда созданный им обучающий игровой курс получит логическое завершение. Сейчас он ищет выход на образовательные организации, которые готовы внедрить у себя разработанную им программу. Распр
21.07.2026 Promt, бюро переводов «Альба» и НГЛУ имени Н. А. Добролюбова внедряют актуальные переводческие технологии в подготовку студентов

ародных мероприятиях». Производственная практика в бюро переводов «Альба» была распределена на весь учебный год. Студенты выполняли задания, связанные с будущей профессиональной деятельностью:

21.07.2026 В Сеченовском Университете разрабатывают ИИ-систему для анализа уровня сахара при диабете с учетом гормональных циклов
21.07.2026 «Базальт СПО» расширяет сотрудничество в сфере образования: новые авторизованные учебные центры в «Диона мастер лаб» и ВИВТ

ся на сценариях перехода на российское ПО, с которыми обычно сталкиваются системные администраторы, преподаватели, разработчики или ИТ-специалисты». «Диона мастер лаб» — учебный центр, ориентир
20.07.2026 ВГИК, Getblogger и «On Медиа» запускают образовательный курс по использованию искусственного интеллекта в блогосфере

инансовым аспектам, маркировке рекламы, авторскому праву и репутационным рискам. В рамках обучения слушатели также будут работать с реальными кейсами и брифами брендов. В реализации принимают участие преподаватели ВГИК и специалисты Getblogger, включая представителей направлений инфлюенс-маркетинга, аналитики, юридического сопровождения и работы с блогерами. По окончании курса слушателям бу
20.07.2026 Группа «Самолет» и ИТМО подвели итоги первого набора совместной образовательной программы для ИТ-руководителей

их магистерских диссертаций — это маркер и нашей работы как преподавателей, наставников, менеджеров образовательного процесса. Ребята показали и высокий технический уровень, и глубокие управлен
17.07.2026 «СКБ Контур» и «Леонтьевский центр» договорились о сотрудничестве в научно-образовательной сфере

«Леонтьевского центра» Андрей Стародубцев. Соглашение закрепляет намерения сторон объединить научно-образовательный и технологический потенциал для сохранения интеллектуального достояния Свердл
17.07.2026 В каждой третьей студенческой работе в России нйдены следы ИИ

по направлениям «Ветеринарные науки», «Механика», «Машиностроение» и «Математика». Регулирование в образовании «Эти данные подтверждают: остановить распространение ИИ уже невозможно. Но это не
16.07.2026 Отечественный ИИ поможет университетам выявлять прогульщиков

отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук. ИИ может также использоваться на входе в учебное заведение и работать с «черными списками» – давать тревожный сигнал на пункт охраны,

16.07.2026 «Ростелеком» и СФУ запустили программы подготовки, где студенты учатся на реальном оборудовании провайдера

Приглашаем на новые программы мотивированных ребят, желающих получить качественное и востребованное образование». Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края: «Подготовка ка
16.07.2026 Миллиард в науку: резидент ОЭЗ Москвы в 13 раз увеличил инвестиции в разработки

ьгот и преференций, благодаря чему могут направлять сэкономленные средства в развитие предприятий и научные разработки. Так, за первые три месяца 2026 г. одна из компаний вложила в НИОКР 718 мл
15.07.2026 Михаил Сумбатян, IThub: Нужно не конкурировать с ИИ, а научиться им пользоваться

«Мы строим обучение на реальных задачах» CNews: Рост цен на ИТ-образование в России в последнее время обсуждают все чаще. При этом многие говорят, что часть
15.07.2026 ИИ способен помочь предотвратить рак шейки матки, выяснили в Сеченовском Университете

в обмене веществ – это вывело диагностику на новый уровень. ИИ также помогает прогнозировать у пациенток риск преэклампсии – опасного осложнения во время беременности. Например, нейросеть, обученная в Университете Ёнсе (Южная Корея), учитывая анамнез женщин, принимаемые ими лекарства, показатели крови и уровень белка в моче, смогла предугадать преэклампсию в 97% случаев, а ложную тревогу п
15.07.2026 «Аквариус» представил результаты запуска образовательного проекта по робототехнике в Тверской области

реализуемая при поддержке регионального правительства с 2024 г., охватила более 35 учреждений — от школ и «Кванториумов» до колледжей и университетов. Успешные результаты подтвердили готовност
14.07.2026 Более 200 млрд рублей составляют потери авторов образовательных курсов от нелегальных «сливов»

ИТ-сервис Gorodissky IP Security выявил в интернете более 9 млн нелегально распространяемых образовательных продуктов. Результаты мониторинга показали, что рынок «сливов» в России превратился в полноценную теневую индустрию. Под угрозой оказались авторы любого уровня: от новичков с пе
13.07.2026 В Сеченовском университете создали ментальный ИИ-помощник для бегунов

ой богини Ники, родился в совместном кампусе Сеченовского университета и «Школы 21». «У меня уже был опыт в программировании и аналитики данных, и в кампус я пришел, чтобы подтянуть знания в машинном обучении. Я прошел программу «Искусственный интеллект в медицине», – рассказывает Али Бнаят. – А главное – здесь я познакомился со своими будущими компаньонами. За год учебы в кампусе – а работ
10.07.2026 Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет переходит на операционные системы «Альт» от «Базальт СПО»

ы и преподаватели будут работать на российском программном обеспечении — операционной системе «Альт Образование». «Сотрудничество «Базальт СПО» и ЮУрГГПУ объединяет отраслевой опыт и педагогиче
10.07.2026 Лекарства ручной сборки: в Сеченовском университете запустили «Цифровую рецептуру» для отработки навыков изготовления лекарственных средств

можно отточить в интерактивной цифровой среде. В Сеченовском университете разработали и запустили в образовательный процесс инновационную платформу «Цифровая рецептура». С ее помощью студенты м
09.07.2026 «Контур Университет» и Институт экономики и управления УрФУ объединят усилия для подготовки кадров цифровой экономики

абота охватит широкий спектр направлений. Стороны намерены разрабатывать и реализовывать совместные образовательные программы высшего и дополнительного профессионального образования. Кроме того
08.07.2026 «Яндекс» представил новые научные исследования про ускорение обучения генеративного ИИ и оптимизацию серверных мощностей

самые высокие оценки программного комитета. В 2026 г. такой статус получили 536 работ — всего 2,2% от всех поданных. Другое исследование посвящено ускорению обучения больших языковых моделей. При их обучении методом конвейерного параллелизма (Pipeline Parallelism) часть видеокарт простаивает в ожидании других устройств. Асинхронные схемы позволяют устранить эти простои, но считалось, что и
07.07.2026 «МТС Линк»: 87% российских компаний уже применяют ИИ в корпоративном обучении

платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, провела опрос, в рамках которого HR-профессионалы оценили применение инструментов на основе искусственного интеллекта в корпоративном обучении. 72% компаний уже используют ИИ для подготовки собственных обучающих материалов. Самыми важными ИИ-навыками для специалистов по обучению респонденты считают управление ИИ-ассистентами

07.07.2026 VK и «Содружество» запустили «Школу финблогеров»

финансовой безопасности в Красноярск. В рамках медиафорума «Содружество» предусмотрена практическая образовательная программа для преподавателей, экспертов и специалистов. Участники научатся ис
03.07.2026 В НИУ ВШЭ создана проектно-учебная лаборатория группы «Т-Технологии»

шаг в нашем стремлении интегрировать актуальную для индустрии проблематику в научные исследования и учебный процесс. Факультет компьютерных наук ВШЭ обеспечивает фундаментальную базу, а Т-банк

02.07.2026 Эффекты применения генеративного ИИ в российской науке (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Генеративный ИИ уже заметно ускоряет работу исследователей, однако его влияние на конечные научные результаты пока остается ограниченным. Институт статистических исследований и экономи
02.07.2026 «Альт Образование» включена в список ОС для проведения ЕГЭ в России

тем (ОС), совместимых с программами для проведения государственных итоговых аттестаций (ГИА). «Альт Образование» от «Базальт СПО» — первая в списке. Об этом CNews сообщил представитель «Базальт
01.07.2026 Масштабы и направления использования ИИ российскими учеными (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ анализирует масштабы и направления использования этой технологии российскими учеными. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ. Эмпирической базой для анализа послужили р
01.07.2026 «Евраз» развивает ИТ-образование на Урале

«Евраза». Программа реализуется в целях подготовки кадров для цифровой экономики. За пять лет через образовательный проект прошло более 300 старшеклассников. На развитие системы ИТ-образования

01.07.2026 МТС и НИУ ВШЭ открыли новый набор в магистратуру по искусственному интеллекту

Э, эксперт проектно-учебной лаборатории робототехники и ведущий разработчик центра CV MWS AI. Среди преподавателей программы также Виктор Кантор, основатель школы MLinside и бывший директор Цен
30.06.2026 Экономисты ВШЭ научились прогнозировать рождаемость по поисковым запросам

государства. Прогнозирование рождаемости позволяет рассчитать необходимое количество детских садов, школ, обеспечить людей инфраструктурой, предсказать состояние рынка труда и долгосрочные соци

Публикаций - 33756, упоминаний - 57854

Образование и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 1874
Ростелеком 10948 1302
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1297
Intel Corporation 12811 1022
Yandex - Яндекс 9215 1013
IBM - International Business Machines Corp 9699 1011
9594 869
Google LLC 12688 751
МегаФон 10742 740
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 707
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 661
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 595
Softline - Софтлайн 3743 588
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 572
Oracle Corporation 7074 568
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 524
SAP SE 5601 513
Apple Inc 13154 508
Cisco Systems 5372 435
HP Inc. 5883 417
VK - Mail.ru Group 3602 405
Huawei 4675 352
Samsung Electronics 11064 342
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 316
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 295
Dell EMC 5180 291
Meta Platforms - Facebook 4621 280
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 272
Telegram Group 2940 262
Nvidia Corp 4002 250
Галактика - Корпорация 1545 248
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 247
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 235
AMD - Advanced Micro Devices 4641 232
АйТи 1519 229
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 226
HP - Hewlett-Packard 3662 223
Amazon Inc - Amazon.com 3277 216
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 211
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 208
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1174
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 382
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 356
РЖД - Российские железные дороги 2096 351
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 300
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 285
Газпром ПАО 1493 256
Почта России ПАО 2370 255
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 241
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 227
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 208
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 201
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 196
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 190
РВК - Российская венчурная компания 571 181
Superjob - Суперджоб 858 179
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 161
Альфа-Банк 1979 160
Газпром нефть 725 156
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 155
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 142
Россети Ленэнерго 1699 141
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 137
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 137
ГПБ - Газпромбанк 1273 134
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 134
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 133
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 112
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 105
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 105
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 101
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 95
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 95
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 93
Северсталь ПАО - Severstal 629 89
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 89
ПСБ - Промсвязьбанк 963 84
Резонанс НПП 407 79
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 79
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 113 78
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2458
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 1430
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1197
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1170
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1069
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 922
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 888
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 721
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 683
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 647
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 643
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 600
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 579
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 573
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 545
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 459
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 457
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 447
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 442
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 387
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 375
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 346
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 343
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 342
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 294
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 254
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 252
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 249
Федеральное казначейство России 1949 245
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 239
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 228
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 227
Судебная власть - Judicial power 2500 199
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 194
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 192
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 188
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 181
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 178
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 164
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 154
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 190
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 179
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 161
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 119
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 108
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 103
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 89
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 78
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 66
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 64
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 60
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 58
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 55
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 53
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 52
Единая Россия - Политическая партия 321 47
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 41
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 38
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 37
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 37
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 33
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 31
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 29
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 26
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 26
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 24
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 23
Linux Foundation - Free Standards Group 206 23
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 23
Apache Software Foundation - ASF 231 22
OLPC - One Laptop per Child 82 21
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 21
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 20
НАН - Национальная ассоциация наноиндустрии - Наноиндустрия Концерн 24 20
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 20
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 20
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 20
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 19
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 19
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 7011
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 4634
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 4391
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 4382
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3622
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 3484
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 3103
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 2724
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 2535
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2312
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2306
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 2253
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 2011
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 1873
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1828
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1764
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 1686
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 1499
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1495
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 1486
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1463
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 1458
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1435
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1425
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1418
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 1383
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 1368
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 1343
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1339
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 1328
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 1322
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1317
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 1277
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 1268
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1236
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 1168
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1164
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1139
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1139
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1117
Linux OS 11533 1271
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1010
Microsoft Windows 16882 968
Google Android 15243 717
Microsoft Windows 2000 8678 664
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 547
Apple iOS 8583 519
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 425
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 421
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 377
Microsoft Office 4170 355
Oracle Java - язык программирования 3469 350
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 298
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 268
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 246
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 246
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 228
Новые облачные технологии - МойОфис 958 214
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 214
FreePik 1841 214
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 213
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 210
Apple iPhone 6 4861 207
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 205
C/C++ - Язык программирования 894 201
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 198
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 195
Google YouTube - Видеохостинг 3002 193
Adobe Photoshop 804 192
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 182
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 181
OpenAI - ChatGPT 719 180
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 177
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 177
Apple iPad 4011 176
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 176
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 176
Intel x86 - архитектура процессора 2151 174
Apple macOS 2419 172
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 360 170
Путин Владимир 3454 757
Медведев Дмитрий 1665 326
Шадаев Максут 1210 278
Рейман Леонид 1065 178
Мишустин Михаил 787 168
Чернышенко Дмитрий 580 164
Никифоров Николай 1138 160
Сергунина Наталья 375 131
Арлазаров Владимир 290 128
Собянин Сергей 538 112
Греф Герман 485 111
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 102
Ермолаев Артем 379 96
Фурсенко Андрей 128 93
Щеголев Игорь 699 93
Рустамов Рустам 548 89
Шпак Василий 279 87
Шалманов Сергей 202 82
Фурсин Алексей 158 74
Дегтев Геннадий 271 73
Касперская Наталья 319 69
Нуралиев Борис 298 66
Макаров Валентин 251 65
Фролов Павел 86 65
Натрусов Артем 313 63
Паршин Максим 323 63
Смирнов Алексей 269 63
Федоров Алексей 142 63
Овчинский Владислав 230 61
Чубайс Анатолий 222 60
Ведяхин Александр 180 60
Панченко Иван 197 59
Иванов Сергей 405 59
Носков Константин 241 58
Осеевский Михаил 350 57
Комиссаров Дмитрий 248 57
Кирьянова Александра 169 57
Сивцев Илья 174 56
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 55
Орловский Виктор 408 55
Россия - РФ - Российская федерация 166164 19400
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 6692
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 5027
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 2655
Европа 24963 2300
Земля - планета Солнечной системы 10865 2007
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 1916
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1776
Германия - Федеративная Республика 13221 1374
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 1373
Япония 13807 1025
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 866
Россия - СФО - Новосибирск 4875 863
Франция - Французская Республика 8177 833
Беларусь - Белоруссия 6289 827
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 804
Украина 7928 769
Индия - Bharat 5869 732
Казахстан - Республика 6047 728
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 712
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 671
США - Калифорния 4829 662
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 549
Солнечная система - Solar system 2569 534
Азия - Азиатский регион 5920 532
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 527
Канада 5081 513
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 510
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 505
Южная Корея - Республика 7051 482
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 466
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 450
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 427
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 425
Италия - Итальянская Республика 4508 424
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 417
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 409
Африка - Африканский регион 3640 405
Испания - Королевство 3839 365
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 358
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 4509
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 3414
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 2892
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2754
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1260
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1148
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Английский язык 7030 1145
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 856
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МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 329
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 290
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 286
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 282
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 243
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 238
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 214
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 201
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 195
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 194
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 182
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 170
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 168
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 164
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 161
ТГУ - Томский государственный университет 233 155
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 146
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 145
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 142
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 142
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 141
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 140
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 139
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 136
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 136
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 135
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 123
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 121
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 119
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 118
VK - Skillbox - Скилбокс 146 116
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 113
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