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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Образование Образовательные учреждения Наука Научная деятельность Университеты и наука должны объединиться



07.02.2022 «Базальт СПО» и «Мой офис» обучают учителей Московской области работе на отечественном ПО
24.12.2021 3 главных проблемы EdTech
24.11.2021 Выручка лидеров российского рынка ИТ для образования выросла на 80%
10.11.2021 Более 6 млн человек участвовали в образовательных проектах «Яндекса»
18.10.2021 Компания «Мобильное Электронное Образование» выбрана для включения в единый каталог онлайн-курсов для школ и колледжей
29.09.2021 Путин поручил перевести российское образование на государственные ИТ-ресурсы
23.09.2021 Воронежская область получит более 3000 ПК с отечественным ПО в рамках нацпроекта «Образование»
23.09.2021 «Мой офис» будет установлен на более 70 тыс. ноутбуках ICL Техно в рамках нацпроекта «Образование»
02.07.2021 Решения «Базальт СПО» и Baikal Electronics используются для рабочего места студентов и школьников
29.06.2021 Новая школа «Интеграция» нацпроекта «Образование» выбрала «Р7-Офис»
02.06.2021 «Альт Образование» 9.2 – операционная система для тех, кто учится и учит
14.05.2021 Дети с ограниченными возможностями будут учиться в московских школах по программам «Мобильного электронного образования»
31.03.2021 Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили образовательную платформу «Сферум»
25.02.2021 IBS создала цифровую платформу для управления реализацией нацпроекта «Образование»
16.02.2021 Концерн «Автоматика» начал поставлять в учебные заведения Пензы гравировально-фрезерные станки
12.02.2021 Softline оснастила площадки центра поддержки одаренных детей в Свердловской области ПО и «железом»
27.01.2021 Педагоги Югры ознакомились с новыми возможностями ЦОП «ГИС образование Югры»
Когда покупка новой СХД может оказаться выгоднее обновления старой
22.12.2020 В Ленинградской области завершено создание единого цифрового образовательного пространства
05.08.2020 «Тинькофф образование» переводит обучение разработке и тестированию в онлайн
15.06.2020 «Элвис-Неотек» и «Ростех» поставят IP-камеры для образовательных учреждений
01.04.2020 «Барс груп» интегрирует «Электронную школу» с образовательными онлайн-платформами
27.03.2020 «Мегафон» поделится собственной экспертизой на маркетплейсе «Мегафон образование»
18.03.2020 ВКС TrueConf стала бесплатной для компаний, госструктур и образовательных учреждений
18.03.2020 Россияне подарят африканцам миллион лицензий «Моего офиса»
03.03.2020 Российские школы получили 12 898 ноутбуков с «МойОфис Образование»
02.03.2020 БФ «Система» создаст сеть инженерных образовательных кластеров
26.02.2020 Коронавирус обрушит продажи ПК, но отправит в рост онлайн-коммерцию и образование
21.02.2020 «Барс груп» усовершенствовала АИС «Электронное образование» в Рязанской области
07.02.2020 Сбербанк выводит образование в России на мировой уровень
29.01.2020 Softline поставила оборудование для тюменских школьников в рамках нацпроекта «Образование»
20.01.2020 Цифровое образование и обучение
19.12.2019 Власти не нашли на открытом конкурсе управляющих для фонда на 7 млрд руб. Пришлось отдать его «дочке» РВК
09.12.2019 Власти не могут найти «достойных профессионалов» для управления венчурным фондом на 7 миллиардов
06.09.2019 Решение «БАРС Груп» позволит провести анализ успеваемости учеников в школах
26.08.2019 Рейтинг образовательных структур в digital: 2019
16.07.2019 Определены регионы для проведения пилотного тестирования образовательных цифровых сертификатов
16.07.2019 ЦРЧК и «Руссофт» запускают проект по постдипломной подготовке ИТ-специалистов
25.06.2019 Начался прием заявок от регионов на участие в тестировании системы образовательных цифровых сертификатов
21.06.2019 «БАРС Груп» реализовала модуль «Система контрольно-аналитических показателей»

Публикаций - 8036, упоминаний - 11886

Образование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2532 181
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 168
Yandex - Яндекс 5015 167
VK - Mail.ru Group 3057 128
Microsoft Corporation 22497 107
Intel Corporation 11262 104
Huawei 3222 103
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 102
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 95
SAP SE 4595 94
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 94
Oracle Corporation 6035 77
Meta Platforms - Facebook 4267 75
Apple Inc 10683 62
Cisco Systems 4720 53
Барс груп 499 52
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 49
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 33
Крок - Croc 1616 32
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 31
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 30
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 25
Softline - Софтлайн 1870 24
Acer Group 2311 22
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 22
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 20
PayPal 634 16
Ростех - Автоматика Концерн 1008 16
HP - Hewlett-Packard 3567 15
Red Hat 1183 14
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 283 14
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 297 12
NVision Group - Энвижн Груп 660 12
Dassault Systemes 201 11
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 11
Citrix Systems 744 11
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 228 10
Новые облачные технологии (НОТ) 277 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 10
Check Point Software Technologies 694 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 58
Газпром ПАО 1008 34
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 33
X5 Group 709 20
Роснефть НК 434 16
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 15
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 12
Совкомбанк ПАО 171 10
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 8
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 7
Яндекс.Еда 490 7
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 6
Возрождение - Коммерческий банк 186 6
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 5
О2О Delivery club 171 5
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 781 5
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 158 4
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc 58 4
Связной ГК 1190 4
ЦИАН - CIAN 62 4
Северсталь ПАО 308 4
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 44 4
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 3
Ситимобил - Служба такси 136 3
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 3
TMT Investments 99 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 3
Nestle - Нестле 100 2
НСПК - Национальная система платежных карт 401 2
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 2
АльфаСтрахование СГ 241 2
Русагро Группа Компаний 182 2
Segezha Group - Сегежа Групп 96 2
Hyundai Motor 316 2
ПСБ - Промсвязьбанк 682 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 110 2
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 76 1
Русский стандарт Банк 370 1
CME Group 18 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 325
Правительство РФ 8292 304
Президент Российской Федерации 3770 202
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 154
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 113
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 85
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 85
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 78
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 77
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 76
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 69
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 57
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 54
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 51
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 51
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 39
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 32
Правительство Москвы 1640 30
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 28
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 23
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 20
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 16
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 11
Федеральное казначейство России 1345 10
Счётная палата РФ 628 9
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 9
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 7
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 6
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 6
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 179 5
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 5
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 5
Верховный суд Российской Федерации 709 5
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 5
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 21
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 11
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 10
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 4
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 3
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 1
Демократическая политическая партия США 91 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 1038
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 1036
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 508
Сервер - Серверные платформы 10956 380
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 361
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 347
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 334
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 300
Website - Вебсайт 9736 292
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 291
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 285
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 236
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 220
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 200
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 177
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 5622 169
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 165
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 158
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 154
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 148
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 140
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 132
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 2051 117
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 2153 115
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 109
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 105
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 101
5G - Пятое поколение мобильной связи 2529 96
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 4104 95
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 712 93
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 1274 88
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 77
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 2104 67
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 1197 66
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 63
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 2908 60
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 54
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 52
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 1401 51
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 2589 50
Google Android 11959 169
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 162
Apple iOS 6422 136
Linux OS 7669 56
Microsoft Windows 10 11713 38
Microsoft Office 3247 37
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 426 28
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 22
Microsoft Teams 309 21
Depositphotos - фотобанк 385 21
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 246 20
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 19
Google Play - Google Store - Android Market 2732 19
WhatsApp Messenger 745 18
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 136 17
Apache Hadoop 356 16
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 14
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 147 13
Microsoft Office Excel 818 13
Apple - App Store 2437 13
IBM Watson 144 13
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 11
Google Chrome - браузер 1270 10
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 242 10
1С:ERP Управление предприятием 268 10
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 9
Google TensorFlow 69 9
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 9
Microsoft Skype 1940 9
ЕМИАС Электронный рецепт 63 8
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 8
Барс.Образование 29 8
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 166 8
Superjob 217 8
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 755 8
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 423 8
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 140 8
Microsoft SQL Server 1416 7
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 7
Путин Владимир 2542 48
Мишустин Михаил 376 30
Сергунина Наталья 223 16
Солодовников Денис 93 15
Чернышенко Дмитрий 320 13
Нуралиев Борис 244 9
Комиссаров Дмитрий 192 9
Jobs Steve - Джобс Стив 996 7
Земцов Дмитрий 10 7
Фурсин Алексей 130 6
Смирнов Алексей 166 6
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 5
Добродеев Борис 92 5
Фальков Валерий 10 4
Бокова Людмила 80 4
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 4
Климарев Михаил 47 3
Кувшинников Олег 12 3
Белозеров Олег 24 3
Борисов Юрий 107 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 187 2
Клишас Андрей 45 2
Духанина Любовь 4 2
Dzeba Iris - Джеба Ирис 12 2
Генс Филипп 32 2
Ананьев Дмитрий 70 1
Нечаев Владимир 11 1
Анкилов Константин 96 1
Фишелев Олег 1 1
Скляр Алексей 51 1
Maddison John - Мэддисон Джон 24 1
Pueyo Victoria - Пуэйо Виктория 1 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 1
Медведев Антон 5 1
Харченко Дарья 1 1
Хачин Степан 1 1
Куйвашев Евгений 11 1
Bin Salman Alsaud Mohammed - бен Салман Мухаммед 1 1
Day Gavin - Дэй Гэвин 2 1
Shenoy Navin - Шеной Навин 6 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 282
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 265
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 210
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 198
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 192
Земля - планета Солнечной системы 7427 157
Германия - Федеративная Республика 8903 130
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 86
Европа 12319 68
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 60
Украина 6212 58
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 55
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 54
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 53
Россия - УФО - Свердловская область 1102 53
Европа Восточная 2927 49
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 48
Россия - УФО - Тюменская область 838 46
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 45
Россия - ЦФО - Тульская область 965 43
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 43
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 42
Россия - ПФО - Самарская область 939 40
Россия - СЗФО - Калининградская область 950 36
Польша - Республика 1559 34
Израиль 1756 34
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 33
Испания - Королевство 2917 31
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 30
Канада 3319 30
Китай - Тайвань 2115 30
Франция - Французская Республика 5665 29
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 23
Африка - Африканский регион 2928 23
Россия - ЦФО - Смоленская область 339 22
США - Калифорния 3381 21
Бразилия - Федеративная Республика 1945 21
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 20
Россия - ДФО - Бурятия Республика 404 17
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 320 17
Образование в России 460 1522
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 456
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 235
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 114
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 105
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 75
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 75
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 66
Мошенничество - Махинации 2142 55
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 53
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 51
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 46
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 34
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 33
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 27
Работодатель - Один из субъектов трудового права 731 26
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы 27 19
Инвестиции венчурные 850 18
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 60 12
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 258 10
Бизнес-акселератор 294 10
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 9
Cashback - Кэшбэк 199 9
Цифровой регион - Федеральный проект 55 8
Пиратство - Авторское право 592 7
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 170 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 7
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 152 7
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Потребительский рынок 1550 6
Нанотехнология - область фундаментальной и прикладной науки и техники 248 6
Федеральный закон 257-ФЗ Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 631 5
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 225 4
Аутсорсинг 1351 4
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 347 3
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 172 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 895 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 1000 2
Минобрнауки РФ - ВАК - Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации 8 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 259 2
Прайм - Агентство экономической информации 694 3
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 48 2
EE Times 156 2
Coindesk.com 3 1
Из рук в руки - irr.ru 41 1
Gartner - Гартнер 3301 10
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 9
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 7
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 4
BCG - Boston Consulting Group 85 3
Juniper Research 468 1
Data Insight - Исследовательское агентство 86 1
CNews Fast рейтинг 37 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 94 1
EdTechX Global 1 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 47
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 26
ТПУ - Томский политехнический университет 106 17
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 7
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - учебный центр 21 7
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 29 6
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 5
SAS Academy 4 3
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 18 2
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 8 1
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 12 1
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 22
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 7
ИнфоКом 59 5
CNews AWARDS - награда 347 1
CiscoLive! 10 1
Cisco Connect 5 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 24 1
VMworld 29 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1182428, в очереди разбора - 964089.
Создано именных указателей - 76881.
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