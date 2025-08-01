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Новая магистерская программа университета «Сириус» по ИИ и моделированию усилена экспертизой «Т1 Интеграция»

«Т1 Интеграция» поддержит запуск новой магистерской программы Научно-технологического университета «Сириус» «Искусственный интеллект и математическое моделирование в промышленности». Студенты магистратуры получат доступ к передовым отечественным цифровым инструментам и экспертизе компании. Об этом CNews сообщили представители «Т1 Интеграция».

Новая магистерская программа Университета «Сириус» нацелена на подготовку кадров, способных решать актуальные задачи по модернизации индустриального сектора с использованием методов математического моделирования и искусственного интеллекта. В рамках учебного плана магистранты пройдут специализированный блок занятий, посвященный работе с системой инженерного анализа «Т1», компоненты которой входят в состав ПО CADFlo. Эксперты «Т1 Интеграция» проведут для студентов практические занятия, на которых они научатся решать задачи компьютерного моделирования инженерных процессов. Обучающий модуль позволит будущим специалистам получить реальный опыт работы с флагманскими отечественными решениями, которые востребованы в высокотехнологичных отраслях промышленности.

«Наша цель — готовить специалистов, которые с первого дня после выпуска смогут решать сложнейшие задачи цифровой трансформации. Привлечение индустриальных экспертов из «Т1 Интеграции» — ключевой элемент этой стратегии. Благодаря этому наши магистранты получают уникальную возможность работать с передовым отечественным программным обеспечением CADFlo и учиться у практиков. Это не просто лекции, а полное погружение в реальные инженерные кейсы, что формирует у студентов востребованные на рынке компетенции», — сказала руководитель программы Анастасия Королева, Научно-технологический университет «Сириус».

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«Поддержка образования и подготовка нового поколения инженеров — наш стратегический приоритет и вклад в укрепление технологического потенциала страны. Мы рады поделиться своим опытом со студентами одной из самых передовых образовательных площадок России. Интеграция нашего продукта в учебный процесс позволит будущим специалистам получить практические навыки работы с российскими системами математического моделирования, которые уже сегодня успешно применяются на крупнейших отечественных предприятиях. Мы уверены, что выпускники станут движущей силой инноваций в промышленности», — сказал Александр Собачкин, директор центра компетенций инженерного анализа и продуктовой разработки «Т1 Интеграция».

Данная инициатива является продолжением взаимодействия «Т1» и Научно-технологического университета «Сириус», которое началось с подписания стратегического соглашения в 2022 г. и направлено на вовлечение талантливой молодежи в науку, образование и создание технологических инноваций.

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