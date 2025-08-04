Получите все материалы CNews по ключевому слову
Собачкин Александр
УПОМИНАНИЯ
Собачкин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Книгин Михаил 20 3
|Сивцева Вера 1 1
|Душа Игорь 23 1
|Харитонович Алексей 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8269 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3376 2
|ABI Research 234 1
|Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 144 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375222, в очереди разбора - 747956.
Создано именных указателей - 179428.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.