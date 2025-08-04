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Собачкин Александр


УПОМИНАНИЯ


04.08.2025 «Т1» развивает инженерное образование через внедрение современных CAE-решений 1
01.08.2025 Новая магистерская программа университета «Сириус» по ИИ и моделированию усилена экспертизой «Т1 Интеграция» 1
26.06.2024 Холдинг «Т1»: российские ИТ-решения для машиностроения достигли технологической зрелости 1
25.10.2023 Холдинг «Т1» — дистрибьютор CAE-решения CADFlo 1
31.05.2023 Холдинг Т1 получит субсидию Минпромторга на разработку ПО для автоматизации инженерного анализа 1
06.10.2022 Группа «Т1» открывает направление разработки промышленного ПО 1
05.10.2022 Российский интегратор разрабатывает САПР, которая заменит системы Siemens и Ansys 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Собачкин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1478 3
Т1 Сервионика - Servionica 264 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 123 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 2
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 351 2
Т1 Иннотех 186 2
Т1 Иннотех - Дататех 96 2
ANSYS 79 1
Нанософт 103 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 414 1
Siemens AG - Siemens Group 2606 1
Т1 Аэро - Центр компетенций аэрокосмических технологий холдинга Т1 37 1
DP Technology 2 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 104 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3201 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 355 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12299 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3175 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 349 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 448 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14122 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32583 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3894 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21518 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1811 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3161 2
Численное моделирование - Mathematical model - Компьютерное моделирование - Computer simulation 138 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4346 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69741 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29877 2
Электроника - Печатная плата - printed circuit board, PCB - printed wiring board, PWB 136 2
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 505 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5663 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5931 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5995 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7032 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54339 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1456 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16476 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5510 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 299 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25244 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9921 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21391 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6686 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1354 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10923 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13084 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4455 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 763 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11722 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8173 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1512 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 384 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3371 1
Siemens Simcenter STAR-CCM+ SCADA 7 1
Т1 НОТА Купол 18 1
Т1 Интеграция - Силарон ПАК АСУ ТП 9 1
Книгин Михаил 20 3
Сивцева Вера 1 1
Душа Игорь 23 1
Харитонович Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151547 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5290 1
Энергетика - Energy - Energetically 5337 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6103 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5429 2
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 169 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53407 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9491 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 214 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5659 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1133 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2530 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5816 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 669 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4211 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8065 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5824 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25146 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49878 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1973 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2702 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 845 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 661 1
Химическая промышленность - Chemical industry 285 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 59 1
Аудит - аудиторский услуги 2893 1
TAdviser - Центр выбора технологий 413 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8269 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3376 2
ABI Research 234 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 144 1
Т1 Цифровая академия 46 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375222, в очереди разбора - 747956.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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