Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов

«Сбер» расширяет возможности процессной аналитики с помощью Task Mining «Сбер» продолжает развивать платформу интеллектуального анализа бизнес-процессов Sber Process Mining. Модуль Task Mining поможет организациям оценить, насколько эффективно сотрудники выполняют свои задачи за рамками информационных систем и выявить области оптимизации. Об этом со

Внутренний аудит X5 Group выбрал платформу Sber Process Mining для замены решения лидера мирового рынка процессной аналитики «Сбертех», дочерняя компания «Сбера», обеспечила переход X5 Group на платформу Sber Process Mining для анализа и повышения эффективности процессов. Подразделение внутреннего аудита X5 Group использует платформу для интеллектуального анализа соответствия бизнес-процессов устано

GlowByte реализовала пилотный проект в «Ингосстрахе» с использованием инструмента Process Mining страхования с выстроенными зрелыми процессами, постоянные улучшения и совершенствование остаются одним из фокусов внимания. «Мы с коллегами в пилотном режиме протестировали использование инструмента Process Mining, чтобы понять, какие дополнительные возможности предоставляет данный подход по сравнению с традиционным аудитом процессов. По результатам пилота удалось выяснить, что инструмент

«Систематика» завершила второй этап разработки аналитической системы мониторинга бизнес-процессов предприятий класса Process Mining — Optimining «Систематика» (входит в НКК) успешно завершила второй этап проекта «Разработка аналитической системы мониторинга бизнес-процессов предприятий класса Process Mining «Свой РМ». Решение получило новое название Optimining и основную функциональность, необходимую и достаточную для анализа бизнес-процессов организаций. В рамках второго этапа прое

«Сбер» предложит бизнесу решение для цифрового анализа бизнес-процессов – платформу Sber Process Mining «Сбер» выводит на внешний рынок свою технологическую разработку – платформу Sber Process Mining – решение для интеллектуального анализа бизнес-процессов на основе цифровых следов в информационных системах. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Sber Process Mini

GlowByte и «Инфомаксимум» обеспечат бизнес инструментами Process Mining и Task Mining з топ-10 банков России. В том же году система внесена в реестр российского ПО. Благодаря технологии Process Mining происходит поиск узких мест в бизнес-процессах и их контроль, а использование

Danone совместно с GlowByte оптимизировала работу склада с помощью технологии Process Mining панией GlowByte реализовал проект по анализу процесса сборки заказов на складе с помощью технологии Process Mining. Благодаря этому удалось добиться большей прозрачности в конфигурации системы

«Петрович» оптимизирует процессы с помощью технологии process mining анализа процесса обработки заказов клиентов с сайта с использованием решения Promease и технологии process mining. Проанализирована обработка более 150 тысяч заявок, сообщили CNews представите

«Т1 интеграция» и Promease Soft совместно продвигают отечественное решение класса Process Mining «Т1 интеграция» стал партнером компании Promease Soft («Промиз софт»), разработчика решения класса Process Mining. Это решение помогает компаниям находить и устранять узкие места в бизнес-проц

Ramax Group и «VK Цифровые технологии» совместно развивают решения для повышения операционной эффективности бизнеса клиентов е предложение для повышения эффективности процессов крупных и средних компаний с помощью технологии Process Mining, налогового мониторинга и инструментов по ускорению работы с данными позволит

«АЛРОСА» и Ramax Group повышают операционную эффективность производственных процессов с помощью Process Mining ели цифровой аудит бизнес-процесса технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) с помощью технологии Process Mining. С целью выявления возможных областей контроля в бизнес-процессах, потенциальн

Платформа VK Process Mining ускорила обработку заявок от B2B-клиентов «Мегафона» на 37% Компания «Мегафон» внедрила платформу процессной аналитики VK Process Mining для оптимизации и ускорения своих бизнес-процессов. По итогам пилотного проекта «Мегафону» удалось увеличить скорость обработки заявок от корпоративных клиентов на 37% и заработа

50% российских компаний планирует внедрить Process Mining к 2024 году PwC и ABBYY провели первое в России кросс-индустриальное исследование «Process Mining: преодоление барьеров на пути к успеху» среди представителей крупного бизнеса. По его итогам оказалось, что каждая вторая компания планирует использовать процессную аналитику чер

9 декабря ABBYY и PwC представят итоги исследования о Process Mining PwC и ABBYY проведут онлайн-конференцию «Process Mining в России. Итоги исследования ABBYY и PwC». 9 декабря в 11.00 эксперты представят итоги совместного исследования «Process Mining: преодоление барьеров на пути к успеху», в

ABBYY и PwC представят итоги исследования «Process Mining: преодоление барьеров на пути к успеху» 90% руководителей и сотрудников крупных российских компаний понимают важность и необходимость оптимизации бизнес-процессов, при этом более половины респондентов изучают возможности Process Mining для решения этой задачи. Каковы перспективы Process Mining в России и по каким критериям компании оценивают такие решения? 9 декабря 2021 г. в 11:00 PwC в партнерстве с AB

Банк «Санкт-Петербург» и Glowbyte провели совместный анализ процесса открытия счетов с использованием технологии Process mining Банк «Санкт-Петербург» и Glowbyte завершили пилотный проект по анализу процесса открытия счетов с использованием Process mining. В пилотном проекте компании сфокусировались на улучшении двух ключевых метрик для процесса: время ожидания счета клиентом и ресурсы, которые тратит операционный департамент на п

Как перейти от роботизации отдельных операций к роботизации бизнес-процессов граммных роботов. Результаты опросов показывают, что многие компании хотели бы применять искусственный интеллект для выполнения как можно большего числа операций. «Спрос на RPA обогнал спрос на BPM и Process Mining», — говорит Андрей Коптелов, вице-президент ABPMP Russia. Источник: Исследование Process Excellence Network 2021 В современном мире человек окружен программными интерфейсами, про

«М.видео-Эльдорадо» внедрила решение для анализа и оптимизации бизнес-процессов на базе технологии Process Mining никой, и Ramax Group внедрили решение для анализа и оптимизации бизнес-процессов на базе технологии Process Mining. В результате пилота на процессе управления ИТ-услугами сроки обработки некото

«Техносерв» помог «Ростелекому» оптимизировать техподдержку абонентов по всей России «Техносерв» выполнила проект по внедрению технологии Process Mining для анализа и оптимизации бизнес-процесса технической поддержки абонентов В2С

Продажи SAP Process Mining by Celonis стартуют из российского дата-центра SAP CIS и Celonis объявляют о старте продаж облачного решения SAP Process Mining by Celonis из российского центра обработки данных DataLine. Celonis и SAP сотрудничают в области продаж решений для цифровизации бизнес-процессов в России уже более пяти лет. Все

«Северсталь» внедрила цифрового двойника для оптимизации закупок рсталь» совместно с SAP и PwC внедрила цифрового двойника бизнес-процессов с применением технологии process mining для оптимизации закупочной деятельности, управления внешней логистикой автотра

«Норникель» внедрил технологию Process Mining для оптимизации ТОРО «ГМК «Норильский никель» внедрил технологию Process Mining для оптимизации процесса технического обслуживания и ремонта оборудования (ТОР

УБРиР внедрил SAP Process Mining by Celonis Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) завершил проект внедрения SAP Process Mining by Celonis. Новая система позволит банку оптимизировать процесс выдачи кредитов физическим лицам, снизить нагрузку на сотрудников розничного блока и повысить качество обслуживани

«Сургутнефтегаз» использует Process Mining для оптимизации ИТ-процессов «Сургутнефтегаз» завершил проект внедрения технологии Process Mining by Celonis для оптимизации ИТ-процессов по управлению изменениями информационн

ALP Group разработал первую в России платформу Process Mining аммных продуктах «1С», для управления крупными коммерческими и государственными организациями, выпустил первую в России импортонезависимую технологическую платформу непрерывной оптимизации процессов (process mining). Эта платформа (самостоятельно или в сочетании с RPA-платформой ДКИС) значительно упрощает создание решений класса i-ERP на основе продуктов 1С для крупных организаций. По своим

ВТБ внедрил технологию process mining в закупочный процесс ВТБ внедрил решение на базе технологии process mining для анализа и мониторинга сквозного процесса закупок в масштабах всего банка.

«Техносерв» оптимизировал бизнес-процессы «Сахалин энерджи» на базе Process Mining нерджи» решения для мониторинга, анализа и оптимизации бизнес-процессов. Работая на базе технологии Process Mining, система позволяет сделать моментальный «рентгеновский снимок» текущей деятель

Tele2 внедрила Process Mining для анализа внешних платежей Tele2 завершил проект внедрения Process Mining by Celonis для анализа и оптимизации платежного процесса. Благодаря решению сократятся трудозатраты сотрудников казначейства, повысится качество формирования платежных позиций и

Уральский банк реконструкции и развития внедряет платформу SAP Process Mining by Celonis Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) начал внедрение платформы SAP Process Mining by Celonis. Новая система позволит банку увеличить эффективность процесса выдачи кредитов, выявить и отказаться от всех неэффективных сценариев продаж и уменьшить временные и фин

ГК «Рамакс» внедряет у заказчиков решение на основе Process Mining омпании Gartner по классу решений для оптимизации бизнес-процессов предприятия на основе технологии Process Mining, лидером среди поставщиков назван партнер Группы компаний «Рамакс» , немецкий

Navicon начал внедрять process mining в российских компаниях Navicon объявил о заключении стратегического партнерства с «Инфомаксимум», отечественным производителем систем класса process mining для оптимизации бизнес-процессов. Navicon начинает внедрять в российских компаниях решение Proceset – флагманскую разработку партнера, которая анализирует действия, выполняемые с

Банк ВТБ24 оптимизировал бизнес-процессы своей розничной сети с помощью Process Mining ации бизнес-процессов розничной сети — компания «Рамакс», обладающая собственным центром экспертизы Process Mining, предложила банку внедрить эту инновационную технологию. Она обеспечивала непр

Process Mining – инструмент анализа фактических процессов Термин Process Mining ввел в обиход Вил ван дер Аалст, профессор Эйндховенского технического университета и Квинслендского технического университета, который и считается идеологом данной технологии. П