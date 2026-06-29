Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов

После упорного внедрения ИТ-системы «Мегафон» выявил аномалии среди абонентов «Мегафон» и проблемы внутреннего аудита «Мегафон» внедряет систему process mining для проведения внутреннего аудита в компании. Об этом рассказала руководитель

Банк SQB стал первой компанией Узбекистана, внедрившей технологии Process Mining и Task Mining SQB, один из крупнейших коммерческих банков Узбекистана, стал первой компанией в стране, внедрившей аналитику процессов (Process Mining) и аналитику операций (Task Mining) в промышленную эксплуатацию. Банк реализует серию последовательных проектов по повышению эффективности, оптимизации и автоматизации процессов

ИИ-агент Сбербанка для Process Mining поможет анализировать сотни миллионов событий в месяц В 2026 г. Сбербанк выведет на рынок уникального ИИ-агента для платформы Process Mining. Этот инструмент, представленный в ноябре 2025 г., самостоятельно проводит полный цикл анализа бизнес-процессов и формирует готовый отчет с гипотезами и рекомендациями. Об этом C

НИУ ВШЭ переходит на «Навигатор BI» и Process Mining чёта, отчётности и аналитики. Ключевой задачей станет разработка передовых отраслевых решений и внедрение в работу вуза систем визуальной и процессной аналитики на платформах «Сбера» «Навигатор BI» и Process Mining. Тарас Скворцов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Сбер» и ВШЭ объединяются для создания прорывных технологий. Мы сосредоточимся на процессной аналитике, раз

Экономический эффект от Process Mining в российских банках превысил 45 млрд рублей Компания Инфомаксимум представила исследование применения технологий Process Mining в российском финтехе на ProcessTech Saransk 2025. В исследовании отмечены текущее состояние рынка, уровень зрелости банков, ключевые барьеры и реальные эффекты процессной аналити

ProcessTech Saransk 2025: как прошел самый большой форум по процессной аналитике России прошло флагманское мероприятие серии ProcessTech – форум ProcessTech Saransk, посвящённый развитию Process Mining и Task Mining. Впервые на одной площадке собрались 500 представителей крупнейш

Определены лучшие проекты по Process Mining и Task Mining шие годы». По итогам рассмотрения 23 заявок жюри определило лучшие проекты: Лучший проект внедрения Process Mining — ФНС России; Лучший проект внедрения Task Mining — МТС; Лучший пилотный проек

«Ингосстрах» в партнерстве с GlowByte выявил потенциал в ускорении процессов по договорам ОСАГО с помощью инструментов Process Mining и Task Mining «Ингосстрах» совместно с интегратором GlowByte реализовал проект по анализу операционных процессов урегулирования убытков и прекращения договоров ОСАГО с использованием технологий Process Mining и Task Mining. Команда GlowByte провела комплексный анализ бизнес-процессов страховой компании, географически охватив филиалы на всей территории России. Благодаря новым технологи

Альфа-Банк и Инфомаксимум развивают концепцию AI-Powered Process Mining оцессной аналитики и искусственного интеллекта. Центром новой модели выступает концепция AI-Powered Process Mining, реализованная при помощи собственных разработок и системы активной бизнес-ана

Health & Nutrition повысила эффективность складов с помощью платформы процессной аналитики от VK Tech Компания Health & Nutrition внедрила платформу VK Process Mining от VK Tech. Решение позволяет анализировать данные Warehouse Management System (WMS), системы управления складом. С помощью VK Process Mining удалось не только компенсиров

На ProcessTech обсудили, как Process Mining и Task Mining меняют подход к эффективности бизнеса астниками стали 160 экспертов и ТОП-менеджеров крупнейших компаний, которые собрались обсудить, как Process Mining и Task Mining меняют подход к эффективности бизнеса. Организаторы мероприятия

Health & Nutrition сокращает логистические издержки с помощью Process Mining Nutrition, производитель напитков на растительной основе, совместно с ИТ-интегратором GlowByte завершила инновационный проект по цифровой трансформации цепочек поставок с использованием платформы VK Process Mining на одном из своих складов в г. Тюмень. Об этом CNews сообщили представители Health & Nutrition. Вызовы и решения 90% продукции компании относится к категории здорового питания, и

Страховой Дом ВСК продолжает цифровую трансформацию c Process Mining и Task Mining от Proceset ументы интеллектуального анализа данных — аналитику процессов и операций, чтобы получить максимально точную и объективную картину происходящего». Страховой Дом ВСК не впервые применяет в своей работе Process Mining и Task Mining. Используя систему Proceset от Инфомаксимум компания, например, нашла потенциал для экономии трудозатрат в размере 15 тыс. человеко-часов в год и провела реинжинири

Страховой Дом ВСК продолжает цифровую трансформацию c Process Mining и Task Mining от Proceset ументы интеллектуального анализа данных — аналитику процессов и операций, чтобы получить максимально точную и объективную картину происходящего». Страховой Дом ВСК не впервые применяет в своей работе Process Mining и Task Mining. Используя систему Proceset от Инфомаксимум компания, например, нашла потенциал для экономии трудозатрат в размере 15 тыс. человеко-часов в год и провела реинжинири

Сбербанк поможет внедрить Process Mining в Калужской области Сбербанк и Правительство Калужской области подписали меморандум о намерении внедрить технологию Process Mining от Сбербанка в систему государственного управления региона. Документ подписали заместитель Председателя Правления Сбербанка Тарас Скворцов и заместитель губернатора Калужской обл

ГК «Медиа-тел» выпустила продукт Process Mining Office (PMO) для платформы SimpleOne Российский системный интегратор и разработчик ПО ГК «Медиа-тел» представила продукт Process Mining Office (PMO) на маркетплейсе разработчика SimpleOne, входит в корпорацию ITG. Плагин для анализа бизнес-процессов, разработанный для платформы SimpleOne, позволяет компаниям изуч

Health & Nutrition при поддержке GlowByte оптимизирует поставки молочной продукции с помощью VK Process Mining жности процесса и особенности, влияющие на остаточный срок свежести, а также определять пути оптимизации. Проект реализован ИТ-интегратором GlowByte с использованием платформы процессной аналитики VK Process Mining. Об этом CNews сообщили представители GlowByte. Остаточный срок свежести в FMCG является критическим показателем для управления цепями поставок и товарными запасами. Для Health &

Process и Task Mining в эпоху AI – лучшие кейсы, инсайты и тренды лидеров рынка на конференции ProcessTech 1 апреля в Москве состоялось одно из ключевых офлайн-мероприятий в сфере Process Mining и Task Mining – ProcessTech. В этот день на одной площадке собрались ведущие эксперты и ТОП-менеджеры крупнейших российских компаний, чтобы обсудить новейшие технологии в области

СИБУР ускорил процесс заключения договоров поставки с помощью технологии Process Mining Byte реализовал проект по ускорению процесса заключения договоров поставки с применением технологии Process Mining. Главной целью работы было увеличение скорости согласования договоров поставки

Абсолют Банк оптимизировал и улучшил кредитные процессы с Process Mining и Task Mining от Proceset Абсолют Банк оценил результаты применения инструментов Process Mining и Task Mining для анализа эффективности кредитных процессов после завершения проекта. Вендор программного обеспечения – системы активной бизнес-аналитики Proceset – компания Инфо

Процессная аналитика VK Tech поможет оптимизировать бизнес-процессы в РЖД нологии» и VK Tech подписали соглашение о сотрудничестве в области процессной аналитики. Решение VK Process Mining будет использовано в консалтинговых проектах РЖД и поможет в оптимизации проце

При содействии Сбербанка в Чувашии внедрили Process Mining в госуправление и, региональном центре закупок и централизованных бухгалтериях муниципальных образований. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. По словам Дмитрия Харитонова, в МФЦ использование инструмента Process Mining (PM) от Сбербанка позволило определить самые востребованные услуги и сроки их оказания, понять нагрузку на каждое отделение, обозначить этапы предоставления услуг и выявить проце

Российский рынок Process Mining достиг 900 млн рублей Объем российского рынка Process Mining (PM) в 2024 году составил порядка 900 млн руб. По оценкам экспертов Сбербанка и компании «Технологии Доверия» (ранее — PwC в России), на горизонте до 2028 г. рынок PM будет ежего

Банк «Кубань Кредит» внедрил облачную версию процессной аналитики VK Tech Банк «Кубань Кредит» внедрил облачную версию VK Process Mining и стал первым пользователем такого формата процессной аналитики VK Tech. Ранее

Холдинг Т1: инструменты Process Mining должны быть в основе ИТ-архитектуры их скорость и точность. «Вне зависимости от размера и деятельности компании подготовка к внедрению Process Mining должна осуществляться как можно раньше — уже на этапе создания информационных

НИУ ВШЭ улучшает бизнес-процессы с помощью Proceset завершила проект по оцифровке и анализу процесса согласования счетов на оплату с помощью технологии Process Mining. В результате был определен потенциал ускорения процесса на 50%. В качестве ин

«Страховой Дом ВСК» улучшает бизнес-процессы при помощи российской системы Optimining аховой Дом ВСК» совместно с компанией «Систематика» (входит в группу НКК) внедрил у себя технологию Process Mining на базе российской системы Optimining для анализа и оптимизации бизнес-процесс

ProcessTech: как Process Mining и Task Mining меняют бизнес в России лось крупнейшее офлайн-мероприятие ProcessTech, направленное на развитие и популяризацию технологий Process Mining и Task Mining. Участниками стали более 150 представителей российских компаний,

Рынок процессной аналитики в России вырастет в 19 раз за пять лет Российский рынок Process Mining вырастет в 19 раз до 7,3 млрд руб. на конец 2028 г., такие выводы содержатся в совместном исследовании Сбербанка и консалтинговой компании «Технологии Доверия», рассказал старший

Росбанк совместно с GlowByte проанализировал процесс открытия зарплатных счетов с помощью технологии Process Mining тнером GlowByte проанализировал процесс открытия зарплатных счетов с помощью функционального модуля Process Mining аналитической системы Proceset. Технологическое решение позволило найти потенц

ProcessTech 2024: состоялся масштабный митап по Process Mining и Task Mining В Москве состоялся митап «ProcessTech 2024: технологии Process Mining и Task Mining для повышения эффективности бизнес-процессов». В событии приняли

Исследование: ТеДо (ех-PwC) изучает рынок Process Mining Process Mining как инструмент повышения эффективности бизнеса Process Mining — технология для анализа бизнес-процессов на основе данных в информационных системах, которая позволяет повысить эффективность бизнес-процессов и, как следствие, получить значите

Аналитическая система класса Process Mining — Optimining — включена в реестр российского ПО Компания «Систематика» (входит в НКК) сообщает, что Optimining — система мониторинга и анализа бизнес-процессов предприятий класса Process Mining — внесена в реестр российского программного обеспечения за № 20433. Об этом CNews сообщили представители компании «Систематика». Optimining — решение класса Process Mining

PIX Robotics анонсирует решение класса Process Mining — «PIX аналитик процессов» оссийский разработчик экосистемы ИТ-решений, запускает «PIX аналитик процессов» — инструмент класса Process Mining, который собирает и анализирует данные о бизнес-процессах в компании и помогае

Почему все больше российских компаний начинают работать с технологией Process Mining та реальность, с которой столкнулись практически все крупные российские предприятия. Роман Анютин, Process Mining RAMAX Group: Если раньше Process Mining могли позволить себе только кру

«Сбер» расширяет возможности процессной аналитики с помощью Task Mining «Сбер» продолжает развивать платформу интеллектуального анализа бизнес-процессов Sber Process Mining. Модуль Task Mining поможет организациям оценить, насколько эффективно сотрудники выполняют свои задачи за рамками информационных систем и выявить области оптимизации. Об этом со

«Сбер» и GlowByte помогут российским компаниям совершенствовать бизнес-процессы Первым партнером «Сбера» по продвижению и внедрению платформы процессной аналитики Sber Process Mining для клиентов стала компания GlowByte, российский поставщик BI- и Big Data-решений. Соответствующее партнерское соглашение было заключено между «Сбертехом» и GlowByte. Процессная

Внутренний аудит X5 Group выбрал платформу Sber Process Mining для замены решения лидера мирового рынка процессной аналитики «Сбертех», дочерняя компания «Сбера», обеспечила переход X5 Group на платформу Sber Process Mining для анализа и повышения эффективности процессов. Подразделение внутреннего аудита X5 Group использует платформу для интеллектуального анализа соответствия бизнес-процессов устано

GlowByte реализовала пилотный проект в «Ингосстрахе» с использованием инструмента Process Mining ним из фокусов внимания. «Мы с коллегами в пилотном режиме протестировали использование инструмента Process Mining, чтобы понять, какие дополнительные возможности предоставляет данный подход по