Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 128417
ИКТ 10498
Организации 8297
Ведомства 1376
Ассоциации 796
Технологии 3142
Системы 21143
Персоны 50638
География 2109
Статьи 1423
Пресса 1022
ИАА 617
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2075
Мероприятия 821

Process Mining Процесс Майнинг Процессная аналитика глубинный анализ процессов

Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов

Процессная аналитика (глубинный анализ процессов, англ.process mining) — общее название ряда методов и подходов, предназначенных для анализа и усовершенствования процессов в информационных системах или бизнес-процессов на основании изучения системных данных о выполненных операциях. Основная идея состоит в получении знаний о структуре и поведении процесса из журналов событий, создаваемых информационными системами во время функционирования.

 

"О пользе процесс майнинга или как быстро пилотировать проект в компании?"  Станислав Кузубов, Руководитель практики процесс-майнинг, Холдинг Т1, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва

 

 

 

Виталий Гришин, Руководитель направления по улучшению бизнес-процессов, «Свеза» "Что даёт использование Process mining" 13 сентября 2022 года CNews конференция "Управление и роботизация бизнес-процессов в новых условиях"
 

 

 


21.09.2023 «Сбер» расширяет возможности процессной аналитики с помощью Task Mining

«Сбер» продолжает развивать платформу интеллектуального анализа бизнес-процессов Sber Process Mining. Модуль Task Mining поможет организациям оценить, насколько эффективно сотрудники выполняют свои задачи за рамками информационных систем и выявить области оптимизации. Об этом со
01.06.2023 Внутренний аудит X5 Group выбрал платформу Sber Process Mining для замены решения лидера мирового рынка процессной аналитики

«Сбертех», дочерняя компания «Сбера», обеспечила переход X5 Group на платформу Sber Process Mining для анализа и повышения эффективности процессов. Подразделение внутреннего аудита X5 Group использует платформу для интеллектуального анализа соответствия бизнес-процессов устано
03.05.2023 GlowByte реализовала пилотный проект в «Ингосстрахе» с использованием инструмента Process Mining

страхования с выстроенными зрелыми процессами, постоянные улучшения и совершенствование остаются одним из фокусов внимания. «Мы с коллегами в пилотном режиме протестировали использование инструмента Process Mining, чтобы понять, какие дополнительные возможности предоставляет данный подход по сравнению с традиционным аудитом процессов. По результатам пилота удалось выяснить, что инструмент

03.04.2023 «Систематика» завершила второй этап разработки аналитической системы мониторинга бизнес-процессов предприятий класса Process Mining — Optimining

«Систематика» (входит в НКК) успешно завершила второй этап проекта «Разработка аналитической системы мониторинга бизнес-процессов предприятий класса Process Mining «Свой РМ». Решение получило новое название Optimining и основную функциональность, необходимую и достаточную для анализа бизнес-процессов организаций. В рамках второго этапа прое
28.02.2023 «Сбер» предложит бизнесу решение для цифрового анализа бизнес-процессов – платформу Sber Process Mining

«Сбер» выводит на внешний рынок свою технологическую разработку – платформу Sber Process Mining – решение для интеллектуального анализа бизнес-процессов на основе цифровых следов в информационных системах. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Sber Process Mini
15.12.2022 GlowByte и «Инфомаксимум» обеспечат бизнес инструментами Process Mining и Task Mining

з топ-10 банков России. В том же году система внесена в реестр российского ПО. Благодаря технологии Process Mining происходит поиск узких мест в бизнес-процессах и их контроль, а использование

14.11.2022 Danone совместно с GlowByte оптимизировала работу склада с помощью технологии Process Mining

панией GlowByte реализовал проект по анализу процесса сборки заказов на складе с помощью технологии Process Mining. Благодаря этому удалось добиться большей прозрачности в конфигурации системы

04.10.2022 «Петрович» оптимизирует процессы с помощью технологии process mining

анализа процесса обработки заказов клиентов с сайта с использованием решения Promease и технологии process mining. Проанализирована обработка более 150 тысяч заявок, сообщили CNews представите
30.09.2022 «Т1 интеграция» и Promease Soft совместно продвигают отечественное решение класса Process Mining

«Т1 интеграция» стал партнером компании Promease Soft («Промиз софт»), разработчика решения класса Process Mining. Это решение помогает компаниям находить и устранять узкие места в бизнес-проц
27.05.2022 Ramax Group и «VK Цифровые технологии» совместно развивают решения для повышения операционной эффективности бизнеса клиентов

е предложение для повышения эффективности процессов крупных и средних компаний с помощью технологии Process Mining, налогового мониторинга и инструментов по ускорению работы с данными позволит

17.01.2022 «АЛРОСА» и Ramax Group повышают операционную эффективность производственных процессов с помощью Process Mining

ели цифровой аудит бизнес-процесса технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) с помощью технологии Process Mining. С целью выявления возможных областей контроля в бизнес-процессах, потенциальн
13.12.2021 Платформа VK Process Mining ускорила обработку заявок от B2B-клиентов «Мегафона» на 37%

Компания «Мегафон» внедрила платформу процессной аналитики VK Process Mining для оптимизации и ускорения своих бизнес-процессов. По итогам пилотного проекта «Мегафону» удалось увеличить скорость обработки заявок от корпоративных клиентов на 37% и заработа
09.12.2021 50% российских компаний планирует внедрить Process Mining к 2024 году

PwC и ABBYY провели первое в России кросс-индустриальное исследование «Process Mining: преодоление барьеров на пути к успеху» среди представителей крупного бизнеса. По его итогам оказалось, что каждая вторая компания планирует использовать процессную аналитику чер
30.11.2021 9 декабря ABBYY и PwC представят итоги исследования о Process Mining

PwC и ABBYY проведут онлайн-конференцию «Process Mining в России. Итоги исследования ABBYY и PwC». 9 декабря в 11.00 эксперты представят итоги совместного исследования «Process Mining: преодоление барьеров на пути к успеху», в

22.11.2021 ABBYY и PwC представят итоги исследования «Process Mining: преодоление барьеров на пути к успеху»

90% руководителей и сотрудников крупных российских компаний понимают важность и необходимость оптимизации бизнес-процессов, при этом более половины респондентов изучают возможности Process Mining для решения этой задачи. Каковы перспективы Process Mining в России и по каким критериям компании оценивают такие решения? 9 декабря 2021 г. в 11:00 PwC в партнерстве с AB
15.10.2021 Банк «Санкт-Петербург» и Glowbyte провели совместный анализ процесса открытия счетов с использованием технологии Process mining

Банк «Санкт-Петербург» и Glowbyte завершили пилотный проект по анализу процесса открытия счетов с использованием Process mining. В пилотном проекте компании сфокусировались на улучшении двух ключевых метрик для процесса: время ожидания счета клиентом и ресурсы, которые тратит операционный департамент на п
07.06.2021 Как перейти от роботизации отдельных операций к роботизации бизнес-процессов

граммных роботов. Результаты опросов показывают, что многие компании хотели бы применять искусственный интеллект для выполнения как можно большего числа операций. «Спрос на RPA обогнал спрос на BPM и Process Mining», — говорит Андрей Коптелов, вице-президент ABPMP Russia. Источник: Исследование Process Excellence Network 2021 В современном мире человек окружен программными интерфейсами, про
02.06.2021 «М.видео-Эльдорадо» внедрила решение для анализа и оптимизации бизнес-процессов на базе технологии Process Mining

никой, и Ramax Group внедрили решение для анализа и оптимизации бизнес-процессов на базе технологии Process Mining. В результате пилота на процессе управления ИТ-услугами сроки обработки некото
08.02.2021 «Техносерв» помог «Ростелекому» оптимизировать техподдержку абонентов по всей России

«Техносерв» выполнила проект по внедрению технологии Process Mining для анализа и оптимизации бизнес-процесса технической поддержки абонентов В2С

19.10.2020 Продажи SAP Process Mining by Celonis стартуют из российского дата-центра

SAP CIS и Celonis объявляют о старте продаж облачного решения SAP Process Mining by Celonis из российского центра обработки данных DataLine. Celonis и SAP сотрудничают в области продаж решений для цифровизации бизнес-процессов в России уже более пяти лет. Все
25.06.2020 «Северсталь» внедрила цифрового двойника для оптимизации закупок

рсталь» совместно с SAP и PwC внедрила цифрового двойника бизнес-процессов с применением технологии process mining для оптимизации закупочной деятельности, управления внешней логистикой автотра
22.06.2020 «Норникель» внедрил технологию Process Mining для оптимизации ТОРО

«ГМК «Норильский никель» внедрил технологию Process Mining для оптимизации процесса технического обслуживания и ремонта оборудования (ТОР
12.08.2019 УБРиР внедрил SAP Process Mining by Celonis

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) завершил проект внедрения SAP Process Mining by Celonis. Новая система позволит банку оптимизировать процесс выдачи кредитов физическим лицам, снизить нагрузку на сотрудников розничного блока и повысить качество обслуживани
06.08.2019 «Сургутнефтегаз» использует Process Mining для оптимизации ИТ-процессов

«Сургутнефтегаз» завершил проект внедрения технологии Process Mining by Celonis для оптимизации ИТ-процессов по управлению изменениями информационн
18.06.2019 ALP Group разработал первую в России платформу Process Mining

аммных продуктах «1С», для управления крупными коммерческими и государственными организациями, выпустил первую в России импортонезависимую технологическую платформу непрерывной оптимизации процессов (process mining). Эта платформа (самостоятельно или в сочетании с RPA-платформой ДКИС) значительно упрощает создание решений класса i-ERP на основе продуктов 1С для крупных организаций. По своим
15.05.2019 ВТБ внедрил технологию process mining в закупочный процесс

ВТБ внедрил решение на базе технологии process mining для анализа и мониторинга сквозного процесса закупок в масштабах всего банка.

29.01.2019 «Техносерв» оптимизировал бизнес-процессы «Сахалин энерджи» на базе Process Mining

нерджи» решения для мониторинга, анализа и оптимизации бизнес-процессов. Работая на базе технологии Process Mining, система позволяет сделать моментальный «рентгеновский снимок» текущей деятель
12.12.2018 Tele2 внедрила Process Mining для анализа внешних платежей

Tele2 завершил проект внедрения Process Mining by Celonis для анализа и оптимизации платежного процесса. Благодаря решению сократятся трудозатраты сотрудников казначейства, повысится качество формирования платежных позиций и

24.09.2018 Уральский банк реконструкции и развития внедряет платформу SAP Process Mining by Celonis

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) начал внедрение платформы SAP Process Mining by Celonis. Новая система позволит банку увеличить эффективность процесса выдачи кредитов, выявить и отказаться от всех неэффективных сценариев продаж и уменьшить временные и фин
20.04.2018 ГК «Рамакс» внедряет у заказчиков решение на основе Process Mining

омпании Gartner по классу решений для оптимизации бизнес-процессов предприятия на основе технологии Process Mining, лидером среди поставщиков назван партнер Группы компаний «Рамакс» , немецкий

18.04.2018 Navicon начал внедрять process mining в российских компаниях

Navicon объявил о заключении стратегического партнерства с «Инфомаксимум», отечественным производителем систем класса process mining для оптимизации бизнес-процессов. Navicon начинает внедрять в российских компаниях решение Proceset – флагманскую разработку партнера, которая анализирует действия, выполняемые с
24.05.2017 Банк ВТБ24 оптимизировал бизнес-процессы своей розничной сети с помощью Process Mining

ации бизнес-процессов розничной сети — компания «Рамакс», обладающая собственным центром экспертизы Process Mining, предложила банку внедрить эту инновационную технологию. Она обеспечивала непр
13.02.2015 Process Mining – инструмент анализа фактических процессов

Термин Process Mining ввел в обиход Вил ван дер Аалст, профессор Эйндховенского технического университета и Квинслендского технического университета, который и считается идеологом данной технологии. П
01.08.2014 Process Mining: технология анализа процессов

ния, которые расширяют возможности анализа. Одним из самых обсуждаемых новшеств является технология Process Mining, предназначенная для анализа фактического исполнения бизнес-процессов. Техноло

Публикаций - 155, упоминаний - 155

Process Mining упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4898 31
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1223 27
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 206 20
Т1 Иннотех 100 19
ВТБ Мультикарта - процессинговая компания 213 19
Celonis 24 18
Ramax - Рамакс 82 18
7342 18
Т1 Иннотех - Дататех 69 17
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 171 13
Comindware - Колловэар 106 12
Microsoft Corporation 23868 11
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1131 11
Infomaximum - Инфомаксимум 16 11
Oracle Corporation 6389 11
Т1 Сервионика - Servionica 218 10
IBM - International Business Machines Corp 9206 10
SAP CIS - САП СНГ 830 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 8
Т1 Группа 37 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1945 7
UIPath 88 7
PwC - PricewaterhouseCoopers 614 7
Первая Форма - 1Форма 35 6
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 267 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2763 6
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 6
Google LLC 11109 6
Salesforce.com 295 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2545 6
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 90 6
Digital Design - Диджитал Дизайн 516 5
Naumen - Наумен 549 5
Amazon Inc - Amazon.com 2829 5
Docsvision - ДоксВижн 980 5
ICL Services - ДжиДиСи Сервисез 76 5
K2 - К2РУ - SourceCode 52 5
Логика BPM 42 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1078 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 10
Северсталь ПАО - Severstal 377 8
РЖД - Российские железные дороги 1705 7
X5 Group 789 7
ВТБ - ВТБ24 608 6
Сургутнефтегаз - СНГ 239 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 388 6
ГПБ - Газпромбанк 974 5
БКС Мир инвестиций 22 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 716 4
Лента - Сеть розничной торговли 1745 4
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 83 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 685 4
ПГК - Первая грузовая компания 113 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1889 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 623 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 137 3
Альфа-Банк 1550 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 125 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 3
Интеррос - Росбанк АКБ 551 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 314 3
Газпром нефть 511 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 167 2
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 64 2
Русагротранс 22 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 107 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 576 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 221 2
Почта России ПАО 1939 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 237 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 196 2
Спортмастер - Sportmaster 149 2
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 1 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1017 2
СБ Банк - Судостроительный банк 13 2
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 115 2
GFG - Lamoda - Купишуз 112 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 9
Федеральное казначейство России 1592 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 3
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 176 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 200 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 106 2
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 21 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 2
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 7 1
Правительство Москвы - ММЦ ГБУ - Многофункциональный миграционный центр Москвы 3 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 882 1
Судебная власть - Judicial power 538 1
Верховный суд Российской Федерации 707 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 13 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент 16 1
Мосгортранс ГУП 95 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 139 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 108 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 134 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 188 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 679 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1612 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 312 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 272 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2256 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 135 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 639 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1488 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 7 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 529 2
PEX Network - Process Excellence Network 5 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 246 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 228 1
АФТ - Ассоциация Финтех 51 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 57 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 30 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 9 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 12 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 97
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 94
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 86
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 959 79
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 2694 71
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 3084 64
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 62
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 1074 53
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8037 52
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2335 43
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 1999 40
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 3552 40
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4387 35
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2348 34
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 3971 34
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 4122 34
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 11 31
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 12 30
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6092 30
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 28
Low-code - Low Coding - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 512 26
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4761 26
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1286 26
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 3373 25
Task Mining - технология отслеживания, фиксации и анализа действий пользователя на рабочей машине 26 24
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые модели 407 23
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 1823 19
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2398 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 15528 18
PI - Process Intelligence - комбинация технологий управления бизнес-процессами (BPM) и бизнес-аналитики (BI) 40 18
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 67 17
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 3752 17
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 2253 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10172 16
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 795 15
Оцифровка - Digitization 262 15
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 3440 13
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 3758 13
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 3040 13
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 184 12
Т1 Клауд - T1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 119 20
Microsoft Windows 2000 940 16
SAP Process Mining by Celonis 7 14
Infomaximum Proceset Process mining 15 12
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 250 9
Microsoft Office 3493 9
Software AG - ARIS Platform 168 8
Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 45 6
Linux OS 8523 5
Microsoft SharePoint Products and Technologies 735 5
Сбер - Sber PM - Sber Process Mining 7 5
Python - высокоуровневый язык программирования 643 5
IBM FileNet 66 5
VK Process Mining - Mail.ru Process Mirror 9 5
OpenAI ChatGPT 141 4
Apple iPhone 6 597 4
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 210 4
ВГТРК - Смотрим 555 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3800 4
ELMA 365 Low-code BPM 48 4
Software AG - ARIS PPM - ARIS Process Performance Manager 14 4
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 362 4
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 57 4
Ramax Simba (Симба) - Среда управления цифровой трансформации бизнеса 1 4
Microsoft Office Excel 720 3
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 466 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 875 3
Cisco Webex - Intranets.com 186 3
1С:ERP Управление предприятием 320 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 691 3
ELMA BPM 20 3
IBM BPM - IBM Business Process Manager 36 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - Platform V Pangolin - Platform V Synaps - Platform V Dataspace - Platform V SOWA - Platform V SDP - Platform V Audit - Platform V IAM - Platform V DataGrid - Platform V Work 63 3
Google Android 12999 3
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 163 3
Terrasoft Creatio 88 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 53 3
Oracle Java - язык программирования 2642 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 366 3
1С:Документооборот - 1С:ДО 160 3
Коптелов Андрей 103 11
Бочкин Александр 14 10
Белайчук Анатолий 25 6
Шушкин Дмитрий 95 6
Игнатова Людмила 20 6
Трефилов Алексей 43 5
Буленков Дмитрий 29 5
Ситников Николай 11 5
Анютин Роман 6 4
Буланов Николай 8 4
Бобрышев Роман 5 4
Скворцов Тарас 6 4
Борисенко Григорий 9 3
Силкина Елена 12 3
Горяйнов Андрей 49 3
Архипкина Светлана 10 3
Селезнев Денис 22 3
Леонтович Алексей 32 3
Андреев Владимир 87 3
Николаев Алексей 15 3
Бондарь Юрий 12 3
Голоктеев Константин 3 3
Сахно Дмитрий 4 3
Потоцкий Игорь 11 3
Гимранов Ринат 110 3
Чаркин Евгений 253 3
Будин Алексей 22 3
Чернявский Леонид 6 3
Лобачев Владимир 4 3
Сергиенко Александр 12 2
Копаев Геннадий 16 2
Заянц Илья 31 2
Врацкий Андрей 75 2
Шадаев Максут 747 2
Натрусов Артем 227 2
Соловьев Сергей 69 2
Арефьев Дмитрий 5 2
Сотин Денис 182 2
Сарычев Максим 3 2
Сажин Олег 4 2
Россия - РФ - Российская федерация 127081 133
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 10
Европа 11993 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 7
Германия - Федеративная Республика 8772 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15461 5
Азия - Азиатский регион 4269 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1808 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 2670 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 458 2
Америка Латинская 1494 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3318 2
Индия - Bharat 4474 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 873 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1025 2
Нидерланды 2226 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1422 2
Казахстан - Республика 4926 2
Украина - Харьковская область - Харьков 159 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6260 2
Европа Восточная 3026 2
Россия - СФО - Новосибирск 3787 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 563 1
ЮАР - Йоханнесбург 50 1
США - Пенсильвания 356 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 891 1
Россия - ПФО - Самарская область 1003 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 578 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 70 1
Бахрейн - Королевство 113 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1899 1
Америка Северная 2631 1
Земля - планета Солнечной системы 8368 1
Европа Северная - Скандинавия 474 1
Европа Центральная 240 1
Оман Султанат 99 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26864 78
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4913 61
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 8997 51
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28330 50
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2689 35
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 989 27
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7102 26
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4462 24
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6588 22
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 852 21
Энергетика - Energy - Energetically 2431 20
Аудит - аудиторский услуги 1047 18
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1115 17
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 112 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7414 16
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 1933 16
Экономический эффект 895 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 2743 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2570 14
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 4404 13
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1119 13
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1211 12
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2342 12
Кредитование - Сrediting - Заём 1695 11
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 616 11
Страхование - Страховое дело - Insurance 3113 10
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 1123 10
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 1381 9
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 192 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5127 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3255 8
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 534 8
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 1668 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2544 7
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 599 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня 7832 6
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 1061 6
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1122 6
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 912 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 2204 6
TAdviser - Центр выбора технологий 319 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 1
CrunchBase 70 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 28 1
CNews TV 719 1
Bloomberg Businessweek 78 1
Открытые системы ИД 173 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 31
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 1008 27
Gartner - Гартнер 3316 21
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 1 5
Forrester Research 801 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 212 4
IDC - International Data Corporation 4775 4
Research and Markets 23 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 23 2
CNews Инновация года - награда 86 2
Infogence Global Research 2 2
Aberdeen Group 48 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 97 1
Gartner CIO Agenda Survey 1 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 5 1
Fortune Global 100 139 1
ABI Research 232 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 23 1
Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment 2 1
Fortune Global 500 259 1
Markets&Markets Research 85 1
BCG - Boston Consulting Group 94 1
TU/e - Eindhoven University of Technology - Технический университет Эйндховена - Эйндховенский технический университет 4 4
QUT - Queensland University of Technology - Квинслендский технологический университет 4 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 720 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 629 2
Московский Политех - Московский политехнический университет 36 1
Т1 Цифровая академия 5 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 68 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 196 1
НИУ ВШЭ - НОЦ Технологий Управления Информацией 2 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 6 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 385 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 0 1
ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений 3 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 8 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 768 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 148 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 1 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1315 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1555 8
CNews FORUM Информационные технологии завтра 835 6
CNews AWARDS - награда 355 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 982 3
CNews FORUM Кейсы 147 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 437 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 187 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 30 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 14 1
CNews Баттл 58 1
CNews Мисс ИТ России 2 1
ComNews Awards 7 1
ELMA DAY 1 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 127 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 6 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1250530, в очереди разбора - 832852.
Создано именных указателей - 128417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Какие смартфоны на ОС «Аврора» предоставляют чиновникам: первый тест в России

Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять

Лучшие приложения для прослушивания подкастов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще