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Process Mining Процесс Майнинг Процессная аналитика глубинный анализ процессов

Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов

Процессная аналитика (глубинный анализ процессов, англ.process mining) — общее название ряда методов и подходов, предназначенных для анализа и усовершенствования процессов в информационных системах или бизнес-процессов на основании изучения системных данных о выполненных операциях. Основная идея состоит в получении знаний о структуре и поведении процесса из журналов событий, создаваемых информационными системами во время функционирования.

 

 

 

 

"О пользе процесс майнинга или как быстро пилотировать проект в компании?"  Станислав Кузубов, Руководитель практики процесс-майнинг, Холдинг Т1, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва

 

 

 

Виталий Гришин, Руководитель направления по улучшению бизнес-процессов, «Свеза» "Что даёт использование Process mining" 13 сентября 2022 года CNews конференция "Управление и роботизация бизнес-процессов в новых условиях"
 

 

 

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29.06.2026 После упорного внедрения ИТ-системы «Мегафон» выявил аномалии среди абонентов

«Мегафон» и проблемы внутреннего аудита «Мегафон» внедряет систему process mining для проведения внутреннего аудита в компании. Об этом рассказала руководитель

26.05.2026 Банк SQB стал первой компанией Узбекистана, внедрившей технологии Process Mining и Task Mining

SQB, один из крупнейших коммерческих банков Узбекистана, стал первой компанией в стране, внедрившей аналитику процессов (Process Mining) и аналитику операций (Task Mining) в промышленную эксплуатацию. Банк реализует серию последовательных проектов по повышению эффективности, оптимизации и автоматизации процессов

22.01.2026 ИИ-агент Сбербанка для Process Mining поможет анализировать сотни миллионов событий в месяц

В 2026 г. Сбербанк выведет на рынок уникального ИИ-агента для платформы Process Mining. Этот инструмент, представленный в ноябре 2025 г., самостоятельно проводит полный цикл анализа бизнес-процессов и формирует готовый отчет с гипотезами и рекомендациями. Об этом C
08.10.2025 НИУ ВШЭ переходит на «Навигатор BI» и Process Mining

чёта, отчётности и аналитики. Ключевой задачей станет разработка передовых отраслевых решений и внедрение в работу вуза систем визуальной и процессной аналитики на платформах «Сбера» «Навигатор BI» и Process Mining. Тарас Скворцов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Сбер» и ВШЭ объединяются для создания прорывных технологий. Мы сосредоточимся на процессной аналитике, раз
08.10.2025 Экономический эффект от Process Mining в российских банках превысил 45 млрд рублей

Компания Инфомаксимум представила исследование применения технологий Process Mining в российском финтехе на ProcessTech Saransk 2025. В исследовании отмечены текущее состояние рынка, уровень зрелости банков, ключевые барьеры и реальные эффекты процессной аналити
08.09.2025 ProcessTech Saransk 2025: как прошел самый большой форум по процессной аналитике России

прошло флагманское мероприятие серии ProcessTech – форум ProcessTech Saransk, посвящённый развитию Process Mining и Task Mining. Впервые на одной площадке собрались 500 представителей крупнейш
04.09.2025 Определены лучшие проекты по Process Mining и Task Mining

шие годы». По итогам рассмотрения 23 заявок жюри определило лучшие проекты: Лучший проект внедрения Process Mining — ФНС России; Лучший проект внедрения Task Mining — МТС; Лучший пилотный проек
08.08.2025 «Ингосстрах» в партнерстве с GlowByte выявил потенциал в ускорении процессов по договорам ОСАГО с помощью инструментов Process Mining и Task Mining

«Ингосстрах» совместно с интегратором GlowByte реализовал проект по анализу операционных процессов урегулирования убытков и прекращения договоров ОСАГО с использованием технологий Process Mining и Task Mining. Команда GlowByte провела комплексный анализ бизнес-процессов страховой компании, географически охватив филиалы на всей территории России. Благодаря новым технологи
31.07.2025 Альфа-Банк и Инфомаксимум развивают концепцию AI-Powered Process Mining

оцессной аналитики и искусственного интеллекта. Центром новой модели выступает концепция AI-Powered Process Mining, реализованная при помощи собственных разработок и системы активной бизнес-ана
30.06.2025 Health & Nutrition повысила эффективность складов с помощью платформы процессной аналитики от VK Tech

Компания Health & Nutrition внедрила платформу VK Process Mining от VK Tech. Решение позволяет анализировать данные Warehouse Management System (WMS), системы управления складом. С помощью VK Process Mining удалось не только компенсиров
27.06.2025 На ProcessTech обсудили, как Process Mining и Task Mining меняют подход к эффективности бизнеса

астниками стали 160 экспертов и ТОП-менеджеров крупнейших компаний, которые собрались обсудить, как Process Mining и Task Mining меняют подход к эффективности бизнеса. Организаторы мероприятия

25.06.2025 Health & Nutrition сокращает логистические издержки с помощью Process Mining

Nutrition, производитель напитков на растительной основе, совместно с ИТ-интегратором GlowByte завершила инновационный проект по цифровой трансформации цепочек поставок с использованием платформы VK Process Mining на одном из своих складов в г. Тюмень. Об этом CNews сообщили представители Health & Nutrition. Вызовы и решения 90% продукции компании относится к категории здорового питания, и
05.06.2025 Страховой Дом ВСК продолжает цифровую трансформацию c Process Mining и Task Mining от Proceset

ументы интеллектуального анализа данных — аналитику процессов и операций, чтобы получить максимально точную и объективную картину происходящего». Страховой Дом ВСК не впервые применяет в своей работе Process Mining и Task Mining. Используя систему Proceset от Инфомаксимум компания, например, нашла потенциал для экономии трудозатрат в размере 15 тыс. человеко-часов в год и провела реинжинири
05.06.2025 Страховой Дом ВСК продолжает цифровую трансформацию c Process Mining и Task Mining от Proceset

ументы интеллектуального анализа данных — аналитику процессов и операций, чтобы получить максимально точную и объективную картину происходящего». Страховой Дом ВСК не впервые применяет в своей работе Process Mining и Task Mining. Используя систему Proceset от Инфомаксимум компания, например, нашла потенциал для экономии трудозатрат в размере 15 тыс. человеко-часов в год и провела реинжинири
04.06.2025 Сбербанк поможет внедрить Process Mining в Калужской области

Сбербанк и Правительство Калужской области подписали меморандум о намерении внедрить технологию Process Mining от Сбербанка в систему государственного управления региона. Документ подписали заместитель Председателя Правления Сбербанка Тарас Скворцов и заместитель губернатора Калужской обл
30.05.2025 ГК «Медиа-тел» выпустила продукт Process Mining Office (PMO) для платформы SimpleOne

Российский системный интегратор и разработчик ПО ГК «Медиа-тел» представила продукт Process Mining Office (PMO) на маркетплейсе разработчика SimpleOne, входит в корпорацию ITG. Плагин для анализа бизнес-процессов, разработанный для платформы SimpleOne, позволяет компаниям изуч
27.05.2025 Health & Nutrition при поддержке GlowByte оптимизирует поставки молочной продукции с помощью VK Process Mining

жности процесса и особенности, влияющие на остаточный срок свежести, а также определять пути оптимизации. Проект реализован ИТ-интегратором GlowByte с использованием платформы процессной аналитики VK Process Mining. Об этом CNews сообщили представители GlowByte. Остаточный срок свежести в FMCG является критическим показателем для управления цепями поставок и товарными запасами. Для Health &
02.04.2025 Process и Task Mining в эпоху AI – лучшие кейсы, инсайты и тренды лидеров рынка на конференции ProcessTech

1 апреля в Москве состоялось одно из ключевых офлайн-мероприятий в сфере Process Mining и Task Mining – ProcessTech. В этот день на одной площадке собрались ведущие эксперты и ТОП-менеджеры крупнейших российских компаний, чтобы обсудить новейшие технологии в области
21.03.2025 СИБУР ускорил процесс заключения договоров поставки с помощью технологии Process Mining

Byte реализовал проект по ускорению процесса заключения договоров поставки с применением технологии Process Mining. Главной целью работы было увеличение скорости согласования договоров поставки
06.03.2025 Абсолют Банк оптимизировал и улучшил кредитные процессы с Process Mining и Task Mining от Proceset

Абсолют Банк оценил результаты применения инструментов Process Mining и Task Mining для анализа эффективности кредитных процессов после завершения проекта. Вендор программного обеспечения – системы активной бизнес-аналитики Proceset – компания Инфо
12.02.2025 Процессная аналитика VK Tech поможет оптимизировать бизнес-процессы в РЖД

нологии» и VK Tech подписали соглашение о сотрудничестве в области процессной аналитики. Решение VK Process Mining будет использовано в консалтинговых проектах РЖД и поможет в оптимизации проце
23.01.2025 При содействии Сбербанка в Чувашии внедрили Process Mining в госуправление

и, региональном центре закупок и централизованных бухгалтериях муниципальных образований. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. По словам Дмитрия Харитонова, в МФЦ использование инструмента Process Mining (PM) от Сбербанка позволило определить самые востребованные услуги и сроки их оказания, понять нагрузку на каждое отделение, обозначить этапы предоставления услуг и выявить проце
23.01.2025 Российский рынок Process Mining достиг 900 млн рублей

Объем российского рынка Process Mining (PM) в 2024 году составил порядка 900 млн руб. По оценкам экспертов Сбербанка и компании «Технологии Доверия» (ранее — PwC в России), на горизонте до 2028 г. рынок PM будет ежего
10.01.2025 Банк «Кубань Кредит» внедрил облачную версию процессной аналитики VK Tech

Банк «Кубань Кредит» внедрил облачную версию VK Process Mining и стал первым пользователем такого формата процессной аналитики VK Tech. Ранее
21.10.2024 Холдинг Т1: инструменты Process Mining должны быть в основе ИТ-архитектуры

их скорость и точность. «Вне зависимости от размера и деятельности компании подготовка к внедрению Process Mining должна осуществляться как можно раньше — уже на этапе создания информационных

09.10.2024 НИУ ВШЭ улучшает бизнес-процессы с помощью Proceset

завершила проект по оцифровке и анализу процесса согласования счетов на оплату с помощью технологии Process Mining. В результате был определен потенциал ускорения процесса на 50%. В качестве ин
25.09.2024 «Страховой Дом ВСК» улучшает бизнес-процессы при помощи российской системы Optimining

аховой Дом ВСК» совместно с компанией «Систематика» (входит в группу НКК) внедрил у себя технологию Process Mining на базе российской системы Optimining для анализа и оптимизации бизнес-процесс
17.09.2024 ProcessTech: как Process Mining и Task Mining меняют бизнес в России

лось крупнейшее офлайн-мероприятие ProcessTech, направленное на развитие и популяризацию технологий Process Mining и Task Mining. Участниками стали более 150 представителей российских компаний,
04.09.2024 Рынок процессной аналитики в России вырастет в 19 раз за пять лет

Российский рынок Process Mining вырастет в 19 раз до 7,3 млрд руб. на конец 2028 г., такие выводы содержатся в совместном исследовании Сбербанка и консалтинговой компании «Технологии Доверия», рассказал старший
08.07.2024 Росбанк совместно с GlowByte проанализировал процесс открытия зарплатных счетов с помощью технологии Process Mining 

тнером GlowByte проанализировал процесс открытия зарплатных счетов с помощью функционального модуля Process Mining аналитической системы Proceset. Технологическое решение позволило найти потенц
28.02.2024 ProcessTech 2024: состоялся масштабный митап по Process Mining и Task Mining

В Москве состоялся митап «ProcessTech 2024: технологии Process Mining и Task Mining для повышения эффективности бизнес-процессов». В событии приняли
12.02.2024 Исследование: ТеДо (ех-PwC) изучает рынок Process Mining

Process Mining как инструмент повышения эффективности бизнеса Process Mining — технология для анализа бизнес-процессов на основе данных в информационных системах, которая позволяет повысить эффективность бизнес-процессов и, как следствие, получить значите
25.12.2023 Аналитическая система класса Process Mining — Optimining — включена в реестр российского ПО

Компания «Систематика» (входит в НКК) сообщает, что Optimining — система мониторинга и анализа бизнес-процессов предприятий класса Process Mining — внесена в реестр российского программного обеспечения за № 20433. Об этом CNews сообщили представители компании «Систематика». Optimining — решение класса Process Mining
10.10.2023 PIX Robotics анонсирует решение класса Process Mining — «PIX аналитик процессов»

оссийский разработчик экосистемы ИТ-решений, запускает «PIX аналитик процессов» — инструмент класса Process Mining, который собирает и анализирует данные о бизнес-процессах в компании и помогае
09.10.2023 Почему все больше российских компаний начинают работать с технологией Process Mining

та реальность, с которой столкнулись практически все крупные российские предприятия. Роман Анютин, Process Mining RAMAX Group: Если раньше Process Mining могли позволить себе только кру
21.09.2023 «Сбер» расширяет возможности процессной аналитики с помощью Task Mining

«Сбер» продолжает развивать платформу интеллектуального анализа бизнес-процессов Sber Process Mining. Модуль Task Mining поможет организациям оценить, насколько эффективно сотрудники выполняют свои задачи за рамками информационных систем и выявить области оптимизации. Об этом со
04.09.2023 «Сбер» и GlowByte помогут российским компаниям совершенствовать бизнес-процессы

Первым партнером «Сбера» по продвижению и внедрению платформы процессной аналитики Sber Process Mining для клиентов стала компания GlowByte, российский поставщик BI- и Big Data-решений. Соответствующее партнерское соглашение было заключено между «Сбертехом» и GlowByte. Процессная

01.06.2023 Внутренний аудит X5 Group выбрал платформу Sber Process Mining для замены решения лидера мирового рынка процессной аналитики

«Сбертех», дочерняя компания «Сбера», обеспечила переход X5 Group на платформу Sber Process Mining для анализа и повышения эффективности процессов. Подразделение внутреннего аудита X5 Group использует платформу для интеллектуального анализа соответствия бизнес-процессов устано
03.05.2023 GlowByte реализовала пилотный проект в «Ингосстрахе» с использованием инструмента Process Mining

ним из фокусов внимания. «Мы с коллегами в пилотном режиме протестировали использование инструмента Process Mining, чтобы понять, какие дополнительные возможности предоставляет данный подход по
03.04.2023 «Систематика» завершила второй этап разработки аналитической системы мониторинга бизнес-процессов предприятий класса Process Mining — Optimining

«Систематика» (входит в НКК) успешно завершила второй этап проекта «Разработка аналитической системы мониторинга бизнес-процессов предприятий класса Process Mining «Свой РМ». Решение получило новое название Optimining и основную функциональность, необходимую и достаточную для анализа бизнес-процессов организаций. В рамках второго этапа прое

Публикаций - 353, упоминаний - 445

Process Mining и организации, системы, технологии, персоны:

Infomaximum - Инфомаксимум 69 49
SAP SE 5601 47
9594 46
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 45
Т1 Иннотех 213 34
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 32
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 29
Т1 Иннотех - Дататех 101 28
Ramax - Рамакс 138 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 27
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 25
Celonis 32 24
Т1 Сервионика - Servionica 278 23
Ростелеком 10948 22
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 20
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 19
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 186 18
Microsoft Corporation 25775 17
Oracle Corporation 7074 17
PIX Robotics - Пикс Роботикс 147 16
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 16
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 15
Comindware - Колловэар 202 15
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 15
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 15
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 14
UIPath 119 14
МегаФон 10742 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 13
Т1 НОТА 73 12
Yandex - Яндекс 9216 12
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 12
Google LLC 12688 11
Т1 Аэро - Центр компетенций аэрокосмических технологий холдинга Т1 39 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
Diasoft - Диасофт 1144 11
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 11
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 10
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 10
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 49
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 26
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 24
Альфа-Банк 1979 20
Северсталь ПАО - Severstal 629 20
ГПБ - Газпромбанк 1273 19
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 18
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 16
РЖД - Российские железные дороги 2096 15
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 13
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 13
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 12
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 12
Сургутнефтегаз - СНГ 288 11
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 11
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 11
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 11
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 10
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 10
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 10
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 9
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 9
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Ингосстрах СПАО 478 9
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Силовые машины 166 7
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 7
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ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 185
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 168
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 163
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 148
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 129
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 125
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 121
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 96
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 89
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 85
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 81
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 76
Task Mining - технология отслеживания, фиксации и анализа действий пользователя на рабочей машине 88 76
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 75
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 73
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 61
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 60
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 57
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 57
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 56
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 54
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 52
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 50
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 49
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 48
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 45
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 37
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 36
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 35
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 758 34
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 33
Оцифровка - Digitization 5185 33
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 31
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 31
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 31
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 30
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1709 30
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 29
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 28
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1165 28
Infomaximum - Proceset Process mining 59 47
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 40
Linux OS 11533 17
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 15
Celonis - SAP Process Mining by Celonis 15 14
VK Process Mining - Mail.ru Process Mirror 21 14
Microsoft Office 4170 14
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 13
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 12
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 11
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 10
НКК - ГКС - Систематика - Optimining - СвойРМ 10 10
Software AG - ARIS Platform 180 9
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 9
Новые облачные технологии - МойОфис 958 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 9
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 8
PIX Robotics - PIX Process Management - PIX PM - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия - PIX Аналитик процессов 50 8
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 8
1С:ERP Управление предприятием 841 8
НКТ - Р7-Офис 543 8
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 84 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 7
PIX Robotics - PIX RPA Platform 99 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 7
OpenAI - ChatGPT 719 7
Сбер - Sber PM - Sber Process Mining 12 7
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 7
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 7
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 289 7
IBM FileNet 140 6
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 6
Примо РПА - Primo RPA 51 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 6
ELMA 365 Low-code BPM 184 6
PIX Robotics - PIX BI - PIX Self-service 76 6
БИС - ITQuick - Jumse 52 6
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 6
Бочкин Александр 62 46
Коптелов Андрей 134 16
Скворцов Тарас 25 11
Шадаев Максут 1210 11
Казьмин Никита 13 10
Нестеров Алексей 175 9
Панченко Иван 197 9
Кирьянова Александра 169 9
Врацкий Андрей 175 9
Заянц Илья 57 9
Хван Артём 12 9
Глазков Александр 151 9
Ситников Николай 15 8
Урусов Виктор 157 8
Сарычев Максим 13 8
Буланов Николай 19 8
Желтухин Вадим 72 8
Суровец Дмитрий 115 8
Чаркин Евгений 317 8
Михалев Евгений 98 7
Мельникова Алиса 100 7
Галкин Николай 140 7
Гимранов Ринат 126 7
Цыганков Дмитрий 38 7
Белайчук Анатолий 32 7
Ульянов Николай 176 7
Глухов Иван 35 7
Пирогова Ирина 31 7
Аникин Дмитрий 68 7
Натрусов Артем 313 7
Шушкин Дмитрий 95 6
Беляев Владислав 104 6
Анютин Роман 7 6
Трефилов Алексей 49 6
Козырев Алексей 328 6
Катамадзе Анна 133 6
Игнатова Людмила 40 6
Федечкин Эдуард 58 6
Клявин Владимир 52 6
Погорелова-Триппель Наталья 28 6
Россия - РФ - Российская федерация 166168 267
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 43
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 25
Европа 24964 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 11
Германия - Федеративная Республика 13221 11
Азия - Азиатский регион 5920 7
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Индия - Bharat 5869 5
Казахстан - Республика 6048 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 4
Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 3
Украина 7928 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 3
Узбекистан - Республика 2005 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 3
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 322 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 2
США - Пенсильвания 372 2
Украина - Харьковская область - Харьков 221 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 97 2
Россия - ЦФО - Московская область - Оболенск 27 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 2
Европа Восточная 3138 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 161
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 109
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 87
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 82
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 55
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 49
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 48
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 43
Энергетика - Energy - Energetically 5855 43
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 43
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 42
Экономический эффект 1342 34
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 33
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 32
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 32
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 26
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 24
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 23
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 22
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 21
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 18
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 18
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 18
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 18
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 17
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 17
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 17
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 16
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 15
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 15
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 15
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 14
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 14
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 14
Аудит - аудиторский услуги 1265 13
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 13
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 12
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 12
TAdviser - Центр выбора технологий 468 6
Fortune 211 2
Space Daily 528 2
Открытые системы ИД 176 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Bloomberg 1627 2
Crunchbase 74 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
CNews TV 747 1
Код Дурова 17 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 41
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 40
Gartner - Гартнер 3658 25
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 8
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 5
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 5
Forrester Research 834 5
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 4
IDC - International Data Corporation 4975 4
CNews Инновация года - награда 155 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 19 3
Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment 9 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 2
Infogence Global Research 2 2
Fortune Business Insights 32 2
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 2
Research and Markets 26 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Fortune Global 100 142 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Gartner CIO Agenda Survey 2 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Aberdeen Group 53 1
Coleman Parkes 11 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 1
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 6 1
TAdviser IT Prize 9 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Fortune Global 500 295 1
Markets&Markets Research 113 1
ABI Research 236 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Т1 Цифровая академия 54 12
РАН - Российская академия наук 2122 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 6
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 5
QUT - Queensland University of Technology - Квинслендский технологический университет 14 4
TU/e - Technische Universiteit Eindhoven - Eindhoven University of Technology - Технический университет Эйндховена - Эйндховенский технический университет 20 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
ГНЦ ПМБ - Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии 14 2
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 46 2
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 38 2
ЮНИИ ИТ - Югорский НИИ информационных технологий - Югорский научно–исследовательский институт информационных технологий 8 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 24 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений 14 1
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 1
Школа цифровых технологий 24 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 64 1
Росатом - Атомпроект - ВНИПИЭТ ГИ - Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий - СПбАЭП - Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт - Атомэнергопроект 14 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 1
НИУ ВШЭ - НОЦ Технологий Управления Информацией 2 1
AWI - Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung - Институт полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера 10 1
РГУНХ им. В. И. Вернадского - Университет Вернадского - Российский государственный университет народного хозяйства 3 1
PIX Robotics - PIX Academy - PIX Академия 10 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 20
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 16
CNews AWARDS - награда 571 11
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
CNews FORUM Кейсы 313 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 3
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
CNews Баттл 69 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
ELMA DAY 14 1
ComNews Awards 10 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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