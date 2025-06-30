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Цифровизация Внедрения
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Health & Nutrition повысила эффективность складов с помощью платформы процессной аналитики от VK Tech

Компания Health & Nutrition внедрила платформу VK Process Mining от VK Tech. Решение позволяет анализировать данные Warehouse Management System (WMS), системы управления складом. С помощью VK Process Mining удалось не только компенсировать дефицит персонала, но и вывести операционную эффективность складов на новый уровень. Об этом CNews сообщили представители VK.

Для внедрения продукта Health & Nutrition привлекла специалистов GlowByte, стратегического партнера компании VK Tech. Совместная команда разработала систему мониторинга, которая в режиме реального времени отслеживает количество собранных грузомест, среднее время сборки для каждого типа грузоместа, средний пробег сотрудника и его маршрут по складу, скорость пополнения ячеек отбора и другие. Пилотный проект был запущен на складе с наиболее разнообразными типами сборки — мультипикингом, консолидацией и обработкой монопалет.

После обработки данных за несколько месяцев и настройки MVP-модели были выявлены ключевые проблемные зоны. Также в некоторых операциях выявили отклонения в пробегах из-за неоптимальных маршрутов и увидели недочеты в приоритизации при выдаче заданий водителям погрузчиков исходя из топологии склада.

Внедрение корректировок в WMS и рабочие регламенты позволило снизить время сборки на 30%, на 15% — количество и длительность долгих переходов сотрудников — за счет перераспределения заданий и оптимизации маршрутов. Также благодаря ускоренному пополнению ячеек отбора на 15% уменьшились простои, а сокращение ошибок в учете на 25% повысило точность инвентаризации. Кроме того, улучшенная логистика перемещений помогла снизить возвраты к ячейкам на 29%.

Для оперативного контроля метрик был разработан интерактивный дашборд, отображающий ключевые показатели: количество обработанных грузомест, общий пробег сотрудников и суммарное время операций. На основе успеха пилота Health & Nutrition планирует масштабировать систему на все склады с WMS и автоматизировать изменение настроек WMS на основе данных Process Mining.

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Цифровизация

«Process Mining переводит управление складом на принципиально новый уровень. Благодаря поддержке GlowByte мы смогли не только выявить узкие места, но и оперативно внедрить решения, основанные на данных. Это позволило значительно повысить эффективность наших операций», — сказал менеджер по внедрению информационных технологи Health & Nutrition Алексей Евстигнеев.

«Реализация проекта в Health & Nutrition наглядно продемонстрировала, как грамотное сочетание технологий VK Process Mining и отраслевой экспертизы позволяет преобразовать сырые данные WMS в конкретные KPI эффективности. Наш подход к настройке системы обеспечил не только моментальный диагностический срез, но и долгосрочный механизм непрерывного улучшения процессов», — отметила руководитель направления Process Intelligence GlowByte Ирина Пашкова.

«VK Process Mining создавался именно для таких комплексных задач — когда нужно не просто проанализировать данные, а полностью переосмыслить бизнес-процессы. В случае с Health & Nutrition наша платформа позволила выявить скрытые резервы эффективности там, где традиционные методы анализа уже не работали. Особенно ценно, что результаты достигнуты в такой требовательной сфере, как складская логистика, где каждая минута простоя имеет денежное выражение», — отметил директор по продукту VK Process Mining Александр Вилкул.

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