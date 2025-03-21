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Пашкова Ирина


21.03.2025 СИБУР ускорил процесс заключения договоров поставки с помощью технологии Process Mining 1
08.07.2024 Росбанк совместно с GlowByte проанализировал процесс открытия зарплатных счетов с помощью технологии Process Mining  1
15.12.2022 GlowByte и «Инфомаксимум» обеспечат бизнес инструментами Process Mining и Task Mining 1
14.11.2022 Danone совместно с GlowByte оптимизировала работу склада с помощью технологии Process Mining 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Пашкова Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 137 3
Infomaximum - Инфомаксимум 35 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 150 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 227 3
Task Mining - технология отслеживания, фиксации и анализа действий пользователя на рабочей машине 50 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12103 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4797 2
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 519 1
PI - Process Intelligence - комбинация технологий управления бизнес-процессами (BPM) и бизнес-аналитики (BI) 43 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1181 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1238 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31206 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1336 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2418 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51527 1
Infomaximum - Proceset Process mining 32 2
VK Process Mining - Mail.ru Process Mirror 11 1
Финогенова Елена 1 1
Бочкин Александр 33 1
Россия - РФ - Российская федерация 146390 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1388 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1917 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 199 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48568 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8701 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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