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Индексная книга (каталог) CNews*
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PI Process Intelligence комбинация технологий управления бизнес-процессами (BPM) и бизнес-аналитики (BI)


21.03.2025 СИБУР ускорил процесс заключения договоров поставки с помощью технологии Process Mining 1
08.07.2024 Росбанк совместно с GlowByte проанализировал процесс открытия зарплатных счетов с помощью технологии Process Mining  1
24.06.2024 Реинкарнация BPM: количественные изменения или новый этап в развитии систем управления процессами? 1
30.06.2023 Николай Буланов, PIX Robotics: Процессный подход — это новый этап управления организацией 1
29.06.2023 Market.CNews опубликовал рейтинг BPM-систем 2023 1
27.06.2023 Константин Истомин, Directum: «Время классических BPM-систем прошло» 1
09.06.2023 Денис Селезнев, «Первая Форма»: «Наши технологии в сфере BPM очень востребованы в странах СНГ, ЮВА и Латинской Америки» 1
15.12.2022 GlowByte и «Инфомаксимум» обеспечат бизнес инструментами Process Mining и Task Mining 1
Рынок BPM 2021 1
19.01.2022 У поставщиков ИТ-услуг есть все возможности для диверсификации бизнеса 1
01.12.2021 CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков BPMS. Выручка топ-10 выросла на 12% 1
30.11.2021 Выручка разработчиков BPMS растет почти в 4 раза быстрее рынка 1
15.10.2021 Банк «Санкт-Петербург» и Glowbyte провели совместный анализ процесса открытия счетов с использованием технологии Process mining 1
02.02.2021 PwC и Abbyy измерили уровень цифровой зрелости российского бизнеса 1
Как менять бизнес-процессы компании в режиме реального времени 1
18.12.2020 Исследование Abbyy: более половины российских компаний изменили ИТ-стратегию в 2020 году 1
19.08.2020 Аналитика Abbyy: российские компании стали вдвое чаще использовать программных роботов с ИИ 1
24.03.2020 Группа компаний Abbyy показала двузначный рост доходов 1
19.02.2020 Как отказаться от регламентов и научиться управлять бизнес-процессами по-взрослому 1
05.08.2019 Abbyy поглотила крупного американского разработчика ПО для анализа бизнес-процессов 1
06.03.2015 Кризис спровоцировал рост рынка BPM 1
01.08.2014 Process Mining: технология анализа процессов 1
14.02.2014 BPM в России: профессионалы есть, но профессии нет 1
26.06.2013 Производительность труда коррелирует с BI 1
01.10.2012 Управление бизнес-процессами: разбираемся с ПО 1
01.10.2012 5 октября в Москве пройдет авторский курс по BPM Андрея Коптелова 1
26.09.2012 5 октября в Москве пройдет авторский курс по BPM Андрея Коптелова 1
15.05.2012 РДТЕХ расширил экспертизу в сфере управленческого и ИТ-консалтинга 1
17.10.2011 BPM: приведет ли противостояние к компромиссу? 1
11.10.2011 Club.CNews: BPM и инновации 1
15.09.2011 Club.CNews: Process Intelligence - анализ процесса подключение абонента 1
01.09.2011 Club.CNews: Управленческий консалтинг и внедрение ИТ 1
31.08.2011 Club.CNews: Process Intelligence – реверсивное восстановление бизнес-процессов 1
30.08.2011 Club.CNews: Тенденции процессного управления в 2011 году 1
12.04.2011 Software AG & IDS Scheer сравнила зрелость процессного управления в московских и питерских компаниях 1
05.04.2011 Software AG & IDS Scheer реорганизует консалтинговую практику в России и странах СНГ 1
11.03.2011 Экспертное мнение: в BPM без практики - никуда 1
29.12.2010 Больше всего средств в 2010 г. российские компании потратили на внедрение ERP-решений и управление ИТ-архитектурой 1
09.12.2010 Что показал "рентген" бизнес-процессов компаний России 1
06.09.2010 Инструмент процессного анализа ARIS PPM интегрирован с «1С: Управлением производственным предприятием 8» 1

Публикаций - 43, упоминаний - 43

PI и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5304 13
Software AG & IDS Scheer 199 10
Software AG 198 10
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 7
IBM - International Business Machines Corp 9453 7
Oracle Corporation 6730 6
8327 4
Comindware - Колловэар 160 4
Microsoft Corporation 24723 3
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 225 3
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 137 3
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2175 3
Первая Форма - 1Форма 51 3
Бизнес-Консоль 18 3
TimelinePI 4 2
K2 - К2РУ - SourceCode 93 2
Логика BPM 44 2
SAS Institute 978 2
MicroStrategy 64 2
Docsvision - ДоксВижн 1011 2
Naumen - Наумен 630 2
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 45 2
BI Telecom - БиАй Телеком 29 2
ZSoft - Зет-Софт 4 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 541 2
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 38 2
Metasonic AG 23 2
Terrasoft - Террасофт 200 2
Directum - Директум 1104 2
Atlassian 120 2
PIX Robotics - Пикс Роботикс 108 2
КСК Технологии 43 1
Blue Prism 28 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 1
OpenText 209 1
Meta Platforms - Facebook 4448 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1640 1
Мегаплан 76 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7436 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 359 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 2
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 25 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1098 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1198 2
СБ Банк - Судостроительный банк 58 2
Слобода 25 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 61 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
МКБ - Московский кредитный банк 566 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 509 1
ЕВРАЗ - Металл Инпром 11 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 52 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 31 1
ВТБ Факторинг 25 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 110 1
Татнефть 228 1
ПСБ - Промсвязьбанк 860 1
Совкомбанк ПАО 260 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 178 1
BP - British Petroleum 182 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 367 1
L’Oreal 57 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 471 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 64 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2830 1
Северсталь ПАО - Severstal 487 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 118 1
Газпром ПАО 1350 1
Adventum - Адвентум консалтинг 4 1
Рустранском - Русагротранс 25 1
Bauer Media Group - Heinrich Bauer Verlag KG - Бауэр Медиа ИД 11 1
Эталон ГК - ЛенСпецСМУ - Etalon Group 13 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 468 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Институт Генплана Москвы ГАУ 13 1
Федеральное казначейство России 1792 1
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Microsoft Windows SID - Security Identifier - Идентификатор безопасности 60 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 34 1
Metasonic Suite BPM 12 1
СБ Банк - Mice5 BPMS 3 1
Terrasoft Creatio 96 1
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Чаплинская Светлана 8 1
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Elkin Alex - Элкин Алекс 1 1
Леушев Андрей 73 1
Герасимов Александр 43 1
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Вагнер Юлия 12 1
Погодаев Александр 7 1
Безбородов Александр 6 1
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Анохин Сергей 70 1
Хавторин Антон 25 1
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Кирьянова Александра 138 1
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Китай - Тайвань 4011 1
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3539 1
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Закон Мура - Moore's law 206 1
Crunchbase 74 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11274 1
Gartner - Гартнер 3564 12
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 6
IDC - International Data Corporation 4912 4
Forrester Research 821 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 326 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 2
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Research and Markets 25 1
Aberdeen Group 48 1
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CNews Облачные сервисы 23 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 696 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3245 1
Gartner CIO Agenda Survey 2 1
CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
QUT - Queensland University of Technology - Квинслендский технологический университет 14 3
TU/e - Technische Universiteit Eindhoven - Eindhoven University of Technology - Технический университет Эйндховена - Эйндховенский технический университет 20 3
НИУ ВШЭ - НОЦ Технологий Управления Информацией 2 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 69 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 537 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 30 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2042 1
CeBIT 612 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2458 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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