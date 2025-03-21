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PI Process Intelligence комбинация технологий управления бизнес-процессами (BPM) и бизнес-аналитики (BI)
PI и организации, системы, технологии, персоны:
|Федеральное казначейство России 1792 1
|МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 208 1
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 1
|Коптелов Андрей 111 10
|Шушкин Дмитрий 95 6
|Белайчук Анатолий 31 5
|Каменнова Мария 44 4
|Трефилов Алексей 45 2
|Макаров Станислав 117 2
|Ткачёв Роман 27 2
|Лобачев Владимир 4 2
|Литвинов Павел 22 2
|Волков Максим 34 2
|Невмержицкая Александра 3 1
|Дёмкин Владимир 10 1
|Тарасов Максим 12 1
|Стыщенко Иван 5 1
|Копаев Геннадий 16 1
|Холинов Андрей 18 1
|Рогозина Ольга 4 1
|Колобов Юрий 4 1
|Чаплинская Светлана 8 1
|Opitz Scott - Опитц Скотт 1 1
|Elkin Alex - Элкин Алекс 1 1
|Леушев Андрей 73 1
|Герасимов Александр 43 1
|Борискин Александр 12 1
|Вагнер Юлия 12 1
|Погодаев Александр 7 1
|Безбородов Александр 6 1
|Соколовский Александр 40 1
|Анохин Сергей 70 1
|Хавторин Антон 25 1
|Драчев Никита 10 1
|Титкова Алевтина 2 1
|Астапова Оксана 1 1
|Кирьянова Александра 138 1
|Вожегова Мария 28 1
|Смолянов Михаил 6 1
|Попова Мария 141 1
|Кожевников Дмитрий 14 1
|Чернышова Елена 4 1
|Андреев Владимир 98 1
|Crunchbase 74 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11274 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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