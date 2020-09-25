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Трефилов Алексей


25.09.2020 Как коронавирус подстегнул спрос на рынке BPM 11
26.08.2020 Онлайн-конференция CNews «Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам» состоится 15 сентября 1
13.08.2020 18 августа состоится вебинар «Потоковое распознавание паспортов и 2НДФЛ в бизнес-процессах» 1
29.06.2020 Какие процессы наиболее эффективно автоматизировать с помощью роботов 11
22.06.2020 Экспертиза: Почему компании тратят деньги на роботизацию, которая им не помогает 10
05.06.2020 Онлайн-конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов: когда роботы эффективнее человека» состоится 11 июня 1
29.05.2020 Онлайн-конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов: когда роботы эффективнее человека» состоится 11 июня 1
27.01.2020 Конференция CNews «BPM 2020: тренд на интеллектуальное управление процессами» состоится 11 февраля 1
28.11.2019 Почему российский рынок BPM растет быстрее мирового 1
28.11.2019 Российский рынок BPM показал взрывной рост 1
04.12.2018 В России растет спрос на BPM 2
15.10.2018 Как эффективно внедрить инновации в компании 3
11.09.2018 ELMA продемонстрирует решения BPM+RPA на конференции CNews 2
17.05.2018 Вебинар «Роботы вместо офисного планктона. На что способна BPM-система в связке с RPA 2018» 1
21.02.2018 Как организовать процесс цифровой трансформации бизнеса 9
09.02.2018 ELMA и «Протон-Электротекс» расскажут об управлении проектами 1
09.01.2018 Конференция CNews «BPM 2018: как помочь бизнесу измениться» 1
24.10.2017 Как управлять бизнес-процессами при цифровой трансформации? 9
17.04.2017 ВРМ: хватит заниматься внедрением, давайте уже использовать 1
29.03.2017 Конференция CNews «BPM 2017: как оптимизировать бизнес-процессы» 1
22.02.2017 Конференция CNews «BPM 2017: как оптимизировать бизнес-процессы» 1
31.08.2016 Конференция CNews. «BPM 2016: как добиться эффекта от использования» 1
08.02.2016 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «BPM: почему надо управлять бизнес-процессами» 1
15.01.2016 Конференция CNews. «BPM: почему надо управлять бизнес-процессами» 1
25.08.2015 Конференция CNews «BPM: почему надо управлять бизнес-процессами» 1
05.08.2015 Конференция CNews. «BPM: почему надо управлять бизнес-процессами» 1
30.04.2015 Рынок СЭД 2015: хорошая функциональность может быть дешевой 9
06.03.2015 Кризис спровоцировал рост рынка BPM 1
27.02.2015 Рынок BPMs растет вопреки кризису 1
20.02.2015 Успей подать заявку на конференцию CNews: «BPM: бизнес ждет результатов» 1
03.02.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «BPM: бизнес ждет результатов» 1
16.01.2015 Конференция CNews: «BPM: бизнес ждет результатов» 1
10.09.2014 Конференция CNews. «BPM: Управление бизнес-процессами 2014» 1
14.02.2014 BPM в России: профессионалы есть, но профессии нет 1

Публикаций - 34, упоминаний - 91

Трефилов Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ELMA 106 32
Логика BPM 39 8
Comindware - Колловэар 51 5
SAP SE 3228 4
K2 - К2РУ - SourceCode 35 4
КСК Технологии 27 4
ЦМД-Софт 24 3
Pegasystems 29 3
Terrasoft - Террасофт 140 3
IBM 3575 2
Протон-Электротекс - Proton-Electrotex 3 2
FlexSoft - ФлексСофт 35 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1002 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 2
Аплана Бизнес решения 9 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 378 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 453 2
ФОРС - Центр разработки 181 2
Docsvision - ДоксВижн 783 2
Softline - Софтлайн 1481 2
Ланит ГК 1164 2
Naumen - Наумен 344 2
Red Hat 668 1
Летограф - Letograf 65 1
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 21 1
FIS - ФИС - Финансовые Информационные Системы - Финсофт 4 1
Advanta - Адванта 2 1
EleWise 18 1
Appian Corporation 7 1
RKIT Group - РКИТ 5 1
Аплана Группа компаний 102 1
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
BPMteam 2 1
Логика Бизнеса 141 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Microsoft Corporation 11226 1
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 67 1
Cinimex - Синимекс 160 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
L’Oreal 36 6
ВТБ Факторинг 22 5
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 4
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 4
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия 37 4
Сургутнефтегаз - СНГ 123 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 628 3
Первый ЦУПИС 4 3
Союзнефтегазсервис НПО - СНГС Научно-Производственное Объединение 12 3
ПГК - Первая грузовая компания 98 3
Локо-Банк 31 3
Boxberry - российская служба доставки 20 3
Деловые Линии ГК 36 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C 224 2
Nestle - Нестле 64 2
Траско - Trasko 27 2
Почта России ПАО 1580 2
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 20 2
МСП банк 24 2
Uber 257 2
Ароса 4 2
Росатом Атомэнергомаш 12 2
Росатом TENEX - Техснабэкспорт 11 2
РесурсТранс 16 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 2
Uber Technologies 258 2
Альфа-Банк 1128 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Веста 15 1
Росгосстрах 182 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 185 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
VestaBank - Веста - Инвестиционный банк 10 1
Газпром ПАО 525 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 1
Открытие ФК 538 1
Paulig Group - Паулиг РУС 24 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Счётная палата РФ 462 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 420 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 91 1
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 6 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 8
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 487 27
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 12
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 627 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1459 4
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 69 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 563 2
Process Mining - Процессная аналитика 50 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 2
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 533 1
CSP - Content Services Platform - платформа сервисов контента 4 1
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 7 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 224 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
PI - Process Intelligence - комбинация технологий управления бизнес-процессами (BPM) и бизнес-аналитики (BI) 29 1
Lean - Бережливое производство 21 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 785 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 773 1
Big Data - Большие данные 1136 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 1
DevOps - Development и Operations 297 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 932 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 832 3
Software AG ARIS 108 2
ELMA RPA 4 2
Comindware Business Application Platform 14 2
OpenText Documentum 193 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
UiPath Studio 2 1
FIS Platform - Case Platform 2 1
BIA Technologies Sunrise BPMS 2 1
ELMA BPM 12 1
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 119 1
МТТ VoiceBox - Голосовой бот 14 1
Oracle WebLogic 38 1
Microsoft Lync 272 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 349 1
Alfresco 114 1
Linux OS 4288 1
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 16 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 448 1
Microsoft Power BI 113 1
Microsoft Office 365 769 1
Directum - DirectumRX 62 1
Apple Siri - Голосовой помощник 302 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 63 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
Terrasoft Creatio 44 1
Microsoft Office 1954 1
Microsoft Windows 10 6691 1
Коптелов Андрей 74 17
Вагнер Юлия 9 8
Кулахметов Борис 10 6
Айвазов Армен 449 5
Муньков Александр 5 5
Копаев Геннадий 16 4
Алифанов Кирилл 56 4
Мосягин Константин 19 4
Холинов Андрей 18 4
Кириллов Михаил 15 4
Кузин Вадим 34 4
Герасимов Александр 40 4
Погодаев Александр 7 4
Петров Михаил 88 3
Беляев Владислав 65 3
Лапшин Алексей 13 3
Белайчук Анатолий 20 3
Кузнецов Борис 3 3
Турчанинов Владимир 6 3
Бутыркин Вячеслав 12 3
Ржавин Георгий 5 3
Леушев Андрей 63 3
Рудаков Денис 31 3
Литвинов Павел 18 3
Кушнир Леонид 16 2
Бондаренко Александр 32 2
Мартынов Владислав 80 2
Кузнецова Анна 12 2
Пекин Александр 4 2
Безбородов Александр 6 2
Попов Алексей 319 2
Поярков Алексей 6 2
Алешин Владимир 13 2
Шевченко Дмитрий 9 2
Морозова Ольга 10 2
Андреев Илья 2 2
Соколова Марина 3 2
Крухмалева Яна 3 2
Салтанов Артем 3 2
Мадани Фарид 11 2
Россия - Российская федерация - РФ 57828 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 3
Европа 3798 2
Австралия - Австралийский Союз 1133 1
Южная Америка 315 1
Африка 1506 1
Ближний Восток 1486 1
Северная Америка 1420 1
Новая Зеландия 294 1
Россия - Ижевск 312 1
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 10
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
Open Space - Офис открытого типа 14 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 130 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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