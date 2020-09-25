Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Трефилов Алексей
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Публикаций - 34, упоминаний - 91
Трефилов Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 8
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
|Коптелов Андрей 74 17
|Вагнер Юлия 9 8
|Кулахметов Борис 10 6
|Айвазов Армен 449 5
|Муньков Александр 5 5
|Копаев Геннадий 16 4
|Алифанов Кирилл 56 4
|Мосягин Константин 19 4
|Холинов Андрей 18 4
|Кириллов Михаил 15 4
|Кузин Вадим 34 4
|Герасимов Александр 40 4
|Погодаев Александр 7 4
|Петров Михаил 88 3
|Беляев Владислав 65 3
|Лапшин Алексей 13 3
|Белайчук Анатолий 20 3
|Кузнецов Борис 3 3
|Турчанинов Владимир 6 3
|Бутыркин Вячеслав 12 3
|Ржавин Георгий 5 3
|Леушев Андрей 63 3
|Рудаков Денис 31 3
|Литвинов Павел 18 3
|Кушнир Леонид 16 2
|Бондаренко Александр 32 2
|Мартынов Владислав 80 2
|Кузнецова Анна 12 2
|Пекин Александр 4 2
|Безбородов Александр 6 2
|Попов Алексей 319 2
|Поярков Алексей 6 2
|Алешин Владимир 13 2
|Шевченко Дмитрий 9 2
|Морозова Ольга 10 2
|Андреев Илья 2 2
|Соколова Марина 3 2
|Крухмалева Яна 3 2
|Салтанов Артем 3 2
|Мадани Фарид 11 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2281 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
|CNews Analytics 1992 4
|Gartner 2200 3
|Forrester Research 388 2
|IDC - International Data Corporation 2738 1
|Fortune Global 500 162 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771657, в очереди разбора - 675339.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771657, в очереди разбора - 675339.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru