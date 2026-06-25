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Индексная книга (каталог) CNews*
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Трефилов Алексей

СОБЫТИЯ


25.06.2026 Elma выпустила большое обновление Elma Cortex: корпоративный ИИ безопасно внедряется в рабочие процессы 1
31.03.2026 В реестр отечественного ПО хотят внести полностью изолированную нейросеть 1
11.02.2026 Как компании учат ИИ действовать самостоятельно 2
28.11.2025 ELMA представила платформу корпоративных AI-агентов Cortex на ELMA DAY’25 1
Рейтинг BPM-систем 2023 1
Рынок BPM 2022 2
05.12.2023 AUXO предоставляет решение управления капитальным медицинским оборудованием для фармацевтической компании на основе ELMA365 1
23.11.2023 Российский IT-ландшафт призвали «меняться легче!» с помощью Low-code 1
16.05.2023 Связка Low-code и BPM: как управлять процессами без привлечения программистов 1
30.11.2022 Алексей Трефилов -

Алексей Трефилов, ELMA: Low-code инструменты помогут эволюции ИТ-ландшафта компании

 1
28.03.2022 Как быстро и недорого перейти на отечественную BPMS 1
22.10.2020 Андрей Чепакин, ELMA -

Бизнес стремится менять сотрудников на RPA и искусственный интеллект

 1
25.09.2020 Как коронавирус подстегнул спрос на рынке BPM 1
26.08.2020 Онлайн-конференция CNews «Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам» состоится 15 сентября 1
13.08.2020 18 августа состоится вебинар «Потоковое распознавание паспортов и 2НДФЛ в бизнес-процессах» 1
29.06.2020 Какие процессы наиболее эффективно автоматизировать с помощью роботов 1
22.06.2020 Экспертиза: Почему компании тратят деньги на роботизацию, которая им не помогает 1
05.06.2020 Онлайн-конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов: когда роботы эффективнее человека» состоится 11 июня 1
29.05.2020 Онлайн-конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов: когда роботы эффективнее человека» состоится 11 июня 1
27.01.2020 Конференция CNews «BPM 2020: тренд на интеллектуальное управление процессами» состоится 11 февраля 1
28.11.2019 Почему российский рынок BPM растет быстрее мирового 1
28.11.2019 Российский рынок BPM показал взрывной рост 1
12.11.2019 Алексей Трефилов, ELMA -

BPMS и RPA не конкурируют, а дополняют друг друга

1
04.12.2018 В России растет спрос на BPM 1
24.11.2018 Алексей Трефилов -

Будущее BPM в роботизации рутинных операций

 1
15.10.2018 Как эффективно внедрить инновации в компании 1
11.09.2018 ELMA продемонстрирует решения BPM+RPA на конференции CNews 1
17.05.2018 Вебинар «Роботы вместо офисного планктона. На что способна BPM-система в связке с RPA 2018» 1
21.02.2018 Как организовать процесс цифровой трансформации бизнеса 1
09.02.2018 ELMA и «Протон-Электротекс» расскажут об управлении проектами 1
09.01.2018 Конференция CNews «BPM 2018: как помочь бизнесу измениться» 1
24.10.2017 Как управлять бизнес-процессами при цифровой трансформации? 1
17.04.2017 ВРМ: хватит заниматься внедрением, давайте уже использовать 1
29.03.2017 Конференция CNews «BPM 2017: как оптимизировать бизнес-процессы» 1
22.02.2017 Конференция CNews «BPM 2017: как оптимизировать бизнес-процессы» 1
31.08.2016 Конференция CNews. «BPM 2016: как добиться эффекта от использования» 1
08.02.2016 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «BPM: почему надо управлять бизнес-процессами» 1
15.01.2016 Конференция CNews. «BPM: почему надо управлять бизнес-процессами» 1
25.08.2015 Конференция CNews «BPM: почему надо управлять бизнес-процессами» 1
05.08.2015 Конференция CNews. «BPM: почему надо управлять бизнес-процессами» 1

Публикаций - 49, упоминаний - 51

Трефилов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 45
Логика BPM 49 11
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 6
K2 - К2РУ - SourceCode 148 5
Metasonic AG 23 5
Бизнес-Консоль 18 5
SAP SE 5601 5
Comindware - Колловэар 202 5
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 45 4
Microsoft Corporation 25775 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
Directum - Директум 1268 4
Terrasoft - Террасофт 206 4
КСК Технологии 47 4
СНГС НПО - Союзнефтегазсервис Научно-Производственное Объединение 16 3
ЦМД-Софт 46 3
Первая Форма - 1Форма 60 3
Hoff Tech - Хофф Тех 47 3
Деметра-Холдинг - СИАМ консалтинг 15 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 3
Протон-Электротекс - Proton-Electrotex 5 2
Nintex 14 2
Системы документооборота 522 2
Yandex - Яндекс 9216 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Softline - Софтлайн 3743 2
Oracle Corporation 7074 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 2
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 2
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 2
Naumen - Наумен 752 2
Docsvision - ДоксВижн 1060 2
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 171 2
ФОРС - Центр разработки 703 2
АйТи 1519 2
ICL ГК - ICL Group 481 2
L’Oreal 58 6
Сургутнефтегаз - СНГ 288 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 5
ВТБ Факторинг 26 5
Правительство Москвы - Москомархитектура - Институт Генплана Москвы ГАУ 13 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 4
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 66 3
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 62 3
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 3
Bauer Media Group - Heinrich Bauer Verlag KG - Бауэр Медиа ИД 11 3
Веста - Vesta Trading 9 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Совкомбанк ПАО 316 3
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 3
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 3
Зетта Страхование - Zetta Insurance - СК Цюрих - Zurich Insurance 52 2
Траско - Trasko 32 2
Деловые Линии ГК 93 2
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 56 2
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 81 2
Uber 357 2
Ароса 6 2
Веста 52 2
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 2
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт 31 2
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 2
Рустранском - Русагротранс 25 2
СБ Банк - Судостроительный банк 59 2
ОНК - Объединенная нефтехимическая компания 10 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Альфа-Банк 1979 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 1
Правительство Москвы - ММЦ ГБУ - Многофункциональный миграционный центр Москвы 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 11
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
Первая СРО Букмекеров - Первая саморегулируемая организация букмекеров 2 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 44
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 44
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 24
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 23
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 23
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 21
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 20
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 20
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 17
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 14
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 10
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 8
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 7
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EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 4
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1013 4
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1370 4
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
ELMA 365 Low-code BPM 184 7
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 6
ELMA BPM 36 5
ELMA RPA 8 4
ELMA Cortex 5 4
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 84 3
Software AG - ARIS Platform 180 3
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 3
Terrasoft Creatio 109 3
Terrasoft Creatio - bpm’online 109 3
IBM BPM - IBM Business Process Manager 42 2
ELMA Intelligent Automation 2 2
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 285 2
FreePik 1841 2
Linux OS 11533 2
Microsoft Office 4170 2
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 2
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 44 1
i-Sys Doctrix Platform 43 1
Microsoft Dynamics 1197 1
Depositphotos - фотобанк 405 1
Корус Консалтинг - Авандок - Платформа для управления корпоративной информацией организации - СЭД Спутник - Спутник ECM 57 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 1
Pure Storage Evergreen - СХД 25 1
Microsoft Design Language - MDL - Microsoft Metro UI 46 1
IBM FileNet 140 1
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 83 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 215 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 1
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 56 1
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 228 1
БИАТЕХ - Sunrise BPMS 12 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 40 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
КСК.ИК - КСК.Интеллектуальный конвейер 5 1
Коптелов Андрей 134 19
Вагнер Юлия 12 9
Кулахметов Борис 10 6
Кузин Вадим 38 5
Литвинов Павел 22 5
Муньков Александр 5 5
Котов Денис 7 5
Холинов Андрей 18 4
Белайчук Анатолий 32 4
Кириллов Михаил 15 4
Герасимов Александр 46 4
Погодаев Александр 8 4
Драчев Никита 10 4
Копаев Геннадий 16 4
Алифанов Кирилл 84 4
Мосягин Константин 20 4
Гимранов Ринат 126 3
Лапшин Алексей 24 3
Будин Алексей 22 3
Турчанинов Владимир 6 3
Бутыркин Вячеслав 14 3
Ржавин Георгий 5 3
Чепакин Андрей 27 3
Леушев Андрей 75 3
Рудаков Денис 31 3
Савич Александр 7 3
Елиферов Виталий 10 3
Аксенова Юлия 12 3
Пестов Сергей 3 3
Репин Владимир 4 3
Зонов Валентин 4 3
Носков Роман 3 3
Петров Михаил 139 3
Беляев Владислав 104 3
Захаров Дмитрий 46 2
Кузнецова Анна 16 2
Пекин Александр 4 2
Безбородов Александр 7 2
Попов Алексей 339 2
Поярков Алексей 6 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Европа 24964 4
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Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Швейцария - Цюрих 279 2
Америка Центральная 88 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 1
Украина - Харьковская область - Харьков 221 1
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Земля - планета Солнечной системы 10865 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
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Ближний Восток 3154 1
Украина 7928 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
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Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
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Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 1
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Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 3
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 3
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 464 2
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Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 131 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 2
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
Открытые системы ИД 176 1
Ведомости 1466 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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