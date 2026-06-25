Индексная книга (каталог) CNews*
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Трефилов Алексей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 49, упоминаний - 51
Трефилов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Коптелов Андрей 134 19
|Вагнер Юлия 12 9
|Кулахметов Борис 10 6
|Кузин Вадим 38 5
|Литвинов Павел 22 5
|Муньков Александр 5 5
|Котов Денис 7 5
|Холинов Андрей 18 4
|Белайчук Анатолий 32 4
|Кириллов Михаил 15 4
|Герасимов Александр 46 4
|Погодаев Александр 8 4
|Драчев Никита 10 4
|Копаев Геннадий 16 4
|Алифанов Кирилл 84 4
|Мосягин Константин 20 4
|Гимранов Ринат 126 3
|Лапшин Алексей 24 3
|Будин Алексей 22 3
|Турчанинов Владимир 6 3
|Бутыркин Вячеслав 14 3
|Ржавин Георгий 5 3
|Чепакин Андрей 27 3
|Леушев Андрей 75 3
|Рудаков Денис 31 3
|Савич Александр 7 3
|Елиферов Виталий 10 3
|Аксенова Юлия 12 3
|Пестов Сергей 3 3
|Репин Владимир 4 3
|Зонов Валентин 4 3
|Носков Роман 3 3
|Петров Михаил 139 3
|Беляев Владислав 104 3
|Захаров Дмитрий 46 2
|Кузнецова Анна 16 2
|Пекин Александр 4 2
|Безбородов Александр 7 2
|Попов Алексей 339 2
|Поярков Алексей 6 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
|Открытые системы ИД 176 1
|Ведомости 1466 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.