18 августа состоится вебинар «Потоковое распознавание паспортов и 2НДФЛ в бизнес-процессах»
Как повысить производительность труда и качество сервиса при обслуживании большого потока клиентов?
18 августа в 11.00 по мск ELMA и Smart Engines проведут совместный вебинар «Потоковое распознавание паспортов и 2НДФЛ в бизнес-процессах».
Спикеры:
- Алексей Трефилов, директор ELMA
- Сергей Усилин, исполнительный директор Smart Engines
В релизе новой версии системы ELMA RPA появилась встроенная функция высокоточного распознавания российских паспортов, СНИЛС, справок 2НДФЛ и других документов. Усовершенствование стало возможным благодаря технологическому партнерству компании ELMA и научно-исследовательской компании Smart Engines, специализирующейся на разработке алгоритмов компьютерного зрения, машинного обучения и искусственного интеллекта.
За час вебинара рассмотрим:
- Примеры бизнес-процессов с роботизированной обработкой персональных данных
- Как робот распознает и разбирает документы по полям с помощью Smart Engines
- Как безболезненно встроить инструмент распознавания в любые корпоративные системы
- Почему не стоит переживать за сохранность перс. данных клиентов
Вебинар будет полезен директорам по персоналу, ИТ, руководителям компаний с большим потоком операций по обработке паспортов и 2НДФЛ.