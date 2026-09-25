Сделавший ставку на ИТ-направление российский логистический оператор решил зарабатывать продажей сладостей на Ozon

Логистический оператор СДЭК развивает собственный продуктовый бренд CDEK Coffee, выводя на маркетплейсы и в онлайн-магазин кофе и злаковые батончики. Проект продолжает линию, начатую еще в 2021 г. с мини-кофейнями в пунктах выдачи, и вписывается в общий рост онлайн-продаж кофе.

Розничная торговля

«Служба доставки экспресс-курьером» (СДЭК) начала выпускать кофе и батончики под своим брендом, пишет Shopper's. Это часть бизнеса по поставкам кофейных автоматов для своих пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и сторонних офисов.

В сентябре 2026 г. у логистической компании СДЭК появились продукты питания под собственным брендом. На Ozon продаются злаковые батончики трех видов - с черникой, яблоком и орехом, а также кофе в зернах и дрип-пакетах. Продавцом на онлайн-площадке указан CDEK Coffee. Эти же товары доступны и в собственном интернет-магазине компании.

Производитель кофе - московская фирма «Харар». Ее основной профиль - оптовая торговля чаем, кофе, какао и пряностями. Злаковые батончики выпускает новосибирская компания «Здоровое питание», у которой есть собственные бренды Say Yes, More Life и «Всегда можно». Она также занимается контрактным производством торговых марок. Заказчиком в обоих случаях выступает компания «СДЭК-проекты».

СДЭК Крупная российская логистическая компания вошла в розничную торговлю, начав выпускать кофе и батончики

СДЭК - крупная российская логистическая компания, предоставляющая экспресс‑доставку писем, документов и грузов по России и миру. СДЭК была основана в 2000 г. в Новосибирске. Первоначально компания обслуживала только интернет‑магазины, но уже к середине 2010 г. превратилась в международную сеть. В 2026 г. в ее инфраструктуре более 12 тыс. ПВЗ, расположенных как в России, так и в странах Содружества Независимых Государств (СНГ). Такой охват позволяет клиентам выбирать удобные места получения посылок в разных регионах без необходимости обращения к центральному офису. СДЭК также продвигает свои ИТ-решения в области логистики: у него есть собственное крупное ИТ-подразделение. Компания развивает собственную цифровую экосистему.

История проекта

Проект CDEK Coffee логистическая компания запустила ещё в 2021 г. В пунктах выдачи заказов были установлены мини-кофейни самообслуживания формата «кофе с собой».

Кроме того, CDEK Coffee предлагает офисам бесплатную аренду кофемашин - партнер оплачивает только зерно.

Компания CDEK также арендует в бизнес-центрах небольшие площади (достаточно даже одного квадратного метра) под вендинговые кофейные станции. Розничная продажа кофе и батончиков, по информации на сайте, «входит в экосистему» проекта.

Оценка экспертов

Решение продавать брендированный кофе и батончики СДЭК на Ozon выглядит необычным, отмечает Shopper's ведущий аналитик Data Insight Сергей Семко. Пока сложно судить о востребованности товара на маркетплейсе, однако проект точно привлечет внимание, повысит узнаваемость продукции и может способствовать росту продаж.

Ситуация на рынке

Продажи кофе в зернах в крупнейших торговых сетях в первом полугодии сократились на 8% в натуральном выражении, по данным NTech. Злаковые батончики за тот же период потеряли 12% продаж. В то же время в онлайне спрос на кофе растет в 2026 г. Число онлайн-покупок кофе в зернах увеличилось на 17%, молотого - на 10%, растворимого - на 11%. Продажи кофе в дрип-пакетах, напротив, снизились на 5%, подсчитывали аналитики «Чек индекс», писал CNews.

В «М.Видео» кофе называют одним из самых быстрорастущих продуктов питания на маркетплейсе. Пользователи все чаще покупают его вместе с кофемашинами и кофеварками, а затем возвращаются за повторными заказами. Самый востребованный формат - кофе в зернах (42% продаж в деньгах). На втором месте - капсульный кофе с долей 31%.