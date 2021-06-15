Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 93111
ИКТ 8152
Организации 6187
Ведомства 1313
Ассоциации 664
Технологии 2905
Системы 17577
Персоны 33204
География 1531
Статьи 1206
Пресса 882
ИАА 593
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1532
Мероприятия 817

Налогообложение НДФЛ Налог на Доходы Физических Лиц Подоходный налог



15.06.2021 R-Style Softlab доработала систему RS-Finmarkets в части расчета НДФЛ по операциям с ценными бумагами
09.06.2021 R-Style Softlab привела расчет НДФЛ по операциям с ценными бумагами в соответствие новым требованиям законодательства
02.03.2021 R-Style Softlab доработала решение «RS-Finmarkets: НДФЛ»
27.01.2021 В России будут начислять налоговые вычеты удаленно и без подачи 3-НДФЛ
13.08.2020 18 августа состоится вебинар «Потоковое распознавание паспортов и 2НДФЛ в бизнес-процессах»
04.08.2020 Решение R-Style Softlab обеспечит банки информацией о доходах клиентов
03.03.2020 ЦФТ «Базис» внедрил технологию автоматического распознавания справки 2-НДФЛ
07.12.2018 «Почта банк» запустил сервис, который помогает оформить документы для налогового вычета
12.07.2018 «Адаптер ФНС. 2-НДФЛ» – новый инструмент создания качественного кредитного портфеля
21.12.2017 «Альфа-Банк» перевел формирование налоговой отчетности на платформу SAP
03.11.2017 Россиянам разрешили получать справки о доходах 2-НДФЛ через интернет
06.04.2017 Банк «Санкт-Петербург запустил в интернет-банке сервис по онлайн-заполнению декларации 3-НДФЛ на возврат налога
08.11.2011 «Эврика» упростила загрузку данных о сотрудниках

Публикаций - 156, упоминаний - 185

Налогообложение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

6072 18
Программный продукт ГК 3960 13
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 566 10
1С-Рарус 742 10
Google LLC 10352 9
SAP SE 4595 6
Microsoft Corporation 22497 6
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 6
Smart Engines - Смарт Энджинс 224 6
Telegram Group 805 6
Yandex - Яндекс 5015 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 5
Крок - Croc 1616 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 4
VK - Mail.ru Group 3057 4
Meta Platforms - Facebook 4267 3
Компас 169 3
UIPath 46 3
Twitter 2493 3
Diasoft - Диасофт 534 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 3
Oracle Corporation 6035 3
Такском - Taxcom 201 2
Intel Corporation 11262 2
Huawei 3222 2
Cisco Systems 4720 2
Apple Inc 10683 2
InfoWatch - Инфовотч 842 2
NVI Solutions - Норд Вижен Интелледженс Солюшенс - НВИАЙ Солюшенс 7 2
Гэндальф - Gendalf 72 2
Элемент ГК - Elementec 1523 2
Intuit 75 2
Blue Prism 16 2
Корус Консалтинг ГК 1014 2
SAP CIS - САП СНГ 821 2
Комдив 23 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 2
Neoflex - Неофлекс 162 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 7
Альфа-Банк 1476 6
Почта Банк 319 5
ГПБ - Газпромбанк 842 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 4
Ренессанс Страхование 83 3
Аэрофлот - Aeroflot 648 3
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 3
Ак Барс Банк 212 2
РЖД - Российские железные дороги 1458 2
Банк Санкт-Петербург 126 2
HeadHunter Group - HH Group 423 2
Почта России ПАО 1853 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 354 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 106 2
QIWI Банк - Киви Банк 82 2
АльфаСтрахование СГ 241 2
X5 Group 709 2
Рокет (ранее Рокетбанк) 56 2
Открытие ФК 2713 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 2
Альфа-Капитал УК 56 1
Локо-Банк 32 1
ТрансКонтейнер 30 1
ЦСКТ - Центр сертификации ракетно-космической техники 1 1
Ростатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 46 1
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 16 1
Бухгалтерфон Сервис 2 1
ВТБ Пенсионный фонд НПФ 9 1
Jysan Bank - Жусан банк 3 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 37 1
Сибирский антрацит ГК 5 1
Полисан НТФФ - Научно-технологическая фармацевтическая компания 13 1
Тинькофф ипотека 4 1
Силовые машины 66 1
Большой Московский государственный цирк - Московский цирк Никулина на Цветном бульваре 5 1
Nexters - Dentons 6 1
Самолёт ГК 216 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 42
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 36
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 29
Президент Российской Федерации 3770 21
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 14
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 9
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 7
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 5
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 72 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 3
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 108 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 311 3
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 198 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 2
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 90 2
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 97 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 227 2
Таможня - Таможенная служба 421 2
Федеральное казначейство России 1345 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 2
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 80 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 61 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 147 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 1
ФССП РФ - УФССП - Управления Федеральной службы судебных приставов 12 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 99 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы 23 1
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 29 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ по городу Москве 18 1
Минтранс РФ - Росжелдор - Федеральное агентство железнодорожного транспорта Российской Федерации 15 1
Цифровая экономика Кузбасса АНО - Развитие цифровой экономики Кузбасса - Информационный центр Кузбасса 2 1
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 48 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 11
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 2
АФТ - Ассоциация Финтех 251 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
АЮР - Ассоциация юристов России 18 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 28
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 25
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 23
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения 4966 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 18
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 12
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1401 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 10
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 8
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 8
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 8
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 7
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 7
КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management 51 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 6
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 5
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 4
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 1590 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 4
СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени 136 4
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 3
XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1181 3
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 214 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 3
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 311 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 19
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 275 15
Google Android 11959 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 7
1С:Бухгалтерия 647 7
Linux OS 7669 6
Google YouTube - Видеохостинг 2277 5
Apple iOS 6422 5
R-Style Softlab - RS-Bank АБС 267 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 5
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 149 5
Apple macOS 1457 4
R-Style Softlab - RS-Securities 68 4
Microsoft Windows 10 11713 4
1С:ERP Управление предприятием 268 3
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 180 3
ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 346 3
R-Style Softlab - RS-FinMarkets 4 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 3
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 2
Rakuten Viber 491 2
ByteDance TikTok 141 2
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 31 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 192 2
WhatsApp Messenger 745 2
Google Play - Google Store - Android Market 2732 2
Intel x86 - архитектура процессора 1391 2
Smart Engines - Smart DocumentReader 4 2
1С:Документооборот - 1С:ДО 159 2
Microsoft Teams 309 2
Apple - App Store 2437 2
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 413 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 921 2
Smart Engines - Smart Document Engine 10 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 2
1С-Рарус Бэк-офис 12 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 2
Актион-МЦФЭР Бухсофт 6 2
Путин Владимир 2542 16
Мишустин Михаил 376 15
Чернышенко Дмитрий 320 13
Хинштейн Александр 68 7
Макаров Валентин 173 5
Каримов Ринат 28 4
Шадаев Максут 460 4
Арлазаров Владимир 136 4
Касперская Наталья 248 4
Горелкин Антон 38 3
Валяева Елизавета 72 2
Мизулина Екатерина 10 2
Сергеев Михаил 52 2
Боярский Сергей 23 2
Бородай Юлия 3 2
Попов Анатолий 99 2
Мизулина Елена 20 2
Вайно Антон 24 2
Волож Аркадий 212 2
Аксаков Анатолий 104 1
Глазков Александр 64 1
Белозеров Олег 24 1
Лагода Георгий 59 1
Виноградов Игорь 16 1
Горпинченко Роман 11 1
Копаев Геннадий 16 1
Мельник Иван 10 1
Назарова Анна 34 1
Комлев Николай 55 1
Дуров Павел 230 1
Греф Герман 345 1
Горчаковская Лариса 5 1
Новикова Елена 56 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 147 1
Кичко Дмитрий 28 1
Сергунина Наталья 223 1
Осеевский Михаил 264 1
Щеголев Игорь 685 1
Никифоров Николай 1161 1
Бабаджанян Григорий 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 79
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 15
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 5
Россия - СФО - Новосибирск 3269 5
Финляндия - Финляндская Республика 1816 5
Европа 12319 5
Азия - Азиатский регион 3803 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 4
Украина 6212 4
Россия - ЦФО - Калужская область 767 3
Беларусь - Белоруссия 3525 3
Турция - Турецкая республика 1708 3
Германия - Федеративная Республика 8903 3
Италия - Итальянская Республика 3310 3
Нидерланды 2197 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 3
Казахстан - Республика 4467 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 865 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1199 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 2
Япония 10069 2
Россия - СФО - Омская область 517 2
Россия - УФО - Свердловская область 1102 2
Грузия 1064 2
Кипр - Республика 373 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 820 2
Бразилия - Федеративная Республика 1945 2
Узбекистан - Республика 1285 2
Таиланд - Королевство 671 2
Китай - Тайвань 2115 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 408 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 460 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 892 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 46
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 45
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 20
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 13
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 259 13
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 13
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 11
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 10
Федеральное законодательство 1944 7
ЕСН - Единый социальный налог 98 7
The link tax - налог на ссылки - Цифровой налог 13 6
Работодатель - Один из субъектов трудового права 731 5
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 5
Налогообложение - УСН - Упрощенная система налогообложения 62 5
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 323 4
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 75 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2472 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 2
Страхование - Сведения о застрахованных лицах - форма СЗВ-М 5 2
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 69 2
Информационное общество - Государственная программа 1238 2
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 32 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) 88 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 225 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 2
Коммерсантъ - Издательский дом 888 7
Ведомости 375 6
Forbes - Форбс 591 5
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 4
Bloomberg 1009 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 1
The Bell - Издание 36 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 61 1
Известия ИД 307 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 2
РАН - Российская академия наук 1397 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 1
ИРИ - Институт развития интернета 96 1
MACS - Школа новой экономики 6 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1199487, в очереди разбора - 929477.
Создано именных указателей - 93111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Выбираем умные часы для детей: за какие функции стоит платить

Самые компактные Bluetooth-колонки: карманный вариант

Паровые пылесосы для дома: что это и как выбрать лучший

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: 15 самых странных фактов о Солнечной системе

Мамонты, подвиньтесь — ученые знают, как воскресить вымершего тасманийского волка

Тончайшие лазеры обнаружили кусок земной коры возрастом 4 миллиарда лет
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября