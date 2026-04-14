Система налогового агентирования НДФЛ для банков – Finum.NDFL подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro енной эксплуатации в топ-5 банке России: 5 млн налогоплательщиков, 50 млн документов в год, годовая 6-НДФЛ до 3 часов. Платформа построена на Java / Spring Boot / PostgreSQL и протестирована на

Замедление роста зарплат происходит в большинстве отраслей и в большинстве регионов Введение пятиступенчатой шкалы НДФЛ замедлило динамику роста средних зарплат уже в III квартале 2025 г., а по его итогам эффект будет выше. В 2025 г. средняя зарплата перестала расти так же быстро, как раньше: если в 2023–20

Айтишников из ИТ-кластера в Нижнем Новгороде освободят от уплаты НДФЛ на пять лет ИТ-компании, сотрудники которых переехали из другого региона в ИТ-кластер и на протяжении пяти лет ранее не платили НДФЛ в Нижнем Новгороде, могут возместить уплаченный НДФЛ субсидией в размере уплаченного налога. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Располагаться ИТ-хаб будет в Нижнем Новго

ИТ-удаленщики спасены. Власти передумали вводить грабительские налоги за работу из-за рубежа абыть Законопроект о жестко зафиксированной ставке налогообложения для удаленщиков и фрилансеров, в том числе в сфере ИТ, успешно преодолел третье чтение в Госдуме. Документ подразумевает ограничение НДФЛ для тех, кто работает не офисе, на уровне 13 или 15% вне зависимости от налогового резидентства. Это означает, что если законопроект будет принят в своем нынешнем виде Советом Федерации и

R-Style Softlab доработала систему RS-Finmarkets в части расчета НДФЛ по операциям с ценными бумагами R-Style Softlab выполнила доработки в системе RS-Finmarkets в части расчета налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами. Теперь банкам — пользователям решения «RS-Finmarkets: НДФЛ» доступна функциональность, учитывающая требования федерального закона от 31 марта 2020 г. №102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и о

R-Style Softlab привела расчет НДФЛ по операциям с ценными бумагами в соответствие новым требованиям законодательства R-Style Softlab выполнила доработки в системе RS-FinMarkets в части расчета налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами. Теперь банкам — пользователям решения «RS-FinMarkets: НДФЛ» доступна функциональность, учитывающая требования Федерального Закона от 31.03.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдель

Госуслуги автоматизировали подачу справки 2-НДФЛ в банки Федерации сообщает, что на портале Госуслуг запущен механизм автоматического предоставления справки 2-НДФЛ в банки при оформлении кредитов. Предоставление справки осуществляется через цифровой

R-Style Softlab доработала решение «RS-Finmarkets: НДФЛ» R-Style Softlab выполнила доработки в системе RS-Finmarkets в части расчета налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами. Теперь банкам — пользователям решения «RS-Finmarkets: НДФЛ» доступна функциональность, учитывающая требования Федерального закона от 31 марта 2020 г. №102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и о

В России будут начислять налоговые вычеты удаленно и без подачи 3-НДФЛ овых вычетов, говорится в пояснительной записке к документу. Так, обладателям «личного кабинета налогоплательщика» в случае принятия поправок больше не придется заполнять налоговую декларацию формата 3-НДФЛ и не придется представлять в ФНС подтверждающие документы. «Закон упростит жизнь многим, – отметил Вячеслав Володин, председатель Госдумы России. – Пандемия показала нам, как важно разви

18 августа состоится вебинар «Потоковое распознавание паспортов и 2НДФЛ в бизнес-процессах» производительность труда и качество сервиса при обслуживании большого потока клиентов? 18 августа в 11.00 по мск ELMA и Smart Engines проведут совместный вебинар «Потоковое распознавание паспортов и 2НДФЛ в бизнес-процессах». Зарегистрироваться бесплатно. Спикеры: Алексей Трефилов, директор ELMA Сергей Усилин, исполнительный директор Smart Engines В релизе новой версии системы ELMA RPA поя

ЦФТ «Базис» внедрил технологию автоматического распознавания справки 2-НДФЛ гий «Базис» (ЦФТ «Базис»), представляющий комплексные цифровые решения в сфере ипотечного кредитования, совместно с компанией Smart Engines запустил сервис автоматизации ввода данных справок по форме 2-НДФЛ. Решение позволяет значительно снизить риски ошибочного ввода данных и в 2,5 раза ускорить обработку клиентских документов. Особенность сервиса состоит в использовании уникальной синерги

«Адаптер ФНС. 2-НДФЛ» – новый инструмент создания качественного кредитного портфеля «Кворум» (входит в ГК «Компьюлинк») объявил о выпуске нового продукта– «Адаптер ФНС. 2-НДФЛ», позволяющего получить сведения о доходах физических лиц в налоговом периоде посредством взаимодействия с веб-сервисом Федеральной Налоговой Службы (ФНС) через СМЭВ версии 3.0 с использ

«Альфа-Банк» перевел формирование налоговой отчетности на платформу SAP т любые формы налоговой отчетности по НДФЛ, установленные Федеральной налоговой службой РФ (справки 2-НДФЛ, ежеквартальные расчеты 6-НДФЛ, отчетность по брокерским и депозитарным операциям в со

Россиянам разрешили получать справки о доходах 2-НДФЛ через интернет не нужно обращаться в бухгалтерию по месту работы, чтобы получить справку о своих доходах по форме 2-НДФЛ (налог на доходы физических лиц). Федеральная налоговая служба (ФНС) реализовала на св