Индексная книга CNews*
Налогообложение НДФЛ Налог на Доходы Физических Лиц Подоходный налог
Публикаций - 156, упоминаний - 185
Налогообложение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 16
|Мишустин Михаил 376 15
|Чернышенко Дмитрий 320 13
|Хинштейн Александр 68 7
|Макаров Валентин 173 5
|Каримов Ринат 28 4
|Шадаев Максут 460 4
|Арлазаров Владимир 136 4
|Касперская Наталья 248 4
|Горелкин Антон 38 3
|Валяева Елизавета 72 2
|Мизулина Екатерина 10 2
|Сергеев Михаил 52 2
|Боярский Сергей 23 2
|Бородай Юлия 3 2
|Попов Анатолий 99 2
|Мизулина Елена 20 2
|Вайно Антон 24 2
|Волож Аркадий 212 2
|Аксаков Анатолий 104 1
|Глазков Александр 64 1
|Белозеров Олег 24 1
|Лагода Георгий 59 1
|Виноградов Игорь 16 1
|Горпинченко Роман 11 1
|Копаев Геннадий 16 1
|Мельник Иван 10 1
|Назарова Анна 34 1
|Комлев Николай 55 1
|Дуров Павел 230 1
|Греф Герман 345 1
|Горчаковская Лариса 5 1
|Новикова Елена 56 1
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 147 1
|Кичко Дмитрий 28 1
|Сергунина Наталья 223 1
|Осеевский Михаил 264 1
|Щеголев Игорь 685 1
|Никифоров Николай 1161 1
|Бабаджанян Григорий 9 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1199487, в очереди разбора - 929477.
Создано именных указателей - 93111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1199487, в очереди разбора - 929477.
Создано именных указателей - 93111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.