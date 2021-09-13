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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Минтруд РФ Министерство труда и социальной защиты Минсоцзащиты
Публикаций - 227, упоминаний - 288
Минтруд РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 36
|Медведев Дмитрий 1604 16
|Катамадзе Анна 74 15
|Мишустин Михаил 376 11
|Албычев Александр 86 10
|Лысенко Эдуард 238 10
|Шадаев Максут 460 10
|Скляр Алексей 51 10
|Паршин Максим 200 10
|Семенов Алексей 70 10
|Селиванов Дмитрий 51 9
|Разумовский Дмитрий 77 9
|Власов Сергей 83 9
|Симаков Олег 111 9
|Осипов Владимир 20 9
|Казарин Станислав 115 9
|Терещенко Денис 51 9
|Соломин Никита 8 8
|Христенко Павел 12 8
|Хайруллин Айрат 47 8
|Новиков Андрей 28 8
|Кудрин Алексей 94 8
|Рымар Максим 43 8
|Малахов Александр 18 8
|Копырин Федор 11 8
|Ципорин Павел 65 8
|Кирюшин Сергей 66 8
|Петрушин Андрей 73 8
|Cычев Алексей 8 8
|Якубовский Михаил 8 8
|Меджитов Тимур 63 8
|Геллер Анатолий 12 8
|Панов Евгений 16 8
|Матвеева Татьяна 84 8
|Малков Павел 48 8
|Наволоцкий Евгений 11 8
|Швиндт Антоний 13 8
|Егоров Максим 26 8
|Кулешов Василий 11 8
|Песчанских Георгий 38 8
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187251, в очереди разбора - 953034.
Создано именных указателей - 83914.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1187251, в очереди разбора - 953034.
Создано именных указателей - 83914.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru