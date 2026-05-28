Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Минтруд РФ Министерство труда и социальной защиты Минсоцзащиты

Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты

СОБЫТИЯ


28.05.2026 «1С-Рарус» перевел Минтруда и социальной защиты Республики Марий Эл на «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред. 2.0»

емость финансирования подведомственных учреждений. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус». Министерство труда и социальной защиты Республики Марий Эл (Минтруда и соцзащиты РМЭ) осущест
15.01.2026 Скончался Алексей Скляр, экс-замглавы Минтруда, курировавший ИТ

Погиб Алексей Скляр В Москве скончался бывший заместитель главы Минтруда Алексей Скляр, пишут РИА «Новости» со ссылкой на информацию представителей правоохра
22.10.2024 ФКУ «Соцтех» оптимизировало процессы сопровождения информационных систем социального блока Минтруда с помощью ITSM-платформы SimpleOne

диную систему технической поддержки информационных ресурсов организаций, входящих в социальный блок Минтруда России. В качестве программной платформы выбрана ITSM-система SimpleOne. В ходе пров
21.08.2024 Минтруд получит свои 1,4 тысячи ПК, несмотря на жалобу в ФАС

том государственного контракта не предусмотрено выделение стоимости передачи прав использования ПО. Минтруд в ответ на запрос «ДЕПО Электроникс» разъяснил, что согласно положениям законодательс
18.07.2024 Минтруд закупает полторы тысячи ПК на российских Linux с процессорами Intel на борту

АРМы для Минтруда Как выяснил CNews, Министерство труда России закупает более тысячи автоматизированны
23.12.2021 Минцифры хочет разрешить зарубежным ИТ-шникам работать в России без «прописки». Минтруд против

сотрудника, что в случае работы из другой страны может быть проблематично. Также не проработан вопрос о том, как будут решаться споры между российской компанией и работником, проживающим за рубежом. Минтруд выступил против внесения изменений в Трудовой кодекс, сообщил один из собеседников РБК и подтвердил представитель министерства. В ведомстве в целом поддерживают идею «цифрового резидент
13.09.2021 «Инфосистемы джет» и Минтруда откроют «Цифровую лабораторию охраны труда»

«Инфосистемы джет» на Всероссийской неделе охраны труда анонсировала открытие «Цифровой лаборатории охраны труда» в Сколково. ИТ-компания выступает оператором лаборатории и технологическим партнером Минтруда. Также в проекте участвуют фонд «Сколково» и компания Smarta. Работа цифровой лаборатории будет направлена на поиск, тестирование и апробацию технологических решений для промышленных п
21.01.2021 Минтруд просит на цифровизацию соцзащиты и пенсионной системы 55,9 миллиарда

Консолидированная программа цифровизации В Министерстве труда и социальной защиты России (Минтруд) оценили расходы на программу собственной цифровой трансформации на период 2021-2023

21.12.2020 Алексей Скляр, замглавы Минтруда в интервью CNews — о цифровизации социальной сферы

это реформа внутренних процессов ведомств» СNews: Как движется запуск суперсервисов? Алексей Скляр: Минтруд обеспечивает запуск четырех суперсервисов: это «Социальная поддержка онлайн», «Онлайн
27.11.2020 Минтруд запустил пилотный проект по кадровому ЭДО

ИТ-компания «Тензор» объявила об участии в кадровом эксперименте Минтруда. Проект предполагает, что трудовые договоры, приказы об отпусках, заявления об увольнении будут электронными, без дублирования на бумаге. Государство разрешило участникам пилота вести

09.11.2020 В битве за право создать ГИС подрядчик сбил цену в 11 раз и не стал подписывать контракт

ил планку более чем в 11 раз, до 2,69 млн руб. Признание Бойко уклонившемся от подписания контракта Минтруд оформил специальным протоколом от 3 ноября 2020 г. В документе говорится, что победит
01.10.2020 Работодатели могут отказаться от бумажных трудовых книжек: Всероссийский сайт вакансий перешел на электронные

ивные акты. Для работодателей эксперимент подразумевает добровольное участие при подаче заявления в Минтруд, с самостоятельным определением срока его начала. Работодатели, не принимающие участи
11.08.2020 Минтруд объяснил, как правильно отправлять работников на «удаленку»

«Удаленщик» приравнен к обычному сотруднику Минтруд разъяснил, как переводить сотрудников на удаленную работу, даже если это не указано в
26.05.2020 В России начинается эксперимент по оцифровке трудовых договоров, приказов о найме и увольнении

Трудовой документооборот в цифровой плоскости Министерство труда и социальной защиты России (Минтруд) с 1 октября 2020 г. запустит на своем портале новую экспериментальную подсистему для
27.12.2019 Минтруд развернул по всей стране российский Linux, заставив передраться поставщиков

ценам Как стало известно CNews, российская компания Roundred (ООО «Раунд ред») завершила поставку в Минтруд 2528 экземпляров отечественных десктопных операционных систем «Кобальт» на ядре Linux
16.05.2019 Минтруд поставит российскую ОС на 2500 ПК чиновников

Российские ОС — для медсоцэкспертов Как выяснил CNews, Минтруд выделил 36,7 млн руб. на закупку отечественных операционных систем. Министерство наме
07.05.2019 «Ред Софт» авторизовал учебный центр Минтруда Оренбургской области

ксплуатации российской операционной системы РЕД ОС. Обучение специалистов ЦЗН региона является неотъемлемой частью процесса замещения иностранного программного обеспечения. С 19 по 26 марта 2019 года министерство труда и занятости населения Оренбургской области при финансовой поддержке регионального департамента информационных технологий провело курсы повышения квалификации по теме «Использ
05.04.2018 Ростех создал единую ИТ-систему для 700 учреждений Минтруда РФ

Ростех в рамках контракта с Минтрудом России создал защищенную сеть передачи данных, которая объединила сотни учреждений медико-социальной экспертизы в 72 регионах страны. ИТ-система призвана повысить оперативность работы
08.11.2017 НЦИ на 20% обрушил цену на многомиллионный контракт Минтруда

а для структурных подразделений федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы Минтруд приобрел в сентябре 2017 г. у компании «РДВ компьютерс» за 13,5 млн руб. В то же врем
26.09.2013 Министерство труда и соцзащиты РФ выбрало поставщика АРМ
14.08.2013 Министерство труда и соцзащиты РФ приобретет моноблоки с ПО Microsoft за 235 млн руб.
24.05.2013 Правительство определило виды электронной подписи, использование которых допускается при получении услуг Минтруда

ния установленных видов электронной подписи при получении услуг, находящихся в пределах компетенции Минтруда России. Постановлением определяются положения, обеспечивающие возможность при обраще
06.11.2012 «МегаФон» обеспечил связью Министерство труда и занятости Карелии

Новым корпоративным клиентом компании «МегаФон» в Республике Карелия стало Министерство труда и занятости. Также услуги связи будут предоставлены центрам занятости населения в районах республики. Министерство труда и занятости Республики Карелия осуществляет го
07.06.2010 «Корус Консалтинг» автоматизирует документооборот в Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана

вила о внедрении электронного документооборота в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской республики. Российский системный интегратор стал победителем тендера, организованного Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана при финансовой поддержке «Всемирного Банка», на право реализации проекта по автоматизации организационно-распорядительного документооборота. По слова
25.01.2008 Минтруда Карелии заказывает разработку ПО

Публикаций - 358, упоминаний - 463

Минтруд РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 42
9594 37
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 198 21
Восход ФГБУ НИИ 721 17
Directum - Директум 1268 16
Yandex - Яндекс 9215 13
VK - Mail.ru Group 3602 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 12
Microsoft Corporation 25775 11
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 10
МегаФон 10742 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 10
БАРС Груп 579 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 9
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 39 9
SAP SE 5601 9
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 8
Тензор 173 8
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 8
Бинго-Софт - Акцент 11 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 7
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 7
Крок - Croc 1964 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 6
InfoWatch - Инфовотч 1185 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 6
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 5
ОТР ГК - ОТР 2000 227 5
Docsvision - ДоксВижн 1060 5
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 166 5
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 5
Apple Inc 13154 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 4
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 19
Почта России ПАО 2370 11
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 6
Газпром ПАО 1493 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 5
Superjob - Суперджоб 858 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 4
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 4
ВкусВилл - Избёнка 216 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 3
Ак Барс Банк 283 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 3
Транснефть 335 3
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 3
Локотех - Локомотивные технологии 70 3
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 3
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 2
Газпром нефть 725 2
Совкомбанк ПАО 316 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 75 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 147
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 84
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 69
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 68
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 62
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 55
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 54
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 46
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 43
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 43
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 42
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 41
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 40
Федеральное казначейство России 1949 30
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 30
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 29
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 29
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 29
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 27
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 25
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 25
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 24
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 23
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 22
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 21
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 20
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 18
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 17
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 16
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 14
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 43 14
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 14
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 14
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 13
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 13
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 13
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 13
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 11
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
Единая Россия - Политическая партия 321 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
Талант и успех - Общественный фонд 21 2
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 2
Знание - Российское общество 10 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 1
OpenCAPI Consortium 13 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
Gen-Z Consortium 11 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 5 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
АПЭАП - Всероссийское общество слепых 13 1
Международная академия связи - МАС 46 1
ISSA - International Social Security Association - МАСО - Международная ассоциация социального обеспечения 2 1
Профсоюз работников связи России 9 1
ИКТ кластер Калужской области - Калужский кластер информационных и коммуникационных технологий 2 1
Глобальные университеты 4 1
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 24 1
ГосИнформСистемы 160 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 144
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 122
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 112
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 84
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 77
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1151 69
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 63
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 63
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 51
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 45
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 45
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 45
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 44
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 43
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 38
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 37
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 36
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 36
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 34
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 34
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 31
Электронный документ - Electronic document 1579 31
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 30
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 27
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 25
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 24
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 23
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 22
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 22
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 22
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 20
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 20
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 20
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 20
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 20
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 758 18
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 18
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 17
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 17
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 75
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 25
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 126 20
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 17
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 16
Linux OS 11533 12
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 10
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 10
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 8
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 8
Microsoft Office 4170 8
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 7
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 7
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
Минцифры РФ - Госключ КЭП 220 7
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 6
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 6
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 6
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 5
Apple iPhone 6 4861 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 5
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров - Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 35 5
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 79 5
VK HR Tek 65 5
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 5
СФР - Социальное казначейство - ГИС ЕЦП - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС - Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере 34 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 5
1С:ERP Управление предприятием 841 4
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 4
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
ОМС ГИС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 25 4
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Онлайн помощь при инвалидности 7 4
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 248 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 4
Путин Владимир 3454 40
Медведев Дмитрий 1665 18
Махлин Дмитрий 123 17
Катамадзе Анна 133 16
Мишустин Михаил 787 15
Шадаев Максут 1210 15
Паршин Максим 323 12
Скляр Алексей 54 12
Симаков Олег 113 11
Лысенко Эдуард 317 10
Албычев Александр 168 10
Терещенко Денис 95 9
Селиванов Дмитрий 52 9
Власов Сергей 101 9
Осипов Владимир 21 9
Разумовский Дмитрий 125 9
Казарин Станислав 175 9
Матвеева Татьяна 110 8
Кирюшин Сергей 91 8
Хайруллин Айрат 108 8
Ципорин Павел 103 8
Рымар Максим 50 8
Кудрин Алексей 125 8
Фишер Андрей 75 8
Иванов Андрей 61 8
Малков Павел 51 8
Гоцуцов Сергей 17 8
Песчанских Георгий 39 8
Петрушин Андрей 110 8
Рудзевич Мария 36 8
Меджитов Тимур 85 8
Новиков Андрей 34 8
Малахов Александр 20 8
Богданов Александр 24 8
Егоров Максим 36 8
Швиндт Антоний 13 8
Геллер Анатолий 12 8
Копырин Федор 11 8
Кулешов Василий 11 8
Наволоцкий Евгений 11 8
Россия - РФ - Российская федерация 166164 318
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 67
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 33
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 17
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 17
Россия - УФО - Тюменская область 1365 16
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 16
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 14
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 13
Европа 24963 12
Казахстан - Республика 6047 11
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 11
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 10
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 9
Беларусь - Белоруссия 6289 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 9
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 8
Россия - УФО - Челябинская область 1512 8
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 8
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 7
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 7
Россия - ПФО - Самарская область 1577 6
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 6
Россия - СФО - Омская область 789 6
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 386 6
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 6
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 6
Германия - Федеративная Республика 13221 6
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 425 5
Украина 7928 5
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 5
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 5
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 5
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 248
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 84
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 73
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3087 70
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 69
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 65
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 63
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 55
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 54
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 53
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 48
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 46
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 40
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 38
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 37
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 37
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 188 31
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 31
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 28
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 27
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 27
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 26
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 26
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 24
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 23
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 22
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 21
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 164 19
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 19
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 18
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 17
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 16
Образование в России 2893 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 15
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 15
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 14
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 836 14
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 14
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 12
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 26
Ведомости 1466 7
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 6
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
Bloomberg 1627 3
РИА Новости 1033 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
Известия ИД 770 3
Forbes - Форбс 1002 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 2
РОИ - Российская общественная инициатива 85 2
Российская газета 290 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
NYT - The New York Times 1100 1
N+1 - Издание 188 1
23ABC News 183 1
Комсомольская правда ИД 83 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Mash - telegram-канал 22 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Times 661 1
ТВ-Новости АНО 7 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 42
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 31
Markets&Markets Research 113 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
INFOLine-Аналитика 78 2
BCGroup - БИСИГРУПП 10 2
Global Workplace Analytics 3 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
Gartner - Гартнер 3658 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
Cybersecurity Ventures 11 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
TAdviser IT Prize 9 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 24 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 10
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 4
РАН - Российская академия наук 2122 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 3
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 2
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
ROBBO - ROBBOClub.Ru - международная сеть школ робототехники 14 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МЦРПО ГАОУ ДПО - Московский центр развития профессионального образования 2 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 48 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
АНО Цифровое образование и технологии 1 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 44 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 36 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 1
ИЗиСП при Правительстве РФ ФГНИУ - Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 5 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 27
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 17
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 3
День молодёжи - 27 июня 1087 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
CNews AWARDS - награда 571 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Cisco Connect 5 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
День Защитника отечества - 23 февраля 66 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
Цифровая среда онлайн 5 1
GIS-Forum - Интеграция геопространства — будущее информационных технологий 11 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще