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Минтруд РФ Министерство труда и социальной защиты Минсоцзащиты
СОБЫТИЯ
|28.05.2026
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«1С-Рарус» перевел Минтруда и социальной защиты Республики Марий Эл на «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред. 2.0»
емость финансирования подведомственных учреждений. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус». Министерство труда и социальной защиты Республики Марий Эл (Минтруда и соцзащиты РМЭ) осущест
|15.01.2026
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Скончался Алексей Скляр, экс-замглавы Минтруда, курировавший ИТ
Погиб Алексей Скляр В Москве скончался бывший заместитель главы Минтруда Алексей Скляр, пишут РИА «Новости» со ссылкой на информацию представителей правоохра
|22.10.2024
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ФКУ «Соцтех» оптимизировало процессы сопровождения информационных систем социального блока Минтруда с помощью ITSM-платформы SimpleOne
диную систему технической поддержки информационных ресурсов организаций, входящих в социальный блок Минтруда России. В качестве программной платформы выбрана ITSM-система SimpleOne. В ходе пров
|21.08.2024
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Минтруд получит свои 1,4 тысячи ПК, несмотря на жалобу в ФАС
том государственного контракта не предусмотрено выделение стоимости передачи прав использования ПО. Минтруд в ответ на запрос «ДЕПО Электроникс» разъяснил, что согласно положениям законодательс
|18.07.2024
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Минтруд закупает полторы тысячи ПК на российских Linux с процессорами Intel на борту
АРМы для Минтруда Как выяснил CNews, Министерство труда России закупает более тысячи автоматизированны
|23.12.2021
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Минцифры хочет разрешить зарубежным ИТ-шникам работать в России без «прописки». Минтруд против
сотрудника, что в случае работы из другой страны может быть проблематично. Также не проработан вопрос о том, как будут решаться споры между российской компанией и работником, проживающим за рубежом. Минтруд выступил против внесения изменений в Трудовой кодекс, сообщил один из собеседников РБК и подтвердил представитель министерства. В ведомстве в целом поддерживают идею «цифрового резидент
|13.09.2021
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«Инфосистемы джет» и Минтруда откроют «Цифровую лабораторию охраны труда»
«Инфосистемы джет» на Всероссийской неделе охраны труда анонсировала открытие «Цифровой лаборатории охраны труда» в Сколково. ИТ-компания выступает оператором лаборатории и технологическим партнером Минтруда. Также в проекте участвуют фонд «Сколково» и компания Smarta. Работа цифровой лаборатории будет направлена на поиск, тестирование и апробацию технологических решений для промышленных п
|21.01.2021
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Минтруд просит на цифровизацию соцзащиты и пенсионной системы 55,9 миллиарда
Консолидированная программа цифровизации В Министерстве труда и социальной защиты России (Минтруд) оценили расходы на программу собственной цифровой трансформации на период 2021-2023
|21.12.2020
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Алексей Скляр, замглавы Минтруда в интервью CNews — о цифровизации социальной сферы
это реформа внутренних процессов ведомств» СNews: Как движется запуск суперсервисов? Алексей Скляр: Минтруд обеспечивает запуск четырех суперсервисов: это «Социальная поддержка онлайн», «Онлайн
|27.11.2020
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Минтруд запустил пилотный проект по кадровому ЭДО
ИТ-компания «Тензор» объявила об участии в кадровом эксперименте Минтруда. Проект предполагает, что трудовые договоры, приказы об отпусках, заявления об увольнении будут электронными, без дублирования на бумаге. Государство разрешило участникам пилота вести
|09.11.2020
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В битве за право создать ГИС подрядчик сбил цену в 11 раз и не стал подписывать контракт
ил планку более чем в 11 раз, до 2,69 млн руб. Признание Бойко уклонившемся от подписания контракта Минтруд оформил специальным протоколом от 3 ноября 2020 г. В документе говорится, что победит
|01.10.2020
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Работодатели могут отказаться от бумажных трудовых книжек: Всероссийский сайт вакансий перешел на электронные
ивные акты. Для работодателей эксперимент подразумевает добровольное участие при подаче заявления в Минтруд, с самостоятельным определением срока его начала. Работодатели, не принимающие участи
|11.08.2020
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Минтруд объяснил, как правильно отправлять работников на «удаленку»
«Удаленщик» приравнен к обычному сотруднику Минтруд разъяснил, как переводить сотрудников на удаленную работу, даже если это не указано в
|26.05.2020
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В России начинается эксперимент по оцифровке трудовых договоров, приказов о найме и увольнении
Трудовой документооборот в цифровой плоскости Министерство труда и социальной защиты России (Минтруд) с 1 октября 2020 г. запустит на своем портале новую экспериментальную подсистему для
|27.12.2019
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Минтруд развернул по всей стране российский Linux, заставив передраться поставщиков
ценам Как стало известно CNews, российская компания Roundred (ООО «Раунд ред») завершила поставку в Минтруд 2528 экземпляров отечественных десктопных операционных систем «Кобальт» на ядре Linux
|16.05.2019
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Минтруд поставит российскую ОС на 2500 ПК чиновников
Российские ОС — для медсоцэкспертов Как выяснил CNews, Минтруд выделил 36,7 млн руб. на закупку отечественных операционных систем. Министерство наме
|07.05.2019
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«Ред Софт» авторизовал учебный центр Минтруда Оренбургской области
ксплуатации российской операционной системы РЕД ОС. Обучение специалистов ЦЗН региона является неотъемлемой частью процесса замещения иностранного программного обеспечения. С 19 по 26 марта 2019 года министерство труда и занятости населения Оренбургской области при финансовой поддержке регионального департамента информационных технологий провело курсы повышения квалификации по теме «Использ
|05.04.2018
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Ростех создал единую ИТ-систему для 700 учреждений Минтруда РФ
Ростех в рамках контракта с Минтрудом России создал защищенную сеть передачи данных, которая объединила сотни учреждений медико-социальной экспертизы в 72 регионах страны. ИТ-система призвана повысить оперативность работы
|08.11.2017
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НЦИ на 20% обрушил цену на многомиллионный контракт Минтруда
а для структурных подразделений федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы Минтруд приобрел в сентябре 2017 г. у компании «РДВ компьютерс» за 13,5 млн руб. В то же врем
|26.09.2013
|Министерство труда и соцзащиты РФ выбрало поставщика АРМ
|14.08.2013
|Министерство труда и соцзащиты РФ приобретет моноблоки с ПО Microsoft за 235 млн руб.
|24.05.2013
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Правительство определило виды электронной подписи, использование которых допускается при получении услуг Минтруда
ния установленных видов электронной подписи при получении услуг, находящихся в пределах компетенции Минтруда России. Постановлением определяются положения, обеспечивающие возможность при обраще
|06.11.2012
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«МегаФон» обеспечил связью Министерство труда и занятости Карелии
Новым корпоративным клиентом компании «МегаФон» в Республике Карелия стало Министерство труда и занятости. Также услуги связи будут предоставлены центрам занятости населения в районах республики. Министерство труда и занятости Республики Карелия осуществляет го
|07.06.2010
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«Корус Консалтинг» автоматизирует документооборот в Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана
вила о внедрении электронного документооборота в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской республики. Российский системный интегратор стал победителем тендера, организованного Минтруда и соцзащиты населения Азербайджана при финансовой поддержке «Всемирного Банка», на право реализации проекта по автоматизации организационно-распорядительного документооборота. По слова
|25.01.2008
|Минтруда Карелии заказывает разработку ПО
Минтруд РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 40
|Медведев Дмитрий 1665 18
|Махлин Дмитрий 123 17
|Катамадзе Анна 133 16
|Мишустин Михаил 787 15
|Шадаев Максут 1210 15
|Паршин Максим 323 12
|Скляр Алексей 54 12
|Симаков Олег 113 11
|Лысенко Эдуард 317 10
|Албычев Александр 168 10
|Терещенко Денис 95 9
|Селиванов Дмитрий 52 9
|Власов Сергей 101 9
|Осипов Владимир 21 9
|Разумовский Дмитрий 125 9
|Казарин Станислав 175 9
|Матвеева Татьяна 110 8
|Кирюшин Сергей 91 8
|Хайруллин Айрат 108 8
|Ципорин Павел 103 8
|Рымар Максим 50 8
|Кудрин Алексей 125 8
|Фишер Андрей 75 8
|Иванов Андрей 61 8
|Малков Павел 51 8
|Гоцуцов Сергей 17 8
|Песчанских Георгий 39 8
|Петрушин Андрей 110 8
|Рудзевич Мария 36 8
|Меджитов Тимур 85 8
|Новиков Андрей 34 8
|Малахов Александр 20 8
|Богданов Александр 24 8
|Егоров Максим 36 8
|Швиндт Антоний 13 8
|Геллер Анатолий 12 8
|Копырин Федор 11 8
|Кулешов Василий 11 8
|Наволоцкий Евгений 11 8
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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