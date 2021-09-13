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Минтруд РФ Министерство труда и социальной защиты Минсоцзащиты

Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты


13.09.2021 «Инфосистемы джет» и Минтруда откроют «Цифровую лабораторию охраны труда»
13.07.2021 На Госуслугах запущен новый социальный сервис для граждан с инвалидностью
16.04.2021 Рабочая группа «Нормативное регулирование» одобрила законопроект о трудовом ЭДО
21.01.2021 Минтруд просит на цифровизацию соцзащиты и пенсионной системы 55,9 миллиарда
28.12.2020 Исследование: дефицит специалистов в области кибербезопасности снизился на 5% в 2020 году
21.12.2020 Алексей Скляр, замглавы Минтруда в интервью CNews — о цифровизации социальной сферы
27.11.2020 Минтруд запустил пилотный проект по кадровому ЭДО
09.11.2020 В битве за право создать ГИС подрядчик сбил цену в 11 раз и не стал подписывать контракт
01.10.2020 Работодатели могут отказаться от бумажных трудовых книжек: Всероссийский сайт вакансий перешел на электронные
11.08.2020 Минтруд объяснил, как правильно отправлять работников на «удаленку»
26.05.2020 В России начинается эксперимент по оцифровке трудовых договоров, приказов о найме и увольнении
27.12.2019 Минтруд развернул по всей стране российский Linux, заставив передраться поставщиков
16.05.2019 Минтруд поставит российскую ОС на 2500 ПК чиновников
07.05.2019 «Ред Софт» авторизовал учебный центр Минтруда Оренбургской области
08.11.2017 НЦИ на 20% обрушил цену на многомиллионный контракт Минтруда
24.05.2013 Правительство определило виды электронной подписи, использование которых допускается при получении услуг Минтруда

Публикаций - 227, упоминаний - 288

Минтруд РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 35
Восход ФГБУ НИИ 529 14
Yandex - Яндекс 5015 13
VK - Mail.ru Group 3057 11
6072 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 10
Microsoft Corporation 22497 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 9
Барс груп 499 8
HRlink - Инновации в управлении кадрами 22 8
Бинго-Софт - Акцент 10 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 8
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 336 7
Directum - Директум 830 7
Программный продукт ГК 3960 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 6
SAP SE 4595 6
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 6
Сбер - Цифровая Платформа 526 6
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 225 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 5
Meta Platforms - Facebook 4267 5
InfoWatch - Инфовотч 842 5
IBM - International Business Machines Corp 8941 5
Крок - Croc 1616 4
Cisco Systems 4720 4
Rambler Group - Рамблер ГК 811 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 4
ОТР 176 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 4
РусБИТех - ГК Astra Linux 574 3
ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 34 3
Google LLC 10352 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 790 3
Diasoft - Диасофт 534 3
Микрон - Micron 851 2
Сбер - Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 118 2
ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 53 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 109 2
Крипто-ПРО 308 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 15
Почта России ПАО 1853 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 8
ГПБ - Газпромбанк 842 6
Газпром ПАО 1008 5
X5 Group 709 4
РЖД - Российские железные дороги 1458 3
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 25 3
Локотех - Локомотивные технологии 41 3
ВкусВилл - Избёнка 68 3
X5 Group - Пятёрочка 309 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 3
Конверсия НПО НИИ 6 2
Мосэнерго ПАО 112 2
Equifax - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 189 2
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 2
Алроса АК 118 2
Зарубежнефть 33 2
Совкомбанк ПАО 171 2
Газпром нефть 439 2
Пепеляев Групп 27 2
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 126 2
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 2
Гипросвязь ПАО 70 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 2
ЧМК - Челябинский металлургический комбинат 12 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 2
Национальное телемедицинское агентство НПО 13 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 2
Транснефтьэнерго 6 2
Stellantis PSA - Opel 33 1
Раунд 220 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 34 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 399 1
РЖД ТД - Торговый дом 5 1
Everland - социальный бизнес-проект 6 1
Пространство равных возможностей АНО 2 1
Bakulin Motors Group - Бакулин Моторс Групп - VolgaBus 7 1
Почта Банк 319 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 167
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 117
Правительство РФ 8292 78
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 66
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 59
Президент Российской Федерации 3770 58
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 43
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 38
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 37
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 29
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 29
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 29
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 410 27
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 25
Федеральное казначейство России 1345 25
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 23
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 20
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 19
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 17
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 177 17
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 71 16
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 181 14
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 12
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 25 12
Счётная палата РФ 628 11
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 44 11
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 11
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 179 11
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 11
Росархив - Федеральное архивное агентство 102 11
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 10
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 38 10
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 100 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 10
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 11
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 4
АФТ - Ассоциация Финтех 251 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 2
Единая Россия - Политическая партия 246 2
Знание - Российское общество 1 2
Талант и успех - Общественный фонд 13 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 2
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 2
OSI - Open Source Initiative 58 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 43 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 55 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 43 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 3 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
Gen-Z Consortium 11 1
OpenCAPI Consortium 13 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 28 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 78
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Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 50
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 34
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ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 29
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Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 23
Website - Вебсайт 9736 21
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 18
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 18
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 17
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 16
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование 10956 15
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 14
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 249 11
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 11
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МЭДО - межведомственный электронный документооборот 165 10
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 3270 7
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VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 714 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 63
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 19
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 119 11
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 11
Работа в России - портал вакансий Минтруда РФ 54 10
Microsoft Windows 2000 2856 6
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 147 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 426 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 5
Microsoft Office 3247 4
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 275 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 4
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 346 4
ГИС ОМС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 13 4
Linux OS 7669 4
Google Android 11959 3
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 82 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Пенсия онлайн 10 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 111 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 3
Скала^р - гиперконвергентная инфраструктура 72 3
БОСС Кадровик HRMS 141 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Онлайн помощь при инвалидности 6 3
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 221 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Трудовые отношения онлайн 8 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 3
Microsoft Teams 309 2
Microsoft Skype 1940 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 367 2
1С:Документооборот - 1С:ДО 159 2
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 40 2
Ред ОС 312 2
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 220 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 51 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 65 2
Apple iOS 6422 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Трудовая миграция онлайн 5 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 192 2
Путин Владимир 2542 36
Медведев Дмитрий 1604 16
Катамадзе Анна 74 15
Мишустин Михаил 376 11
Албычев Александр 86 10
Лысенко Эдуард 238 10
Шадаев Максут 460 10
Скляр Алексей 51 10
Паршин Максим 200 10
Семенов Алексей 70 10
Селиванов Дмитрий 51 9
Разумовский Дмитрий 77 9
Власов Сергей 83 9
Симаков Олег 111 9
Осипов Владимир 20 9
Казарин Станислав 115 9
Терещенко Денис 51 9
Соломин Никита 8 8
Христенко Павел 12 8
Хайруллин Айрат 47 8
Новиков Андрей 28 8
Кудрин Алексей 94 8
Рымар Максим 43 8
Малахов Александр 18 8
Копырин Федор 11 8
Ципорин Павел 65 8
Кирюшин Сергей 66 8
Петрушин Андрей 73 8
Cычев Алексей 8 8
Якубовский Михаил 8 8
Меджитов Тимур 63 8
Геллер Анатолий 12 8
Панов Евгений 16 8
Матвеева Татьяна 84 8
Малков Павел 48 8
Наволоцкий Евгений 11 8
Швиндт Антоний 13 8
Егоров Максим 26 8
Кулешов Василий 11 8
Песчанских Георгий 38 8
Россия - РФ - Российская федерация 108428 165
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 50
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 18
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 14
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 14
Россия - ЦФО - Калужская область 767 14
Россия - УФО - Тюменская область 838 13
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 865 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 10
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 600 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 9
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 928 9
Земля - планета Солнечной системы 7427 6
Россия - ПФО - Самарская область 939 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1199 6
Россия - СФО - Омская область 517 6
Россия - УФО - Челябинская область 932 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 5
Россия - УФО - Свердловская область 1102 5
Германия - Федеративная Республика 8903 5
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 5
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Россия - ЦФО - Рязанская область 412 4
Казахстан - Республика 4467 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область 585 4
Европа 12319 4
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 422 4
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 667 4
Россия - ЦФО - Тульская область 965 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 4
Россия - ДФО - Сахалинская область 640 4
Россия - ПФО - Оренбургская область 437 4
Россия - ЦФО - Липецкая область 385 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 4
Россия - СФО - Новосибирск 3269 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 950 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 67
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 58
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 56
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 38
Юриспруденция 1629 28
Информационное общество - Государственная программа 1238 20
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 19
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 102 17
Федеральное законодательство 1944 17
Работодатель - Один из субъектов трудового права 731 16
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 15
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 11
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 9
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 34 9
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