Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты

«1С-Рарус» перевел Минтруда и социальной защиты Республики Марий Эл на «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред. 2.0» емость финансирования подведомственных учреждений. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус». Министерство труда и социальной защиты Республики Марий Эл (Минтруда и соцзащиты РМЭ) осущест

Скончался Алексей Скляр, экс-замглавы Минтруда, курировавший ИТ Погиб Алексей Скляр В Москве скончался бывший заместитель главы Минтруда Алексей Скляр, пишут РИА «Новости» со ссылкой на информацию представителей правоохра

ФКУ «Соцтех» оптимизировало процессы сопровождения информационных систем социального блока Минтруда с помощью ITSM-платформы SimpleOne диную систему технической поддержки информационных ресурсов организаций, входящих в социальный блок Минтруда России. В качестве программной платформы выбрана ITSM-система SimpleOne. В ходе пров

Минтруд получит свои 1,4 тысячи ПК, несмотря на жалобу в ФАС том государственного контракта не предусмотрено выделение стоимости передачи прав использования ПО. Минтруд в ответ на запрос «ДЕПО Электроникс» разъяснил, что согласно положениям законодательс

Минтруд закупает полторы тысячи ПК на российских Linux с процессорами Intel на борту АРМы для Минтруда Как выяснил CNews, Министерство труда России закупает более тысячи автоматизированны

Минцифры хочет разрешить зарубежным ИТ-шникам работать в России без «прописки». Минтруд против сотрудника, что в случае работы из другой страны может быть проблематично. Также не проработан вопрос о том, как будут решаться споры между российской компанией и работником, проживающим за рубежом. Минтруд выступил против внесения изменений в Трудовой кодекс, сообщил один из собеседников РБК и подтвердил представитель министерства. В ведомстве в целом поддерживают идею «цифрового резидент

«Инфосистемы джет» и Минтруда откроют «Цифровую лабораторию охраны труда» «Инфосистемы джет» на Всероссийской неделе охраны труда анонсировала открытие «Цифровой лаборатории охраны труда» в Сколково. ИТ-компания выступает оператором лаборатории и технологическим партнером Минтруда. Также в проекте участвуют фонд «Сколково» и компания Smarta. Работа цифровой лаборатории будет направлена на поиск, тестирование и апробацию технологических решений для промышленных п

Минтруд просит на цифровизацию соцзащиты и пенсионной системы 55,9 миллиарда Консолидированная программа цифровизации В Министерстве труда и социальной защиты России (Минтруд) оценили расходы на программу собственной цифровой трансформации на период 2021-2023

Алексей Скляр, замглавы Минтруда в интервью CNews — о цифровизации социальной сферы это реформа внутренних процессов ведомств» СNews: Как движется запуск суперсервисов? Алексей Скляр: Минтруд обеспечивает запуск четырех суперсервисов: это «Социальная поддержка онлайн», «Онлайн

Минтруд запустил пилотный проект по кадровому ЭДО ИТ-компания «Тензор» объявила об участии в кадровом эксперименте Минтруда. Проект предполагает, что трудовые договоры, приказы об отпусках, заявления об увольнении будут электронными, без дублирования на бумаге. Государство разрешило участникам пилота вести

В битве за право создать ГИС подрядчик сбил цену в 11 раз и не стал подписывать контракт ил планку более чем в 11 раз, до 2,69 млн руб. Признание Бойко уклонившемся от подписания контракта Минтруд оформил специальным протоколом от 3 ноября 2020 г. В документе говорится, что победит

Работодатели могут отказаться от бумажных трудовых книжек: Всероссийский сайт вакансий перешел на электронные ивные акты. Для работодателей эксперимент подразумевает добровольное участие при подаче заявления в Минтруд, с самостоятельным определением срока его начала. Работодатели, не принимающие участи

Минтруд объяснил, как правильно отправлять работников на «удаленку» «Удаленщик» приравнен к обычному сотруднику Минтруд разъяснил, как переводить сотрудников на удаленную работу, даже если это не указано в

В России начинается эксперимент по оцифровке трудовых договоров, приказов о найме и увольнении Трудовой документооборот в цифровой плоскости Министерство труда и социальной защиты России (Минтруд) с 1 октября 2020 г. запустит на своем портале новую экспериментальную подсистему для

Минтруд развернул по всей стране российский Linux, заставив передраться поставщиков ценам Как стало известно CNews, российская компания Roundred (ООО «Раунд ред») завершила поставку в Минтруд 2528 экземпляров отечественных десктопных операционных систем «Кобальт» на ядре Linux

Минтруд поставит российскую ОС на 2500 ПК чиновников Российские ОС — для медсоцэкспертов Как выяснил CNews, Минтруд выделил 36,7 млн руб. на закупку отечественных операционных систем. Министерство наме

«Ред Софт» авторизовал учебный центр Минтруда Оренбургской области ксплуатации российской операционной системы РЕД ОС. Обучение специалистов ЦЗН региона является неотъемлемой частью процесса замещения иностранного программного обеспечения. С 19 по 26 марта 2019 года министерство труда и занятости населения Оренбургской области при финансовой поддержке регионального департамента информационных технологий провело курсы повышения квалификации по теме «Использ

Ростех создал единую ИТ-систему для 700 учреждений Минтруда РФ Ростех в рамках контракта с Минтрудом России создал защищенную сеть передачи данных, которая объединила сотни учреждений медико-социальной экспертизы в 72 регионах страны. ИТ-система призвана повысить оперативность работы

НЦИ на 20% обрушил цену на многомиллионный контракт Минтруда а для структурных подразделений федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы Минтруд приобрел в сентябре 2017 г. у компании «РДВ компьютерс» за 13,5 млн руб. В то же врем

Правительство определило виды электронной подписи, использование которых допускается при получении услуг Минтруда ния установленных видов электронной подписи при получении услуг, находящихся в пределах компетенции Минтруда России. Постановлением определяются положения, обеспечивающие возможность при обраще

«МегаФон» обеспечил связью Министерство труда и занятости Карелии Новым корпоративным клиентом компании «МегаФон» в Республике Карелия стало Министерство труда и занятости. Также услуги связи будут предоставлены центрам занятости населения в районах республики. Министерство труда и занятости Республики Карелия осуществляет го