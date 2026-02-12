Разделы

ТюмГУ Тюменский государственный университет

ТюмГУ - Тюменский государственный университет

СОБЫТИЯ


12.02.2026 IBS и ТюмГУ объединят усилия в подготовке ИТ-специалистов 3
04.08.2025 11 университетов приняли участие в проекте «Яндекса» и НИУ ВШЭ по применению ИИ в дипломах 1
02.12.2024 Skillfactory: преподавание и искусственный интеллект – как генеративные нейросети меняют ландшафт высшего образования 1
13.11.2024 МТС: большинство тюменцев предпочитает слушать рок-музыку 1
06.11.2024 Топ-7 внедрений российского ПО. Рейтинг CNews Analytics 2
16.09.2024 Портрет предпринимателя: как Эдуард Худайнатов построил крупный российский нефтедобывающий холдинг 1
16.07.2024 В МФТИ разработали ИИ-платформу для тестирования уровня владения иностранным языком 1
30.05.2024 СибГМУ изменит подготовку медицинских кибернетиков за счет внедрения модулей от экспертов «Яндекс Образование» 1
29.05.2024 «Яндекс Образование» запускает единые программы для студентов-разработчиков в 19 российских вузах 1
13.05.2024 Абитуриенты Ямала интересуются ведущими техническими вузами страны 1
12.03.2024 Тюменский государственный университет мигрировал сервисы коммуникаций в «Яндекс 360 для бизнеса» без прерывания административного и образовательного процессов 3
11.03.2024 Аналитика «МегаФона»: где мечтают учиться выпускники Югры 1
05.03.2024 «МегаФон» назвал самые популярные вузы у абитуриентов Тюменской области 1
31.01.2023 «Спутникс», ТюмГУ и НИЯФ МГУ собрали спутник для экомониторинга и решения задач концепции «умного города» 3
31.01.2023 Финансовый университет и ТюмГУ запускают онлайн-бакалавриаты c образовательной платформой «Нетология» 2
07.12.2022 Студенты ТюмГУ создали прототипы датчиков для измерения температуры и влажности с помощью МТС DevKit 3
01.12.2022 ГК «Астра» поддержит талантливых российских студентов стипендиями 1
20.10.2022 21 октября в Московской области стартует I Всероссийская Школа Интернет-БЕЗопасности молодежи 1
17.05.2021 Huawei и УрФУ подписали соглашение о сотрудничестве 1
22.12.2020 Huawei развернет сеть Wi-Fi 6 на базе Парка науки и инноваций Адыгейского госуниверситета 1
26.10.2020 Softline внедрила систему прокторинга в ТюмГУ 2
03.07.2020 Инвестиционную «дочку» Danycom возглавил Сергей Русанов 1
17.03.2020 Открыт бесплатный доступ к сотням онлайн-курсов крупнейших вузов России 2
18.02.2020 «Лаборатория Касперского» представила итоги опроса по удаленному способу голосования 1
01.08.2019 ТюмГУ использует решение Smart Engines для обработки данных абитуриентов 2
13.06.2019 На платформе Polys «Лаборатории Касперского» прошло крупнейшее блокчейн-голосование 1
27.03.2019 Cisco расширит участие в образовательных проектах в России 3
31.08.2018 Студенты 27 российских вузов стали амбассадорами Mail.Ru Group 1
16.03.2018 Сбербанк и ТюмГУ расскажут тюменским школьникам про искусственный интеллект 2
30.09.2015 МТС составила рейтинг самых «качающих» вузов Тюмени 2
17.07.2014 В Тюменской области запущена первая сеть 4G 1
27.11.2013 Выбраны центры прорывных ИТ-исследований, которые получат господдержку 1
27.11.2013 Определены победители конкурса на создание центров прорывных исследований в области ИТ 1
10.10.2012 ISG открыла офис в Тюмени 1
09.03.2012 Российский программист первым «откусил» от приза Google в $1 млн 3
06.12.2011 На базе суперкомпьютера «Т-Платформы» тюменские ученые создадут искусственный интеллект 4
26.10.2011 «Яндекс» заплатит $5000 тому, кто найдет самую страшную уязвимость в его сервисах 1
08.06.2011 Google платит русскому студенту за ошибки в Chrome 3
20.07.2009 Космические технологии в вузах: первые итоги 2009 года 1

Публикаций - 48, упоминаний - 80

ТюмГУ и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8605 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14623 4
Google LLC 12340 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5325 3
МегаФон 10091 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1545 3
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 257 2
Huawei 4287 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2594 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 347 1
Гудвин Концерн - Гудвин Европа - Goodwin - Ларт 29 1
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 91 1
Notamedia - Нотамедиа 22 1
Арсенал+ 18 1
ИРИТ - Институт радиоэлектроники и информационных технологий 6 1
Cisco Systems 5237 1
Intel Corporation 12577 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
Softline - Софтлайн 3327 1
Ред Софт - Red Soft 1053 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 440 1
Новые облачные технологии (НОТ) 467 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 164 1
Т-Платформы - T-Platforms 401 1
VK - Mail.ru Group 3537 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 190 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 799 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 1
Газпром информ - Информгаз 42 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4596 1
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 40 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 324 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 113 1
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 31 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 102 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1384 1
Сател 169 1
Газпром ПАО 1425 3
Роснефть НК - нефтяная компания 533 2
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 47 1
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 58 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа 54 1
ННК - Независимая нефтегазовая компания 4 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Danycom.Mobile - Strimbroker - Инвестиционная компания Стрим 2 1
MODIS - Одежда 3000 57 1
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 40 1
Росатом - Билибинская АЭС - Билибинская АТЭЦ - атомная теплоэлектроцентраль 11 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Сибирь Санаторий 2 1
Роснефть - РН-Юганскнефтегаз 13 1
Газпром - Севернефтегазпром 14 1
Восток - Энергосбытовая компания - Тюменьэнергосбыт 6 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 663 1
Роснефть - РН-Ванкор - Ванкорнефть 10 1
Международный аэропорт Рощино имени Д.И. Менделеева - ИАТА: TJM – ИКАО: USTR 2 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Лейбл 20 1
Газпром - Nord Stream AG - Nord Stream 2 AG - Nord Stream Aktiengesellschaft - NEGPC - North European Gas Pipeline Company - Северный поток - Северный поток 2 13 1
ННК Саратовнефтегаздобыча 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2020 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8306 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 352 1
Газпром нефть 680 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 444 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 509 1
Транснефть 325 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 76 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
МФЦ Полюс 6 1
Сургутнефтегаз - СНГ 281 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13037 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1485 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6344 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4826 2
Совет при президенте Российской Федерации 200 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 1
Федеральное правительство Германии - Министерство иностранных дел Германии - МИД Германии - Auswärtiges Amt 9 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 84 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2016 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5275 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2203 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 337 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 354 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 744 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 281 1
Знание - Российское общество 7 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 42 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73790 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 12
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2054 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18728 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32016 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23217 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22005 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9452 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4694 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26106 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3083 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4131 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11326 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7042 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 3
Back-end - Бэкенд - программно-аппаратная часть сервиса 162 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11592 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7702 3
OOP - Object-oriented programming - ООП - Объектно-ориентированное программирование - ORM - Object-Relational Mapping - объектно-реляционное отображение 47 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12409 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4065 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9722 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5820 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8788 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1842 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3749 2
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1190 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8806 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1958 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 2
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 959 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 5
Google Chrome - браузер 1660 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1166 3
JavaScript - JS - язык программирования 1342 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5199 3
Python Django - web framework 53 3
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 247 2
Linux OS 11021 2
Microsoft Windows 16436 2
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 279 2
Kaspersky Polys Voting Machine 17 2
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 15 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 704 1
МФТИ - DeepPavlov - библиотека диалоговых систем 7 1
ALMI AlterOS 104 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 1
Huawei AirEngine 12 1
Huawei Certified - Huawei Global Partner Network - HCIE - Huawei Authorized Learning Partner - HALP - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 25 1
Examus - Экзамус - Анализ поведения пользователей онлайн-сервисов 8 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 255 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 330 1
Smart PassportBox 3 1
Moodle LMS - система управления курсами 35 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 251 1
TechMedia - Мой Круг - МойКруг 41 1
GeoEye IKONOS 110 1
NASA Landsat 82 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 332 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 258 1
Space-π – Space PI - программа Дежурный по планете 20 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 300 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 429 1
IVA Technologies - IVA Connect 40 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1568 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 329 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 322 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - ОрбиКрафт - OrbiCraft 22 1
OpenAI - ChatGPT 580 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 351 1
Медведев Дмитрий 1664 3
Козлова Дарья 37 3
Глазунов Сергей 6 3
Алёшкин Роман 5 2
Шмулевич Марк 88 2
Стюрин Андрей 9 2
Мелихов Дмитрий 57 2
Столяров Александр 21 1
Кирдяшов Федор 30 1
Рязанов Александр 21 1
Анащенко Александр 3 1
Дворецкий Алексей 9 1
Фальков Валерий 19 1
Завьялов Дмитрий 7 1
Промоторов Дмитрий 1 1
Ростецкий Виталий 2 1
Иваненко Владислав 23 1
Духанина Любовь 4 1
Филиппов Вадим 4 1
Ельцин Борис. 96 1
Чупина Юлия 3 1
Бойко Александр 24 1
Андреев Сергей 66 1
Бродникова Татьяна 1 1
Микшевич Владислав 3 1
Королев Роман 23 1
Трандин Сергей 104 1
Гершензон Ольга 14 1
Дегтярев Михаил 10 1
Гнездилов Андрей 17 1
Обабков Илья 5 1
Сизов Олег 1 1
Соромотин Андрей 1 1
Бойчевски Надежда 9 1
Куликов Евгений 9 1
Логинов Юрий 5 1
Пфлаумер Евгений 31 1
Михайлова Анастасия 44 1
Романчук Иван 1 1
Папуловская Наталья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158378 38
Россия - УФО - Тюменская область 1290 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46104 16
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 964 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18805 10
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3317 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3209 9
Россия - СФО - Новосибирск 4705 8
Россия - УФО - Екатеринбург 4325 7
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1335 4
Россия - СФО - Омская область - Омск 1222 4
Россия - СФО - Томская область - Томск 1004 4
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 457 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1693 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1647 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1459 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3425 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1726 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1334 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 972 3
Россия - СЗФО - Архангельская область 777 3
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 517 3
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 308 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18360 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53587 2
Казахстан - Республика 5844 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2441 2
Земля - планета Солнечной системы 10694 2
Россия - УФО - Свердловская область 1795 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1835 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2944 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1130 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14548 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2995 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 849 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2700 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2115 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1458 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1568 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1274 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 35
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 32
Образование в России 2567 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6381 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15248 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 6
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1043 6
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 5
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 4
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 3
Мастер-класс - workshop - воркшоп 107 3
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 271 3
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 200 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11450 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 2
Английский язык 6889 2
Физика - Physics - область естествознания 2836 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 2
Энергетика - Energy - Energetically 5528 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 2
Экзамены 485 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 2
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 554 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10446 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 2
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1792 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 212 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 852 1
ComNews - Медиа-бизнес 135 1
The Observer 40 1
TAdviser - Центр выбора технологий 432 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3761 3
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
ONSIDE 16 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8421 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1300 14
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 166 11
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 195 10
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1116 8
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 429 8
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 531 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1660 7
ТГУ - Томский государственный университет 214 7
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 202 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 448 6
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 170 5
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 140 5
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 120 5
ЮФУ - Южный федеральный университет 74 5
СФУ - Сибирский федеральный университет 89 5
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 36 5
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 24 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 610 5
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 216 5
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 34 4
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 236 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 682 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 260 4
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 132 3
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 44 3
Минздрав РФ - СибГМУ ФГБОУ ВО - Сибирский государственный медицинский университет - Томский государственный медицинский университет 33 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 268 3
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 154 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 576 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 297 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 289 3
МЭИ - Московский энергетический институт 160 3
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 112 2
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 43 2
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 49 2
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 2
ТюмГУ - НИИ Экологии и РИПР - Научно-исследовательский институт экологии и рационального использования природных ресурсов 2 2
ГАУ Северного Зауралья ВО ФГБОУ - Государственный аграрный университет Северного Зауралья 2 2
ЮГУ - Югорский государственный университет 23 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 229 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 2
Неделя высоких технологий и технопредпринимательства 2 1
Cisco Connect 5 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
Honor Cup 16 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1259 1
