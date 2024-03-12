Тюменский государственный университет мигрировал сервисы коммуникаций в «Яндекс 360 для бизнеса» без прерывания административного и образовательного процессов

Тюменский государственный университет внедрил сервисы «Яндекс 360 для бизнеса» в образовательный процесс, чтобы поддерживать эффективное взаимодействие между всеми участниками учебной среды. Теперь более 20 тыс. студентов и 3,5 тыс. сотрудников передового вуза Сибири проводят рабочие встречи и трансляции лекций в «Телемосте», в «Почте» получают уведомления об изменениях в расписании, а в мессенджере создают каналы для быстрой коммуникации по проектам. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360».

Для поддержания устойчивых коммуникаций участников образовательного процесса необходимы сервисы с непрерывным доступом. Поэтому, когда ситуация с работоспособностью иностранного программного обеспечения обострилась, было принято решение о переходе на отечественную SaaS-платформу. Облачный продукт Яндекс 360 для бизнеса отвечал основным критериям выбора — комплексное развивающееся решение с центрами обработки данных на территории России, которое может максимально закрыть текущие потребности в бизнес-коммуникациях.

«До перехода на новую платформу мы посчитали CAPEX на дополнительные вычислительные мощности и хранение данных, резервное копирование и средства обеспечения информационной безопасности, а также рассчитали OPEX на сопровождение и поддержку — все это обходилось слишком дорого, поэтому было решено мигрировать на комплексное облачное решение от "Яндекс 360 для бизнеса". Важной задачей было не допустить прерывания административных и образовательных процессов, которые сильно зависели от сервисов коммуникаций и нам это удалось», — сказал Александр Бойко, директор Центра информационных технологий Тюменского государственного университета.

По словам Бойко, процесс внедрения «Яндекс 360 для бизнеса» длился девять месяцев и был разбит на несколько этапов. На начальных — сервисы «Яндекс 360 для бизнеса» интегрировали в существующий ИT-ландшафт университета, после чего запустили пилот и протестировали его на фокус-группе, провели обучающие вебинары. В результате удалось успешно мигрировать на новое решение, обеспечив надежный механизм синхронизации с программным обеспечением, которое использовали ранее, сохранив и выполнив прозрачный перенос всех данных пользователей.

Теперь сервисы виртуального офиса помогают поддерживать эффективные коммуникации между всеми участниками учебного процесса. Почта, интегрированная с внутренними ERP и LMS системами, позволяет студентам получать важные уведомления об изменениях в расписании, информацию о заданиях, рассылки об элективах, а сотрудникам различные отчеты и сообщения от кадровых, финансовых и технических служб. В мессенджере преподаватели взаимодействуют со студентами, а сотрудники структурных подразделений создают общие чаты и каналы для быстрой коммуникации с коллегами. «Телемост» помогает проводить созвоны с очно-заочными группами и студентами из других стран, а если планируется большая потоковая лекция, преподаватели проводят трансляции, на которых используют демонстрацию экрана и при необходимости делают запись встречи.

«Использование облачных сервисов позволяет компаниям сэкономить на капитальных затратах, так как не требуется приобретение и обслуживание собственного оборудования, а гибкие тарифы облачных решений дают возможность масштабировать свои потребности в зависимости от изменяющихся условий и требований бизнеса. В "Яндекс 360 для бизнеса" мы постоянно развиваем наши сервисы и совершенствуем тарифную политику, чтобы все больше компаний разных размеров и из различных индустрий могли использовать наши продукты с максимальной эффективностью для своего бизнеса», — сказал Роман Королев, руководитель по продажам «Яндекс 360 для бизнеса».

***

«Яндекс 360 для бизнеса» — это виртуальный офис, в котором собраны все необходимые сервисы, упрощающие работу и деловое общение: «Почта», «Диск» для хранения файлов, «Телемост» с видеозвонками, «Документы», мессенджер, «Рассылки», «Заметки» и «Календарь». Они позволяют вести переписку, планировать время, проводить видеовстречи, вести совместную работу над файлами, управлять коммуникацией с клиентами и партнерами и многое другое. Есть несколько тарифов «Яндекс 360 для бизнеса»: «Базовый», «Оптимальный» и «Расширенный», которые организации выбирают в зависимости от бизнес-потребностей и задач сотрудников.