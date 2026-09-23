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Бойко Александр

СОБЫТИЯ


23.09.2026 Компания «Аладдин» стала одним из разработчиков нового ГОСТа в области идентификации и аутентификации 1
12.03.2024 Тюменский государственный университет мигрировал сервисы коммуникаций в «Яндекс 360 для бизнеса» без прерывания административного и образовательного процессов 1
14.12.2020 «Тензор» и «Балтика» заключили договор о цифровизации документооборота 1
28.03.2016 «ЛайтНэт» построила мультимедийную инфраструктуру для переговорных комнат BBDO 1
26.01.2016 Universal Bank будет использовать «Облако De Novo» для создания новых сервисов 1
26.01.2016 B2B-Center и XBNiao создадут совместные предприятия для развития корпоративной электронной торговли между Россией и Китаем 1
12.11.2015 B2B-Center и XBNiao.com договорились о стратегическом партнерстве 1
04.06.2012 Состав акционеров B2B-Center пополнился иностранными инвесторами 1
19.10.2011 B2B-Center и «РТС-Тендер» формируют единый рынок государственных и корпоративных электронных торгов 1
13.10.2010 B2B-Center готов приступить к работе в сфере госзакупок на базе площадки B2G-Goszakupki 1
24.05.2010 «ТТК-Сибирь» расширила сеть ШПД в Абакане 1
26.01.2010 Электронные госзакупки в России: начинается передел рынка 1
06.10.2009 B2B-Center: совокупный объем электронных торгов превысил 500 млрд руб. 1
23.07.2009 РОСНАНО переходит к электронной форме организации торгов 1
22.07.2009 «Роснано» выводит закупки в онлайн 1
21.07.2009 Минобороны завершило торги в системе B2B-Center на ремонт объектов недвижимости 1
08.07.2009 Директором по развитию «ТТК-Сибирь» стал Александр Бойко 1
02.07.2009 Минобороны России проведет торги в системе B2B-Center 1
13.05.2009 B2B-Center: объём электронных торгов в апреле превысил 10 млрд руб. 1
22.04.2009 В системе B2B-Center проведен конкурс на строительство подстанции «Молжаниновка» 1
03.04.2009 B2B-Center: объём торгов в первом квартале 2009 г. превысил 11 млрд руб. 1
04.03.2009 Россия: Кризис - не помеха электронным торгам 1
16.03.2006 Управление президента занялось е-шоппингом 1
09.11.2005 Бизнес и государство: торг уместен - система B2G-goszakupki.ru 1
25.03.2004 В "ЦентрТелекоме" утверждены 18 кандидатур в новый совет директоров 1

Публикаций - 25, упоминаний - 25

Бойко Александр и организации, системы, технологии, персоны:

РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 293 15
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2153 2
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
ЕТС - Единые торговые системы - eTradeCommunity 46 1
Фабрикант ЭТП - Fabrikant - ЭТС АО - межотраслевая торговая система 61 1
Yandex - Яндекс 9340 1
Apple Inc 13264 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 504 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
Омникомм - Omnicomm 173 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 165 1
Тензор 178 1
Crestron 102 1
Barco NV - Barco Display Systems 57 1
Электросвязь 268 1
De Novo - Де Ново 51 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 3
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 39 3
Русские фонды ИГ - Проспект ИК - Проспект инвестментс - инвестиционная группа 40 2
Росатом - Росэнергоатом - Титан-2 Холдинг - Титан-2 Концерн 9 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 384 2
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 39 1
BBDO Group - BBDO Instinсt 37 1
NCH Advisors - NCH Capital - Эн-Си-Эйч Эдвайзорс 34 1
Prosperity Capital Management - Просперити Кэпитал Менеджмент 8 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1155 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1163 1
Северсталь ПАО - Severstal 640 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 159 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 229 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 560 1
Транснефть 338 1
Runa Capital 158 1
DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 446 1
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 70 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 73 1
Da Vinci Capital - Da Vinci Capital Management - Da Vinci Private Equity Fund 20 1
Силовые машины 166 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3214 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6669 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2894 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2346 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 786 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2894 2
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 19 1
Национальный банк Украины - НБУ 27 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 619 1
Правительство Москвы - ДТУ Москва - Департамент торговли и услуг - Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы - Департамент продовольственных ресурсов города Москвы - Автоматизированная система оптового продовольственного рынка 27 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 203 1
Правительство Республики Ингушетия - органы государственной власти 15 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 523 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5343 16
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13766 15
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 790 9
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 434 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54602 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18310 3
Оповещение и уведомление - Notification 6090 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14090 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24672 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5939 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16603 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26512 1
Бронирование - Booking 1028 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4058 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1237 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7949 1
Освещение - яркость источника света 750 1
ANSI Lumen - Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. 666 1
Сетевое оборудование - Ethernet - витая пара 210 1
Освещение - dim - диммер - светорегулятор 17 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13578 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10825 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10660 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6800 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35666 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27074 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22763 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4372 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15535 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фарминг - Farming 2707 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28509 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2269 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36663 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4240 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9407 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9843 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26259 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9550 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7348 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения - онлайн-образование 2315 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3724 3
Роснано - В2В-Роснано - B2B-Rusnano 6 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 316 1
Sony 3LCD BrightEra 1 1
Тензор - СБИС ЭДО SABY 68 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 1
Московская Биржа - ММВБ–Информационные Технологии - MOEXIT 12 1
De Novo Облако - De Novo ЦОД 23 1
Apple iPad 4023 1
Google Android 15339 1
Apple iOS 8639 1
Microsoft Office 365 1051 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 331 1
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 41 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 261 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 178 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 282 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Романов Алексей 51 2
Юрченко Евгений 133 1
Яшин Валерий 80 1
Антонюк Борис 69 1
Железко Олег 10 1
Королев Роман 27 1
Белов Вадим 23 1
Амарян Рубен 17 1
Иконников Александр 15 1
Бородовский Михаил 10 1
Степанов Виктор 10 1
Фингер Григорий 17 1
Бранис Александр 5 1
Осипов Игорь 4 1
Кормилицына Людмила 2 1
Плоцкий Дмитрий 3 1
Авдиянц Сергей 2 1
Вахонин Андрей 1 1
Пучков Сергей 2 1
Баранов Федор 3 1
Петрова Ольга 11 1
Умнова Евгения 2 1
Емельянов Владимир 3 1
Козырев Максим 2 1
Комиссаров Вадим 2 1
Алексеевич Александр 3 1
Путин Владимир 3470 1
Белоусов Сергей 255 1
Васильев Сергей 72 1
Кочетков Владислав 248 1
Грибов Александр 11 1
Пантелеев Алексей 16 1
Агеев Максим 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 167926 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47969 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2904 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19322 2
Украина 7948 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1431 2
Москва - САО - Молжаниновский район 17 1
Москва - САО - Северный административный округ 35 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55019 1
Европа 25017 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1254 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1465 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3497 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3156 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8663 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3670 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1429 1
Германия - Федеративная Республика 13288 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14850 1
Турция - Турецкая республика 2639 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 640 1
Россия - УФО - Челябинская область 1529 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1113 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1708 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1680 1
Бахрейн - Королевство 137 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1573 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 809 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 194 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58293 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27573 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53952 5
Логистика сбытовая - Сбыт 2583 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5549 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3814 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18336 3
Федеральный закон 94-ФЗ - О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 257 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4662 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34184 2
Энергетика - Energy - Energetically 5942 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4733 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6666 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4032 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5651 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3082 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5164 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8952 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9180 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1655 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3810 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3999 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12413 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 504 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 432 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3153 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7090 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9147 1
Экономический эффект 1385 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6598 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6093 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11743 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16295 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4815 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 687 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11589 1
КрГТУ - Красноярский государственный технический университет 11 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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