Индексная книга (каталог) CNews*
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Бойко Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 25, упоминаний - 25
Бойко Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
|Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
|Романов Алексей 51 2
|Юрченко Евгений 133 1
|Яшин Валерий 80 1
|Антонюк Борис 69 1
|Железко Олег 10 1
|Королев Роман 27 1
|Белов Вадим 23 1
|Амарян Рубен 17 1
|Иконников Александр 15 1
|Бородовский Михаил 10 1
|Степанов Виктор 10 1
|Фингер Григорий 17 1
|Бранис Александр 5 1
|Осипов Игорь 4 1
|Кормилицына Людмила 2 1
|Плоцкий Дмитрий 3 1
|Авдиянц Сергей 2 1
|Вахонин Андрей 1 1
|Пучков Сергей 2 1
|Баранов Федор 3 1
|Петрова Ольга 11 1
|Умнова Евгения 2 1
|Емельянов Владимир 3 1
|Козырев Максим 2 1
|Комиссаров Вадим 2 1
|Алексеевич Александр 3 1
|Путин Владимир 3470 1
|Белоусов Сергей 255 1
|Васильев Сергей 72 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Грибов Александр 11 1
|Пантелеев Алексей 16 1
|Агеев Максим 34 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11589 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474260, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 201672.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474260, в очереди разбора - 724605.
Создано именных указателей - 201672.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.