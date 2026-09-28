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De Novo Облако De Novo ЦОД

СОБЫТИЯ

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28.09.2026 Россия наносит удары по украинским ЦОД, украинское ТВ вещает с перебоями 1
17.09.2026 Россия нанесла удар по одному из крупнейших украинских ЦОД. Он был создан экс-главой «Ситроникса» 1
07.06.2017 De Novo начинает строительство второй очереди ЦОД 1
17.05.2017 De Novo внедрила СУИБ и подтвердила соответствие требованиям ISO 27001 2
19.04.2017 Helsi.me защитил персональные данные пациентов с помощью облаков De Novo 1
16.03.2017 Медицинский информационный онлайн-сервис Health24 хранит данные в G-Cloud от De Novo 2
25.05.2016 «Облако De Novo» обеспечивает доступность информации на портале data.gov.ua 2
01.03.2016 «Облако» De Novo поможет ProZorro в проведении прозрачных закупок 1
03.02.2016 Киевский метрополитен ведет учет в «Облаке De Novo» 1
26.01.2016 Universal Bank будет использовать «Облако De Novo» для создания новых сервисов 3
24.11.2015 De Novo предоставляет облачные ресурсы для Министерства экономического развития и торговли Украины 2
29.10.2015 Одесская областная государственная администрация выбрала облако De Novo 2
06.10.2015 Моторное (транспортное) страховое бюро Украины запустит систему «Электронный полис» с помощью De Novo 1
27.08.2015 De Novo открыла бизнес-направление сервисной поддержки и аутсорсинга ИТ 1
17.06.2015 Львовский городской совет подключился к «Облаку» De Novo 1
03.06.2015 De Novo запустил сервис «Выделенное виртуальное частное облако» 1
17.03.2015 «Триумф Медиа Груп» обслуживает украинских киноманов из «Облака» De Novo 1
10.03.2015 De Novo запустил образовательную инициативу «Облачная Лаборатория» 1
10.02.2015 Украинский процессинговый центр размещает оборудование в ЦОД De Novo 1
22.01.2015 «Облако» De Novo обеспечит бесперебойную работу ИТ «АПК-Инвест» 4
14.01.2015 DeNovo создала для ДТЭК систему резервного копирования на базе облачной инфраструктуры 3
08.10.2013 «ВТБ Банк» разместил вычислительные мощности в ЦОДе De Novo 2
03.09.2013 Fabrikant.ua перенес свою ИТ-инфраструктуру в «Облако» De Novo 3
13.08.2013 De Novo обеспечит облачную защиту ИТ-сервисов от катастроф 2
09.07.2013 «Облако» De Novo выросло в 3 раза и расширило сервисный каталог 2

Публикаций - 25, упоминаний - 42

De Novo Облако и организации, системы, технологии, персоны:

De Novo - Де Ново 54 25
Bi-Mobile - Би-Мобайл 6 2
Broadcom - VMware 2624 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 831 2
Киевстар - Kyivstar 575 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1476 2
Utels 2 1
Cosmonova - Космонова 3 1
NetApp - Network Appliance 668 1
SAP SE 5630 1
Meta Platforms - Facebook 4635 1
9717 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9579 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 352 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 723 1
Turkcell - Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 96 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1129 1
MiroHost - Интернет-инвест 3 1
Фабрикант ЭТП - Fabrikant - ЭТС АО - межотраслевая торговая система 61 1
Turkcell - Lifecell - life:) - DataGroup - ДатаГруп - Датагруп-Воля - Воля-Кабель - Фринет - Volia - Девком 35 1
Альфа-Групп 751 2
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 120 2
Intel Capital 151 2
World Bank Group - IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация Всемирного банка 33 2
МТСБУ - Моторное (транспортное) страховое бюро Украины 3 2
ДТЭК - Донбасская топливно–энергетическая компания 8 2
Piraeus Bank - Пиреус Банк 2 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3167 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 173 1
Укрсоцбанк АКБ 19 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3228 2
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 101 2
Президент Украины - Госспецсвязи Украины - Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины - Госкомсвязи Украины 28 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2903 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1067 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 1
Кабинет министров Украины - Министерство обороны Украины - Минобороны Украины 16 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 29 1
Киевский метрополитен 7 1
Национальный банк Украины - НБУ 27 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1532 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18374 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24780 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54893 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13135 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33971 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18303 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1382 3
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5277 3
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2873 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6852 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12477 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1917 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7335 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2647 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5280 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9702 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3289 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3271 2
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 426 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2840 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14191 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16724 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10863 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1927 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2369 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4942 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13318 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22825 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7977 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10507 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3412 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 732 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36826 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 848 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14131 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1329 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4465 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9862 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13824 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26441 1
BeCloud G-Cloud 16 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1852 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 125 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3739 1
Broadcom - VMware vCloud Suite 101 1
Агеев Максим 34 17
Карпов Геннадий 6 4
Фридман Михаил 151 2
Авен Петр 72 2
Макаренко Валерий 3 2
Романчук Антон 2 1
Чмиль Леся 1 1
Рожин Борис 1 1
Бондаренко Александр 40 1
Егоров Алексей 12 1
Бойко Александр 25 1
Рыженко Александр 1 1
Александронец Тимофей 1 1
Иваненко Ярослав 1 1
Уткин Евгений 55 1
Кучеренко Андрей 1 1
Детюк Сергей 2 1
Карпенко Сергей 1 1
Гончарук Кирилл 1 1
Шиндак Юрий 1 1
Медведский Евгений 1 1
Шелемба Михаил 5 1
Пироженко Артем 1 1
Таранец Татьяна 1 1
Машаро Елена 1 1
Украина 7961 23
Украина - Киев 1163 4
Россия - РФ - Российская федерация 168657 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4240 1
Европа 25033 1
Земля - планета Солнечной системы 10915 1
Европа Восточная 3140 1
Франция - Французская Республика 8208 1
Турция - Турецкая республика 2650 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 172 1
Украина - Одесская область 16 1
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6240 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54152 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6691 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12444 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9159 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1330 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6624 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3631 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16369 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18429 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7563 2
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СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 881 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7957 1
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Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 758 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8325 1
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Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 488 1
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IDC - International Data Corporation 5001 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 367 1
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