Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
De Novo Облако De Novo ЦОД
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 25, упоминаний - 42
De Novo Облако и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1532 1
|Агеев Максим 34 17
|Карпов Геннадий 6 4
|Фридман Михаил 151 2
|Авен Петр 72 2
|Макаренко Валерий 3 2
|Романчук Антон 2 1
|Чмиль Леся 1 1
|Рожин Борис 1 1
|Бондаренко Александр 40 1
|Егоров Алексей 12 1
|Бойко Александр 25 1
|Рыженко Александр 1 1
|Александронец Тимофей 1 1
|Иваненко Ярослав 1 1
|Уткин Евгений 55 1
|Кучеренко Андрей 1 1
|Детюк Сергей 2 1
|Карпенко Сергей 1 1
|Гончарук Кирилл 1 1
|Шиндак Юрий 1 1
|Медведский Евгений 1 1
|Шелемба Михаил 5 1
|Пироженко Артем 1 1
|Таранец Татьяна 1 1
|Машаро Елена 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478282, в очереди разбора - 724326.
Создано именных указателей - 202572.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478282, в очереди разбора - 724326.
Создано именных указателей - 202572.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.