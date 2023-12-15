Разработка ученых Пермского Политеха упростит контроль качества в технологии переработки нефти ртуальных датчиков, которые позволяют быстро получать и достоверно передавать информацию о продукции. Ученые Пермского Политеха создали метод разработки виртуального анализатора температуры выкипания дизельного топлива с использованием нейронных сетей. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Статья опубликована в сборнике «Химия. Экология. Урбанистика», том 3, 2023 г. В основе всех нефт

Новая система контроля качества в «Компании Дизель» на базе сервисов «Телфин» увеличила клиентский поток на 15% Российский телеком-провайдер «Телфин» продолжил обновление коммуникационной сети «Компании Дизель», крупнейшего в России производителя дизельно-генераторных установок. В рамках цифровой трансформации «Компания Дизель» подключила дополнительные сервисы виртуальной АТС «Телфин.о

«БЕЛАЗ» представил опытную модель дизель-троллейвоза Крупнейший мировой производитель карьерной техники компания «БЕЛАЗ» продемонстрировала делегации «Восточной горнорудной компании» и сахалинского правительства работу первого самосвала БЕЛАЗ-7530Е в дизель-троллейном исполнении. Для этого на производственной площадке в белорусском Жодино был создан полигон для испытаний дизель-троллейвозов с контактной троллейной линией общей протяж

РЖД ищут подрядчиков для модернизации СПД и внедрения системы учета дизельного топлива на Горьковской ж.д. грывается право заключения контракта на внедрение в 2014 г. единой автоматизированной системы учета дизельного топлива на Горьковской ж.д. Стоимость комплекса работ на объекте с учетом всех зат

Футуромобиль потребует минимум дизельного топлива о футуромобиля Urbee 2. Болид создан на основе напечатанного на 3D-принтере шасси и весит всего 544 килограмма. Его толкают вперёд гибридная система из двух электромоторов и одного одноцилиндрового дизельного мотора. Максимальная скорость Urbee 2 – до 112 километров в час.

"Вин Дизель Wheelman": Коллекционное издание Компания "Новый Диск" объявила о комплектации коллекционного издания игры "Вин Дизель Wheelman", релиз которой состоится 12 марта, за две недели до мирового релиза. Коллекционное издание включает: * DVD с игрой «Вин Дизель Wheelman» * Интерактивный DVD с видеопрохо

"Вин Дизель Wheelman" в печати Компания "Новый Диск" сообщает об отправке в печать экшена "Вин Дизель Wheelman". Игра поступит в продажу 12 марта. Премьера новой игры "Вин Дизель Wheelman" состоится в нашей стране за две недели до мирового релиза. Крутой лысый парень вовсю готовит

Утечка дизельного топлива возле острова Ванкувер угрожает жизни косаток Утечка дизельного топлива возле острова Ванкувер в Канаде может угрожать жизни косаток. "Не могло быть худшего места и времени для утечки", - отметила Дженифер Лэш, исполнительный директор некоммерчес