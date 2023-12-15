Получите все материалы CNews по ключевому слову
|15.12.2023
Разработка ученых Пермского Политеха упростит контроль качества в технологии переработки нефти
ртуальных датчиков, которые позволяют быстро получать и достоверно передавать информацию о продукции. Ученые Пермского Политеха создали метод разработки виртуального анализатора температуры выкипания дизельного топлива с использованием нейронных сетей. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ. Статья опубликована в сборнике «Химия. Экология. Урбанистика», том 3, 2023 г. В основе всех нефт
|11.05.2022
|
Новая система контроля качества в «Компании Дизель» на базе сервисов «Телфин» увеличила клиентский поток на 15%
Российский телеком-провайдер «Телфин» продолжил обновление коммуникационной сети «Компании Дизель», крупнейшего в России производителя дизельно-генераторных установок. В рамках цифровой трансформации «Компания Дизель» подключила дополнительные сервисы виртуальной АТС «Телфин.о
|23.06.2021
|
«БЕЛАЗ» представил опытную модель дизель-троллейвоза
Крупнейший мировой производитель карьерной техники компания «БЕЛАЗ» продемонстрировала делегации «Восточной горнорудной компании» и сахалинского правительства работу первого самосвала БЕЛАЗ-7530Е в дизель-троллейном исполнении. Для этого на производственной площадке в белорусском Жодино был создан полигон для испытаний дизель-троллейвозов с контактной троллейной линией общей протяж
|06.06.2014
|
РЖД ищут подрядчиков для модернизации СПД и внедрения системы учета дизельного топлива на Горьковской ж.д.
грывается право заключения контракта на внедрение в 2014 г. единой автоматизированной системы учета дизельного топлива на Горьковской ж.д. Стоимость комплекса работ на объекте с учетом всех зат
|13.11.2013
|
Футуромобиль потребует минимум дизельного топлива
о футуромобиля Urbee 2. Болид создан на основе напечатанного на 3D-принтере шасси и весит всего 544 килограмма. Его толкают вперёд гибридная система из двух электромоторов и одного одноцилиндрового дизельного мотора. Максимальная скорость Urbee 2 – до 112 километров в час.
|05.03.2009
|
"Вин Дизель Wheelman": Коллекционное издание
Компания "Новый Диск" объявила о комплектации коллекционного издания игры "Вин Дизель Wheelman", релиз которой состоится 12 марта, за две недели до мирового релиза. Коллекционное издание включает: * DVD с игрой «Вин Дизель Wheelman» * Интерактивный DVD с видеопрохо
|26.02.2009
|
"Вин Дизель Wheelman" в печати
Компания "Новый Диск" сообщает об отправке в печать экшена "Вин Дизель Wheelman". Игра поступит в продажу 12 марта. Премьера новой игры "Вин Дизель Wheelman" состоится в нашей стране за две недели до мирового релиза. Крутой лысый парень вовсю готовит
|22.08.2007
|
Утечка дизельного топлива возле острова Ванкувер угрожает жизни косаток
Утечка дизельного топлива возле острова Ванкувер в Канаде может угрожать жизни косаток. "Не могло быть худшего места и времени для утечки", - отметила Дженифер Лэш, исполнительный директор некоммерчес
|19.07.1999
|
Дизель-генераторный агрегат F.G.Wilson для бесперебойного питания электросети
пп" реализовала проект защиты критичной нагрузки для фирмы "Русмед" - дистрибьютора бытовой химии, парфюмерии, косметики и продуктов питания. К настоящему времени завершен ввод в эксплуатацию первого дизель-генераторного агрегата F.G.Wilson P250 мощностью 250 КВА, установленного на одном из крупнейших оптовых складов компании. Проект предусматривает поддержание в рабочем состоянии компьютер
