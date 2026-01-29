Рубин ЦКБ МТ - Центральное конструкторское бюро МТ Рубин - Диакор МГП - Экопол МГНПЭП

Разделы

29.01.2026 Российские робототехники восстановят советские глубоководные аппараты «Мир» 4
16.12.2016 «Морские» ИТ-шники просят Путина им помочь, чтобы Россия не потеряла суверенитет 1
25.11.2014 ЦКБ морской техники «Рубин» внедряет «Парус — Предприятие 8» 2
23.07.2014 «Техносерв» создаст для ЦКБ морской техники «Рубин» многофункциональный стенд проектирования 3
06.04.2012 Депутат Мосгордумы обменялся сотовыми активами с TeliaSonera 2
07.10.2009 Топ-менеджер «МегаФона» возглавил петербургский филиал «Суммы Телеком» 1
13.02.2008 Спущена на воду новая российская атомная подводная лодка 1
06.06.2007 Присуждены Государственные премии России 2006 г. в области науки и технологий 2
17.05.2007 Россия укрепит подводную мощь Индии 1
10.11.2006 «Северная верфь» построит невидимый корабль 1
17.08.2006 В Финском заливе испытывают подлодку 4 поколения 1
28.09.1999 "К-Системс" провела семинар для руководителей отделов IT предприятий города в Санкт-Петербурге 1

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Sotelco - Сотелко 21 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Моринсис-Агат Концерн - Моринформсистема-Агат Концерн - Тайфун - Калужский приборостроительный завод 12 1
МегаФон 10044 1
Microsoft Corporation 25312 1
Intel Corporation 12570 1
Lexmark Int 298 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9229 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 802 1
OpenText - Micro Focus - Novell 873 1
Парус Корпорация 199 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 164 1
Visor 69 1
Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 153 1
Solvo - Солво 32 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1515 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 526 1
Ncell - Поставщик услуг мобильной связи из Непала 6 1
K-Systems - К-Системс 138 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 257 1
ОСК - Адмиралтейские верфи 28 5
ОСК - Алмаз ЦМКБ ФГУП - Центральное морское конструкторское бюро 16 2
ОПК - Северная верфь - судостроительный завод 14 2
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 83 1
Силовые машины - Электросила 18 1
ЦКБ имени Р.Е. Алексеева - Центральное Конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева 1 1
ГРЦАС - Государственный Российский центр атомного судостроения 1 1
Севмаш ПО - Севмашпредприятие ПО - Северное машиностроительное предприятие - Производственное объединение 33 1
TimeTurns Holdings 10 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8279 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 89 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 449 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 142 1
Жемчужина - Санаторий 63 1
Гостиница Прибалтийская АОЗТ 2 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 281 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4819 2
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 91 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 216 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5271 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2744 1
Мосгордума - Московская городская Дума 147 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 188 1
Водоканал Санкт-Петербурга ГУП 26 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 14 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9423 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2351 2
Stealth - Стелс-технология 205 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73658 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 2
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1547 2
Численное моделирование - Mathematical model - Компьютерное моделирование - Computer simulation 141 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1010 1
СУДС - Система управления движением судов - Marine vessel traffic management system 44 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6924 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4846 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6276 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17154 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 1
Беспилотный плавающий аппарат - Unmanned underwaterl vehicle, UUV - Морские автономные надводные суда, МАНС - Maritime autonomous surface ships, MASS - Автономное судовождение - Плавающий робот - Катер-робот - Безэкипажный катер (БЭК) 44 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34032 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3191 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4152 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2056 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7369 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1217 1
SPICE - Simple Protocol for Independent Computing Environments - «Простой протокол для независимой вычислительной среды» 49 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 777 1
ЭКНИС - Электронная картографическая навигационно-информационная система - Electronic Chart Display and Information System, ECDIS - компьютерная навигационная система, соответствующая требованиям Международной морской организации 32 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 497 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22003 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1564 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 1
Рубин ЦКБ МТ - 955 Борей - К-535 Долгорукий Юрий - К-551 Владимир Мономах - К-550 Александр Невский - Дмитрий Донской - 667БДР Кальмар - 667БДРМ Дельфин - российские атомные подводные лодки (АПЛ) стратегического назначения 31 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 142 1
Microsoft Windows BitLocker 939 1
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 127 1
Путин Владимир 3378 2
Александров Владимир 6 2
Полунин Андрей 1 1
Генералов Сергей 3 1
Пустовойт Владислав 1 1
Prasad Samatha - Прасад Самата 3 1
Пашаев Давид 1 1
Спасский Игорь 1 1
Edström Cecilia - Эдрстром Сесилия 10 1
Ковалев Сергей 28 1
Коновалов Александр 14 1
Потапов Александр 29 1
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 1
Милявский Александр 6 1
Невский Александр 21 1
Прокопьев Иван 13 1
Гуляев Юрий 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 158020 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18756 7
Россия - ЮФО - Севастополь 584 2
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 107 2
Европа 24671 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46019 1
Беларусь - Белоруссия 6066 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3056 1
Швеция - Королевство 3718 1
Индия - Bharat 5721 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2983 1
Евразия - Евразийский континент 628 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1188 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 831 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3241 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 146 1
Камбоджа - Королевство 154 1
Мировой океан - World Ocean 523 1
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 134 1
Индийский океан 161 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 173 7
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 356 6
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 5
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 443 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6373 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 539 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4263 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 62 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 23 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15224 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4676 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8371 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
РАН НТЦ УП - Научно-технологический центр уникального приборостроения Российской академии наук ФГБУН 1 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 36 1
РАН - Российская академия наук 2031 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 34 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
